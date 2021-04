Oroscopo di oggi 23 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 23 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 23 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l' elenco delle cose da fare a casa aumenterà di ora in ora. Fortunatamente, possiedi l'energia e l'entusiasmo necessari per portare a termine le cose. Se riesci a superare il tuo ascolto, puoi chiamare un abile Cancro o Vergine per darti una mano.

Amore / amicizia: Dio aiuta la persona che non risponde ai tuoi bisogni. Con un allineamento Cerere / Eris nel segno, essere trascurato potrebbe causare un'esplosione. Potresti infuriarti per tutte le cure amorevoli che non hai ricevuto nel corso della tua vita. Hai diritto ai tuoi sentimenti, ma per qualcuno può essere molto difficile avere a che fare. Non punire una persona per i misfatti di qualcun altro.

Carriera / Finanza: i problemi di comunicazione all'inizio della giornata minacciano di farti iniziare in modo difficile. La luna in Vergine quadrare i nodi sul tuo asse delle informazioni può rendere difficile contattare le persone giuste e reperire i dati di cui hai bisogno. Essere pazientare.

Crescita personale / spiritualità: puoi aspettarti un sacco di azione a casa mentre il tuo sovrano, Marte, entra nel Cancro e nel tuo regno domestico. Questa zona riposante non è il posto più comodo per l'energico Marte. Anche se sarà utile per riparazioni e attività fisicamente impegnative. Fino all'11 giugno, la motivazione per queste attività sarà alta. Potrebbe esserci un aumento delle riunioni di famiglia e un flusso costante di progetti. Questa energia invadente può mettere alla prova gli animi, quindi aspettati uno o due scontri.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: tutti i segnali indicano che ti divertirai, indipendentemente dal costo. Non puoi sempre dare un prezzo al divertimento. Un amico del Toro che la pensa allo stesso modo vedrà la logica dietro il tuo pensiero e si unirà a te nel gettare al vento la prudenza.

Amore / amicizia: parlerai la tua mente con Marte nel Cancro temperamentale e nella tua zona di comunicazione. Fino all'11 giugno, il tuo malumore e il tuo stile di conversazione sfacciato possono renderti un po 'manciata (anche se il boccone è più simile). Tuttavia, è bene essere onesti e non sopprimere come ti senti. I rapporti con vicini e fratelli possono essere tesi. Evita i conflitti se puoi. Molte persone hanno un cuore sensibile indipendentemente da quanto possano sembrare duri in superficie.

Carriera / Finanza: con l'assertivo Marte nel tuo regno mentale, non sarai timido nel condividere le tue idee e opinioni. Poiché hai molto da dire, prendi l'iniziativa con attività legate alla comunicazione. Sarai aggressivo nel reperire informazioni relative alle tue attività. Il tuo successo può dipendere dalla tua capacità di ascoltare gli altri e di essere reattivo al loro contributo. Sii disponibile e ricettivo per accettare il feedback.

Crescita personale / spiritualità: il bisogno di cure amorevoli è fondamentale. Una fusione Cerere / Eris nel tuo regno subconscio può scatenare la rabbia per l'incuria che hai sopportato in passato. Senti i tuoi sentimenti e metti la cura di te stesso in cima alla tua lista di cose da fare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che transita nel tuo regno domestico, una serata tranquilla a casa o trascorsa in compagnia delle tue persone preferite può riempire il tuo serbatoio emotivo. Anche se potresti non essere così rilassato con un Sagittario o un Pesci. Scegli i tuoi compagni con saggezza.

Amore / Amicizia: con un incontro tra Cerere / Eris nella tua casa di amicizia, non ti accontenterai di essere trascurato dalla tua squadra. Potresti fare i capricci se i tuoi messaggi rimangono senza risposta o se non ricevi un invito a un evento sociale. Allo stesso modo, non starai a guardare mentre qualcuno viene maltrattato da un amico comune. Sei tutto per l'inclusività e tutti vanno d'accordo. In questa nota, dovresti stare attento a non esacerbare un problema.

Carriera / Finanza: con Marte in Cancro guidato e la tua casa di denaro e beni fino all'11 giugno, sarai risoluto con le questioni finanziarie e la ricerca di nuove opportunità. Non ci vorrà molto tempo per perseguire quello che vuoi. Quindi, puoi anche essere aggressivo quando si tratta di spendere e acquisire i beni che desideri. Potresti avere più spese del solito, quindi fai attenzione a non spendere denaro che devi ancora guadagnare.

