Oroscopo di oggi 25 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 25 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 25 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna Scorpione aumenta le tue emozioni e accorcia la tua miccia, quindi il quadrato tra la luna e il Sole dell'Acquario può rendere difficile l'inizio della giornata. La buona notizia è che un trigono tra la luna e Giove ripristina rapidamente l'armonia. La sfida consisterà nell'evitare una discussione o uno scontro di volontà con un determinato Cancro fino a quando Giove non prenderà il sopravvento. Puoi gestirlo però, la tua cintura nera nella consapevolezza è utile in momenti come questo!

Amore/Amicizia: un trigono tra Venere in Capricorno e la Luna in Scorpione illumina l'intimità nel tuo tema natale e fa ben sperare per il romanticismo questa sera. Se pianifichi in anticipo, puoi accendere le candele e ascoltare la musica dell'atmosfera perfetta quando la persona amata torna a casa. Sicuramente tutti si divertiranno!

Carriera/Finanza: Mercurio, il pianeta del commercio e della comunicazione, è retrogrado, questa sera entra in Capricorno e nella tua decima casa di carriera, successo e successo. Questa è la tua opportunità per rivedere e rivalutare i tuoi obiettivi con l'obiettivo di metterli sulla corsia preferenziale, soprattutto se sono in stallo dal primo dell'anno.

Crescita personale/Spiritualità: la tua visione per il tuo futuro è potente e del tutto possibile. Non lasciare che nessuno crei dubbi e ti convinca del contrario.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La Luna Scorpione genera profondità di emozioni e un amore per il dramma che può essere difficile da evitare, sia in te stesso che negli altri, specialmente con un'opposizione a Urano in Toro nella tua prima casa di te stesso. Se inizi a sentirti una calamita per pazzi, fai una breve pausa. Esegui una rapida scansione della tua energia per assicurarti di non trattenere nulla che abbassi la tua vibrazione, afferma che solo le interazioni più alte e più amorevoli arrivano sulla tua strada e ricomincia da capo. Una volta che hai recuperato il tuo mojo, anche una Vergine irritabile non può farti deragliare.

Amore/Amicizia: il tuo pianeta dominante, Venere in Capricorno, fa sestile alla Luna Scorpione, così come Vesta, generando un focus nella tua settima casa di partnership, aiutando a calmare l'intensa energia generata dall'opposizione della luna a Urano. Venere e Vesta ti aiutano a incanalare tutta quell'energia elettrica di Urano in una sensualità terrena che puoi usare per approfondire la tua connessione con la persona amata.

Carriera/Finanza: Mercurio retrogrado lascia la tua decima casa questa sera, entrando nel Capricorno e nella tua nona casa della mente superiore. Questo ti offre un'opportunità ideale per rivedere i tuoi obiettivi e piani, assicurandoti che siano sia elevati che responsabilizzanti e anche pratici e radicati.

Crescita personale/spiritualità: lascia che il tuo cuore ti aiuti con la decisione che stai affrontando. Le tue emozioni sono le tue amiche.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti non renderti conto di quanto siano intensi i tuoi desideri finché qualcuno non si rifiuta di darti ciò che desideri. Può diventare disordinato (in particolare quando si ha a che fare con Scorpione o Capricorno) poiché la Luna Bilancia si scontra con Giunone e Plutone. Non fare un gran casino.

Amore/Amicizia: più hai bisogno delle persone a te più vicine, più potresti risentirti mentre il volontario Marte attraversa il Capricorno e la tua casa di risorse condivise. Fino al 6 marzo potrebbero esserci conflitti su denaro e beni. Non è tutto rovina e oscurità. Le tue circostanze potrebbero motivarti a rompere la tua dipendenza e ripristinare l'equilibrio tra dare e avere. Una nota positiva, questo regno governa l'intimità. Con il virile Marte qui, la tua vita sessuale potrebbe essere rovente, anche se è probabile che arrivi con un dramma.

Carriera/Finanza: ciò che è tuo è mio. O è? Denaro e beni potrebbero essere usati per mantenere il sopravvento in una relazione mentre la gelosa Giunone incontra il manipolatore Plutone nel regno che governa l'intimità e le risorse condivise. Un'atmosfera prepotente non è eccitazione. È una svolta, quindi non controllare. Se sei il controllato, non lasciare che il desiderio ti spinga ad accettare un accordo di cui ti pentirai.

Crescita personale/spiritualità: amici, figli e il tuo interesse amoroso potrebbero opporsi a essere trattati ingiustamente poiché la Luna Bilancia si oppone al risentito Eris. Anche tu potresti lamentarti di un cattivo trattamento. È tempo di esercitare la Regola d'Oro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: le tue abilità umane saranno al punto mentre la luna accende un grande trigono terroso con la socievole Venere e il jolly Urano nelle tue zone interpersonali. Ti divertirai a conoscere persone diverse dalla tua solita folla, in particolare Toro, Vergine e Capricorno.

Amore/Amicizia: i desideri insoddisfatti possono essere fonte di tensione in una relazione. Potresti essere ugualmente stressato se non hai ancora incontrato una persona pronta e in grado di soddisfare le tue esigenze. Mentre l'impaziente Marte si scontra con il trattenimento di Saturno nella tua casa dell'intimità, potresti sentirti piuttosto agitato. Che tu ci creda o no, non ottenere ciò che vuoi non è la fine del mondo. Sembra solo così perché sembra più vicino che mai.

Carriera/Finanza: non dovresti credere a tutto ciò che senti, specialmente su questioni finanziarie. Gossip e voci potrebbero scatenarsi mentre Mercurio retrogrado nella tua casa delle risorse condivise si scontra con il nefasto Nettuno. È probabile che tu abbia già sentito tutto prima. Se la notizia era falsa in passato, probabilmente lo è ancora. Questo non è il momento di condividere informazioni riservate con altri. Dovresti tenere per te ciò che conosci.

Crescita personale/Spiritualità: sei più un sognatore di quanto chiunque creda. Per te, la visualizzazione può essere uno strumento potente. Se riesci a vederlo, puoi raggiungerlo, a condizione che tu elabori un piano.