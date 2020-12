Oroscopo di oggi 23 dicembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 23 dicembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 23 dicembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna che attraversa il tuo segno per tutto il giorno, puoi essere eccessivamente sensibile ed emotivo. Non ci vorrà molto per farti arrabbiare. Un Sagittario vivace può gestire l'energia che porti. Sei più simpatico di quanto pensi.

Amore / Amicizia: alcuni potrebbero trovarti troppo eccitato per gestire mentre i guerrieri Marte ed Eris si incontrano ancora una volta nel tuo segno. La tua vibrazione focosa segnala che sei in missione, ma cosa vuoi ottenere? La rabbia può sorgere se ritieni di essere stato rifiutato, escluso o ignorato. Quel che è peggio è che cercherai modi per vendicarti. Agire da un luogo di dolore può solo recare danno a te stesso e agli altri. Metti i freni prima di fare danni.

Carriera / Finanza: con la seduttrice Venere che si scontra con la mente Plutone nella tua zona di carriera, potresti chiederti se è saggio usare fascino, aspetto o popolarità per ottenere un vantaggio. È davvero questo il tipo di impressione che vuoi fare? Perché non stupire colleghi e superiori con la tua intelligenza e idee audaci? Va bene usare lo stile per mettere piede nella porta, a condizione che sia supportato da sostanza.

Crescita personale / spiritualità: può essere difficile trasmettere i tuoi desideri e soddisfare i tuoi bisogni quando Venere e la nutrice Cerere si scontrano. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che non sai cosa ti rende felice. Vale la pena capirlo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: per dare la giusta impressione potrebbe essere necessario essere meglio informati su alcune questioni finanziarie e professionali. Entrare in contatto con una persona esperta (un Gemelli, forse) può portarti al passo. Fai domande e prendi nota delle risposte che ricevi.

Amore / Amicizia: Oops, l'hai detto di nuovo! Quando l'entusiasta Sagittario Sole incontra il chiacchierone Mercurio nella tua casa dei segreti, corri il rischio di rivelare informazioni riservate. Non importa quanto ti fidi di una persona (come un amico o il tuo interesse amoroso), dovresti stare attento a non rivelare qualcosa di cui potresti pentirti in seguito. La tua curiosità può essere invadente. Fai attenzione a non sollevare argomenti che potrebbero mettere a disagio il tuo ascoltatore. Se qualcuno ti ha affidato informazioni sensibili, tienilo per te.

Carriera / Finanza: il regno che governa i segreti governa anche le risorse condivise. Sotto una congiunzione sole / Mercurio, i dettagli relativi a debiti, tasse, prestiti e fondi che condividi con un partner possono essere schiaccianti. Potrebbero esserci molte variabili da considerare. I problemi sono destinati a sorgere se sorvoli sulle informazioni. Prima di firmare un accordo, assicurati di leggere le scritte in piccolo. Potrebbe esserci qualcosa di cruciale che ti manca.

Crescita personale / spiritualità: per dimostrare lo spirito di comunità, potresti dover fare una pausa sui desideri personali e prenderne uno per il team. Non preoccuparti. Presto sarai libero di far valere i tuoi desideri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: questo promette di essere uno dei giorni più intensi di sempre. Al lavoro e nel gioco potresti trovare difficile andare d'accordo con gli altri. L'Ariete, in particolare, può mescolare le cose per tutti. Scegli di rispondere consapevolmente piuttosto che reagire ciecamente a circostanze caotiche.

Amore / amicizia: con Mercurio loquace nella tua casa di segreti che si scontra con il guaritore ferito Chirone nel tuo settore sociale, può sorgere una dolorosa frattura tra amici quando qualcuno divulga informazioni riservate. Pensaci due volte prima di pubblicare sui social media o di passare notizie che qualcuno ha condiviso con te. Se dovessi subire una violazione della tua fiducia, non rimproverarti per esserti aperto. Prendilo semplicemente come promemoria per scegliere con cura i tuoi confidenti.

Carriera / Finanza: la manipolazione e le tattiche del braccio forte possono causare problemi con un progetto di squadra. Con Marte ostile che rivisita la sua quadratura con il prepotente Plutone, qualcuno potrebbe impiegare misure estreme per prendere il controllo e forzare la propria agenda. La coercizione può avere risultati devastanti per tutti i soggetti coinvolti. Se ti ritrovi a ricevere un comportamento aggressivo, raduna i tuoi alleati e affronta la sfida in modo appropriato. Non puoi controllare quello che fanno gli altri, ma puoi assicurarti che la tua risposta sia irreprensibile.