Crescita personale / spiritualità: puoi rallentare le cose e rilassarti un po 'ora che l'energico Marte sta lasciando il tuo segno. Rifletti su ciò che hai realizzato negli ultimi due mesi e sul modo migliore per portare avanti le cose.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: chiamate perse, problemi di comunicazione e mancanza di informazioni potrebbero rendere difficile portare a termine le cose. Considerala un'opportunità per rallentare ed essere più coscienzioso riguardo alle tue faccende quotidiane. Rivolgiti a un Capricorno sensibile per avere chiarezza.

Amore / amicizia : il guerriero Marte che entra nel tuo segno può renderti irritabile e prepotente. Nelle settimane a venire, dovrai essere consapevole del tuo umore e del modo in cui la tua energia influisce sugli altri. Non vale la pena litigare per tutto ciò che mette le tue mutande in una svolta. La tua felicità può dipendere dalla tua capacità di lasciar andare le cose. Se vale davvero la pena combattere per qualcosa, non avrai problemi a difenderti.

Carriera / Finanza: incoraggiando Cerere a incontrare Eris instabile nel tuo settore professionale, la rabbia può sorgere quando qualcuno trascura di fornire la direzione di cui hai bisogno per avere successo. Non stai cercando qualcosa in più. Vuoi solo lo stesso supporto che ricevono gli altri. Procedi con cautela. Ciò potrebbe indurre a un confronto con una figura influente.

Crescita personale / spiritualità: non puoi semplicemente sederti e non fare nulla quando il motivatore Marte si muove nel tuo segno. Fino all'11 giugno, la tua energia, determinazione e fiducia saranno aumentate. È un ottimo momento per riavviare il tuo programma di fitness. Puoi intraprendere un progetto scoraggiante che in genere eviterai. Quando la tua motivazione è così alta, è probabile che rimarrai fedele a ciò che inizi e lo porti fino alla fine.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: potresti essere troppo vicino a una questione che riguarda beni o denaro per valutare con precisione la situazione. Lascia stare per ora. Potresti avere più informazioni e una nuova prospettiva domani. Se devi procedere, chiedi assistenza a un Capricorno.

Amore / Amicizia: un aspetto Venere / nodi può renderti timido nell'avvicinarti a una nuova persona e nel tentativo di conoscerla meglio. Nell'amicizia, come nella vita, niente di azzardato, niente di guadagnato. Che il tuo interesse sia platonico o romantico, vale la pena scoprire di cosa tratta questa persona. Non capita tutti i giorni di incontrare qualcuno con cui senti una connessione. Potrebbero essere un potenziale partner o un nuovo migliore amico.

Carriera / Finanza: portare avanti la tua agenda potrebbe sembrare impossibile con Marte in Cancro e il tuo regno dietro le quinte. Quello che puoi fare è combattere per il perdente ed esercitare la tua influenza da dietro le quinte. Fino all'11 giugno, i tuoi sforzi potrebbero non essere riconosciuti e potresti non ricevere credito per tutto ciò che fai. Tuttavia, non dovresti lasciare che questo ti impedisca di arrancare in modo discreto. Potresti scoprire che puoi fare di più quando c'è meno attenzione e controllo.

Crescita personale / spiritualità: che tu stia difendendo un individuo o una causa, sarai un feroce difensore mentre Cerere ed Eris si allineano. Sii consapevole delle tue azioni. Ci potrebbero essere delle conseguenze se ti spingi troppo oltre.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: le emozioni ti guidano con la luna nel tuo segno. È una buona idea ricordare che ciò che senti non è necessariamente correlato ai fatti. Potresti credere che un Pesci abbia perso la trama. Hanno semplicemente la loro prospettiva unica.

Amore / amicizia: potresti essere un motivatore o un agitatore con Marte nel cancro emotivo e nel tuo settore sociale. Fino all'11 giugno, porterai un'enorme energia alle tue interazioni con gli amici e parteciperai alle attività di gruppo. Sarai bravissimo a far appassionare le persone a quello che sta succedendo e a spingerle all'azione. Puoi essere tremendamente assertivo, quindi sii consapevole dei limiti e non spingere le persone troppo oltre. È un ottimo momento per riunirsi con gli amici per realizzare qualcosa di grande.

Carriera / Finanza: un instabile allineamento Cerere / Eris nella tua casa di risorse condivise può innescare un'esplosione quando qualcuno gioca veloce e sciolto con le tue finanze. Gli animi si infiammano quando qualcuno che dovrebbe prendersi cura dei tuoi interessi non farà quello che dovrebbe. La colpa potrebbe essere del tuo interesse amoroso, di un cliente, di un importante alleato professionale o di un istituto finanziario. Ottieni i tuoi fatti prima di puntare il dito. C'è di più da fare di quanto sembri.

