Oroscopo di oggi 23 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 23 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 23 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la creatività è il tuo secondo nome oggi con la Luna in Leone che illumina la tua quinta casa. La luna trigono Vesta all'alba, iniziando la giornata con il cuore e concentrandosi sulle relazioni con le persone che ami. Questo transito sottolinea la tua devozione alla famiglia e attiva un forte desiderio di prenderti cura degli altri. Fai sapere a un Cancro quanto sono importanti per te. Hanno davvero bisogno di ascoltarlo.

Amore/Amicizia: La Luna in Leone attiva amore e romanticismo nel tuo tema natale, quadrando Cerere in Toro e creando tensione tra i tuoi bisogni e quelli degli altri. Se sei squilibrato in entrambe le direzioni, il disagio di questo transito lo porterà alla tua attenzione.

Carriera/Finanza: la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento è piena di azione in questo momento e la congiunzione tra Venere e Plutone in Capricorno sottolinea il tuo carisma, magnetismo e potere personale. Puoi far accadere qualsiasi cosa, il che significa che devi prendere le tue decisioni e scelte con cura e saggezza.

Crescita personale/spiritualità: un futuro luminoso ti invita ad andare avanti, mentre l'ispirazione e l'eccitazione alimentano il tuo viaggio. Sai che le cose non accadono dall'oggi al domani e sei disposto a dedicare il tempo necessario affinché questo giardino fiorisca.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna in Leone attira la tua attenzione sulla casa e sulla famiglia mentre illumina la tua quarta casa. Il trigono a Vesta all'alba inizia la giornata con la profonda consapevolezza di quanto significhi per te la tua famiglia. Il tuo desiderio di nutrire e prenderti cura delle persone che ami include anche quelle a quattro zampe. Se hai tempo, prepara un pasto fatto in casa e condividilo con un Capricorno. Non lo farebbero mai per se stessi e apprezzeranno profondamente che tu l'abbia fatto per loro

Amore/Amicizia: Cerere nel tuo segno mette in risalto la tua prima casa del sé, scontrandosi con la Luna Leone. Il conflitto tra prendersi cura di sé e degli altri viene portato in superficie. C'è un modo per bilanciare questo, quindi non arrenderti finché non trovi ciò che funziona per te.

Carriera/Finanza: Saturno nella tua decima casa di carriera e successo si scontra con Vesta nella tua ottava casa di risorse condivise e continua il tema del conflitto tra le tue esigenze personali e il tuo senso di obbligo verso gli altri. In questo caso, può portare al maniaco del lavoro e all'assunzione di troppe responsabilità. Lascia che gli altri facciano la loro parte e concediti il ​​permesso di fare di meno.

Crescita personale/spiritualità: non permettere a un momento di delusione di far deragliare tutti i tuoi progressi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna in Leone si armonizza con la tua energia Gemelli mentre illumina la tua terza casa di connessione, comunità e comunicazione. Se hai tempo oggi, controlla nel tuo quartiere o nelle altre comunità in cui sei coinvolto e vedi se qualcuno ha bisogno di aiuto per fare commissioni durante le vacanze o per prepararsi per il fine settimana. Non lasciare che un grintoso Capricorno offuschi il tuo splendore.

Amore/Amicizia: Vesta in Sagittario mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione e impegno, triangolando la Luna in Leone e stimolando il tuo desiderio di amare e prenderti cura dei tuoi cari. Questo transito genera una comprensione profonda e un rapporto emotivo.

Carriera/Finanza: Nettuno creativo e fantasioso attiva la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento, scontrandosi con la luna oggi. Il tuo naturale ottimismo vuole tenersi al volante, ma l'inganno è possibile con questo transito in gioco. Assicurati di leggere la stampa fine e ricontrolla tutti i dettagli prima di impegnarti in qualsiasi cosa.

Crescita personale/spiritualità: non cercare di aggrapparsi a qualcosa o qualcuno se sta svanendo. Tutto ha una data di scadenza che deve essere onorata. Trascinarsi dietro una carcassa morta non è un modo per iniziare il nuovo anno. Lascia andare e vai avanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la Luna in Leone rivolge la tua attenzione alle persone, alle cose e alle attività a cui tieni, invitandoti a contemplare se sono cambiate nell'ultimo anno. Sono successe così tante cose al mondo, così tanti cambiamenti sono avvenuti oltre la tua capacità di controllarli che è importante avere un'idea di ciò che conta veramente e profondamente per te, specialmente mentre ti avvicini al nuovo anno. Una conversazione sincera con una Bilancia può aiutarti a illuminare qualcosa che provi ma per cui non hai ancora parole.

Amore/Amicizia: la congiunzione tra Venere e Plutone in Capricorno nella tua settima casa di associazione porta in superficie un intenso attaccamento emotivo, dominio e lotte di potere. Non chiudere un occhio su queste cose poiché tendono a peggiorare con il tempo a meno che non vengano affrontate e guarite. Chiedi aiuto; un abile terapista di coppia può fare miracoli.

Carriera/Finanza: Vesta in Sagittario attiva la tua sesta casa di lavoro, trigono la Luna del Leone nella tua seconda casa di denaro e prosperità. Questo è un transito fertile, quindi puoi sfruttare questa energia e applicarla per aumentare l'abbondanza nella tua vita.

Crescita personale/spiritualità: hai arato i tuoi campi e preparato i tuoi semi, innaffiato le tue piante e strappato le erbacce. Ora è il momento per te di raccogliere i raccolti e goderti la generosità con cui la vita ti ha benedetto.