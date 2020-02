Oroscopo di oggi 25 febbraio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 25 febbraio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 25 febbraio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua mattinata potrebbe iniziare in modo roccioso con il vuoto della Luna dei Pesci confuso. Dormi, se puoi. Ti piacerà affrontare la giornata sentendoti riposato. Avrai bisogno del tuo ingegno per affrontare un complicato Capricorno.

Amore / Amicizia: recitare il ruolo del partner doveroso potrebbe essere in conflitto con i tuoi interessi personali, poiché Venere in Ariete indipendente si oppone a Giunone nella Bilancia pensata per la società. A volte, hai bisogno di spazio per fare le tue cose. Se sei single, riconoscerai i vantaggi di essere da solo. Le relazioni richiedono compromessi. Oggi potrebbe non essere qualcosa che ti senti in grado di fare.

Carriera / Finanza: mantieni la tua strategia a porte chiuse. Una fusione sole / mercurio nella tua dodicesima casa nascosta suggerisce che alcune cose sono meglio tenute segrete fino al momento giusto per una grande rivelazione. Allo stesso tempo, una fusione Marte / Nodo Sud punta verso una mossa decisiva e molto pubblica. Guarda prima di saltare. Anche se facile, questa mossa potrebbe non portarti dove vuoi andare. Se cerchi una guida su ciò che sta accadendo nella tua carriera, scegli un confidente fidato.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento sole / nodo nord afferma che la cura della vita domestica e familiare dovrebbe essere una priorità, non un'opzione. Soprattutto se è spesso eclissato dalla tua carriera. Potresti non vedere i benefici di farlo ora, anche se in futuro sarà cristallino.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non prendere decisioni cruciali sul tuo futuro mentre la Luna dei Pesci confusa è ovviamente nulla. Potresti trovare difficile invertire lo status quo e provare qualcosa di nuovo. Più tardi, un audace Ariete può aiutarti a trovare il tuo coraggio ed esplorare opzioni più eccitanti.

Amore / Amicizia: non c'è niente come avere amici forti, responsabili e affidabili che ti mantengano dritto e stretto. Spesso non esci dalla linea, ma quando lo fai, vai fuori di testa. L'empatica Luna dei Pesci che si allinea con Plutone e Saturno dice che ci sono persone radicate nella tua vita che ti ingenereranno delicatamente (o con forza, se necessario) se ti avventurerai troppo lontano dalla tua corsia.

Carriera / Finanza: c'è maggior potere nei numeri. Con un sole intelligente / Mercurio nella tua zona di lavoro di squadra, farai il tuo brainstorming migliore quando collaborerai. I tuoi colleghi hanno punti di vista interessanti, storie e bocconcini di informazioni da fornire. Alcune persone possono offrire idee che non avresti mai pensato da solo. Un cenno al Nodo Nord sottolinea i vantaggi della condivisione delle informazioni. Sono favoriti i progetti che prevedono la scrittura e la comunicazione.

Crescita personale / spiritualità: sei così difensivo delle tue convinzioni che qualcuno potrebbe chiedersi chi stai davvero cercando di convincere. Un temibile collegamento Marte / Nodo Sud suggerisce che essere dogmatici non ti serve. È tempo di aprire la tua mente a punti di vista alternativi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: vola sotto il radar fino a dopo l'ora di pranzo. Con il vuoto sfuggente dei Pesci, ovviamente, potresti fare un'impressione sbagliata. Dovrai essere fiducioso ed energico quando ti connetti con un Pesci che può dominare il tuo futuro.

Amore / amicizia: la tua etichetta boudoir ha bisogno di una revisione. Un spigoloso allineamento Marte / Nodo Sud suggerisce che un approccio "io prima" per soddisfare i tuoi desideri potrebbe causare problemi. O, forse, attiri partner egoisti che non considerano i tuoi bisogni? In entrambi i casi, è tempo di cambiare. Considera le qualità che apprezzi di più in un amante. Se non hai mai avuto una buona connessione, non è troppo tardi per realizzarlo.

Carriera / Finanza: sei un comunicatore nato in modo naturale. E quando il sole si unisce al tuo sovrano, Mercurio, nel tuo settore professionale, è tempo di far conoscere alle persone giuste le tue intenzioni e obiettivi professionali. Un cenno al nodo nord nella tua zona monetaria suggerisce che anche il tuo stipendio dovrebbe essere presente nella conversazione. È tempo di essere più proattivi nella ricerca della prosperità. Le parole hanno un potere tremendo. Usali per preparare il terreno per quello che vuoi realizzare nei prossimi mesi.

