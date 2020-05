Oroscopo di oggi 25 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 25 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 25 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: quando le emozioni aumentano, raggiungerai cose confortanti come i tuoi cibi preferiti e la compagnia della tua persona preferita (forse un Leone divertente). Fai quello che devi fare in nome della cura di te stesso. Non c'è da vergognarsi nel bisogno di essere calmati.

Amore / Amicizia: con l'emozionante Cancro Luna che squarcia Chirone ferito nel tuo segno, potresti sentirti vulnerabile, quindi i tuoi sentimenti potrebbero essere facilmente feriti. Hai la reputazione di dare il meglio che ottengono. Anche se, sotto questa spigolosa influenza, non dovresti esagerare se non puoi prenderlo. Se ti trovi sull'orlo di un precipizio conflittuale con il tuo interesse amoroso o un amico, lascialo cadere prima che diventi brutto.

Carriera / Finanza: sei nel punto in cui la compassione incontra l'azione. Con Marte guidato che si allinea con l'innovativo Urano, il desiderio di alleviare le difficoltà per te o per gli altri potrebbe spingerti a fare una mossa di denaro aggressiva e insolita. Mantieni la tua strategia strettamente sulla necessità di conoscere. Rivelare ciò che stai facendo prima che il lavoro sia fatto può invitare la concorrenza o l'opposizione. Meno persone lo sanno, maggiori sono le tue possibilità di riuscirci.

Crescita personale / spiritualità: sii la persona che pone fine alla sofferenza anziché continuare il ciclo del dolore. Può essere semplice come essere gentile quando senti l'impulso di scatenarti. Le tue azioni possono invertire la tendenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: i tuoi pensieri e sentimenti sono una fonte di infinito fascino. Annotarli può aiutarti a spacchettare le tue idee geniali. Una conversazione con un Cancro può offrire una prospettiva interessante che ti aiuta a inquadrare la tua storia sotto una nuova luce.

Amore / Amicizia: con Marte appena fatto nella tua zona di amicizia che attira Urano nel segno, un amico può motivarti a fare qualcosa di folle. La verità è che in questi giorni non hai bisogno di molti suggerimenti per uscire dalla tua scatola. Sei molto meno inibito di prima, quindi sei sempre pronto a provare qualcosa di nuovo e diverso. Forse, farai un cambiamento audace con il tuo aspetto? O forse coltiverai un'abilità insolita?

Carriera / Finanza: dovresti parlare e assumere il controllo di una questione finanziaria? O è saggio sedersi fino a quando non si hanno ulteriori informazioni? Questo potrebbe essere il tuo dilemma con il mercurio ben informato nella tua casa di denaro e possesso in contrasto con la mente di Plutone. Di solito sei esperto e attento agli affari. Tuttavia, non puoi prendere una decisione informata fino a quando tutti i fatti e le cifre non saranno presenti. Usa il tuo giudizio, toro.

Crescita personale / spiritualità: c'è un'aria di eccitazione intorno a te mentre la Luna Cancro contatta l'eccentrico Urano nel tuo segno. È la cosa giusta per scuotere le persone e farle ispirare. Sei la boccata d'aria fresca di cui tutti hanno bisogno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: preoccupazioni finanziarie, esigenze materiali e i tuoi valori guideranno le scelte che fai. Potresti essere sorpreso da alcune delle cose che sono importanti per te e spingerti ad agire. Un Toro potrebbe anche essere sorpreso dalle tue azioni.

Amore / Amicizia: ci vorrà un trattamento delicato per gestire una conversazione intima. Con Mercurio loquace nel tuo segno in contrasto con sondaggio Plutone, o ignorerai i confini e farai domande che non dovrebbero essere poste, o lo farai imbarazzante mettendo un boccone succoso là fuori e quindi non seguendo i tuoi pensieri . Di solito sei più nitido di così. Non ti picchiare per essere fuori dal gioco.

Carriera / Finanza: un desiderio segreto e insolito può spingerti a muovere una carriera audace mentre Urano non convenzionale si allinea con l'ambizioso Marte nella tua zona di carriera. Niente di avventuroso, niente di guadagnato è il tuo motto mentre ti avventuri per provare qualcosa di nuovo. Potresti essere sorpreso da ciò che ti spinge a fare un passo verso il cambiamento. Probabilmente è molto diverso dalle tue solite motivazioni. Ascolta la voce minuscola ma in forte espansione che ti dice di fare un salto di fiducia.

