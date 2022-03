Oroscopo di oggi 25 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 25 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 25 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 MARZO MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: dove è necessario risolvere le questioni in sospeso? L'ultimo quarto di luna suggerisce di prestare attenzione ai tuoi rapporti con le figure autoritarie (soprattutto i Capricorno) e di assicurarti di trattarli con il riconoscimento che meritano.

Amore/Amicizia: l'indipendenza è senza dubbio importante per te. Anche se Giunone impegnata si scontra con il sole nel tuo segno, potresti essere riluttante a dare spazio al tuo interesse amoroso. Ciò che è buono per l'oca dovrebbe essere buono per il maschio. Tuttavia, nel tuo caso, potresti non voler estendere ad altri gli stessi privilegi che ti aspetti. Attento, montone. Non puoi averlo in entrambi i modi.

Carriera/Finanza: un allineamento Mercurio/Urano può innescare un colpo di genio attorno a una preoccupazione finanziaria. Un sogno, un'intuizione o una sincronicità potrebbero fornire ispirazione su ciò che dovresti fare dopo. Non così in fretta, Ariete. Prima di agire, dovresti vedere come la tua intuizione si accumula rispetto ai fatti e alle cifre. Non è saggio prendere decisioni basate su un'idea a metà. Archivialo nella parte posteriore della tua mente finché tutto non torna.

Crescita personale/spiritualità: potrebbe essere necessaria l'autorizzazione di una figura autoritaria come un capo o un genitore prima di poter procedere alla fase successiva con un progetto importante. L'ultimo quarto di luna ti prega di non passare senza passare attraverso i canali appropriati. Altrimenti, potresti presto ritrovarti al punto di partenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la conoscenza di sé che cerchi potrebbe richiedere un tipo di istruzione più pratica. Libri, ricerche online e conversazioni con guide e mentori intelligenti possono fornire materiale per l'autoriflessione. Un saggio Capricorno potrebbe essere il tuo miglior insegnante.

Amore/Amicizia: potresti trovare difficile chiedere lo spazio di cui hai bisogno poiché Giunone impegnata si scontra con il sole nell'Ariete indipendente. È più probabile che tu faccia il fantasma di una persona o diventi buio per un giorno o due piuttosto che rischiare un confronto. Non c'è niente di sbagliato nel bisogno di tempo per te stesso. Se siete accoppiati o frequentate, fate sapere al vostro interesse amoroso di cosa avete bisogno. Se i ruoli fossero invertiti e il tuo partner scomparisse senza spiegazioni, non saresti un campeggiatore felice.

Carriera/Finanza: potresti avere dei dubbi su un piano folle poiché Mercurio si scontra con l'inventivo Urano nel tuo segno. Se suona folle, probabilmente lo è. Forse hai bisogno di tempo per dare corpo alla tua idea? La ricerca può rivelare se vale la pena esplorare. Potresti scoprire che è in anticipo sui tempi. In tal caso, archiviarlo per utilizzarlo in un secondo momento.

Crescita personale/Spiritualità: quali strumenti sono necessari per curare le ferite emotive? L'ultimo quarto di luna evidenzia la necessità di istruzione e guida. Questo potrebbe significare leggere un libro sul benessere o iscriversi a un workshop. Anche il collegamento con un mentore o una guida spirituale potrebbe avere un ruolo nel tuo viaggio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'ultimo quarto di luna ti incoraggia a risolvere questioni in sospeso con questioni che riguardano tasse, prestiti, debiti e fondi che condividi con gli altri. È il momento perfetto per controllare i dettagli degli accordi finanziari per assicurarti di avere ciò di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: sei progressista come dici di essere? Potresti essere un po 'chiuso riguardo alle relazioni poiché Giunone nel lungimirante Acquario si scontra con il sole nell'Ariete indipendente. Puoi parlare bene di quanto sei di mentalità aperta, ma sarai in grado di portare avanti i tuoi discorsi? Se il tuo stile di relazione è stato più tradizionale, probabilmente sperimenterai dolori crescenti mentre cerchi di fare un cambiamento. La flessibilità è il tuo forte, quindi te ne accorgerai senza dubbio.

Carriera/Finanza: l'ultimo quarto di luna nel Capricorno responsabile ti incoraggia a verificare di avere il supporto e i finanziamenti necessari per fare il passo successivo verso il raggiungimento di un obiettivo a lungo termine. Potrebbe volerci un villaggio per fare quello che vuoi fare. Identifica i tuoi alleati e controlla che siano d'accordo con i tuoi piani. Anche un buon sostenitore può fare un'enorme differenza in ciò che sei in grado di ottenere.

Crescita personale/spiritualità: il tuo sovrano, il loquace Mercurio, che si scontra con il disgregatore Urano nel tuo regno subconscio potrebbe spingerti a svelare un segreto. È davvero un errore? O più un lapsus freudiano?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: l'ultimo quarto di luna ti ricorda di non trascurare le persone che ti guardano le spalle. Sul lavoro e nella tua vita personale, è importante riconoscere i tuoi sostenitori. Tu e un Capricorno potreste scontrarvi. Tuttavia, in genere li troverai affidabili.

Amore/Amicizia: il desiderio di intimità può scontrarsi con il desiderio di indipendenza quando il Sole dell'Ariete e la devota Giunone si scontrano. Non puoi essere un agente libero che fa le sue cose mentre coltiva la vicinanza che desideri. Dove sei disposto a scendere a compromessi? Quali passi intraprenderete per garantire che i bisogni di ogni persona siano soddisfatti? Che sia attualmente single o accoppiato, è qualcosa a cui pensare.

Carriera/Finanza: quali relazioni professionali devono essere curate? L'ultimo quarto di luna nell'ambizioso Capricorno avverte che non puoi arrivare dove vuoi andare da solo. Raggiungere i tuoi obiettivi richiederà l'assistenza di alleati affidabili. Considera attentamente di chi hai bisogno nella tua squadra. È un momento opportuno per coltivare legami più forti con coloro che già ti sostengono e cercare presentazioni alle persone che devi conoscere. Non si tratta solo di ciò che possono fare per te. Cosa puoi offrire in cambio?

Crescita personale/Spiritualità: una conversazione o qualcosa che leggi può innescare un momento divertente mentre Mercurio mentale e Urano illuminante si allineano. È davvero così perspicace come sembra? O è decisamente pazzesco? Archivialo per un ulteriore esame.