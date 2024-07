Oroscopo di oggi 23 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 23 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 23 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti raggiungere il tuo limite con una persona autoritaria, poiché il sole in Leone si oppone al tirannico Plutone nella tua casa della comunità. È dura farsi vedere e sentire quando sei in compagnia di qualcuno che vuole comandare. Il compromesso potrebbe non essere un'opzione con certi amici e conoscenti. Potresti dover decidere se vale la pena continuare a investire in una relazione problematica. Lo stesso vale per un gruppo che ti mette a tacere. Le dinamiche di potere possono anche complicare la tua relazione con un bambino o un interesse amoroso

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti sperimentare una trasformazione nel tuo modo di pensare. È destinato a influenzare ogni aspetto della tua vita, Toro. Mettendoti sempre in discussione, affronti questioni difficili che richiedono un costante rimescolamento dei punti di vista. Sentiti libero di aprirti a nuovi modi di pensare mentre abbandoni i vecchi modi che non ti servono più. Ora è un momento fantastico per considerare una nuova ondata di pensiero. Sarai esposto a un nuovo modo di verità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti essere sopraffatto da un'ondata di comunicazioni da qualcuno che non ti aspettavi di sentire, Gemelli. Potrebbe essere che questa persona metta improvvisamente i bastoni tra le ruote ai tuoi piani. È importante adattarsi e consentire i cambiamenti costanti che sono destinati a presentarsi. Non fissarti così tanto su un certo modo di fare le cose da non riuscire a vedere la saggezza in un approccio nuovo e diverso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

È tempo di applicare finalmente la conoscenza che hai accumulato e di arrivare a riconoscere la verità, Leone. Forse ti sei seduto sui fatti mentre ne contemplavi il significato. Ora è tempo di far uscire queste informazioni allo scoperto. Non c'è dubbio che questa azione probabilmente farà onde, ma va bene così. Un tema chiave della giornata è la trasformazione, quindi sentiti libero di dare il tuo contributo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Quando si tratta di questioni che richiedono una vera riflessione, fai attenzione a non lasciare che qualcun altro prenda il controllo. Potresti avere un atteggiamento piuttosto pigro in questo reparto, Vergine, e potrebbe essere allettante lasciare semplicemente che qualcun altro pensi per te. Questo atteggiamento è incline a condurti sulla strada sbagliata per te. Assumersi la responsabilità di se stessi significa pensare con la propria testa, quindi fallo

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

È probabile che ci sia una forza potente all'opera che cerca di manipolare il modo in cui pensi a una certa situazione, Bilancia. Sii consapevole della fonte dei tuoi fatti. Potrebbe essere che qualcuno ti stia dando informazioni contaminate, così agirai in un modo che sia favorevole al suo piano. Altri potrebbero non badare ai tuoi interessi, quindi è importante che tu lo faccia. Non accettare le cose ciecamente senza fare domande.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Non dubitare di te stesso oggi, Scorpione. Potresti essere così indeciso su una decisione che, anche dopo averla presa, esiti a portarla a termine. Una volta che ti sei fatto un'idea su qualcosa, persevera. Abbi fiducia nel tuo processo mentale. Una volta che inizi a vacillare, potrebbe essere difficile trovare la sicurezza di cui hai bisogno, poiché inevitabilmente scivolerai lungo il pendio scivoloso dell'insicurezza.

SAGITTARIO OROSCOPO OGGI MARTEDì 23 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Altre persone potrebbero provare a esercitare il loro potere anche quando non è compito loro. Questa è una volta in cui le persone potrebbero provare a mettere in mostra il loro QI offrendo fatti casuali che non offrono nulla di utile alla situazione in questione, ma servono solo a dimostrare la loro conoscenza di curiosità esoteriche. Cerca di non credere alle dimostrazioni di potere degli altri, Sagittario. È più che probabile che ci sia molta pubblicità e poca sostanza.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Una volta che il tuo cervello si aggancia a qualcosa, Capricorno, è probabile che tu lo porti all'estremo. Fai attenzione a non sovraccaricarti di lavoro su una certa questione che richiede un atteggiamento più razionale e moderato. Potresti avere problemi se insisti a esagerare. Non affrontare questioni che non sei pronto a gestire. Prendi le cose con calma e mantieni un punto di vista moderato e conservativo. Se esageri, fai marcia indietro e prenditi una pausa.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

È probabile che il tuo cervello stia lavorando a pieno ritmo, Acquario. Le cose stavano andando bene finché non ti sei imbattuto in un ostacolo inaspettato che ti ha impedito di arrivare dove volevi. È come se la ruota del criceto su cui stavi correndo si fosse improvvisamente inceppata. Anche se stai ancora lavorando duramente, la ruota semplicemente non gira. Forse è il momento di scendere e prenderti una pausa. Ottieni un po' di prospettiva.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Cerca di non farti coinvolgere troppo dal lato mentale delle cose, Pesci. Forse stai cercando di elaborare tutto nella tua mente. Scoprirai che ci sono forze potenti al di fuori di te che cercano con tutte le loro forze di manipolare il tuo pensiero. Potrebbe essere una buona idea allontanarti dalla situazione e fare più elaborazione con il tuo cuore. Segui il tuo istinto piuttosto che affidarti troppo ai tuoi pensieri.