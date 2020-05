Oroscopo di oggi 22 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 22 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 22 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La Luna Nuova in Gemelli intelligenti lo rende il momento ideale per fare brainstorming e avviare nuovi piani. Un acquario che ha esperienza con ciò che sei disposto a realizzare potrebbe rivelarsi una risorsa inestimabile. Perché non chiedere loro indicazioni e feedback?

Amore / Amicizia: la tua parola è il tuo legame. Con nuova luna in Gemelli che aspira fermamente Saturno nel tuo settore sociale, un impegno che prendi con un amico o un gruppo a cui appartieni può aiutarti a proteggere la tua relazione a lungo termine. Le tue connessioni con amici e colleghi più anziani e più saggi potrebbero rivelarsi particolarmente utili. Queste sono le persone a cui rivolgersi per una guida sui tuoi obiettivi a lungo termine e piani per il futuro.

Carriera / Finanza: una bella idea merita di essere condivisa. Un matrimonio tra Mercurio e Venere nel regno che governa il modo in cui pensi e comunica potrebbe spingerti a lanciare un progetto creativo o proporre un'idea stimolante; tuttavia, un cenno del malvagio Nettuno avverte che il tuo piano potrebbe essere in qualche modo ingenuo. C'è qualcosa che ti manca. Una conversazione con un collega fidato può aiutarti a riempire i tuoi spazi vuoti.

Crescita personale / spiritualità: l' entusiasmo apre la strada alla determinazione mentre la Luna Gemelli contatta Giove di buon auspicio e Saturno disciplinato. Questa vibrante speranza ti fa sentire come un obiettivo a cui stai lavorando è a portata di mano. Vai avanti così.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con così tante attività finanziarie da gestire, le cose possono diventare frenetiche. Rimani concentrato e non fare mosse significative a meno che tu non abbia chiarezza su ciò che stai facendo e con chi lo stai facendo. Non lasciare che un Gemelli ti venda per un'idea malvagia.

Amore / amicizia: poiché sei bravo a gestire le finanze, un amico o un gruppo può affidarti una questione finanziaria. Un cenno del nebuloso Nettuno suggerisce che il problema potrebbe non essere così netto come sembra. Che sia intenzionale o per errore, qualcuno può trattenere informazioni cruciali. Nel peggiore dei casi, potresti essere trattato di una vera bugia. Sotto questa influenza disordinata, amici e finanze possono essere un mix tossico. Se vuoi evitare problemi, non prestare, prendere in prestito e non lasciarti coinvolgere in questioni finanziarie.

Carriera / Finanza: la nuova luna in Gemelli nella tua zona di guadagni che attira Saturno nel regno che governa la carriera e la reputazione dice che conosci il tuo valore e così anche i tuoi alti. I tuoi successi possono individuarti come qualcuno che ha ciò che serve per farsi un nome. È un momento opportuno per perseguire un'opportunità che può far salire di livello la tua carriera. Se sei pronto a lavorare, la strada da percorrere dovrebbe essere spalancata da qui.

Crescita personale / spiritualità: se riesci a vederlo, puoi esserlo. Esercita i tuoi poteri di visualizzazione mentre cerchi di raggiungere il tuo prossimo traguardo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: inizia la stagione del tuo compleanno con il piede giusto comunicando da un luogo di integrità. Farai un tremendo disservizio se prevedi o fai false promesse. Qualunque cosa accada con un Pesci, sei responsabile delle tue parole.

Amore / Amicizia: dirai tutte le cose giuste per attirare l'attenzione di qualcuno, ma le tue parole sono oneste e sincere? Stai attento. Sei in pericolo di dare a qualcuno un'idea sbagliata delle tue intenzioni.

Carriera / Finanza: intendi condividere idee ed esperienze di cui sei appassionato. Con il comunicatore Mercurio che si fonde con l'attrattore Venere nel tuo segno, il tuo carisma è ai massimi storici. Questo ti dà la sicurezza di esprimerti liberamente. Il tuo look dirà molto su chi sei, quindi fai attenzione a come ti vesti. Un cenno del fantasioso Nettuno mette in guardia dal vestirsi in modo da creare una distrazione inutile. Rimani sul messaggio.

Crescita personale / spiritualità: sai cosa credi, e con la Luna Nuova nel tuo segno che aspira costante Saturno nella tua casa di coscienza superiore, confidi che le tue credenze forniranno un solido codice etico per cui vivere. Maggiori informazioni sui tuoi ideali e altri argomenti di interesse potrebbero farti appello. È un momento eccellente per impegnarsi in un corso di studio a lungo termine. Possiedi la disciplina necessaria per mantenerti finché non raggiungi il livello desiderato di competenza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l'energia frenetica della nuova luna in Gemelli può spaventare i tuoi nervi. È fondamentale sapere quando fare un passo indietro e cercare la privacy in modo da poter decomprimere. Ciò probabilmente significa non rispondere quando un gemello loquace chiama per discutere gli eventi del giorno.

