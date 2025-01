Oroscopo di oggi 24 gennaio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 24 gennaio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 24 gennaio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Poiché il messaggero Mercurio nel tuo settore pubblico si scontra con la guerriera Eris nel tuo segno, ci vorrà un'enorme moderazione per chiudere la bocca. Fai attenzione a chi ti lamenti e di cosa ti lamenti. Esprimere a voce ogni tuo pensiero potrebbe ferire i sentimenti di qualcuno. Nel peggiore dei casi, potresti danneggiare la tua reputazione se dici ciò che hai in mente. Sfogarsi con un genitore, un supervisore o una figura autorevole è un grande no-no. Le tue parole potrebbero avere conseguenze inimmaginabili, quindi meno dici, meglio è. Se hai bisogno di esprimere un reclamo, trova un modo per farlo che non aggiunga benzina sul fuoco.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Il loquace Mercurio che si scontra con l'insoddisfatta Eris nella tua casa dell'auto-distruzione potrebbe spingerti a rivelare un'opinione che è meglio tenere per te. Potresti rivelare qualcosa sul tuo lavoro che ti rende infelice o lasciar trapelare un punto di vista infiammatorio. Togliersi un peso dal petto può essere catartico. Tuttavia, potresti metterti nei guai se riveli i tuoi pensieri alla persona sbagliata. Le opinioni controverse dovrebbero essere condivise solo con un confidente di cui ti fidi. Su un altro tono, qualcosa che leggi o senti potrebbe scatenare rabbia e risentimento. Può far emergere sentimenti complicati che non sapevi di avere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Quando trascorri del tempo con gli amici o collabori con i colleghi, può essere difficile restare in silenzio quando qualcosa ti fa venire i brividi. Sei particolarmente sensibile all'esclusione e non ti piace stare fuori a guardare dentro. Allo stesso modo, potresti arrabbiarti se qualcun altro viene escluso o ignorato. Prima di scatenarti, assicurati di aver capito la storia. Potrebbero esserci molte più cose in ballo di quanto pensi. Invece di combattere contro ciò che non vuoi, fai il possibile per costruire la comunità di supporto che desideri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Andare d'accordo con gli altri non è un'impresa facile quando l'imbroglione Mercurio e la guerriera Eris si scontrano, in particolare se qualcuno ha fatto qualcosa che ti ha fatto arrabbiare. Può diventare brutto se chiami qualcuno per il suo comportamento. È meglio lasciare che un incontro potenzialmente esplosivo si svolga a porte chiuse. Non puoi rimangiarti le tue parole una volta che sono state pronunciate. Dire la cosa sbagliata può danneggiare una relazione con un partner, un genitore o una figura autorevole. Trova un modo per dire ciò che devi dire senza causare danni. Allo stesso modo, se qualcuno è polemico, è meglio non abboccare. Abbassa una conversazione nervosa prima che vada fuori controllo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Un'atmosfera polemica può causare problemi a scuola o al lavoro, quando l'espressivo Mercurio e l'ardente Eris si scontrano. Non guadagnerai punti condividendo un'opinione che fa arrabbiare le persone. Non sempre vale la pena dire la propria opinione. Se c'è un reclamo legittimo che devi affrontare, fallo nel modo giusto. Attieniti rigorosamente ai fatti e tieni le tue opinioni fuori dalla discussione. Se sei agitato, aspetta che la rabbia si plachi prima di affrontare la questione. Viaggi, questioni legali e rapporti con il governo possono essere complicati. Assicurati di fare le cose secondo le regole.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Essere testardi quando si ha a che fare con i soldi degli altri è un grande no-no. Quando il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con la combattiva Eris nella tua casa delle risorse condivise, potrebbe scatenarsi l'inferno quando dici a qualcuno come gestire i suoi soldi o le sue risorse. Allo stesso modo, dovrai stare attento a ciò che dici quando negozi con un istituto finanziario o un'altra fonte esterna di supporto. Un reclamo legittimo dovrebbe essere gestito con il massimo tatto e attenzione. Non puoi permetterti di mettere a repentaglio il tuo rapporto con qualcuno che ha a che fare con i tuoi affari finanziari. Potrebbe essere intelligente elaborare una strategia prima di affrontare il problema.