Oroscopo di oggi 22 ottobre 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 22 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 22 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: "Ciò che è mio è mio" è il mantra mentre la luna attraversa la tua seconda casa materialistica. Non si tratta solo di soldi e beni. Riguarda anche il comfort, la sicurezza e lo stato che forniscono. È complicato quando ti confronti con un Acquario. Rimani nella tua corsia.

Amore/Amicizia: le parole gentili possono addolcire la tua relazione con una persona a cui tieni mentre il messaggero Mercurio rivisita il suo allineamento con la nutrice Cerere. Guadagnerai punti bonus quando contatti e fai sapere a qualcuno che sono nella tua mente. Significa molto quando ti prendi del tempo dalla tua giornata impegnativa per fare il check-in e assicurarti che stiano bene. Non lasciare che le tue chiamate vadano alla segreteria! La comunicazione incoraggiante potrebbe venire dalla tua parte.

Carriera/Finanza: con Marte in Bilancia che si scontra con Plutone assetato di potere nel tuo settore professionale, un problema con un collega o il tuo capo potrebbe sfuggire di mano. Le vibrazioni competitive possono colorare la tua interazione, in particolare se qualcuno sente che il suo territorio viene invaso. Non lasciare che si trasformi in uno scontro. Non spingere né permettere a te stesso di essere spinto in una posizione dalla quale non c'è ritorno. Se senti che c'è un potenziale conflitto, è meglio fare un passo indietro.

Crescita personale/spiritualità: le tue emozioni possono essere travolgenti mentre la tenace Luna in Toro quadra l'amplificatore di Giove. Nel bene e nel male, farai saltare le cose a dismisura. Cerca di avere una prospettiva di dimensioni regolari.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei concentrato sugli interessi personali con la luna che attraversa il tuo segno. Andare d'accordo con gli altri può richiedere che tu sia attento ai loro bisogni e rispettoso delle loro prospettive. Gli Scorpioni, in particolare, potrebbero aver bisogno di un po' d'amore.

Amore/Amicizia: con Mercurio nella tua casa di servizio che rivisita il suo allineamento con Cerere che si prende cura di te, troverai modi intelligenti per prenderti cura degli esseri a cui tieni. Che si tratti di famiglia, amici o animali domestici, creerai un piano che assicuri che le loro esigenze siano soddisfatte. Non ti dispiacerà dare un contributo finanziario o offrire altre risorse o abilità. Finanziare il tuo obiettivo potrebbe richiedere la negoziazione di un aumento.

Carriera/Finanza: le regole sono le regole, toro. Con l'aggressivo scontro tra Marte e il potente Plutone, ci possono essere risultati disastrosi quando ti comporti come se non si applicassero a te. È difficile per te fare marcia indietro una volta che decidi di fare le cose a modo tuo, soprattutto se ritieni che il tuo approccio sia giustificato. Con così tanto in gioco, non pagherà passare il potere. Non dovresti affrontare un collega irritabile che ha voglia di litigare. Potrebbe diventare brutto. Rimani fuori.

Crescita personale/spiritualità: un atteggiamento "a modo mio o in autostrada" non è una strada da percorrere. Non lasciare che il tuo rialzo crei problemi inutili. Mantieni una mente aperta. Qualcosa che ascolti potrebbe indicarti un modo migliore per gestire le cose.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: stare fuori dai riflettori può, in alcuni casi, significare stare fuori dalla linea di fuoco. Con la Luna in Toro nella tua dodicesima casa nascosta, trarrai beneficio dal mantenere un basso profilo. Non lasciare che un Acquario loquace sappia cosa stai facendo.

Amore/Amicizia: la tua vita amorosa potrebbe essere matura per il conflitto con un disastroso allineamento Marte/Plutone che infiamma i desideri. Potrebbe verificarsi un'esplosione se qualcuno spinge troppo forte per quello che vuole. Non stai agendo nell'interesse dell'amore e dell'armonia quando chiedi a qualcuno di dare qualcosa che non vuole dare. Se vieni spinto, dovrai stabilire dei limiti e rispettarli. Cedere alle pressioni crea un brutto precedente e può minare la sicurezza e la fiducia.

Carriera/Finanza: con problemi di carriera e finanziari, farai del tuo meglio dietro le quinte. La luna nel laborioso Toro e il tuo regno dietro le quinte ti ispireranno a mantenere le tue intenzioni in basso. Se nessuno sa cosa stai facendo, non può competere con te né creare ostacoli sul tuo cammino. Per ora, mantieni i tuoi piani su una base strettamente necessaria.

Crescita personale/spiritualità: con Mercurio espressivo che resiste al suo allineamento con Cerere nel tuo segno, sarai ispirato a mettere in azione il tuo amore. Chiedi a una persona cara come puoi aiutarla. Tutti hanno bisogno di sapere che qualcuno ha le spalle.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: quando il gioco si fa duro, rivolgiti ai tuoi amici per ricevere incoraggiamento e vibrazioni confortanti. Con la luna in transito nella tua casa dell'amicizia, vorrai essere in compagnia delle tue persone preferite. I tuoi amici Toro in genere ti danno le spalle.

Amore/Amicizia: un problema preoccupante a casa o con un membro della famiglia potrebbe causare problemi nella tua vita amorosa mentre l'ostile Marte e il volontario Plutone si scontrano. Potrebbe esserci una battaglia tra campi opposti come il tuo partner e un bambino o un genitore. O portare problemi personali in una relazione potrebbe complicare la situazione tra te e il tuo interesse amoroso. Non ci sono vincitori con queste energie caotiche in gioco. Potrebbe essere intelligente ritirarsi nel tuo angolo e lasciare che le cose si raffreddino.

Carriera/Finanza: essere ottimisti sulla propria situazione finanziaria è una buona cosa. Sebbene con la Luna in Toro amante del lusso che quadra il speranzoso Giove nella tua casa dei debiti, la tua buona atmosfera potrebbe richiedere un aumento della spesa. Prima di tirare fuori la tua carta di credito, controlla che sia una spesa necessaria. Se non lo è, ma non puoi placare la voglia di sfoggiare, opta per un'opzione più economica.

Crescita personale/spiritualità: verbalizzare i tuoi sentimenti può alleviare la tua angoscia, o quella di qualcun altro, poiché Mercurio espressivo rivisita il suo allineamento con il nutrimento di Cerere. Sei malato solo come i tuoi segreti. Condividi le ferite e le delusioni che normalmente terresti per te. La guarigione avviene quando ti apri.