Amore / amicizia: si parla molto di cose che probabilmente non dovrebbero essere divulgate sulla tua vita amorosa. Puoi incolpare un nervoso allineamento Mercurio / Venere / Nettuno per alzare il volume sul gossip; tuttavia, dovrai incolpare te stesso solo se rivelerai informazioni riservate. Allo stesso modo, non dovresti prendere a cuore una voce. È probabile che ti renda paranoico su qualcosa che non può essere verificato. Lascialo da solo.

Carriera / Finanza: capire cosa scatena l'insicurezza può aiutarti a ideare una strategia per creare stabilità finanziaria. La Luna Nuova, in linea con il disciplinato Saturno nella tua casa di risorse condivise, ti consiglia di iniziare pagando i debiti e diminuendo la tua dipendenza da fonti esterne di sostegno. Gli sforzi che fai ora potrebbero sembrare scarsi, ma se rimani fedele, vedrai un miglioramento significativo nel lungo periodo. Coltivare l'indipendenza finanziaria ti mette su un terreno solido.

Crescita personale / spiritualità: il detto "Quando la vita ti dà limoni, prepara la limonata" è un appello a fidarti della tua intraprendenza piuttosto che lamentarti e cercare supporto per gli altri. Non importa cosa succede, hai questo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: cogli l'opportunità di dimostrare la tua maturità essendo una persona che prende decisioni responsabili e mostra quanto siano disciplinate. Non ci sei ancora? Diventi la compagnia che tieni. Chiedi a un compagno maturo (forse un Acquario) di far parte della tua squadra.

Amore / Amicizia: quando Mercurio e Venere si fondono, potrebbe sembrare che tu sia simpatico con un amico o il tuo partner. Tuttavia, un cenno del inafferrabile Nettuno avverte che è meglio non pensare di sapere cosa qualcuno pensa o desidera. Potresti scoprire che ti sbagli di essere sulla stessa pagina. Chissà se ti hanno ingannato o hai ingannato te stesso. Ciò che conta è che non fai ipotesi

Carriera / Finanza: con la nuova luna in Gemelli nella tua zona di lavoro di squadra allineata con il disciplinato Saturno, otterrai i tuoi migliori risultati quando unisci le forze con un gruppo di persone esperte o un partner con un collega anziano per fare le cose. Sarà a tuo vantaggio imparare le corde da qualcuno che ha esperienza con ciò che stai tentando di realizzare. Ciò che sei pronto a raggiungere non accadrà dall'oggi al domani, quindi preparati a impegnarti per il lungo raggio. La tua dedizione al successo condiviso può andare a beneficio di tutti i soggetti coinvolti.

Crescita personale / spiritualità: quando la luna quadrerà Marte e Cerere, la rabbia sorge quando i bisogni non vengono soddisfatti. Puoi esserne un bambino o un adulto e gestire la tua attività. Hai questo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: ci sono molte attività importanti a portata di mano, quindi fai attenzione a non essere distratto da sciocchezze. Non puoi permetterti di far cadere la palla con una questione di lavoro critica. Sintonizza un Gemelli loquace in modo da poter rimanere concentrato su ciò che devi fare.

Amore / amicizia: quando Mercurio incontra Venere nella tua decima casa pubblica, vuoi essere visto come qualcuno che dice le cose giuste. Le tue parole suonano invitanti, anche se Nettuno nel mix confuso avverte che potresti essere sincero o disonesto. Allo stesso modo, dovresti stare attento a qualcuno che promette la luna e le stelle, in particolare di fronte a un pubblico. Ciò che ottieni a porte chiuse potrebbe non essere all'altezza di quanto promesso.

Carriera / Finanza: la tua dedizione per ottenere un lavoro fatto bene può produrre risultati misurabili sul posto di lavoro. La Luna Nuova Gemelli in linea con il disciplinato Saturno nelle tue zone di lavoro conferisce la concentrazione mentale e la resistenza fisica a lavorare il più a lungo possibile per raggiungere ciò che hai deciso di fare. Sei tu a girare una nuova foglia nella tua vita lavorativa. È un momento opportuno per affrontare un compito impegnativo che normalmente eviteresti. È anche un momento eccellente per cercare una nuova posizione.

Crescita personale / spiritualità: molto presto, potresti essere chiamato a mettere in pratica la tua saggezza e le tue idee visionarie. Fidati di sapere di cosa stai parlando.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: non puoi fare a meno di desiderare di esplorare nuovi orizzonti con la Luna Nuova nella tua casa di avventura. Pianificare in anticipo per una vacanza ti darà qualcosa in attesa di quando sei libero di spostarti. Un amico Gemelli mondano può avere utili consigli di viaggio.

