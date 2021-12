Oroscopo di oggi 22 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 22 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 22 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti risveglierai sentendoti coraggioso grazie all'allineamento tra l'energica Luna Leone, il tuo sovrano, Marte e Chirone. L'atmosfera può diventare un po' tesa man mano che la giornata avanza. Le interazioni con Toro o Acquario possono essere fonte di stress.

Amore/Amicizia: Oh, le promesse che farai quando Mercurio e Giunone si scontreranno con il speranzoso Giove. Prima che tu te ne accorga, ti sarai troppo impegnato in attività sociali o avrai promesso a qualcuno la luna e le stelle. Certo, parli bene. Tuttavia, il tuo flusso potrebbe lasciare molto a desiderare. Considera in cosa puoi realisticamente impegnarti prima di posizionarti come un pezzo grosso che può realizzare i sogni di qualcuno.

Carriera/Finanza: quando l'espressivo Mercurio incontra la rispettosa Giunone nel tuo settore professionale, tutto ciò di cui vuoi parlare è dove è diretta la tua carriera. È perché sei super ambizioso e sposato con il tuo lavoro. Potresti non pensarlo. Tuttavia, il modo in cui parli delle tue ambizioni dice il contrario. È un momento opportuno per fare rete e connettersi con persone influenti che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. È difficile non essere impressionati da qualcuno che è così entusiasta di quello che fa.

Crescita personale/spiritualità: dedicare del tempo all'ascolto degli altri distoglierà l'attenzione dalle tue preoccupazioni? Forse. Un allineamento sole/nodi significa che trarrai beneficio dall'interessarti maggiormente alle persone intorno a te, anche se ciò significa mettere in pausa la tua agenda.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ti sentirai pieno di energia all'inizio della giornata e in grado di affrontare qualsiasi cosa. Tuttavia, le tensioni aumenteranno man mano che la Luna in Leone si oppone a Saturno e quadra Urano irregolare nel tuo segno. Capricorno e Acquario possono essere difficili da affrontare.

Amore/Amicizia : ti divertirai a parlare con qualcuno che viene da un paese straniero o da un background diverso mentre il loquace Mercurio incontra Giunone nella tua nona casa mondana. Apprezzerai la nuova prospettiva che apportano alla conversazione. Allo stesso modo, ti legherai al tuo interesse amoroso o a un amico quando ti impegni in una discussione filosofica profonda. Sarai curioso di saperne di più sulle loro convinzioni e sul perché pensano in quel modo. Potresti avere una conversazione illuminante.

Carriera/Finanza: potresti essere ispirato a trovare un compagno di studio poiché Mercurio ben informato si allinea con la metodica Pallade nella tua zona di collaborazione. È un momento eccellente per fare brainstorming o fare ricerche con un partner o un gruppo. Trarrai vantaggio dalla collaborazione con persone intelligenti che possono incoraggiarti e mantenerti in carreggiata. Se possiedi già una conoscenza approfondita, sarai bravo a guidare una squadra e a fornire le informazioni di cui hanno bisogno.

Crescita personale/spiritualità: può essere difficile mettere i tuoi soldi dove si trova la tua bocca mentre il Sole Capricorno nella tua casa delle convinzioni si scontra con il Nodo Nord nel tuo settore finanziario. Chiudi le labbra se non riesci a seguire il tuo discorso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti risveglierai pronto a prendere d'assalto il mondo. Tuttavia, con il passare della giornata, potresti chiederti quale sarà l'impatto delle tue parole. Non si sa come risponderanno Toro e Acquario, ma lo Scorpione dovrebbe essere un alleato affidabile.

Amore/Amicizia: essere in grado di comunicare i tuoi desideri sessuali è importante poiché il tuo sovrano, Mercurio, incontra la devota Giunone nella tua casa di intimità. Potresti anche sentirti motivato a condividere dettagli sensibili della tua vita che normalmente terresti per te. Questo tipo di apertura aiuta a costruire la fiducia in una relazione. Può essere incredibilmente liberatorio aprirti ed essere onesto su chi sei e cosa vuoi. La sicurezza che trasudi quando sei così schietto è super sexy.

Carriera/Finanza: condividere informazioni riservate con i colleghi può farti sembrare che tu sappia davvero di cosa stai parlando. Con l'intelligente stratega in aspetto di Mercurio e Pallade nel tuo settore professionale, è probabile che ciò che dici catturi l'attenzione di tutti. Se hai bisogno di una discussione importante con il tuo supervisore o una figura influente nel tuo campo, ora è il momento. Esprimerai le tue idee con chiarezza e lungimiranza, il che, a sua volta, guadagna il loro rispetto.

Crescita personale/spiritualità: parlare di te stesso può innescare vulnerabilità poiché il Sole Capricorno nel tuo settore di intimità si avvicina al Nodo Nord nel tuo segno. Piccoli passi, Gemelli. Non hai bisogno di raccontare tutta la tua storia in una volta sola.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ti risveglierai sentendoti pronto ad affrontare problemi di lavoro e di denaro. Tuttavia, potresti perdere la motivazione con il passare della giornata. Un Acquario inflessibile o un Toro irregolare potrebbe rendere difficile fare ciò che devi fare. Respiri profondi, Cancro.

Amore/Amicizia: in coppia o single, vorrai trovare una persona ragionevole con cui condividere le tue preoccupazioni relazionali. Con l'espressivo Mercurio che incontra Giunone nella tua casa di coppia, avrai molto da dire sui partner passati, presenti e futuri. Se hai una relazione, il tuo partner potrebbe essere più comunicativo del solito. Ora è il momento di porre tutte le tue domande scottanti. Assicurati di essere disposto a essere onesto e aperto come ti aspetti che siano.

Carriera/Finanza: Mercurio nella tua zona di partnership che si allinea con Pallade strategica dice che due menti sono meglio di una. Farai del tuo meglio nel brainstorming quando collabori con un collega che è sulla tua lunghezza d'onda intellettuale. È una giornata eccellente per la ricerca e lo studio. Puoi fidarti del tuo partner per riempire i tuoi spazi vuoti su preoccupazioni rilevanti e aggiornarti sugli ultimi sviluppi e viceversa. Sembra una vittoria per tutti!

Crescita personale/spiritualità: un'interazione può indurre una seria riflessione su se stessi mentre il Sole del Capricorno si scontra con il Nodo Nord nel tuo regno subconscio. C'è chiaramente di più in te di quanto sembri, ma cosa ti fa ticchettare?