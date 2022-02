Oroscopo di oggi 25 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 25 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 25 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è un'atmosfera fanatica nell'aria mentre la luna è ovviamente vuota nel Sagittario troppo zelante. Prima dell'ora di pranzo, lottare per i propri diritti potrebbe creare problemi di ogni genere. Non saltare sul carro di nessuno, in particolare un Sagittario.

Amore/Amicizia: quando conversi con gli amici, le tue parole possono essere un po' spigolose mentre il loquace Mercurio ed Eris si allineano. Se qualcuno ha bisogno di una dose di medicinale forte, somministralo nel modo più gentile possibile ed evita di causare danni inutili. Allo stesso modo, se qualcuno tenta di metterti in chiaro, dovresti prenderlo come un adulto. Se viene da un amico, probabilmente è qualcosa che devi sentire.

Carriera/Finanza: se qualcosa ti mette in crisi, non gestirai le cose in modo ragionevole poiché il tuo sovrano, Marte, si fonde con l'ossessiva Vesta nel tuo settore professionale e quadra la combattiva Eris nel tuo segno. Quando ti accendi, può essere impossibile convincerti che potresti avere torto. Se dovesse sorgere una sfida, allontanati e concediti un momento per rinfrescarti. Il danno fatto può essere irreparabile se lasci che la rabbia abbia la sua strada.

Crescita personale/Spiritualità: un allineamento luna/Eris nelle prime ore del mattino porta un inizio di giornata focoso, convincendoti che la tua strada è quella giusta. È bello essere coraggiosi e combattere per ciò in cui credi, ma non corteggiare i conflitti.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel Sagittario troppo zelante, potresti svegliarti dalla parte sbagliata del letto. Solo perché ti senti super emotivo per qualcosa, non significa che hai ragione. In effetti, potresti giudicare male un Ariete.

Amore/Amicizia: una conversazione con il tuo interesse amoroso può diventare piuttosto focosa. Potresti spingerli a scoprire dove si trovano su argomenti di attualità come la politica o la religione. Fai attenzione ad avventurarti in un territorio potenzialmente esplosivo. È tutto un casino tra di voi finché non ti rendi conto di non essere nella stessa squadra. Se sapevi già che eri dalla parte opposta, potrebbe essere difficile fingere di essere d'accordo.

Carriera/Finanza: cosa ti mangia, toro? Una fusione Marte/Vesta nella tua zona di saggezza che quadra la reattiva Eris suggerisce che potresti saltare in aria se la tua istruzione o il tuo know-how vengono messi in discussione. Potresti non avere tanti titoli di studio come alcuni dei tuoi colleghi. Tuttavia, ciò non significa che tu sia meno intelligente o abile. Tuttavia, potresti risentirti dell'implicazione che non sei all'altezza. Tutto quello che devi fare è rimanere nella tua corsia e concentrarti sui tuoi punti di forza.

Crescita personale/Spiritualità: per natura, sei un tipo dogmatico. Quindi, non ti ci vuole molto per alzarti su una scatola di sapone e predicare la tua verità. Fai attenzione a non alienare una persona a cui tieni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: Al mattino, quando ovviamente la luna è vuota, qualcuno potrebbe farti innervosire per tutte le ragioni sbagliate. Dovresti stare attento a non saltare sul carro con un Ariete o un Sagittario prima di indagare e scoprire cosa è cosa.

Amore/Amicizia: sarai super determinato a ottenere ciò che desideri in camera da letto mentre l'ossessionata Vesta incontra il deciso Marte nella tua casa dell'intimità. Se il tuo partner è il tipo che risponde alle mosse aggressive, sei in affari. In caso contrario, dovresti frenare il tuo desiderio e stare attento a non diventare troppo forte. Non a tutti piace la stampa a tutto campo. Alcune persone hanno bisogno di essere corteggiate a sufficienza prima di cedere alle tue avances. Conosci il tuo pubblico.

Carriera/Finanza: sarai ugualmente aggressivo con le preoccupazioni finanziarie poiché Vesta si scontra con i guerrieri Marte ed Eris. Vorrai ogni centesimo a cui credi di avere diritto. Ecco perché combatterai quando hai a che fare con debiti, prestiti, alimenti, eredità e fondi che condividi con gli altri. Il desiderio di proteggere il tuo futuro potrebbe essere la forza trainante della tua rabbia. La cooperazione sarà la chiave per ottenere ciò che cerchi. Calmati e fallo funzionare.

Crescita personale/Spiritualità: puoi fare affidamento sul tuo istinto? O ti stanno portando fuori strada? È qualcosa con cui potresti cimentarti mentre la luna e il Nodo Nord si scontrano. In caso di dubbio, segui ciò che è provato e vero.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ti sveglierai determinato ad affrontare il mondo. Anche se al mattino, ovviamente, con la luna vuota, i tuoi sforzi potrebbero incontrare resistenza nel migliore dei casi e creare problemi nel peggiore. Attenti all'ardente Ariete e al disattento Sagittario.

Amore/Amicizia: Andare d'accordo con gli altri potrebbe non essere facile quando il invadente Marte e l'ossessionata Vesta si incontrano nella tua casa di interazione uno contro uno. Potresti scoprire che alcune persone (come il tuo interesse amoroso sono un po' più aggressive di quelle con cui ti senti a tuo agio. Le persone vogliono ciò che vogliono quando lo vogliono e che include te. Se hai una cotta per qualcuno, potresti essere ispirato a fare un gioco audace. Fai attenzione a non ignorare le bandiere rosse o sfrecciare attraverso i segnali di stop.

Carriera/Finanza: il modo in cui ti rapporti con i tuoi colleghi può creare o distruggere la tua reputazione poiché Vesta e Marte si scontrano con la combattiva Eris nel tuo settore professionale. Non puoi mostrare loro chi ha ragione senza imbatterti in una persona che ha chiaramente torto. È meglio evitare i capi e i colleghi instabili che ti entrano sotto la pelle. Probabilmente ti manca l'energia calma necessaria per affrontarli. Mantenere un basso profilo.

Crescita personale/Spiritualità: la tua capacità di mantenere uno stato zen potrebbe essere messa alla prova dalle folli energie di oggi. Complimenti a te se riesci a mantenere la calma. Se non lo fai, domani è un altro giorno.