Crescita personale / spiritualità: hai la forza e l'intraprendenza per fare quasi tutto ciò che vuoi fare. Lascia che l'allineamento della luna / Plutone / Saturno di oggi ti ricordi i tuoi doni. Non sei arrivato così lontano nella vita essendo un debole.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: non puoi vedere la foresta per gli alberi mentre la luna è ovviamente vuota nei Pesci oscuri. Non guardare un Capricorno per avere una guida. È probabile che condividano il tuo punto di vista stagnante. Quando la luna si sposta in Ariete vivace, avrai una nuova prospettiva.

Amore / Amicizia: sei molto popolare ora e ti piace l'attenzione che ricevi. Un'opposizione Venere / Giunone suggerisce che per i tumori accoppiati, potrebbe creare problemi con il tuo compagno. Potrebbero preferire che tu rimanga a casa e giochi un partner rispettoso invece di essere in giro. Per i single che bramano la collaborazione, rifletti su ciò che la tua immagine dice di te. Assicurati che non invii messaggi misti su ciò che desideri.

Carriera / Finanza: La vulnerabilità si insinua verso la fine della giornata quando la Luna Ariete si avvicina a Chirone insicuro. La fatica potrebbe aggiungere alla tua paura di metterti fuori. Starai bene se tieni la testa bassa e fai il tuo lavoro. Questo non è il giorno delle mosse appariscenti.

Crescita personale / spiritualità: una fusione sole / mercurio nella tua casa di istruzione superiore ti ricorda che l'educazione dovrebbe essere un'occupazione continua. Che tu impari qualcosa di nuovo o aggiorni il tuo skillset, è un ottimo momento per iscriversi a un corso. Sia il mondo accademico che la spiritualità possono essere percorsi di potenziamento. Un cenno al Nodo Nord nel tuo segno dice che queste ricerche ti aiuteranno a crescere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: le tue emozioni potrebbero essere intense e, forse, un po 'confuse con il vuoto dei Pesci Luna confuso, naturalmente. Non prendere troppo sul serio i tuoi sentimenti, in particolare per un Capricorno. Quando la luna si sposta in Ariete infuocato, sarai in ottima forma.

Amore / amicizia: le chiacchiere oziose non ti attirano molto quando il trascendente Sole dei Pesci si sincronizza con il curioso Mercurio nella tua casa di trasformazione. Desideri una conversazione intensa che rivela informazioni nascoste ed esplora argomenti che le persone di solito non discutono. Se hai intenzione di illuminare l'armadio di qualcuno, dovresti essere pronto a condividere i tuoi segreti. La tua apertura ispirerà fiducia e fornirà una migliore comprensione reciproca. Un cenno al Nodo Nord dice che imparerai anche molto su te stesso.

Carriera / Finanza: puoi praticamente potenziare l'autopilota con un allineamento Marte / Nodo sud al volante. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che non stai andando da nessuna parte. Potrebbe essere necessario accettare il fatto che ciò che ha funzionato per te in passato potrebbe essere un po 'indietro rispetto ai tempi di oggi. Cerca modi per far salire di livello il tuo gioco di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: una crisi spirituale a tarda notte può sorgere quando l'intrepida Luna di Ariete si unisce a Chirone ferito. Potresti chiederti in cosa consiste la vita e se esiste un piano divino. È difficile mantenere la fiducia in questi tempi difficili, ma è meglio dell'alternativa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: è difficile vedere gli occhi con certe persone (specialmente un Pesci) mentre la luna instabile è ovviamente nulla. Più tardi, quando la luna si sposta in Ariete indipendente, potresti non preoccuparti se le persone capiscono il tuo punto di vista, il che può causare un tipo completamente diverso di conflitto.

Amore / Amicizia: uno scontro su sesso, denaro o valori potrebbe mettere in contrasto te e il tuo interesse amoroso quando Venere in Ariete indipendente si oppone a Giunone nella Bilancia pensata per la società. Sotto questa influenza, una parte è dedita a sostenere la relazione mentre l'altra è motivata da interessi personali. Un compromesso può essere difficile da colpire. Per i single, fai attenzione a non perseguire qualcuno che non vuole le stesse cose che fai.

Carriera / Finanza: farai il tuo miglior brainstorming con un partner o un gruppo. Il creativo sole nei Pesci sincronizzato con il mercurio esperto e il nodo nord orientato alla crescita sottolinea i vantaggi del lavoro di squadra. Sarà utile condividere informazioni e idee con pensatori esperti che possono illuminare i tuoi punti ciechi ed evidenziare concetti che sono pronti per essere portati al livello successivo.