Crescita personale / spiritualità: immergersi nella spiritualità o imparare di più su un argomento di interesse può essere un tonico per i tempi tossici. Dare alla tua mente qualcosa di positivo su cui concentrarsi è il tipo di distrazione di cui hai bisogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: Buon solstizio d'inverno! Un cambiamento epico è a portata di mano, sia personalmente che collettivamente. Accontentati di sederti e lasciare che gli altri (come un Capricorno determinato) prendano l'iniziativa. Puoi amarlo o odiarlo, ma devi andare avanti per la corsa.

Amore / Amicizia: oggi, il sole entra nel Capricorno terrestre e nella tua casa di collaborazione. Fino al 19 gennaio sarai il meglio di te quando sarai in presenza di una persona con cui condividi un legame speciale. È un momento eccellente per le relazioni. Il matrimonio, il fidanzamento e l'aggiornamento di una storia d'amore occasionale a qualcosa di più esclusivo sono preferiti. Se single e in cerca, sii proattivo nella tua ricerca. Durante questo periodo, potresti incontrare qualcuno maturo e pronto all'impegno.

Carriera / Finanza: la grande congiunzione di Giove e Saturno nel regno del denaro di altre persone segnala un cambiamento epocale nelle tue finanze. In futuro, ti verrà assegnato il compito di gestire tasse, prestiti, debiti e fondi che condividi con un partner in un modo nuovo. Dovrai essere più lungimirante e contemplare modi per utilizzare il denaro per servire il bene superiore.

Crescita personale / spiritualità: il primo quarto di luna rende allettante la tentazione di spingere la tua agenda personale. Tutti i segnali indicano che devi renderlo una "cosa noi" invece di una "cosa me". La collaborazione e la cooperazione sono estremamente importanti ora. Considera in che modo le scelte che fai avranno probabilmente un impatto sugli altri.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: questo promette di essere uno dei giorni più intensi di sempre. Resisti all'impulso di alzarti su una scatola di sapone. Se lo fai, rischi di metterti in una posizione precaria. Hai bisogno di una guida, pronto! Lascia che un Sagittario ragionevole ti parli.

Amore / amicizia: cerca di ricordare che dovresti divertirti mentre impari a relazionarti con gli altri in un modo nuovo. La tua amicizia e la felicità nelle relazioni possono dipendere dalla tua capacità di essere aperto alla prospettiva dell'altra persona. Essere di mentalità aperta richiede pratica. Quando ti prendi cura di qualcuno, vale la pena provare, riprovare.

Carriera / Finanza: frenare l'impulso di inveire e rabbia. Con Marte ostile che si scontra con il persuasivo Plutone nella tua zona di lavoro, puoi essere piuttosto assertivo quando si tratta di convincere i colleghi a vedere le cose dal tuo punto di vista. Non vincerai alcun premio essendo invadente o dicendo a qualcuno come fare il proprio lavoro. In effetti, la tua prepotenza potrebbe scatenare un confronto. Se qualcuno si comporta in modo aggressivo nei tuoi confronti, non abboccare. Potrebbero esserci delle ripercussioni indipendentemente da chi l'ha avviato.

Crescita personale / spiritualità: una mania del fitness di cui hai letto potrebbe ispirarti a cambiare la tua routine di benessere. Prima di saltare sul carro, fai delle ricerche o consulta un professionista del fitness. Se non è giusto per te, potrebbe fare più male che bene.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: questo promette di essere uno dei giorni più intensi di sempre. Sentirai le cose abbastanza profondamente. Di conseguenza, emozioni intense potrebbero richiedere mosse drastiche. Invece di lasciare che i tuoi sentimenti ti controllino, sii il padrone dei tuoi stati d'animo. Soprattutto quando si ha a che fare con un Ariete.

Amore / amicizia: il desiderio furioso può spingerti a oltrepassare i confini in una relazione amorosa. Con l'aggressivo Marte che si scontra con l'ossessivo Plutone nella tua zona romantica, non c'è fine a quanto sei disposto ad andare lontano per ottenere la tua strada. Non lasciare che la passione ti renda cieco al buon senso e alle buone maniere. Conquistare qualcuno e costringerlo a sottomettersi non è la stessa cosa. Allo stesso modo, non dovresti essere troppo invadente quando hai a che fare con i bambini. Le persone a cui tieni meritano di essere trattate con tenerezza.

Carriera / Finanza: discutere di problemi finanziari può essere un ostacolo e può aumentare la tua ansia. Tuttavia, potrebbe essere necessario se c'è una preoccupazione urgente che deve essere affrontata. Le negoziazioni su tasse, prestiti, debiti, eredità o denaro che condividi con qualcuno possono innescare. Mercurio loquace in contrasto con Chirone frammentato nella tua casa del denaro di altre persone ti consiglia di trattare queste preoccupazioni con la massima sensibilità e cura.

