Oroscopo di oggi 22 dicembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 22 dicembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 22 dicembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna che attraversa il tuo segno per tutto il giorno, puoi essere eccessivamente sensibile ed emotivo. Non ci vorrà molto per farti arrabbiare. Un Sagittario vivace può gestire l'energia che porti. Sei più simpatico di quanto pensi.

Amore / Amicizia: alcuni potrebbero trovarti troppo eccitato per gestire mentre i guerrieri Marte ed Eris si incontrano ancora una volta nel tuo segno. La tua vibrazione focosa segnala che sei in missione, ma cosa vuoi ottenere? La rabbia può sorgere se ritieni di essere stato rifiutato, escluso o ignorato. Quel che è peggio è che cercherai modi per vendicarti. Agire da un luogo di dolore può solo recare danno a te stesso e agli altri. Metti i freni prima di fare danni.

Carriera / Finanza: con la seduttrice Venere che si scontra con la mente Plutone nella tua zona di carriera, potresti chiederti se è saggio usare fascino, aspetto o popolarità per ottenere un vantaggio. È davvero questo il tipo di impressione che vuoi fare? Perché non stupire colleghi e superiori con la tua intelligenza e idee audaci? Va bene usare lo stile per mettere piede nella porta, a condizione che sia supportato da sostanza.

Crescita personale / spiritualità: può essere difficile trasmettere i tuoi desideri e soddisfare i tuoi bisogni quando Venere e la nutrice Cerere si scontrano. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che non sai cosa ti rende felice. Vale la pena capirlo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: per dare la giusta impressione potrebbe essere necessario essere meglio informati su alcune questioni finanziarie e professionali. Entrare in contatto con una persona esperta (un Gemelli, forse) può portarti al passo. Fai domande e prendi nota delle risposte che ricevi.

Amore / Amicizia: Oops, l'hai detto di nuovo! Quando l'entusiasta Sagittario Sole incontra il chiacchierone Mercurio nella tua casa dei segreti, corri il rischio di rivelare informazioni riservate. Non importa quanto ti fidi di una persona (come un amico o il tuo interesse amoroso), dovresti stare attento a non rivelare qualcosa di cui potresti pentirti in seguito. La tua curiosità può essere invadente. Fai attenzione a non sollevare argomenti che potrebbero mettere a disagio il tuo ascoltatore. Se qualcuno ti ha affidato informazioni sensibili, tienilo per te.

Carriera / Finanza: il regno che governa i segreti governa anche le risorse condivise. Sotto una congiunzione sole / Mercurio, i dettagli relativi a debiti, tasse, prestiti e fondi che condividi con un partner possono essere schiaccianti. Potrebbero esserci molte variabili da considerare. I problemi sono destinati a sorgere se sorvoli sulle informazioni. Prima di firmare un accordo, assicurati di leggere le scritte in piccolo. Potrebbe esserci qualcosa di cruciale che ti manca.

Crescita personale / spiritualità: per dimostrare lo spirito di comunità, potresti dover fare una pausa sui desideri personali e prenderne uno per il team. Non preoccuparti. Presto sarai libero di far valere i tuoi desideri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: Buon solstizio d'inverno! Un cambiamento epico è a portata di mano, sia personalmente che collettivamente. All'inizio trarrete una conclusione frettolosa su ciò che sta accadendo. Capire cosa c'è davanti richiede che guardi in profondità nel tuo cuore. Un Acquario può aiutarti a dare un senso alle cose.

Amore / Amicizia: oggi il sole entra nel Capricorno e nel regno che governa l'intimità emotiva e sessuale. Fino al 19 gennaio, desidererai connessioni profonde e significative che ti faranno sentire veramente vivo. Che la relazione sia romantica o platonica, hai bisogno di qualcuno nella tua vita a cui puoi essere vicino e con cui condividere i tuoi segreti e desideri più intimi. Se hai intenzione di aprirti, lo farà solo la persona più matura e risoluta. Se accoppiata, la tua vita sessuale potrebbe essere molto soddisfacente.

Carriera / Finanza: la tua zona di intimità governa anche i soldi degli altri. Nelle prossime settimane, tasse, prestiti, debiti e fondi che condividi con un partner (innamorato o d'affari) richiederanno la tua attenzione. Potresti aver bisogno di supporto esterno per gestire i tuoi affari. È il momento opportuno per rinegoziare i termini degli accordi esistenti e cercare nuove fonti di finanziamento.

Crescita personale / spiritualità: la grande congiunzione di Giove e Saturno nella tua zona di apprendimento superiore segnala un cambiamento epocale nell'istruzione, nella spiritualità e nei tuoi ideali più alti. Andando avanti, ti verrà assegnato il compito di acquisire conoscenze che consentono un cambio di paradigma mentale. Puoi aspettarti crescenti dolori mentre ti adatti a concetti lungimiranti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: Buon solstizio d'inverno! Un cambiamento epico è a portata di mano, sia personalmente che collettivamente. Accontentati di sederti e lasciare che gli altri (come un Capricorno determinato) prendano l'iniziativa. Puoi amarlo o odiarlo, ma devi andare avanti per la corsa.