Amore / amicizia: nuova luna in Gemelli accende la tua curiosità per il mondo oltre la tua bolla. Nuove esperienze e conoscenze che acquisisci possono migliorare il modo in cui ami, esprimerti in modo creativo e condividere i tuoi doni unici con il mondo. Un cenno del risoluto Saturno nella tua zona sentimentale ti invita a lavorare sodo per assicurare l'amore che desideri. Lavora per migliorare la tua vita amorosa come se fosse un lavoro da svolgere. Le ricompense dei tuoi sforzi possono essere di lunga durata.

Carriera / Finanza: con Mercurio che incontra Venere nella tua zona di informazione, le attività che coinvolgono apprendimento, insegnamento, marketing, editoria e trasmissione sono favorite perché la tua passione può aiutarti a raggiungere un vasto pubblico. Tuttavia, un cenno del nebuloso Nettuno avverte che è necessario essere cauti su ciò che si mette là fuori. Alcune delle tue informazioni potrebbero essere inaccurate o fuorvianti. Controlla e ricontrolla i tuoi fatti prima di renderli pubblici.

Crescita personale / spiritualità: puoi imparare tutto ciò a cui metti la tua mente perché possiedi la determinazione di attenerci. È un momento eccellente per dedicarti a un hobby o per migliorare le tue capacità artistiche.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: nel ciclo lunare che inizia oggi, sarai profondamente consapevole di quanto le persone siano sensibili alle tue esigenze. Usa questo periodo per ripristinare il saldo di dare e avere. Accogliere con gentilezza ciò che un Gemelli ha da offrire può migliorare la tua relazione.

Amore / Amicizia: La Luna Nuova in Gemelli informativi ti invita a sintonizzarti sui bisogni delle persone più vicine a te. Ciò che impari può aiutarti a prendere decisioni valide. Un cenno del responsabile Saturno nel tuo regno domestico lo rende un momento ideale per agire su piani a lungo termine per la tua casa e famiglia. Ciò che si mette in moto può costituire una solida base per il futuro. I miglioramenti non avverranno dall'oggi al domani, ma con pazienza e perseveranza, ci arriverai.

Carriera / Finanza: una fusione Mercurio / Venere nella tua casa di risorse condivise segnala che sei a tuo agio nel gestire i soldi degli altri. Deciderai come se stessi gestendo i tuoi fondi, ed è qui che possono sorgere problemi. Un cenno del nebuloso Nettuno mette in guardia dal prendere decisioni ingannevoli. Ciò che va bene per te potrebbe non essere interessante con il tuo partner o un alleato aziendale. Discutilo prima di fare una mossa discutibile.

Crescita personale / spiritualità: la frustrazione nasce quando non puoi esprimere i tuoi desideri, o i regali che hai da offrire non ricevono un caloroso benvenuto. È un momento che richiede radicale accettazione di sé. Di fronte al rifiuto, ama te stesso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con una serie stellare di pianeti che energizzano la tua zona di partnership, sei entusiasta delle interazioni faccia a faccia. Che sia per affari o per piacere, ti piacerebbe conoscere meglio figure affascinanti, tra cui un spiritoso Gemelli.

Amore / amicizia: la tendenza alle relazioni è la priorità numero uno con la nuova luna in Gemelli nella tua zona di partenariato. Non importa cosa è successo (o non è successo) nell'ultimo anno, puoi ricominciare da capo. Un cenno della stabilizzazione di Saturno lo rende un momento opportuno per una tête-à-tête con il tuo partner. Forse hai bisogno di ristabilire le regole di base? Per i single, è una chiamata per adulti e chiedere ciò che si desidera da una relazione. L'approccio diretto può fare appello a qualcuno che è pronto per l'impegno.

Carriera / Finanza: prima di assumere un incarico nella fase di collaborazione, sarai ispirato a fare un ultimo tentativo da solo. Il tuo entusiasmo può rendere un collega chiave desideroso di salire a bordo. La partnership è vantaggiosa per te adesso, anche sul fronte del lavoro. Coordinare i tuoi sforzi non sarà sempre facile. Anche se miri alla cooperazione e ad evitare la concorrenza, ne varrà la pena.

Crescita personale / spiritualità: sotto lo sguardo di un incontro di Mercurio / Venere, vuoi che le tue parole siano ben accolte. È allettante ricorrere a complimenti e adulazioni. Tuttavia, un cenno del abbozzato Nettuno mette in guardia dal dire qualcosa che non intendi. Parla con integrità.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: benessere e lavoro vanno di pari passo, quindi aumentare di livello il tuo gioco di fitness può aiutarti a migliorare la tua vita lavorativa. Se hai bisogno di un compagno di allenamento o di consigli per una vita sana, controlla con un Gemelli. Sono sempre aggiornati sulle ultime e più grandi tendenze del fitness.