Crescita personale / spiritualità: è frustrante quando gli altri stanno chiamando i colpi. È meglio non presumere che ti renda la vittima. Se prendi questa posizione, rischi di minare i tuoi interessi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: questo promette di essere uno dei giorni più intensi di sempre. Faresti bene a stare alla larga dagli individui (come un Ariete acceso) che stanno cercando di combattere. I conflitti che iniziano oggi possono bruciare come un incendio, danneggiando tutto ciò che incontra.

Amore / amicizia: le tue paure sulle relazioni sono profonde. Il premuroso Mercurio nel regno della tua famiglia che si scontra con Chirone ferito suggerisce che la tua insicurezza potrebbe avere qualcosa a che fare con la tua educazione. Se la tua infanzia è stata perfetta o ha lasciato qualcosa a desiderare, potrebbe influenzare la tua visione della situazione attuale. Non devi essere controllato dal passato. Quando ti eserciti a concentrare la tua attenzione sul presente, puoi ignorare i vecchi schemi e coltivare la relazione che funziona per te.

Carriera / Finanza: essere comandato da un collega può scatenare rabbia repressa e frustrazione. Sarà difficile sopprimere come ti senti mentre il guerriero Marte la tua zona di collaborazione si scontra con il sicario Plutone. Potresti sentirti particolarmente offeso da qualcuno che cerca continuamente di rubarti il ​​fulmine. In alternativa, potresti essere quello che non gioca correttamente. Stai attento. Il tuo avversario potrebbe essere molto più formidabile di quanto pensi.

Crescita personale / spiritualità: vale la pena allargare l'obiettivo e considerare il quadro più ampio. Capirai le conseguenze delle scelte che fai quando le potrai osservare da una prospettiva a volo d'uccello.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: questo promette di essere uno dei giorni più intensi di sempre. Sembra che tutto sia più impegnativo di quanto dovrebbe essere. Se vuoi ridurre lo stress, evita l'Ariete. Ti entreranno solo sotto la pelle. La cura di sé dovrebbe essere una priorità, non un'opzione.

Amore / amicizia: una conversazione intima potrebbe cambiare la tua prospettiva su un problema di relazione. Piuttosto che essere attaccati alla tua posizione, è bene essere flessibili e mantenere una mente aperta. Essere disposti a far evolvere le tue opinioni per adattarle alle circostanze è salutare e rende felici le relazioni.

Carriera / Finanza: con il guerriero Marte e l'esecutore Plutone in guerra, potresti ritrovarti a viziare una battaglia. La rabbia può sorgere quando un'attività non viene eseguita come pensi che dovrebbe essere o qualcuno ti dice come fare il tuo lavoro. Indipendentemente dal fatto che la tua lamentela sia legittima, non dovresti comandare i colleghi in giro, né perdere la pazienza. Sii costruttivo piuttosto che distruttivo. Raffreddare prima di affrontare una situazione calda può aiutare a disinnescare una potenziale esplosione.

Crescita personale / spiritualità: sembra che tu sappia di cosa stai parlando. Anche se con Mercurio esperto che si scontra con Chirone traballante, le tue parole potrebbero non tradursi in un'azione di successo. In effetti, è più probabile che rivelino difetti nel tuo approccio. Allo stesso modo, non dovresti riporre fiducia in ciò che leggi o ascolti finché non scopri da solo se funziona.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la libertà di fare quello che vuoi fare sembra urgente con la vivace Luna dell'Ariete nella tua casa di auto-espressione; tuttavia, in alcune circostanze, non è saggio infrangere le convenzioni e basta. Potrebbe creare problemi con un Ariete.

Amore / Amicizia: un incontro tra i guerrieri Marte ed Eris nella tua zona romantica segnala che stai andando forte. Sotto questa atmosfera tagliente, non accetterai un no come risposta. Forse sei guidato da un rifiuto passato e speri di dimostrare la tua amabilità? Questo è un lavoro interno. Non puoi essere invadente e cercare di farti amare da qualcuno. Se lo fai, potresti allontanare la persona a cui vuoi avvicinarti. Metti i freni e sii ragionevole.

Carriera / Finanza: la tua creatività e il tuo coraggio ti saranno utili quando tenterai di vendere un'idea lungimirante. Sembra che tu abbia sempre il dito sul polso di ciò che è nuovo ed eccitante nel tuo campo. Condividi quello che sai.

Crescita personale / spiritualità: le questioni irrisolte della tua infanzia possono innescare un comportamento bisognoso quando Venere nel tuo segno e la nutrice Cerere si scontrano. Aggiungi il controllo di Plutone al mix e puoi diventare ossessivo e manipolativo. Questo momento richiede una resa dei conti coraggiosa con le tue ferite. Non puoi cambiare il passato, ma puoi cambiare il modo in cui influisce sul tuo futuro. Inizia con l'essere la persona migliore che puoi essere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: questo promette di essere uno dei giorni più intensi di sempre. Saranno necessarie pazienza e accortezza per navigare con successo in ciò che è in serbo. Questo potrebbe significare camminare con molta attenzione attorno a un Ariete nella tua cerchia. Oggi non è un buon giorno per bloccare le corna.