Amore / Amicizia: oggi, il sole entra nel Capricorno terrestre e nella tua casa di collaborazione. Fino al 19 gennaio sarai il meglio di te quando sarai in presenza di una persona con cui condividi un legame speciale. È un momento eccellente per le relazioni. Il matrimonio, il fidanzamento e l'aggiornamento di una storia d'amore occasionale a qualcosa di più esclusivo sono preferiti. Se single e in cerca, sii proattivo nella tua ricerca. Durante questo periodo, potresti incontrare qualcuno maturo e pronto all'impegno.

Carriera / Finanza: la grande congiunzione di Giove e Saturno nel regno del denaro di altre persone segnala un cambiamento epocale nelle tue finanze. In futuro, ti verrà assegnato il compito di gestire tasse, prestiti, debiti e fondi che condividi con un partner in un modo nuovo. Dovrai essere più lungimirante e contemplare modi per utilizzare il denaro per servire il bene superiore.

Crescita personale / spiritualità: il primo quarto di luna rende allettante la tentazione di spingere la tua agenda personale. Tutti i segnali indicano che devi renderlo una "cosa noi" invece di una "cosa me". La collaborazione e la cooperazione sono estremamente importanti ora. Considera in che modo le scelte che fai avranno probabilmente un impatto sugli altri.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l' obiettivo è convincere le persone a vedere le cose dalla tua prospettiva. Questo è bello; tuttavia, devi anche considerare i loro punti di vista. La tua visione a volo d'uccello suggerisce che sei cieco ai dettagli, in particolare quando si tratta di una Bilancia.

Amore / amicizia: non si può dire di cosa sei capace una volta che il tuo cuore è investito in una storia d'amore. Con Venere che contatta l'impulsiva Luna dell'Ariete, l'appiccicoso Cerere e l'ossessivo Plutone, potresti ricorrere alla manipolazione e alla teatralità romantica per ottenere la tua strada. È il tipo di performance che sicuramente ti farà guadagnare recensioni scadenti. C'è un modo migliore per ottenere ciò che desideri. Parla con qualcuno che può aiutarti a capirlo.

Carriera / Finanza: quando hai ragione, hai ragione. E quando sbagli, sbagli. Una cosa è certa: darai voce alle tue opinioni ad alta voce mentre i guerrieri Marte ed Eris si incontrano di nuovo nella tua casa delle credenze. Anche se hai un legittimo reclamo, urlare l'altra persona non aiuterà la tua causa. Quando parli con il tuo capo o i tuoi colleghi, è nel tuo interesse trattarli con rispetto. Un approccio più calmo potrebbe renderli più solidali con le tue affermazioni. È meglio evitare problemi legali oggi.

Crescita personale / spiritualità: ti senti un po 'agitato? Trova un progetto su cui essere ossessionato. Incanalare la tua energia e passione in qualcosa di creativo sarà catartico. Potrebbe anche tenerti fuori dai guai.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: Buon solstizio d'inverno! Un cambiamento epico è a portata di mano, sia personalmente che collettivamente. Preparati ad apportare modifiche che ti trasformeranno dall'interno verso l'esterno. Un Acquario lungimirante è la persona a cui rivolgersi per avere indicazioni su come affrontare una grande transizione.

Amore / amicizia: oggi, il sole entra nel Capricorno terrestre e nel regno che governa il romanticismo, la creatività e l'intrattenimento. Fino al 19 gennaio ti sentirai più soddisfatto quando sei alla ricerca dell'amore o sei impegnato in attività che ti portano gioia. Se accoppiato, è un ottimo momento per riaccendere la scintilla. Fare cose che piacciono a entrambi è un ottimo punto di partenza. Se sei single, brillerai quando farai qualcosa di piacevole. Attività socialmente distanti potrebbero metterti in contatto con qualcuno che condivide i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: la grande congiunzione di Giove e Saturno nella tua casa di lavoro segnala un cambiamento epocale nella tua vita lavorativa quotidiana. Andando avanti, ti verrà affidato il compito di migliorare le tue capacità tecniche e rimanere al passo con gli sviluppi all'avanguardia che riguardano ciò che fai. I dolori crescenti possono accompagnare questo cambiamento di paradigma. Resisti finché non ti abitui a fare le cose in modi nuovi e diversi.

