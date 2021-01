Oroscopo di oggi 22 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 22 gennaio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 22 gennaio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nel Toro con i piedi per terra per tutto il giorno, ti sentirai sicuro quando dovrai affrontare questioni che riguardano denaro e beni. Tuttavia, non dovresti essere troppo arrogante quando fai affari con un Acquario. Sono molto più intelligenti di quanto pensi.

Amore / amicizia: tanto per gentilezza e vibrazioni amorevoli. Con il cinico Saturno nel tuo settore sociale che si scontra con il nutrimento di Cerere, potresti sentirti offeso da qualcuno che non riconosce un gesto caritatevole. Se la persona in questione sta attraversando un periodo difficile, probabilmente ha cose più importanti da affrontare. Che sia riconosciuto o meno, nessun atto di altruismo è mai sprecato. Non lasciare che una cattiva atmosfera rovini una buona azione.

Carriera / Finanza: non paga essere frettoloso con una questione di soldi. L'impulsivo Marte nel tuo settore finanziario che quadratura entusiasta Giove potrebbe spingerti a superare il limite. Punta a guadagni modesti invece di sprecare tempo, energia e risorse per qualcosa che è al di là della tua portata. Allo stesso modo, dovresti fare attenzione che la tua voglia di soddisfare le tue esigenze immediate non comprometta la tua sicurezza futura. Pensa al di là del momento e considera cosa servirà meglio i tuoi interessi nel lungo periodo.

Crescita personale / spiritualità: è un momento opportuno per riavviare il tuo piano di fitness. Sarai nella zona con la tua routine di esercizi preferita. E poiché investi nel benessere, sarai ispirato a seguire una dieta sana.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: diventa tutto intorno a te con la luna nel tuo segno. Non c'è niente di sbagliato nel prendersi cura dei propri affari personali, ma non lasciare che vada a scapito degli altri. Un'atmosfera egoistica potrebbe alienare alcune persone (come uno Scorpione) di cui hai bisogno nella tua squadra.

Amore / amicizia: la cura di Cerere che si fonde con il trascendente Nettuno nel tuo settore sociale evidenzia l'amore e la compassione forniti dalle tue amicizie più strette. Se trovi difficile attingere al tuo cuore, guarda il tuo amico più altruista ed empatico e segui l'esempio che ti danno. Devi aver fatto qualcosa di giusto per avere una persona così incredibile nella tua vita. Paga in avanti offrendo gentilezza, anche se ci vuole ogni grammo di forza che hai.

Carriera / Finanza: con Mercurio loquace nella tua zona di carriera in contrasto con l'insicuro Chirone, puoi essere piuttosto pessimista. Ti concentrerai su tutti i problemi e le cose che possono potenzialmente andare storte. La tua atmosfera cinica può minare la fiducia di tutti, rendendo più difficile portare a termine le cose. Anche se c'è un intoppo che devi svelare, puoi comunque concentrarti sul lato positivo.

Crescita personale / spiritualità: la luna che incontra una congiunzione Marte / Urano nel tuo segno è destinata a farti infiammare. Stai attento a come usi la tua energia, toro. Sei molto più potente (e pericoloso) di quanto pensi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: rilassati, Gemelli. Non puoi essere costantemente in movimento senza avere il resto di cui hai bisogno. Rallentare e impegnarsi in attività che ti ricaricano sarà utile. Trascorrere del tempo con una Vergine tranquilla potrebbe essere un'esperienza rilassante e piacevole.

Amore / Amicizia: Con lo stoico Saturno in contrasto con il nutrimento di Cerere nel tuo settore pubblico, potresti preoccuparti di sembrare tenero agli occhi del mondo. Non c'è niente di sbagliato nell'essere dolci, gentili e gentili. Insieme al tuo ingegno e intelligenza, è ciò che ti rende più caro alla famiglia e agli amici. Quelli che ti conoscono non scambieranno mai la tua gentilezza per debolezza, e nemmeno tu dovresti. Ci vuole vera forza per essere una persona amorevole.

Carriera / Finanza: anche se hai le mani legate su determinate questioni, non ti impedirà di cercare di ottenere ciò che desideri. Con l'anticonformista Marte nel tuo regno dietro le quinte che si scontra con l'entusiasta Giove, deciderai di dimostrare che le regole non si applicano a te. Una mossa audace da dietro le quinte potrebbe farti finire in acqua calda. Pazienza, Gemelli. Se la tua capacità di agire è limitata, c'è una ragione. Non fare qualcosa che potrebbe mettere a rischio il tuo futuro.

