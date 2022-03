Oroscopo di oggi 23 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 23 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 23 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua zona di avventura, desidererai ardentemente liberarti dalla tua solita routine. Un'escursione può essere divertente. Perdersi in un libro o in un film elettrizzante può anche essere una fuga soddisfacente. Un'attività insolita con un Acquario sarà memorabile.

Amore/Amicizia: anche se tu e un membro della famiglia non siete d'accordo, avrete comunque un'atmosfera gentile nei loro confronti poiché la Luna del Sagittario si oppone a Cerere e si armonizza con Chirone nel vostro segno. Oggi sceglierai con cura le tue battaglie.

Carriera/Finanza: non puoi sempre fidarti degli altri per provvedere a te o gestire in modo affidabile le questioni per tuo conto. Un allineamento Mercurio/nodi suggerisce che il tuo intuito può essere uno strumento utile per costruire muscoli finanziari. Ascolta il tuo istinto quando ti viene chiesto di stabilire un contatto importante o di chiedere consiglio su una questione di denaro. Più informato e dotato di risorse, più libertà avrai per agire in modo indipendente.

Crescita personale/spiritualità: un incontro tra il messaggero Mercurio e l'illusionista Nettuno trasforma i tuoi pensieri in paure e apprensioni collettive. C'è una lunghezza d'onda sempre presente di ansia che opera nel mondo. Anche se sembra essere l'unica opzione disponibile, sintonizzarsi su questo canale è una scelta. Puoi sempre rinunciare alla paura e alla paranoia. Una frequenza più alta è disponibile se sei pronto per questo. Una lettura con il tuo sensitivo preferito può reindirizzarti verso notizie più potenti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: penserai profondamente a ciò che accade oggi con la luna nel Sagittario filosofico. Elevare l'atmosfera richiederà di guardare il lato positivo. Non sarà difficile quando sei vicino a un individuo che accetta (un Ariete, forse).

Amore/Amicizia: potresti intrattenere percezioni errate su un amico mentre Mercurio mentale incontra Nettuno illusorio nel tuo settore sociale. L'incapacità di vedere qualcuno così com'è può creare problemi nella tua relazione. Non devi idolatrare nessuno e metterlo su un piedistallo. Né dovresti sorvolare sul cattivo comportamento e fingere che non ci sia niente di sbagliato. Non importa come vedi la persona, è impossibile ottenere l'intera immagine sotto questa atmosfera oscura. Resta sintonizzato per una versione più realistica degli eventi.

Carriera/Finanza: sarai nella zona quando farai squadra per un incarico o lavorerai uno contro uno con un collega. Sebbene l'astuto Mercurio si allinei con il Nodo Nord nel tuo segno, farai del tuo meglio da solo. Certo, potrebbe essere più facile collaborare. Tuttavia, ci saranno vantaggi a lungo termine nel mostrare le tue abilità uniche. Prima o poi, dovrai fidarti di poter avere successo da solo.

Crescita personale/Spiritualità: poiché Mercurio si allinea con Eris scontento, dovrai parlare se vuoi essere ascoltato. Anche se, se hai intenzione di dire qualcosa di provocatorio, potrebbe essere meglio chiudere le labbra.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: vorrai stare con persone premurose (come l'Ariete) mentre la gioviale Luna del Sagittario e i corpi planetari nella tua zona comunitaria si allineano. Discutere le cose con i risolutori di problemi si rivelerà gratificante e potrebbe fornire le informazioni di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: potresti trovarti sul punto di chiamare un amico mentre il tuo sovrano, Mercurio, si allinea con la guerriera Eris nella tua casa dell'amicizia. Se hai intenzione di presentare un reclamo, dovresti farlo con gentilezza e cura. Anche se il tuo reclamo è legittimo, non è una scusa per essere offensivo. Prenditi un momento per considerare come ti sentiresti se i ruoli fossero invertiti e tu fossi sul lato ricevente? Usa la regola d'oro.

Carriera/Finanza: un incontro tra lo stratega Mercurio e il sognatore Nettuno ti invita a valutare quanto siano realistici i tuoi obiettivi. Stai inseguendo un sogno impossibile? O sei ispirato a trasformare una fantasia in un piano praticabile? Dai un'occhiata a lungo alla narrativa della tua carriera. Assicurati di vendere te stesso e i tuoi talenti con precisione e integrità. Una storia fantasiosa può attirare l'attenzione delle persone che speri di impressionare, ma avrai bisogno di autenticità per ottenere sostenitori.

Crescita personale/Spiritualità: un'immersione profonda negli argomenti mistici può essere fruttuosa poiché Mercurio si allinea con il nodo nord nella tua dodicesima casa esoterica. Una conversazione con una persona esperta può stimolare la tua curiosità e ispirarti a saperne di più.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarai intento a risolvere i problemi e cancellare gli elementi dalla tua lista di cose da fare mentre la luna viaggia attraverso la tua casa di lavoro. Un astuto Ariete potrebbe rivelarsi una risorsa inestimabile per portare a termine le cose. La loro conoscenza è al punto.

Amore/Amicizia: Un armonioso allineamento Sole/Venere può creare un eccellente appuntamento notturno. L'atmosfera è amichevole, il che lo rende un ottimo momento per conoscere qualcuno di nuovo. Puoi fare a meno di drammi e pressioni. Concentrati sul divertimento.

Carriera/Finanza: un progetto collaborativo può riempire molti dei tuoi spazi vuoti mentre Mercurio si sincronizza con il nodo nord nella tua casa del lavoro di squadra. Non sai cosa non sai finché non ti ritrovi con un gruppo di persone che possiedono un'ampia varietà di talenti ed esperienze. Quello che impari da queste persone può aiutarti a migliorare le tue abilità. Poni domande e assicurati di scambiare numeri con nuovi intriganti contatti. Con gli sforzi da soli, una guida esterna può essere utile.

Crescita personale/spiritualità: una fusione tra il messaggero Mercurio e l'illusionista Nettuno ti invita a verificare di essere diretto nella giusta direzione. Con studi accademici, spirituali o metafisici, potresti dover apportare modifiche al tuo curriculum. Chiediti se ciò che stai imparando sembra autentico e vero per te. Non tutti i percorsi sono per ogni persona. Non perdere la fede se si scopre che il tuo percorso non è quello giusto.