Crescita personale / spiritualità: i pensieri a tarda notte possono diventare piuttosto cupi quando il petulante Ariete Luna si scontra con Chirone ferito. Questa è la tua chiamata che è tempo di colpire il fieno. Concedersi uno stato d'animo schifoso stasera può farti iniziare una brutta mattina domani. Ed è qualcosa di cui puoi fare a meno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente al mattino, i compiti semplici possono essere più complicati di quanto dovrebbero essere. Rinviare il sollevamento pesante fino a dopo l'ora di pranzo. A quel tempo, un Ariete energico può essere a portata di mano per offrire l'assistenza di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso potete avere programmi diversi mentre Venere si oppone a Giunone impegnato. Una persona ha a che fare con la relazione, mentre l'altra vuole fare le proprie cose. Potrebbe essere difficile trovare un compromesso. I single potrebbero scoprire una disconnessione tra ciò che desiderano in un partner e ciò che cercano. Dovrai correggere il divario per trovare la soddisfazione della relazione.

Carriera / Finanza: Sia che tu stia bilanciando fatti e cifre o lavorando con le tue mani, sarai super abile mentre Mercurio sapiente si fonde con il Creativo Pesci Sole. Una conversazione con un collega potrebbe aiutarti a riempire i tuoi spazi vuoti per quanto riguarda un compito critico. Tutti possono utilizzare il supporto, quindi trova un modo per essere utile. Un cenno del Nodo Nord nella tua zona di reputazione suggerisce che fare il miglio in più può fare la giusta impressione.

Crescita personale / spiritualità: i pensieri a tarda notte sulla collaborazione possono scatenare l'insicurezza mentre il petulante Ariete Luna si scontra con Chirone ferito. Non orientarti potrebbe essere al centro di esso. Non ricavarne troppo. La tua prospettiva potrebbe essere diversa al mattino.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: è meglio aspettare fino a quando il vuoto, naturalmente, la luna si sposta in Ariete dinamico prima di esprimere le tue emozioni. Al mattino, un'espressione confusa può rendere poco chiara la tua sensazione. Sarà necessaria la sincerità per far sì che un Pesci ottenga il tuo significato.

Amore / amicizia: il Mercurio espressivo che si fonde con il romantico Sole dei Pesci segna un momento opportuno per far conoscere al tuo amore ciò che hai in mente. Il supporto del Nodo Nord ti consiglia di immaginare una vasta gamma di possibilità. Prendi in considerazione i desideri del quadro generale mentre formuli i tuoi pensieri, ma tempera le tue parole per adattarle alla tua situazione. È tempo di avventurarsi oltre la solita sceneggiatura e parlare con qualcosa di più profondo.

Carriera / Finanza: gelosia, competizione o una strana connessione karmica con un collega possono creare problemi poiché un'opposizione Venere / Giunone influisce sulla tua vita lavorativa. È ancora più complicato se c'è un'attrazione tra di voi. È meglio rimanere nella tua corsia piuttosto che rimanere coinvolti nel dramma. Chiedi alle tue guide spirituali di rivelare ciò che devi imparare da questa situazione in modo da poter prendere la lezione e andare avanti.

Crescita personale / spiritualità: lettura, giochi di parole e puzzle sono attività che potrebbero piacerti mentre l'esplosivo Mercurio si sincronizza con il Creativo Pesci Sole. Scrivere in modo creativo o essere coinvolti in un club del libro può anche interessarti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: le tue idee su questioni familiari possono essere confuse mentre la luna è ovviamente vuota. È fondamentale considerare le opinioni degli altri, in particolare un Pesci che può essere influenzato dalle tue decisioni. Quando la luna si sposta in Ariete, puoi agire con sicurezza.

Amore / Amicizia: Incontri e socializzazione possono scontrarsi a seguito di una spigolosa opposizione Venere / Giunone. Potrebbe essere difficile entrare nella stessa pagina con il tuo interesse amoroso perché hai programmi diversi. Una parte vuole trascorrere del tempo insieme mentre l'altra vuole uscire con gli amici. Se il compromesso sembra impossibile, fai le tue cose. Per i single, gli obblighi nei confronti degli amici possono interferire con la tua vita amorosa se lo lasci.

Carriera / Finanza: le cattive abitudini di spesa possono causare problemi quando l'impulsivo Marte incontra il nodo sud. Pensa all'impatto, soprattutto sul credito e sul debito, prima di fare qualcosa di disastroso. Accumulare spese inutili è una cattiva idea.

Crescita personale / spiritualità: quando il mercurio multitasking si allinea al sole creativo dei Pesci nel tuo regno domestico, il tuo spazio vitale è in fermento con l'attività. Potresti ospitare una riunione di famiglia improvvisata o inviare molte chiamate e messaggi da persone care. Usa questo tempo per fare brainstorming sui piani di casa e famiglia. Un cenno del Nodo Nord nel coltivare il Cancro ti consiglia di usare questo tempo per stringere connessioni più profonde piuttosto che avere gli affari come al solito.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: le tue parole possono confondersi e perdere significato mentre la Luna dei Pesci emotiva è ovviamente vuota. Rinvia discussioni importanti (specialmente con un Cancro) fino a quando la luna non si sposta in Ariete. Quindi, puoi parlare più direttamente e esprimere il tuo punto.