Crescita personale / spiritualità: la tua curiosità e il desiderio di conoscenza sono immensi. C'è così tanto che vuoi esplorare. Calmati mentre ti imbarchi nell'apprendimento di qualcosa di nuovo. Roma non è stata costruita in un giorno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sei entusiasta del futuro e determinato a manifestare la visione che hai in mente. Si è tentati di andare avanti, ma quello che devi fare è frenare e tracciare un piano passo dopo passo. Una Vergine può aiutarti a creare la tua strategia.

Amore / Amicizia: i confini potrebbero essere superati in un'amicizia come Marte ostinato nel tuo settore sociale piazze sopra le righe Giove. Una persona (forse tu) con aspettative irrealistiche potrebbe spingere al massimo per ottenere ciò che vuole. Attenzione al senso di diritto. Non dare per scontato che la tua relazione con qualcuno ti garantisca determinati privilegi. Se i ruoli sono invertiti, è meglio non cedere a qualcuno le cui richieste ti mettono a disagio. È un brutto precedente da stabilire.

Carriera / Finanza: finanziare un sogno per il tuo futuro potrebbe richiedere il supporto di una fonte esterna. Ciò potrebbe significare attingere ai fondi che condividi con un partner (innamorato o d'affari) o cercare un prestito da un istituto finanziario. Prima di affrettarti con i tuoi piani, considera pienamente l'impatto delle tue scelte. Rallenta le cose e vedi se nelle settimane a venire avrai ancora lo stesso entusiasmo.

Crescita personale / spiritualità: non dare per scontato che qualcuno sia una persona cattiva semplicemente perché non condivide le tue convinzioni. Non importa quanto alto o puro pensi siano i tuoi ideali, non ti rende superiore agli altri. Vivi e lascia vivere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sarai nella zona con questioni di carriera e denaro mentre la laboriosa Luna del Toro si allinea con Vesta organizzata e il magistrale Plutone. Eccellerai nella gestione delle attività pratiche. Potrebbe essere utile avere un Capricorno in attesa per offrire supporto se ne hai bisogno.

Amore / amicizia: ti aspetti molto da una relazione. Con l'ostinato Marte che fa quadrare Giove sopra le righe nella tua casa di collaborazione, sei determinato a ottenere ciò che desideri. Se il tuo interesse amoroso è attivato da personalità di tipo A, è molto probabile che otterrai ciò che cerchi. Tuttavia, la tua atmosfera invadente potrebbe fare ondate con qualcuno che si aspetta di essere corteggiato in modo meno aggressivo. Vale la pena conoscere il tuo pubblico. Pianifica le tue mosse di conseguenza.

Carriera / Finanza: con Saturno inflessibile che si scontra con Cerere che si prende cura di lui, potresti sentire che non stai ricevendo le cure amorevoli che credi di meritare. Prima di giocare al gioco della vergogna e della colpa, dai un'occhiata più da vicino alla persona di cui cerchi l'attenzione. Sono il tipo che dà? O stai cercando di ottenere il sangue da una pietra? Allo stesso modo, se sei super indipendente, potrebbe inviare il messaggio che hai tutto ciò di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: un senso di scopo imperturbabile ti dà fiducia in ciò che puoi fare. Non è arroganza. Viene dal seguire un piano passo dopo passo progettato per ottenere ciò che stai cercando.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sarai un'ape piuttosto impegnata mentre la laboriosa Luna del Toro si allinea con Vesta dedicata nel tuo segno. Avrai una strategia intelligente per affrontare ogni argomento della tua agenda. Formerai un duo dinamico quando farai squadra con un Capricorno per fare le cose.

Amore / Amicizia: con il cinico Saturno in contrasto con il nutrire Cerere nella tua casa di interazione uno contro uno, potresti essere scettico sull'atmosfera premurosa di una persona. Potresti chiederti se sono gentili con te solo perché c'è qualcosa che vogliono. Sei davvero diventato così duro di cuore? Non tutti vogliono prenderti. Metti da parte i tuoi sospetti e lascia entrare l'amore.

Carriera / Finanza: con Marte che fa quadrare l'ottimista Giove nella tua zona di lavoro, sarai desideroso di mettere in azione ciò che sai. Certo, sei impaziente di andare adesso. Tuttavia, potresti non essere sempre così entusiasta. Quindi, dovresti fare attenzione a non mettere in moto più progetti di quelli che puoi gestire. È fin troppo facile entrare sopra la tua testa. Anche se sei ancora interessato in seguito, potresti non avere il tempo o le risorse necessarie per portare a termine. Non esagerare.