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Una collisione tra l'espressivo Mercurio e l'ardente Eris potrebbe innescare un disaccordo tra te e un partner, un familiare o un coinquilino. Il risentimento o il rifiuto potrebbero essere la forza trainante dietro un confronto. Se qualcuno ti ha ferito, cerca di non causare ulteriore danno mentre esprimi i tuoi pensieri e sentimenti. Se sei il destinatario di critiche, chiediti se c'è verità dietro ciò che dice l'altra persona. Alcune Bilance potrebbero dover avere a che fare con un proprietario o un amministratore immobiliare problematico. È facile infuriarsi per questioni che hanno un impatto sulla tua casa. Tuttavia, arrabbiarsi non ti aiuterà.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Mentre Mercurio sfacciato si scontra con Eris reattiva nella tua casa del lavoro, avrai molto da dire su ciò che accade sul posto di lavoro. Non puoi aspettarti di criticare un collega senza che lui ti risponda. Attento, Scorpione. Iniziare una guerra di parole può avere conseguenze indesiderate. Se necessario, critica il compito da svolgere piuttosto che fare commenti personali sulla persona che lo esegue. Un reclamo legittimo dovrebbe essere gestito in modo professionale. Se sei tu a ricevere critiche, sii reattivo, non reattivo. Potresti dover considerare ciò che è stato detto prima di affrontare le preoccupazioni di una persona.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Un malinteso su amore o denaro può andare oltre i limiti quando l'imbroglione Mercurio e la guerriera Eris si scontrano. Sei noto per la tua schietta onestà. Tuttavia, a volte può fare più male che bene. Sii consapevole delle parole che usi e dell'energia che c'è dietro. Non pagherà ferire una persona a cui tieni o discutere con qualcuno che può renderti le cose difficili. Se ti ritrovi a ricevere parole dure, rifiutati di impegnarti finché non sarai trattato con il rispetto che meriti. Non sei qui per essere il sacco da boxe di nessuno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Non userai mezzi termini quando l'espressivo Mercurio nel tuo segno si scontra con la combattiva Eris. Solo perché hai forti sentimenti su qualcosa, non significa che hai ragione. Una discussione accesa con un familiare o un coinquilino potrebbe degenerare e diventare brutta. Pensa attentamente prima di dire qualcosa di offensivo a qualcuno vicino a casa tua o al tuo cuore. Alcune capre potrebbero aver bisogno di negoziare con un padrone di casa o un amministratore immobiliare difficile. Non puoi permetterti di farli arrabbiare se hai bisogno del loro aiuto. Se sei infuriato per un problema, aspetta di calmarti prima di provare ad affrontare la questione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Mentre Mercurio vocale nella tua casa dell'autodistruzione si scontra con la combattiva Eris, un'opinione scatenante che hai tenuto per te potrebbe richiedere di essere espressa. Una discussione conflittuale potrebbe rivelare i tuoi veri pensieri e sentimenti. Fai del tuo meglio per evitare di giocare al gioco della colpa e della vergogna. Prenditi un momento per sviscerare i tuoi sentimenti prima di parlare. La situazione e i tuoi pensieri al riguardo potrebbero essere più complicati di quanto immaginassi. Allo stesso modo, se qualcuno ti chiama in causa, prenditi del tempo per valutare la situazione prima di rispondere. In alcuni casi, un sogno inquietante potrebbe indicare un problema che devi affrontare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Mentre Mercurio sfuggente si scontra con Eris scontenta nella tua casa dei beni, qualcosa potrebbe non tornare. Prima di accusare qualcuno di averti dato la parte peggiore, assicurati di avere i fatti e le cifre in ordine. In questo momento, dovrai controllare le tue ricevute e tenere un registro accurato delle tue transazioni. È meglio non prestare o prendere in prestito denaro o beni preziosi, in particolare con gli amici. Potreste avere valori diversi e potreste scontrarvi sui termini di un accordo. Allo stesso modo, è meglio evitare conversazioni delicate su denaro e trattative importanti. Un disaccordo potrebbe accendersi e rapidamente sfuggire al controllo.