Crescita personale / spiritualità: un quadrato luna / nodi può rendere difficile relazionarsi emotivamente con gli altri ed esprimere i propri bisogni. Non spingere per stabilire una connessione. È meglio esercitare la tua indipendenza e prenderti cura di te stesso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: avere del tempo tranquillo per te stesso può fornire un'opportunità di cui hai bisogno per disfare le tue emozioni. Con così tante cose da fare, può essere difficile capire i tuoi sentimenti e identificare i tuoi bisogni più urgenti. Una Vergine potrebbe avere un'idea della tua situazione.

Amore / Amicizia: con un instabile allineamento Cerere / Eris nella tua zona di collaborazione, la rabbia sorgerà se ti senti trascurato dal tuo interesse amoroso. Non si tratta di una singola istanza, ma di un modello continuo per cui i tuoi bisogni più intimi non vengono affrontati. Hai bisogno di essere più indipendente? O hai bisogno di un partner che sia più sensibile ai tuoi desideri? Anche non avere qualcuno a cui badare può scatenare la rabbia. Rendi la cura di sé una priorità.

Carriera / Finanza: lo sforzo che dedichi al raggiungimento dei tuoi obiettivi attirerà l'attenzione mentre Marte è in Cancro e nel tuo settore professionale. Fino all'11 giugno, avrai la motivazione necessaria per promuovere i tuoi interessi. Fai attenzione a non calpestare troppe dita mentre sali in cima. Arrivare dove vuoi andare richiederà il supporto, soprattutto da parte di alti livelli e figure influenti. Quindi, non sarebbe saggio comportarsi in modo da provocare gli avversari o trasformare gli alleati in concorrenti.

Crescita personale / spiritualità: è tempo di mettere in pratica i tuoi principi e dimostrare che puoi seguire il tuo discorso. Sono le tue azioni, non le tue parole, che lasceranno un'impressione duratura.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: i tuoi amici possono fornire un rifugio quando ti senti emotivamente disconnesso o confuso da ciò che sta accadendo nella tua vita. I Vergine sono eccellenti nell'analizzare le situazioni. Possono aiutarti a disfare le tue emozioni e vedere la tua vita da una prospettiva più illuminata.

Amore / Amicizia: un allineamento Venere / nodi segnala che una maggiore intimità emotiva e sessuale potrebbe essere a portata di mano. Lascia che le cose si svolgano in modo organico. Ci vuole tempo per conoscere una persona e costruire un livello di fiducia che ti faccia sentire abbastanza sicuro da aprirti.

Carriera / Finanza: a qualcuno interessa fare un buon lavoro e promuovere l'inclusività sul posto di lavoro? È qualcosa su cui potresti lamentarti mentre incoraggia Cerere incontra il volatile Nettuno nella tua zona di lavoro. Non sei pazzo, senti semplicemente che i bisogni di base dovrebbero essere soddisfatti e tutti dovrebbero essere trattati in modo equo. Dai un esempio che gli altri possano seguire invece di puntare il dito. Sii il cambiamento che vuoi vedere.

Crescita personale / spiritualità: alta energia, irrequietezza e ricerca dell'avventura ti ispireranno ad ampliare i tuoi orizzonti con Marte in Cancro e la tua nona casa in espansione. Fino all'11 giugno, dovresti tenere una borsa pronta e pronta per il viaggio perché potresti partire in un attimo. Se sei più un avventuriero da poltrona, sarai motivato a saperne di più su un argomento di interesse. Discutere può essere divertente, a condizione che tu non diventi polemico.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: vivrai ad alta voce con la luna in cima al tuo grafico. Hai bisogno del mondo per riconoscere il vero te. Non tutti riceveranno il messaggio. Alcuni individui (come i Pesci) potrebbero essere confusi da ciò che vedono. Non puoi accontentare tutti.

Amore / Amicizia: Marte in afoso Cancro e la tua zona di intimità promettono di alzare il volume sul desiderio. Fino all'11 giugno sarai super risoluto nel perseguire ciò che desideri. Un bisogno insaziabile può renderti esigente e, in alcuni casi, potresti venire troppo forte. Il sesso è una questione delicata per la maggior parte delle persone. Faresti bene a prestare attenzione ai confini e trattare gli incontri intimi con cura. Il conflitto può sorgere quando sei impaziente o le cose non vanno come vuoi.

Carriera / Finanza: il regno che governa l'intimità domina anche le risorse condivise. Mentre Marte transita in questa casa, possono esserci problemi con tasse, prestiti, debiti, eredità e fondi che condividi con un partner. È meglio non fare accordi frettolosi. Quando affronti un problema, evita di ricorrere alla vergogna e al biasimo. Non puoi permetterti di gestire male le cose con una persona o un'istituzione che ha voce in capitolo nei tuoi affari finanziari.