Crescita personale / spiritualità: prenditi del tempo per il piacere. Sarà gratificante fare un tuffo profondo in un'attività che ti piace. Va bene se diventi ossessivo al riguardo. La vita consiste nel perseguire le tue passioni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: porterai grande intensità e determinazione in tutto ciò che fai. Rinuncerai a esperienze superficiali a favore di interazioni e attività che promettono di essere profondamente significative. Un Capricorno appassionato sarà sulla tua lunghezza d'onda.

Amore / Amicizia: Con Marte impaziente che quadrata sopra le righe Giove nella tua zona di vita amorosa, vuoi quello che vuoi e lo vuoi ieri. Ecco perché diventerai invadente con la tua data o il tuo partner. Il tuo entusiasmo non sarà accolto se sei cieco ai loro desideri. Invece di essere un'eccitazione, sarà una svolta. Cercare di accelerare le cose prima che una persona sia pronta potrebbe rovinare le tue possibilità di conquistarla. Rallenta e basta.

Carriera / Finanza: fai molto duro lavoro dietro le quinte. Con il cinico Saturno in contrasto con la custodia di Cerere nella tua casa di lavoro, potresti temere che nessuno riconosca tutto lo sforzo che metti. Anche se non lo fanno, non dovresti lasciare che ti impedisca di dare il meglio a ciò che tu fare. In un modo o nell'altro, ciò che contribuisci alla fine tornerà indietro a te. Datti una pacca sulla spalla e vai avanti.

Crescita personale / spiritualità: meriti la stessa amorevole attenzione che dai agli altri. Non pensare per un momento che la cura di te stesso sia qualcosa che puoi permetterti di ignorare. Rendi prioritario occuparti dei tuoi bisogni più urgenti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa di interazione faccia a faccia, le tue abilità con le persone sono al punto. L'unico avvertimento è che dovrai essere sensibile alle preoccupazioni degli altri. Ci sarà un respingimento da parte di un Toro se forzi la tua agenda personale.

Amore / Amicizia: con l'aggressivo Marte nella tua zona di collaborazione che occupa la quadratura di Giove esagerato nel tuo regno domestico, i tuoi modi invadenti potrebbero creare problemi con il tuo partner, la tua famiglia o i tuoi coinquilini. Potrebbero non essere d'accordo con i grandi progetti che hai in serbo. Forse pensano che tu sia troppo ambizioso? O stai cercando di fare troppo, troppo presto? Allo stesso modo, ti arrabbi quando qualcuno ti impone i suoi piani eccessivamente ambiziosi. Creare il futuro che desideri richiederà cooperazione e collaborazione. Trova un modo per farlo funzionare.

Carriera / Finanza: per portare a termine le cose potrebbe essere necessario fare appello alla mente alveare. Con la laboriosa Luna del Toro che contatta l'asteroide Vesta nella zona dei tuoi gruppi, farai del tuo meglio quando farai parte di una squadra. I tuoi colleghi ti motiveranno a rimanere concentrato sul compito da svolgere e possono fornire le risorse e il supporto di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: metti a tacere la voce autorevole nella tua testa che dice che sei indegno di felicità o non possiedi doni di valore. È totalmente falso e tu lo sai. Questo è il tipo di dubbi che sorgono proprio mentre sei sull'orlo di una svolta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua produttiva sesta casa, non ti riposerai finché non ti occuperai dei tuoi compiti più urgenti. Si è tentati di passare alla potenza, ma un ritmo lento e costante sarà più efficace. Chiedi a una Vergine organizzata di darti una mano.

Amore / amicizia: fai molto per la tua famiglia e i membri della tribù che hai scelto. Saturno stoico che si scontra con Cerere che si prende cura di lui suggerisce che potresti essere riluttante a chiedere ciò di cui hai bisogno. Non dare per scontato che i tuoi cari debbano sapere di cosa hai bisogno ed estenderlo a te senza che tu lo chieda. Non c'è vergogna nel chiedere quello che vuoi. Potrebbe essere l'unico modo per ottenere ciò che desideri.

Carriera / Finanza: con l'impulsivo Marte nella tua zona di lavoro che fa quadrare l'entusiasta Giove, corri il rischio di fare una promessa che non puoi mantenere. Invece di dire "sì", dì "lasciami pensare". Vale la pena prendersi un po 'di tempo. Anche se ora sei totalmente coinvolto, potresti presto scoprire che non hai più il tempo o l'interesse necessari per proseguire. In questi giorni, ci sono molte idee che vuoi esplorare. Non impegnarti finché non hai ristretto le tue opzioni.