Amore / Amicizia: Oh, le cose che dirai come Mercurio chiacchierone incontra l'incantatore Venere. Purtroppo, con Nettuno a bordo, non tutte le tue parole suoneranno vere. Dire ciò che qualcuno vuole sentire è un modo conveniente per evitare un problema che non vuoi affrontare. Non ti farai alcun favore essendo ingannevole. Allo stesso modo, fai attenzione a qualcuno che ti dice cosa pensano di voler sentire.

Carriera / Finanza: nuova luna in Gemelli nella tua zona di lavoro preme il pulsante di reset sulla tua vita lavorativa. Nelle settimane a venire, trarrai beneficio dal potenziamento delle tue capacità e dall'attenzione alla grinta della tua routine di lavoro quotidiana. Un cenno del disciplinato Saturno nella tua casa dei guadagni suggerisce che non dovresti semplicemente concentrarti su guadagni a breve termine. I semi che pianti ora possono garantire la tua sicurezza finanziaria a lungo termine. Persevera e abbi fede che il tuo lavoro produrrà i frutti desiderati.

Crescita personale / spiritualità: quando la luna quadrerà Marte e Cerere nella tua zona di comunicazione, una conversazione emotiva può innescare irritabilità piuttosto che la compassione che merita. Forse l'argomento colpisce troppo vicino a casa?

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: ti stai ancora divertendo? Altrimenti, non preoccuparti. Molto presto, sarai ispirato ad abbracciare tutte le cose buone che la vita ha da offrire. Se vuoi consigli su come divertirti, segui l'esempio spensierato di Gemelli. Lo fanno sembrare facile.

Amore / Amicizia: La nuova luna in Gemelli nel regno che governa la creatività, l'intrattenimento e il romanticismo segna l'inizio della stagione delle feste. Un cenno dallo stabilizzare Saturno nel tuo segno dice che sarai fermo nella tua ricerca della gioia. Sii paziente mentre cerchi di conquistare qualcuno. La tua perseveranza può convincere l'oggetto del tuo affetto a provarti. Se accoppiati, prendi sul serio la tua relazione e fai cose divertenti con il tuo partner. I tuoi sforzi possono aiutarti a garantire la tua felicità per il lungo raggio.

Carriera / Finanza: le questioni monetarie potrebbero non essere prese sul serio in quanto i quadrati di fusione Mercurio / Venere evitano Nettuno nella tua zona finanziaria. Potresti perdere un sacco di soldi per un appuntamento, un hobby o un intrattenimento. O il denaro potrebbe essere perso in un'impresa speculativa. Anche piccoli incidenti possono creare mal di testa. Se mai c'è stato un tempo per tracciare dove stanno andando i tuoi soldi, è ora.

Crescita personale / spiritualità: le responsabilità si sentono meno onerose quando ti rendi conto che averle è una testimonianza dei tuoi molti punti di forza e talenti. Inizia a vederti come gli altri ti vedono - come qualcuno che è altamente competente.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: La nuova luna preme il pulsante di ripristino sulla tua vita domestica e familiare. I miglioramenti apportati nelle prossime due settimane potrebbero determinare ciò che si svolgerà in questo settore durante l'anno a venire. Un Gemelli potrebbe avere una profonda comprensione dei cambiamenti che stai prendendo in considerazione.

Amore / amicizia: fai attenzione a ciò che dici. Con un incontro di Mercurio / Venere che squarcia il fantasioso Nettuno nel tuo segno, le tue parole potrebbero portare fuori strada qualcuno. Questo perché sei disposto a prendere la licenza creativa un po 'troppo lontano. Ciò significa che dirai qualcosa che suona dolce e carino ma non è un riflesso accurato dei tuoi pensieri o desideri. Allo stesso modo, sei in pericolo di sentire solo quello che vuoi sentire. Né ingannare né essere ingannato.

Carriera / Finanza: rimanere intrappolati nella corsa ai topi è l'ultima cosa che vuoi con la nuova luna in Gemelli di fronte alla tua zona di carriera. Nelle prossime settimane, la tua attenzione sarà rivolta a questioni vicine a casa e al cuore. Un cenno della stabilizzazione di Saturno dice che hai una profonda riserva di forza interiore e resilienza su cui puoi attingere. Può aiutarti a mantenere ferme le tue decisioni e a resistere a qualsiasi sfida che incontri nella tua vita personale o nella tua carriera.

Crescita personale / spiritualità: la luna che squarcia Cerere e Marte nel tuo segno può contrastare i tuoi tentativi di auto-cura. Arrabbiarti non fa che aumentare lo stress. Cerca di rilassarti finché non ti godi un po 'di tempo per me.