Crescita personale / spiritualità: la sensibile Luna del Cancro che contatta nutrendo Cerere rivela al mondo che sei qualcuno a cui importa. È bello perché la gentilezza è di moda. Con Marte nel mix, avrai il coraggio necessario per parlare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: è difficile rallentare quando la tua vita si muove a un ritmo frenetico. Tuttavia, non puoi aspettarti di continuare a funzionare ad alto livello senza sosta. Un incontro rilassante con un Gemelli può aiutarti a rilassarti. Le loro parole saranno rassicuranti.

Amore / Amicizia: Non importa per cosa stai combattendo, sei sicuro di trovare un amico desideroso di entrare a far parte della tua causa. La coppia farà molto rumore mentre Marte nella tua casa di credenze si allinea con Urano ribelle nella tua zona di amicizia. Allo stesso modo, potresti trovarti attratto da una persona eccentrica a cui piace scuotere le cose. Principalmente, perché ti ispirano a scandire il ritmo del nostro tamburo. Non è per quello che sono gli amici?

Carriera / Finanza: con la luna nel tuo segno che quadra Chirone ferito nella tua zona di carriera, potresti sentirti un po 'vulnerabile. Sei particolarmente sensibile su come appari ai superiori e ai tuoi pari. È probabile che non ci siano reali motivi di preoccupazione; tuttavia, non ti sembrerà così se sei super emotivo. Non esagerare se non è necessario. Probabilmente è intelligente volare sotto il radar fino a quando la tua fiducia non ritorna.

Crescita personale / spiritualità: potresti sembrare un po 'subdolo se premi qualcuno per rivelare informazioni riservate. Allo stesso modo, non dovresti prendere l'esca se qualcuno ti spinge ad aprirti. Tieni i tuoi segreti per te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: ci sono un certo numero di persone coinvolte nei tuoi affari, e non è necessariamente una cosa negativa. In effetti, può essere abbastanza utile. Tuttavia, è saggio tenere alcune cose per te. Perfino un Cancro fidato potrebbe essere scioccato da certe cose.

Amore / amicizia: potresti non indossare il cuore sulla manica. Tuttavia, la tua passione corre profonda mentre la luna nella tua dodicesima casa nascosta contatta Cerere e Marte nella tua zona di intimità. Questo potrebbe rendere la serata romantica. Se sei in una complicata relazione amorosa, le cose potrebbero riscaldarsi dietro le quinte. Puoi tenerlo nascosto per ora, ma non puoi nasconderti per sempre. Le passioni segrete hanno un modo di diventare di dominio pubblico.

Carriera / Finanza: la passione e l'immancabile convinzione possono spingerti a fare una mossa audace e insolita mentre Marte guida gli aspetti inventivi di Urano nella tua zona di carriera. Ancora una volta, mostrerai al mondo che sei qualcuno che è davanti alla curva. L'idea più folle sembra credibile quando c'è fiducia e competenza dietro di essa. Anche il tuo più feroce concorrente potrebbe dover ammettere che sei interessato a qualcosa. Non lasciare che ti rubino il tuono.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti instabile quando i principi guida in cui vivi non riescono a fornire il supporto di cui hai bisogno. Potrebbe essere un segno che le tue convinzioni hanno bisogno di un aggiornamento. Sii alla ricerca di un percorso spirituale che parli di chi sei adesso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: al lavoro e nella vita personale, ti consigliamo di entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo. Qualcuno che ti ottiene può offrire un prezioso feedback che ti aiuta a prendere decisioni sul tuo futuro. Un Cancro empatico potrebbe essere la persona giusta a cui rivolgersi.

Amore / Amicizia: con Marte audace nella tua zona di relazione in linea con Urano non convenzionale, sei in vena di avventura. Spero che il tuo interesse amoroso sia allacciato e pronto a fare un giro sul lato selvaggio. Se sei libero di vagare, perché non dai un'occhiata a un nuovo ristorante che non hai mai visto prima? Sia singoli che accoppiati, sei pronto ad assumerti rischi che in genere eviteresti. Quando sei così disinibito e avventuroso, qualcuno è obbligato a trovarti attraente.

Carriera / Finanza: con Mercurio esperto in contrasto con il controllo di Plutone, è difficile trovare il punto debole tra l'ascolto e l'essere invadenti. Se stai parlando, è probabile che cadi in quest'ultimo campo. Prenditi del tempo per ascoltare i feedback dopo aver presentato le tue idee. Il rovescio della medaglia, è la ruota cigolante che ottiene il grasso. Non aver paura di fare un po 'di rumore per attirare l'attenzione.

Crescita personale / spiritualità: quando i quadrati della luna feriscono Chirone, le perdite passate sembrano una nuova ferita. Riconosci il tuo dolore, fai un respiro profondo e lascialo andare. Non ti aderirà se non ti aggrappi.