Crescita personale / spiritualità: con le emozioni, passerai da zero a 100 in tempi record. Non diventare troppo intenso, troppo presto. Fai un respiro profondo e goditi il ​​momento. Ci sarà tutto il tempo per andare in profondità.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa di interazioni uno contro uno, brami la vicinanza che solo un compagno speciale può fornire. Controlla di dare quanto ti aspetti dagli altri, specialmente quando hai a che fare con un Ariete.

Amore / Amicizia: l'atmosfera tra te e il tuo interesse amoroso è veloce e furiosa quando i guerrieri Marte ed Eris si incontrano nella tua casa di coppia. È probabile che gli animi si irritino se uno di voi sente di essere stato ignorato o rifiutato. Anche un ex potrebbe scatenare rabbia se alcuni problemi tra di voi rimanessero irrisolti. La rabbia che tu o loro esprimete può essere mortale. Potrebbe essere l'ultimo chiodo nella bara della tua relazione se lo lasci andare senza controllo.

Carriera / Finanza: fare attenzione a non lamentarsi o essere manipolatori. Con Venere viziata in contrasto con Cerere nella tua zona di lavoro, potresti aspettarti che i tuoi colleghi ti prendano cura di te e soddisfino ogni tuo capriccio. Puoi richiedere assistenza senza essere strano o bisognoso. Qualcuno che ti vuole bene ti aiuterà volentieri. Quando diventi adulto e ti comporti come un professionista, le persone sono felici di affrontare le tue preoccupazioni.

Crescita personale / spiritualità: forse è il momento per un nuovo hobby? Tenersi occupati con un'attività divertente può tenerti fuori dai guai. Segui gli interessi che ti interessano. Potresti imbatterti nella tua nuova cosa preferita.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la motivata Luna dell'Ariete nella tua zona di produttività, vorrai fare le cose. Se devi coordinarti con gli altri, potrebbero esserci degli ostacoli sul tuo percorso. Un Sagittario potrebbe essere un alleato inestimabile che ti aiuta a prenderti cura degli affari.

Amore / amicizia: non manipolare il tuo interesse amoroso con denaro o regali costosi. Con la sontuosa Venere nella tua zona monetaria che si scontra con il possessivo Plutone e il bisognoso Cerere, non si può dire fino a che punto farai per ottenere ciò che desideri. I soldi non possono comprarti amore; tuttavia, può catturare l'attenzione di qualcuno finché i vantaggi non si esauriscono. Allo stesso modo, non dovresti permettere a nessuno di contrattare per il tuo affetto. È come fare un patto con il diavolo.

Carriera / Finanza: dovrai agire rapidamente per rimanere aggiornato su ciò che accade sul posto di lavoro. Quando i guerrieri Marte ed Eris si incontrano nella tua zona di lavoro, puoi aspettarti tensione, teatralità e, forse, un evento esplosivo. Gli animi si infiammano quando qualcuno (forse tu) sente di essere stato trattato ingiustamente. Non farti coinvolgere così tanto dal dramma da perdere di vista la posta in gioco. Sapere come comportarsi con colleghi e superiori in modo da sciogliere la tensione sarà fondamentale.

Crescita personale / spiritualità: invece di aspettare che qualcuno ti vizi, spendi un po 'di più per te stesso. Ti meriti di goderti i frutti sudati del tuo lavoro. È l'ultimo atto di cura di sé.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la libertà di fare quello che vuoi fare sembra urgente con la vivace Luna dell'Ariete nella tua casa di auto-espressione; tuttavia, in alcune circostanze, non è saggio infrangere le convenzioni e basta. Potrebbe creare problemi con un Ariete.

Amore / Amicizia: un incontro tra i guerrieri Marte ed Eris nella tua zona romantica segnala che stai andando forte. Sotto questa atmosfera tagliente, non accetterai un no come risposta. Forse sei guidato da un rifiuto passato e speri di dimostrare la tua amabilità? Questo è un lavoro interno. Non puoi essere invadente e cercare di farti amare da qualcuno. Se lo fai, potresti allontanare la persona a cui vuoi avvicinarti. Metti i freni e sii ragionevole.

Carriera / Finanza: la tua creatività e il tuo coraggio ti saranno utili quando tenterai di vendere un'idea lungimirante. Sembra che tu abbia sempre il dito sul polso di ciò che è nuovo ed eccitante nel tuo campo. Condividi quello che sai.

Crescita personale / spiritualità: le questioni irrisolte della tua infanzia possono innescare un comportamento bisognoso quando Venere nel tuo segno e la nutrice Cerere si scontrano. Aggiungi il controllo di Plutone al mix e puoi diventare ossessivo e manipolativo. Questo momento richiede una resa dei conti coraggiosa con le tue ferite. Non puoi cambiare il passato, ma puoi cambiare il modo in cui influisce sul tuo futuro. Inizia con l'essere la persona migliore che puoi essere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: avere la pace sul fronte interno è essenziale per la tua felicità. Porta tutta la tua attenzione sulle sfide domestiche. Un Sagittario che ti sostiene silenziosamente da dietro le quinte può essere un'enorme fonte di incoraggiamento.