Crescita personale / spiritualità: dedichi molto alla creazione dell'immagine giusta. Vuoi assicurarti che i tuoi migliori attributi risplendano. Mantenere le prestazioni può essere faticoso. Sappi quando lasciarlo riposare

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sei super deciso a perseguire le tue passioni. Non c'è molto che possa impedirti di perseguire ciò che desideri con la luna nel tenace Toro. Non essere testardo. Un amico della Vergine può aiutarti a tracciare una linea d'azione più sensata.

Amore / Amicizia: niente di azzardato, niente di guadagnato sembra essere il tuo principio guida. La formazione planetaria di oggi indica che sei disposto a mettere tutto in gioco in nome dell'amore. Rallenta e pensa oltre il momento. Fai attenzione che le azioni che intraprendi oggi non compromettano le tue esigenze a lungo termine. Ottenere ciò che desideri potrebbe non essere così entusiasmante se ha un prezzo elevato.

Carriera / Finanza: gioca ora, paga più tardi è il tuo credo quando l'impulsivo Marte piazza lo stravagante Giove nella tua zona monetaria. Quando hai fretta di divertirti, chi ha tempo per pensare alle spese? Se non stai attento, un hobby, un appuntamento o un evento sociale di grandi dimensioni potrebbero far fallire la banca. Non è un grosso problema se sei in nero. Anche se, se hai problemi finanziari, non dovresti peggiorare le cose. Puoi sempre optare per un'opzione più conveniente.

Crescita personale / spiritualità: un'immersione profonda nell'apprendimento può essere esaltante ed estenuante allo stesso tempo. Prendi aria ogni tanto. Concedi tutto il tempo necessario per integrare tutte le informazioni che hai acquisito.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sarebbe bello rilassarsi, ma chi può stare fermo quando ci sono così tante cose da fare. Il tuo elenco potrebbe includere miglioramenti significativi nella tua vita domestica o personale. Prendila con calma. Un Toro nella tua vita potrebbe aver bisogno di tempo per adattarsi al cambiamento.

Amore / Amicizia: con l'impulsivo Marte che quadrata con entusiasta Giove nel tuo segno, sei obbligato a impegnarti in più di quanto puoi gestire, in particolare sul fronte interno. Essere realistici su ciò che puoi fare ti aiuterà a evitare di deludere i tuoi cari e di provocarti uno stress eccessivo. Con uno stuolo di pianeti che energizzano il tuo segno, ti senti come se non ci fosse nulla che non puoi fare. La fiducia è una buona cosa. Tuttavia, ci sono solo così tante ore in un giorno. Non caricarti di responsabilità.

Carriera / Finanza: con Saturno responsabile nel tuo segno che aspira al sacrificio di Cerere nella tua casa di denaro e beni, potresti sentire che è tuo dovere prenderti cura di determinati individui. Quando ti senti obbligato, può sorgere risentimento. Dare a cuore chiuso trasmette un'atmosfera negativa. Fai attenzione a non far provare vergogna a qualcuno di aver bisogno del tuo aiuto. Essere in grado di dare è una benedizione.

Crescita personale / spiritualità: stai testando i limiti di ciò che puoi fare. Questo processo porta alla luce nuove abilità e ti consente di sapere dove devi perfezionare le tue abilità. È uno sforzo degno. Continuate così.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna che attraversa il regno che governa le idee e la comunicazione, ci saranno molte cose che vorresti dire. Non c'è limite al tempo che puoi passare a parlare con un Toro sulla tua lunghezza d'onda. Il loro feedback può aiutarti a perfezionare i tuoi piani.

Amore / Amicizia: la tenace Luna in Toro che aspira a Vesta nella tua casa di collaborazione rivela la tua dedizione alle relazioni più strette. Niente sembra più cruciale che entrare in contatto con una persona a cui tieni. È bello se non puoi farlo accadere oggi. L'assenza rende il cuore più affettuoso. Non vedrai l'ora di ritrovarti dopo una breve pausa.

Carriera / Finanza: con l'impulsivo Marte nella tua zona di comunicazione che fa quadrare l'ottimista Giove, potresti saltare la pistola e entusiasmare tutti per qualcosa che deve ancora accadere. È bello creare un ronzio, ma fai attenzione a non promettere qualcosa che non sei ancora pronto a fornire. Tutti i segnali indicano che il tuo progetto è ancora in gestazione e potrebbe richiedere diversi mesi per giungere a buon fine. Meno ne dici in questo frangente, meglio starai.

Crescita personale / spiritualità: è un peccato che tu non riconosca sempre gli attributi meravigliosi che sono così evidenti per tutti gli altri. Con lo stoico Saturno in contrasto con la custodia di Cerere nel tuo segno, potresti non riuscire a realizzare quanto profondamente amorevole e nutriente sei. Non preoccuparti. Qualcuno te lo ricorderà.