Oroscopo di oggi 25 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 25 gennaio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 25 gennaio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, il volatile Marte, è oggi Giove in espansione quadrata, che ti riempie di energia, ottimismo, irrequietezza e impulsività. Questa è la tua normale energia e realtà, ma con gli steroidi! Quindi, rallenta un po ', conta fino a dieci prima di saltare e fai uno sforzo in più per notare gli altri e prestare attenzione ai loro bisogni oltre che ai tuoi. Dirigi questa palla di grande energia per aiutare gli altri, verso una questione sociale o una causa umanitaria, e avrai meno probabilità di scivolare su una buccia di banana. Un Gemelli è particolarmente sensibile oggi, quindi procedi con cautela.

Amore / Amicizia: Venere governa la tua settima casa di collaborazione ed è trigono Vesta. La tua energia sessuale è forte oggi. È anche mutevole e può essere incanalato nell'arte, nella creatività e nelle attività spirituali. Questo transito sottolinea il tuo bisogno di indipendenza e spazio per i gomiti nelle tue relazioni. Sii gentile mentre abbracci la tua indipendenza; la compassione fa un'enorme differenza.

Carriera / Finanza: Marte attiva la tua seconda casa degli affari materiali ed è in quadratura con Giove. Il tuo ego può essere un po 'gonfio e potresti pensare di sapere più di te. Rivolgiti a un esperto prima di fare qualsiasi cosa che possa cambiare la vita o che avrà longevità. Meglio prevenire che curare.

Crescita personale / spiritualità: l' illuminazione non è un concetto elevato e irraggiungibile. Nelle parole di un antico saggio, “Conoscere gli altri è saggezza. Conoscere te stesso è illuminazione. " -Lao Tzu

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Venere, trigona Vesta, aumentando la tua energia sessuale e il tuo magico stato mentale. Questa energia può essere incanalata e diretta verso la creatività, l'arte e la spiritualità, e tu hai più che sufficiente per andare in giro. Marte in Toro nella tua prima casa del sé è Giove quadrato, aggiungendo più energia al mix. Potresti sentirti irrequieto, quindi cerca modi positivi per esprimere il potere che scorre nelle tue vene. Evita una discussione con un Ariete impulsivo. Hanno buone intenzioni ma sono completamente fuori base.

Amore / Amicizia: il tuo bisogno di indipendenza e molto spazio per i gomiti nella tua partnership è evidenziato dal trigono tra Venere e Vesta. Conosci la tua mente, sei auto-determinato e autoreferenziale, il che è un grande tratto. Tuttavia, non rifiutare input e feedback a priori.

Carriera / Finanza: con il quadrato da Marte a Giove nella tua decima casa di carriera e risultati potresti pensare di vedere l'intero quadro e sapere cosa devi fare dopo, ma potresti perdere una considerazione importante. Prima di impegnarti, chiedi consiglio al tuo mentore.

Crescita personale / spiritualità: ascoltare veramente qualcuno richiede di dargli tutta la tua attenzione senza pensare a nient'altro, specialmente a quello che dirai dopo. L'ascolto attivo è un'arte, ma più pratichi, meglio diventerai e più profondamente influenzerà le tue relazioni. Quando qualcuno viene ascoltato, si sente amato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Mercurio, si allinea armoniosamente con Urano oggi, stimolando il tuo intelletto e indicandoti nuove idee e possibilità. Preparati a lampi di intuizione e intuizione e al desiderio di guardare al futuro. La giornata inizia con la luna in Gemelli che attiva la tua prima casa del sé, quindi potresti sentirti un po 'irrequieto e sovrastimolato. Le cose si calmano questa sera quando la luna si sposta in Cancro. Un Pesci può trasformarti in un'app di meditazione che farà la differenza nella tua giornata.

Amore / Amicizia: Venere attiva la tua ottava casa di intimità e trigona Vesta. La tua energia sessuale è forte e seducente. Anche se è un lunedì, ciò non significa che non puoi passare un appuntamento divertente. Questa stessa energia può essere incanalata nella creatività, nell'arte o nella spiritualità, se lo desideri. C'è più che sufficiente per andare in giro.

Carriera / Finanza: La Luna del Cancro attiva la tua seconda casa degli affari materiali, sottolineando ciò a cui tieni di più e rivolgendo la tua attenzione alle tue finanze. Il quadrato tra la luna e Chirone può richiamare vecchi problemi di denaro. Non ignorarli. Affronta loro in modo da poterlo lasciare alle spalle una volta per tutte.