Crescita personale / spiritualità: l'impulso di esprimere te stesso è irrefrenabile. Mentre Cerere ed Eris si scontrano, la cura di sé richiede che tu sia il tuo sé autentico. Non puoi e non vuoi nascondere più chi sei.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: attenersi alla solita routine non sarà molto stimolante. Dovrai trovare un modo per cambiare le cose. Si può essere tentati di seguire l'agenda dei Pesci. Tuttavia, con così tante deviazioni e distrazioni, probabilmente non riuscirai a fare le cose.

Amore / amicizia: con Marte in Cancro e la tua zona di collaborazione, non ti siederai ad aspettare che le cose accadano. Prenderai coraggiosamente l'iniziativa con i problemi di relazione. Fino all'11 giugno sarai super risoluto nelle interazioni faccia a faccia, specialmente con i tuoi interessi amorosi e importanti alleati professionali. Di conseguenza, a volte possono sorgere conflitti. Sforzati di lavorare con il tuo partner piuttosto che contro di lui. Puoi creare una coppia formidabile quando sei sulla stessa pagina sui tuoi obiettivi.

Carriera / Finanza: con un allineamento Venere / nodi, potresti essere timido nell'esprimere un'idea che ti appassiona. Potrebbe sembrare di entrare in un territorio inesplorato. Chi non risica non rosica. Invece di tuffarti nella parte più profonda, infila la punta del piede e prendi la temperatura dell'acqua. Lancia un concetto là fuori e guarda cosa succede. La risposta che ricevi può aiutarti a decidere se andare oltre.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere entusiasta di inseguire un grande sogno. Prima di poter eseguire i passaggi successivi, dovrai tornare al tavolo da disegno e tracciare un piano. Sii paziente mentre elabori i dettagli.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: potresti sentirti alla deriva con le tue emozioni mentre la volubile Luna della Vergine quadra i nodi. Aggiungi il disorientante Nettuno e i tuoi sentimenti possono essere travolgenti. Non spendere troppe energie cercando di capire tutto. Cerca una Bilancia calma e raccolta per fornire una prospettiva logica.

Amore / amicizia: non puoi sempre fare affidamento sui tuoi amici per l'intrattenimento. A volte devi staccarti dal branco e fare le tue cose. L'allineamento di Venere / nodi di oggi ti incoraggia ad uscire per un appuntamento o trascorrere del tempo godendoti un hobby o la tua attività solista preferita. Far parte di una comunità è facile per te, mentre agire in modo più indipendente può essere difficile. Inizia a fare piccoli passi nella direzione in cui hai bisogno di crescere.

Carriera / Finanza: quando si tratta di lavoro, è tempo di andare. Con l'energico Marte in Cancro e la tua zona di lavoro fino all'11 giugno, sarai ansioso di fare le cose. Sarai tremendamente motivato a farti prendere dalle attività di routine e a eliminare gli elementi dalla tua lista di cose da fare. Tuttavia, fare troppo e troppo velocemente può finire per lavorare contro di te. Può stressarti e creare attriti con i colleghi. Non tutti vorranno tenere il passo con il tuo ritmo frenetico.

Crescita personale / spiritualità: la tua casa di lavoro governa anche il benessere. Con Marte lì, più lavoro può significare più stress. Fortunatamente, possiedi l'energia necessaria per attenersi a una routine di fitness.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: alcuni individui (come una Vergine) potrebbero non rispondere alle tue esigenze poiché la luna mutevole si scontra con i nodi. Allo stesso modo, alcuni potrebbero chiedersi se possono contare su di te per portare a termine. Resisti all'impulso di essere instabile o volubile.

Amore / Amicizia: non rimanderai il piacere né ti negherai l'opportunità di esprimerti liberamente mentre Marte si sposta nel Cancro e nel regno che governa il vero amore, la creatività e l'intrattenimento. Fino all'11 giugno sarai giocoso, competitivo e impegnato a perseguire le persone, i progetti e i passatempi che ti appassionano. In tutte le aree, giocherai per vincere, ma fai attenzione a non essere un perdente irritato. Non puoi sempre essere il vincitore. Tuttavia, è più probabile che le cose vadano per il verso giusto quando modifichi le tue azioni con gentilezza.

Carriera / Finanza: con un incontro Cerere/ Eris nella tua casa di denaro e beni, non c'è limite a quanto lontano andrai per assicurarti di soddisfare i bisogni fondamentali di te e dei tuoi cari. Non tollererai che nessuno venga trascurato o negato le cose di cui ha bisogno. Se tutto va bene, farai scelte sensate riguardo al denaro. Non è il momento di esagerare.

Crescita personale / spiritualità: espandersi nella tua carriera e provare cose nuove ed eccitanti è praticamente un gioco da ragazzi con il nodo sud nel tuo settore professionale. La magia accadrà quando applicherai lo stesso approccio alla tua vita privata. Sii più audace.