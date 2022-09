Oroscopo di oggi 21 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 21 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 21 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'allegra Luna Leone si armonizza con l'energia dell'Ariete, illuminando la creatività nel tema natale. L'unica cosa che potrebbe migliorare questa giornata è un trigono al benevolo Giove, ed è esattamente quello che hai! Mentre la luna trina con Giove in Ariete nella tua prima casa, la tua fiducia è alle stelle. Questo transito tira fuori il meglio di te. Appoggiati al tuo lato idealistico, spirituale e umanitario e lascia che ti apra la strada. Se vuoi rendere il mondo un posto migliore, fai qualcosa di gentile per un Gemelli. Ne hanno bisogno.

Amore/Amicizia: la luna si scontra con Giunone oggi, evocando gelosia, insicurezza e scoppi emotivi. Anche se non puoi sistemare queste cose in qualcun altro, puoi certamente gestirle in te stesso. Queste energie pesanti potrebbero sorgere nella tua relazione. Se sono tuoi, guarda come curarli. Se sono del tuo partner, cerca di capire come portare guarigione alla relazione.

Carriera/Finanza: Oggi sembra molto tranquillo, facile e tranquillo per quanto riguarda le finanze e il lavoro. Goditi la pausa nell'azione e fidati che le cose procedano come dovrebbero.

Crescita personale/Spiritualità: metti giù la spada. Potresti essere tentato di pareggiare i conti, ma lascia che l'Universo fornisca giustizia attraverso il karma.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è intelligente prestare attenzione a intuizioni improvvise sul futuro. Oggi potrebbe portare molte nuove possibilità che sarai entusiasta di esplorare. Non lasciare che gli odiatori (come un Ariete o un Capricorno) cerchino di convincerti che i tuoi sogni non valgono la pena.

Amore/Amicizia: Venere nella tua zona romantica si sincronizza con il disgregatore Urano nel tuo segno, scuotendo la tua vita amorosa in un buon modo. Un'infatuazione improvvisa potrebbe presentare nuove possibilità. In alternativa, uno sviluppo inaspettato in una relazione esistente potrebbe inaugurare l'eccitazione, riaccendendo la scintilla. Potresti sentirti come se non avessi nulla da perdere, portandoti a rischiare con l'amore. Più sei indipendente e sicuro, meno sarai investito nel risultato.

Carriera/Finanza: non sei a corto di talento, ma le tue capacità corrispondono a ciò che si aspettano i superiori? Questo è qualcosa con cui potresti cimentarti mentre Venere e l'autorevole Saturno si scontrano. Se non riesci a dimostrare le tue abilità, le persone potrebbero chiedersi cosa hai da offrire. D'altra parte, potresti non riuscire a raggiungere il bersaglio se ti dai libero sfogo. Cosa deve fare un Toro laborioso? Fai piccoli passi in una direzione audace e guarda cosa succede.

Crescita personale/Spiritualità: un atteggiamento "a modo mio o sull'autostrada" non giocherà bene con la famiglia poiché il nutrimento di Cerere e il controllo di Plutone si scontrano. Non essere così pronto a infliggere punizioni. Rilassare le tue regole mostrerà agli altri che sono amati.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La Luna Leone illumina la tua terza casa di comunicazione e comunità, trinando Giove in Ariete nella tua undicesima casa di gruppi e amicizia. Avrai voglia di trascorrere del tempo con i tuoi migliori amici oggi. La loro energia sotto questo transito è incredibilmente positiva. Mentre la luna si scontra con Marte in Gemelli nella tua prima casa, potresti avere difficoltà a considerare le opinioni, i pensieri e le prospettive degli altri. Sforzati di abbracciare ciò che hanno da offrire. Uno Scorpione può essere prepotente e fastidioso, ma ha buone intenzioni.

Amore/Amicizia: Chirone in Ariete attiva la tua undicesima casa di amicizia, umanitarismo e gruppi, trinando la generosa Luna Leone. Questo sottolinea le aree della tua vita che hai guarito, rendendoti particolarmente qualificato per aiutare altre persone che non sono così avanti nel processo di guarigione come te. La tua generosità di spirito ti aiuta a navigare in queste acque con abilità e cura.

Carriera/Finanza: il conflitto tra la luna e Giunone nella tua decima casa della carriera potrebbe farti giocare al tiro alla fune tra i tuoi bisogni e quelli degli altri. Entrambi sono importanti. Lascia che l'equilibrio sia il tuo obiettivo.

Crescita personale/spiritualità: se commetti un errore, la cosa migliore che puoi fare è ammetterlo immediatamente. Scusati, quindi fai quello che serve per sistemare le cose.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la tua giornata inizia con una nota compassionevole poiché la luna nel tuo segno si sincronizza con il trascendente Nettuno. Scegli di vedere il buono negli altri finché non ti danno una ragione per credere il contrario, anche se un Ariete o un Capricorno possono farti pensare due volte.

Amore/Amicizia: una dichiarazione di apprezzamento tra te e una persona speciale potrebbe essere una piacevole sorpresa. Venere nella tua zona di comunicazione contatta il jolly Urano, scatenando rivelazioni inaspettate di amore e affetto. Potresti essere scioccato nell'apprendere che qualcuno si sente in un modo particolare. Può essere delizioso ascoltare sentimenti che normalmente nascondono. C'è qualcosa di dolce che vuoi dire? Ora è il momento perfetto per aprirti e condividere ciò che hai nel cuore.

Carriera/finanza: alcuni individui (come il tuo partner, un cliente o un alleato professionale) potrebbero non essere molto utili mentre Venere è in contrasto con Saturno inflessibile nella tua zona di risorse condivise. Il supporto finanziario o le risorse che ti aspetti potrebbero scarseggiare. Potrebbero non avere ciò di cui hai bisogno o potrebbero essere riluttanti ad aiutarti. Assicurati di essere all'altezza dell'accordo e di dare un contributo equo.

Crescita personale/Spiritualità: il denaro potrebbe essere usato come mezzo di controllo poiché Cerere che si prende cura e Plutone prepotente si scontrano. Non manipolare i tuoi cari e non lasciare che anche loro manipolino te. Fletti la tua indipendenza finanziaria e lascia che gli altri flettano la loro.