Crescita personale / spiritualità: prenditi del tempo per te stesso; trovare un modo per rilassarsi completamente. L'attività mentale può essere divertente e stimolante, ma anche drenante ed estenuante. Per il massimo del benessere è necessario reintegrare le energie regolarmente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sei entusiasta del futuro e determinato a manifestare la visione che hai in mente. Si è tentati di andare avanti, ma quello che devi fare è frenare e tracciare un piano passo dopo passo. Una Vergine può aiutarti a creare la tua strategia.

Amore / Amicizia: i confini potrebbero essere superati in un'amicizia come Marte ostinato nel tuo settore sociale piazze sopra le righe Giove. Una persona (forse tu) con aspettative irrealistiche potrebbe spingere al massimo per ottenere ciò che vuole. Attenzione al senso di diritto. Non dare per scontato che la tua relazione con qualcuno ti garantisca determinati privilegi. Se i ruoli sono invertiti, è meglio non cedere a qualcuno le cui richieste ti mettono a disagio. È un brutto precedente da stabilire.

Carriera / Finanza: finanziare un sogno per il tuo futuro potrebbe richiedere il supporto di una fonte esterna. Ciò potrebbe significare attingere ai fondi che condividi con un partner (innamorato o d'affari) o cercare un prestito da un istituto finanziario. Prima di affrettarti con i tuoi piani, considera pienamente l'impatto delle tue scelte. Rallenta le cose e vedi se nelle settimane a venire avrai ancora lo stesso entusiasmo.

Crescita personale / spiritualità: non dare per scontato che qualcuno sia una persona cattiva semplicemente perché non condivide le tue convinzioni. Non importa quanto alto o puro pensi siano i tuoi ideali, non ti rende superiore agli altri. Vivi e lascia vivere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, il sole, è il sestile Chirone, quindi non preoccuparti se oggi sorgono realizzazioni dolorose, insieme a ricordi di questioni difficili che sembrano venire fuori dal nulla. Dai un'occhiata alle cose, riesamina i problemi e come li hai risolti, e se c'è ancora una carica rimasta nella memoria, decidi di fare ulteriori cure in modo da poterla lasciare alle spalle per sempre. Uno Scorpione è una buona risorsa per le modalità di guarigione che non hai ancora usato.

Amore / Amicizia: Giove attiva la tua settima casa di collaborazione ed è in quadratura con Marte, aumentando la tua energia, passione e ottimismo. Potresti anche sentirti irrequieto ed essere incline a decisioni e azioni impulsive. Fai un passo indietro e renditi conto che anche il tuo partner dovrebbe avere voce in capitolo su tutto ciò che influisce su di lui o sulla relazione. Elimina il dramma sul nascere e parla prima con loro.

Carriera / Finanza: la tua decima casa di carriera, successo e realizzazione è potenziata da Marte che oggi è il quadrato di Giove. Attiri naturalmente i riflettori con questo transito in gioco e sei eccitato ed esuberante per le possibilità che hai di fronte. Porta il tuo A-game al tavolo e non puoi sbagliare.

Crescita personale / spiritualità: come ti senti su te stesso si riflette nel mondo che ti circonda, specialmente nelle tue relazioni importanti. Tratta queste relazioni e le persone come specchi, fai il tuo lavoro interiore e liberati.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sarai un'ape piuttosto impegnata mentre la laboriosa Luna del Toro si allinea con Vesta dedicata nel tuo segno. Avrai una strategia intelligente per affrontare ogni argomento della tua agenda. Formerai un duo dinamico quando farai squadra con un Capricorno per fare le cose.

Amore / Amicizia: con il cinico Saturno in contrasto con il nutrire Cerere nella tua casa di interazione uno contro uno, potresti essere scettico sull'atmosfera premurosa di una persona. Potresti chiederti se sono gentili con te solo perché c'è qualcosa che vogliono. Sei davvero diventato così duro di cuore? Non tutti vogliono prenderti. Metti da parte i tuoi sospetti e lascia entrare l'amore.

Carriera / Finanza: con Marte che fa quadrare l'ottimista Giove nella tua zona di lavoro, sarai desideroso di mettere in azione ciò che sai. Certo, sei impaziente di andare adesso. Tuttavia, potresti non essere sempre così entusiasta. Quindi, dovresti fare attenzione a non mettere in moto più progetti di quelli che puoi gestire. È fin troppo facile entrare sopra la tua testa. Anche se sei ancora interessato in seguito, potresti non avere il tempo o le risorse necessarie per portare a termine. Non esagerare.