Amore / amicizia: i problemi a casa o con la famiglia potrebbero spingerti oltre il limite. Con Marte nel tuo regno domestico che fa quadrare il prepotente Plutone nel tuo segno, sei disposto a prendere misure estreme per controllare come si svolge uno scenario. Invece di reagire ciecamente, puoi scegliere consapevolmente come rispondere. Agire in modo compulsivo potrebbe peggiorare ulteriormente una brutta situazione. Con i tuoi cari, stai calpestando un terreno sensibile. Quindi, si consiglia cura e cautela. Non è il momento di liberare il tuo tiranno interiore.

Carriera / Finanza: rimanere nella propria corsia è il modo migliore per evitare di scontrarsi con i propri colleghi. Con così tanta volatilità nell'aria, non sai mai cosa potrebbe scatenare qualcuno. Senza nemmeno provarci, puoi imbatterti in un modo piuttosto intenso. In caso di dubbi su come le tue parole e le tue azioni possano atterrare, opta per ciò che è meno probabile che arruffi le piume di qualcuno.

Crescita personale / spiritualità: con un aspetto spigoloso di Mercurio / Chirone in gioco, soddisfare la tua curiosità su un intenso problema familiare è come raccogliere una crosta su una ferita appena guarita. A meno che tu non stia cercando dolore, è meglio lasciarlo abbastanza bene da solo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: Buon solstizio d'inverno! Un cambiamento epico è a portata di mano, personalmente e collettivamente. Potrebbe essere necessario rimanere oscuri per un po 'per elaborare il cambio di paradigma in corso. Non lasciare che nessuno (specialmente un Ariete) affretti il ​​tuo processo. Prenditi del tempo per riflettere.

Amore / Amicizia: la grande congiunzione di Giove e Saturno nel tuo segno segnala un cambiamento epocale nella tua persona e nel modo in cui ti relazioni con gli altri. Andando avanti, ti verrà assegnato il compito di essere più autentico e di far trasparire il tuo vero io. Di conseguenza, potresti conferire un'intensità alle relazioni che alcuni potrebbero trovare impegnative. Quelle persone non sono il tuo popolo. La tua tribù è quella che risuona con le tue vibrazioni.

Carriera / Finanza: non lasciare che il primo quarto di luna nell'impulsivo Ariete ti spinga a impegnarti frettolosamente in qualcosa per cui non hai tempo o energia per. Nelle prossime settimane, dovrai fare di meno, non di più. Se non puoi dire di no, prenditi un po 'di tempo dicendo forse.

Crescita personale / spiritualità: con il sole nel Capricorno radicato e la tua riposante dodicesima casa fino all'8 gennaio, vorrai prendere la vita a un ritmo più tranquillo. Nel periodo che precede il tuo compleanno, avrai bisogno di tempo per riflettere sui successi e sui falliti dell'anno passato. Fare un inventario degli eventi ti consente di determinare cosa dovrebbe essere continuato e dove dovresti tagliare i legami e ricominciare da capo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: questo promette di essere uno dei giorni più intensi di sempre. Sembra che tu abbia una missione per rivendicare ciò che credi essere tuo. Non lasciare che scateni un conflitto con gli altri, specialmente un Capricorno. Potrebbero rivelarsi un avversario piuttosto formidabile.

Amore / amicizia: con lo stratega Mercurio nel tuo settore sociale che combatte l'insicuro Chirone nella tua zona monetaria, i piani che fai potrebbero incappare in un intoppo a causa di preoccupazioni finanziarie. Forse hai sottovalutato il costo? O forse ti è stata data l'informazione sbagliata? Non è una tragedia, anche se potrebbe sembrare una tragedia se non vedessi l'ora di fare qualcosa di eccitante. Risparmia i tuoi soldi e opta per un intrattenimento più conveniente.

Carriera / Finanza: non paga essere frettoloso con una questione di soldi importante. L'aggressivo Marte nel tuo settore finanziario che si scontra con la mente Plutone potrebbe indurti a credere che una mossa rischiosa funzionerà a tuo favore. Il prezzo che pagheresti per avere successo supererà di gran lunga i vantaggi. Potrebbe comportare la compromissione del tuo futuro o il tradimento di un amico. Quindi, è probabile che sia una situazione di sconfitta. Il denaro e l'amicizia non si mescolano sotto questa influenza volatile, quindi non prestare e non prendere in prestito.

Crescita personale / spiritualità: sei naturale nell'impressionare gli altri, ma non hai sempre bisogno di andare a tanto. Non quando ci sono persone nella tua cerchia ristretta che ti amano e ti accettano per come sei.