Amore / amicizia: quando Venere si oppone al doveroso Giunone, sorgono problemi quando qualcuno è più devoto alla propria carriera che a questioni familiari o relazionali. Non importa da che parte stai, è un'esperienza spiacevole. Il compromesso potrebbe non essere possibile oggi. Anche se il problema dovrà essere affrontato in futuro. Per i single, una di queste aree potrebbe soffrire a causa della tua devozione verso l'altra. Sta a te correggere lo squilibrio.

Carriera / Finanza: il tuo gioco mentale e di comunicazione ha una spinta mentre il mercurio ben informato si allinea con il fantasioso Sole Pesci. È un momento eccellente per rivedere progetti che prevedono la scrittura o la comunicazione. Tuttavia, dovresti aspettare fino a quando Mercurio termina la sua fase retrograda prima di lanciare nuovi importanti progetti. Un cenno del nodo nord nella tua zona di partenariato suggerisce che potresti trarre vantaggio dalla collaborazione con un collega con interessi simili.

Crescita personale / spiritualità: la tua determinazione a fare le cose a modo tuo potrebbe funzionare contro di te mentre Marte originale incontra il nodo sud nel tuo segno. È tempo di guardare oltre i tuoi interessi e considerare come le tue azioni influenzano gli altri. In caso contrario, potrebbero sorgere problemi in una relazione importante.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: potrebbe non sembrare che tu stia facendo molto, ma stai chiaramente orchestrando da dietro le quinte. Un Toro a cui piacciono le tue idee folli potrebbe essere il tuo alleato più prezioso. Con tutto quello che ti stai agitando, hai bisogno di qualcuno che ti dia le spalle.

Amore / Amicizia: mentre la luna incontra il nutritore Cerere nel tuo segno, devi essere necessario agli altri. Nella speranza di ricevere l'attenzione che desideri, fai di tutto per essere il custode finale. Questo approccio quid pro quo alla cura potrebbe lasciarti deluso. Qualunque cosa tu dia, dagli liberamente. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione.

Carriera / Finanza: Marte che si scontra con Chirone ferito suggerisce che qualcosa ha i tuoi mutandoni in una svolta. La rabbia potrebbe ispirarti a comportarti male o dire qualcosa di scortese. Prima di premere "invia" su un'e-mail arrabbiata o scagliarti contro un collega, considera le conseguenze. Trova un modo per sfogare la tua frustrazione che non metterà a rischio le tue relazioni. Le persone avranno maggiori probabilità di ascoltare le tue preoccupazioni se le esprimi in modo calmo e premuroso.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere sorpreso da ciò che ti senti ispirato a fare della tua famiglia o della tua situazione di vita. Il motivatore Marte che aspira al trasformatore Urano suggerisce che potrebbe esserci uno spostamento significativo. Mantieni i tuoi piani sulla necessità di conoscere le basi per ora. Non tutti saranno entusiasti del tuo piano non convenzionale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: ti perdi nel tuo mondo con la luna vuota ovviamente nel tuo segno. Aspetta che la luna si sposti in Ariete prima di affrontare una Bilancia esigente. Dovrai trattenerti quando hai a che fare con qualcuno che vuole qualcosa da te.

Amore / Amicizia: fare la stessa cosa vecchia con un amico sta diventando fastidioso. Con l'ardente Marte che si scontra con il nodo meridionale, potrebbe sorgere una discussione se non si segue il programma. È un giorno eccellente per liberarti e fare le tue cose. Il tuo divertimento è praticamente garantito se ti perdi in un hobby o in un'attività solista preferita. Un appuntamento potrebbe essere un modo piacevole anche per passare la serata.

Carriera / Finanza: la spesa impulsiva potrebbe rovinare il tuo impegno nella gestione del debito come Venere indulgente e il doveroso scontro di Giunone nelle tue zone di denaro. Rifletti attentamente, se è una spesa necessaria, provaci. Ma se è qualcosa che non è essenziale, è meglio rimandare l'acquisto per ora. Tra un giorno o due, l'urgenza potrebbe svanire e potresti capire che era un'idea frivola.

Crescita personale / spiritualità: quando il sole incontra Mercurio espressivo nel tuo segno, sei entusiasta di parlare di te. Comunicare i tuoi pensieri e idee ti sembrerà pressante, quindi trova la persona giusta con cui connetterti. La tua voce merita di essere ascoltata.