Crescita personale / spiritualità: prenditi del tempo per il piacere. Sarà gratificante fare un tuffo profondo in un'attività che ti piace. Va bene se diventi ossessivo al riguardo. La vita consiste nel perseguire le tue passioni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Venere, è trigono Vesta e la tua energia sessuale guida la parata. Potresti non esserne consapevole, ma altri lo sono sicuramente. Il bello dell'energia sessuale è che è energia creativa. Questa energia può essere incanalata per creare qualsiasi cosa tu voglia creare. Sogna in grande e lascia che le tue idee prendano il volo. Condividi le tue idee creative con un Gemelli. Possono essere il vento sotto le tue ali.

Amore / Amicizia: Marte attiva la tua ottava casa di intimità ed è il quadrato espansivo Giove nella tua quinta casa di amore, romanticismo e passione. Questo transito crea tonnellate di energia esuberante, che può essere molto divertente, ma è anche difficile da contenere. Pertanto, devi fare scelte romantiche sagge di cui non ti pentirai domani.

Carriera / Finanza: La luna in Cancro attiva la tua decima casa di carriera, successo e realizzazione, mettendoti in contatto con come ti senti riguardo alla tua vita professionale e ciò che il tuo cuore desidera di più. Ascolta il tuo desiderio interiore e lascia che ti guidi in avanti. Qualunque cosa di meno ti lascerà insoddisfatto.

Crescita personale / spiritualità: dedica più tempo e sforzi per radicarti e connetterti profondamente con la terra. Ti aiuterà a rimanere sano ed equilibrato e ti impedirà di girare e girare in tondo. Qualcosa di così semplice può avere un effetto profondo e potente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la giornata inizia con la Luna Gemelli che illumina la tua ottava casa dei misteri nascosti, che è la casa governata dallo Scorpione. Sei già sensitivo, ma con la luna in questa posizione sei praticamente un indovino! La luna si sposta nel Cancro più tardi nel corso della giornata e attiva la tua nona casa di istruzione superiore, espansione e avventura. Organizza una serata divertente con un Capricorno e fai qualcosa di nuovo, qualcosa che nessuno dei due o hai fatto prima.

Amore / Amicizia: Marte attiva la tua settima casa di collaborazione ed è in quadratura con Giove, generando un sacco di energia, entusiasmo e ottimismo. Va tutto bene finché non ti lasci trasportare e fai promesse che non puoi mantenere o di cui ti pentirai domani. Fai un passo indietro e, se dopo una settimana è ancora una buona idea, fallo.

Carriera / Finanza: Giove illumina la tua seconda casa delle finanze e si allinea armoniosamente con Mercurio. La chiarezza nella comunicazione e nel pensiero rende facile affrontare questioni importanti e occuparsi delle questioni che hai avuto nel dimenticatoio. Immergiti: sarà un sollievo cancellarli dalla tua lista di cose da fare.

Crescita personale / spiritualità: abbi fiducia in te stesso e rifiuta di essere dissuaso da ciò che sai e senti nel tuo cuore. Sii la tua autorità e ascolta la tua voce interiore. Il tuo destino ti chiama e un passo alla volta ci arriverai.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Giove, è il quadrato volatile di Marte, che ti riempie di energia, entusiasmo e ottimismo. In altre parole, proprio come qualsiasi altro giorno, ma per dieci! Devi essere consapevole di come conduci la tua vita oggi, visto che sei passato dalla guida di una Volkswagen a una Maserati! Prendi le curve con attenzione e ascolta il tuo GPS. Una svolta sbagliata e sarai a metà strada verso la costa opposta prima che te ne accorga. Ricontrolla le decisioni importanti con una Vergine. Vedranno dettagli che potresti trascurare.

Amore / Amicizia: la giornata inizia con la Luna Gemelli che attiva la tua settima casa di collaborazione, per poi trasferirsi nel Cancro e nella tua ottava casa di intimità nel corso della giornata. Venere è trigono Vesta, generando una forte energia sessuale che necessita di espressione. Momento perfetto per un appuntamento romantico o una serata di calore e connessione positiva con la persona amata.

Carriera / Finanza: Venere illumina la tua seconda casa degli affari materiali e trina Vesta nella tua decima casa di carriera e successo. L'energia della creazione scorre in onde potenti attraverso questo transito e puoi usare questa energia per aumentare la tua prosperità o per far avanzare la tua carriera. Chiarisci ciò che vuoi, quindi mettilo in marcia.