Amore / amicizia: chiedere ciò che desideri dal tuo partner può essere difficile, soprattutto se ti senti a disagio nell'esprimere i tuoi bisogni emotivi. Con Venere nella tua dodicesima casa nascosta in quadratura a badare a Cerere, c'è il pericolo di essere appiccicoso o co-dipendente. Gli impulsi repressi hanno un modo di venire fuori. È più probabile che vengano espressi in modo negativo quando cerchi di sopprimere o ignorare i tuoi sentimenti. Va bene chiedere attenzione e amore.

Carriera / Finanza: non lasciare che Venere indulgente in contrasto con Plutone nel tuo segno inneschi le tue peggiori tendenze. Fai attenzione a non ricorrere alla manipolazione e alle manovre nascoste come mezzo per far rispettare la tua agenda. In fondo, probabilmente senti che è la strada sbagliata da percorrere. Ascolta la voce interiore che ti consiglia di mantenere tutte le tue trattative sempre al rialzo.

Crescita personale / spiritualità: il riallineamento dei guerrieri Marte ed Eris nel tuo regno domestico potrebbe riaccendere una crisi. Potrebbe richiedere una riparazione domestica di emergenza o potrebbe coinvolgere i rapporti familiari. Allo stesso modo, un evento potrebbe innescare un problema della tua infanzia. Stroncalo sul nascere. Se non lo fai, continuerà a essere una spina nel fianco.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: Buon solstizio d'inverno! Un cambiamento epico è a portata di mano, personalmente e collettivamente. Potrebbe essere necessario rimanere oscuri per un po 'per elaborare il cambio di paradigma in corso. Non lasciare che nessuno (specialmente un Ariete) affretti il ​​tuo processo. Prenditi del tempo per riflettere.

Amore / Amicizia: la grande congiunzione di Giove e Saturno nel tuo segno segnala un cambiamento epocale nella tua persona e nel modo in cui ti relazioni con gli altri. Andando avanti, ti verrà assegnato il compito di essere più autentico e di far trasparire il tuo vero io. Di conseguenza, potresti conferire un'intensità alle relazioni che alcuni potrebbero trovare impegnative. Quelle persone non sono il tuo popolo. La tua tribù è quella che risuona con le tue vibrazioni.

Carriera / Finanza: non lasciare che il primo quarto di luna nell'impulsivo Ariete ti spinga a impegnarti frettolosamente in qualcosa per cui non hai tempo o energia per. Nelle prossime settimane, dovrai fare di meno, non di più. Se non puoi dire di no, prenditi un po 'di tempo dicendo forse.

Crescita personale / spiritualità: con il sole nel Capricorno radicato e la tua riposante dodicesima casa fino all'8 gennaio, vorrai prendere la vita a un ritmo più tranquillo. Nel periodo che precede il tuo compleanno, avrai bisogno di tempo per riflettere sui successi e sui falliti dell'anno passato. Fare un inventario degli eventi ti consente di determinare cosa dovrebbe essere continuato e dove dovresti tagliare i legami e ricominciare da capo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: Buon solstizio d'inverno! Un cambiamento epico è a portata di mano, sia personalmente che collettivamente. Eserciterai un'influenza innegabile sui tuoi amici e sul modo in cui elaborano il prossimo cambio di paradigma. Tuttavia, un Leone testardo potrebbe resistere alle tue vibrazioni positive.

Amore / amicizia: si tratta di amici, gruppi e connessioni sociali mentre il sole viaggia attraverso il Capricorno con i piedi per terra e la tua casa di comunità. Fino al 19 gennaio sarai a casa quando trascorri del tempo con le persone che ami, anche in videochat. È un ottimo momento per unirti a gruppi online che riflettono i tuoi interessi. È un modo eccellente per incontrare persone fantastiche che amano le stesse cose a cui ti piacciono.

Carriera / Finanza: non lasciare che il primo quarto di luna in Ariete ti attiri in una pazzia impulsiva. È intelligente considerare i tuoi obiettivi finanziari a lungo termine prima di spendere soldi per qualcosa di cui non hai bisogno. Non puoi permetterti di mettere a rischio la tua sicurezza futura.

Crescita personale / spiritualità: la grande congiunzione di Giove e Saturno nel tuo regno subconscio segnala un cambiamento epocale nella tua psiche. Andando avanti, ti verrà chiesto di identificare e integrare le vibrazioni che raccogli dall'inconscio collettivo. Potresti arrivare a realizzare la tua unità con tutto ciò che percepisci essere al di fuori di te stesso. Questo punto di vista trascendente può essere un punto di svolta che eleva la tua percezione della vita.