Crescita personale / spiritualità: va bene chiedere quello che vuoi. Chiunque ti abbia insegnato il contrario si è sbagliato. Quando chiedi, riceverai assolutamente. Apri le mani e ringrazia.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sei super deciso a perseguire le tue passioni. Non c'è molto che possa impedirti di perseguire ciò che desideri con la luna nel tenace Toro. Non essere testardo. Un amico della Vergine può aiutarti a tracciare una linea d'azione più sensata.

Amore / Amicizia: niente di azzardato, niente di guadagnato sembra essere il tuo principio guida. La formazione planetaria di oggi indica che sei disposto a mettere tutto in gioco in nome dell'amore. Rallenta e pensa oltre il momento. Fai attenzione che le azioni che intraprendi oggi non compromettano le tue esigenze a lungo termine. Ottenere ciò che desideri potrebbe non essere così entusiasmante se ha un prezzo elevato.

Carriera / Finanza: gioca ora, paga più tardi è il tuo credo quando l'impulsivo Marte piazza lo stravagante Giove nella tua zona monetaria. Quando hai fretta di divertirti, chi ha tempo per pensare alle spese? Se non stai attento, un hobby, un appuntamento o un evento sociale di grandi dimensioni potrebbero far fallire la banca. Non è un grosso problema se sei in nero. Anche se, se hai problemi finanziari, non dovresti peggiorare le cose. Puoi sempre optare per un'opzione più conveniente.

Crescita personale / spiritualità: un'immersione profonda nell'apprendimento può essere esaltante ed estenuante allo stesso tempo. Prendi aria ogni tanto. Concedi tutto il tempo necessario per integrare tutte le informazioni che hai acquisito.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Urano, si allinea armoniosamente con Mercurio oggi, amplificando la tua acuta intelligenza e amore per nuove idee e nuovi modi di pensare. Sei uno spirito libero e marcia al ritmo del tuo stesso tamburo; questo transito lo rende abbondantemente chiaro a chiunque parli. Preparati a lampi di intuizione, intuizione, consapevolezza e conoscenza. Se sei incline all'irrequietezza e alla dimenticanza, scrivile; è probabile che siano importanti per il tuo futuro. Un Pesci è un'ottima cassa di risonanza.

Amore / Amicizia: il sole governa la tua settima casa di collaborazione ed è oggi il sestile Chirone, quindi possono emergere realizzazioni dolorose, vecchi ricordi e problemi non risolti. Considera questa un'opportunità per rivedere la guarigione che hai fatto riguardo alle relazioni. Se qualcosa mantiene ancora una carica dolorosa, è necessario affrontarlo con un altro ciclo di terapia o consulenza in modo da poterlo dimenticare una volta per tutte.

Carriera / Finanza: la giornata inizia con la luna in Gemelli, ma questa sera si sposta in Cancro e nella tua sesta casa di lavoro. Questo transito ti mette in contatto con i tuoi sentimenti riguardo al tuo impiego, al datore di lavoro, ai colleghi e al lavoro che svolgi. Nel bene o nel male, una luce lunare brilla intensamente in quest'area della tua vita, quindi presta attenzione a ciò che ti sta mostrando.

Crescita personale / spiritualità: la calma, il silenzio e la solitudine nutrono la tua anima e nutrono il tuo spirito.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la giornata inizia con una Luna Gemelli che concentra la tua energia emotiva sulla tua casa e sui tuoi cari. In prima serata, la luna si sposta in Cancro, attivando la tua quinta casa di creatività e passione, armonizzandosi con la tua energia dei Pesci e aggiungendo scintille ai tuoi sforzi creativi. Questo potrebbe essere il momento ideale per visitare il negozio di artigianato e fare scorta di materiale artistico. Non puoi mai averne troppe. Un Acquario vorrebbe unirsi a te.

Amore / Amicizia: Venere in Capricorno attiva la tua undicesima casa di gruppi ed eventi sociali e trigona Vesta in Vergine nella tua settima casa di collaborazione, generando una forte energia sessuale, chimica e passione. Se sei in coppia, questa è una ricetta perfetta per il piacere. Se sei single, potresti non rimanere così con questo transito in gioco!

Carriera / Finanza: il sole governa la tua sesta casa di lavoro ed è il sestile Chirone, risvegliando le tue capacità di guarigione e incoraggiandoti a svilupparle. Hai attraversato il fuoco e sei uscito dall'altra parte. Conosci il percorso e puoi aiutare gli altri a riprendersi come te. Considera di fare questo lavoro, o almeno di renderlo parte di ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: finché impari, cresci. E finché stai crescendo, la vita è succosa, eccitante e ti rende felice di essere vivo. Segui il tuo cuore e tuffati nei tuoi interessi. Cerca la gioia ogni giorno.