Crescita personale / spiritualità: molto presto, potresti essere chiamato a mettere in pratica la tua saggezza e le tue idee visionarie. Fidati di sapere di cosa stai parlando.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna nella tua decima casa pubblica, brami l'attenzione. Ci sono molti modi per ottenerlo, ma alcuni sono migliori di altri. Attenersi al positivo. Tutti gli occhi saranno puntati su di te quando dimostrerai nuove abilità. Un Toro può trovare i tuoi talenti impressionanti.

Amore / Amicizia: il tema delle relazioni è un argomento tenero poiché le piazze emotive del Cancro della Luna feriscono Chirone nella tua zona di associazione. Se accoppiati o single, i problemi con il tuo stato di relazione possono essere una fonte di dolore. Ciò che ti fa male dovrebbe renderti più consapevole di ciò che fa male a te stesso e agli altri. Il rimedio sta nell'essere gentile con gli altri e, soprattutto, con te stesso.

Carriera / Finanza: non trattenerti. Sfidare Marte nella tua zona di lavoro allineandosi ai segnali inventivi di Urano che è il tuo momento di abbagliare con le tue abilità più impressionanti. Ora è il momento di applicare le tue tecniche più all'avanguardia. Probabilmente sei meglio equipaggiato per gestire l'attività a portata di mano di quanto ti rendi conto. Se hai bisogno di un backup, rivolgiti al tuo collega più innovativo per assistenza. Potrebbero apprezzare che sei abbastanza coraggioso da lavorare fuori dagli schemi.

Crescita personale / spiritualità: hai tutti i tipi di piani entusiasmanti per la tua vita domestica. Se condividi il tuo spazio condiviso con altri, dai loro l'opportunità di valutare le tue idee. Altrimenti, potrebbero sentirsi costretti a qualcosa che non vogliono.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: per natura, sei una persona piuttosto intuitiva. Non scartare le tue vibrazioni positive. Invece, affidati al tuo istinto per dirti ciò che devi sapere. La tua voce interiore può contraddire ciò che ti viene detto da un Ariete pessimista, e questa è una buona cosa.

Amore / Amicizia: con l'ardito Marte che aspira l'eccentrico Urano nelle zone della tua vita sentimentale, porti grande divertimento a appuntamenti e relazioni. La tua allegria ti rende super sexy e molto difficile resistere. Vai avanti e fai un gioco audace per qualcuno su cui stai schiacciando. Cosa avete da perdere? Se sei accoppiato, perché non prendere la tua data in un posto fuori dai sentieri battuti? Se stai vicino a casa, puoi comunque usare l'elemento sorpresa per fare qualcosa di romantico.

Carriera / Finanza: potresti sentirti insicuro riguardo alla tua situazione lavorativa mentre i delicati quadrati della luna in Cancro ferivano Chirone nella tua zona di lavoro. Forse le tue abilità non sono abbastanza aggiornate? O forse lo stato attuale delle cose non ti soddisfa? Cerca di non scoraggiarti troppo. Invece, intraprendi azioni concrete per porre rimedio alla situazione. Anche un piccolo nella direzione del cambiamento può iniziare a colmare il divario tra dove sei e dove vuoi essere.

Crescita personale / spiritualità: si consiglia cautela quando si discute di informazioni sensibili. Fai attenzione ai confini del tuo ascoltatore. Potrebbe non essere necessario o gentile divulgare i tuoi pensieri.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: prendi le cose a modo tuo. Quindi, a volte sei sorpreso quando un evento ha un forte impatto emotivo. Non c'è bisogno di fingere di non provare quello che senti. Un Cancro compassionevole è la persona a cui rivolgersi se hai bisogno di conforto.

Amore / Amicizia: se ti senti vulnerabile, non è intelligente metterti fuori. Con l'emozionante luna in Cancro che squarcia Chiron ferito nella tua zona di vita sentimentale, anche il più innocente può farti rifiutare. Quindi, non è il momento di mandare messaggi al tuo ex, né è il momento di contattare qualcuno che è solo leggermente interessato a te. Se hai bisogno di affetto, controlla con un amico o un familiare che ti adori.

Carriera / Finanza: qualcosa dentro di te sta spingendo a fare un grande impatto. Potresti passare ore a cercare di capirlo, oppure puoi mettere in moto la tua motivazione. Con Marte che attira l'invettiva Urano nella tua casa di lavoro, procede a pieno ritmo con un piano innovativo. Sarai grandioso nel sostenere un cambiamento e lavorare con tecniche all'avanguardia. Anche se non sei esattamente esperto di tecnologia, sarai ispirato a utilizzare il programma e ad adottare nuovi metodi.

Crescita personale / spiritualità: non dimenticare che sei perfettamente in grado di prenderti cura di te stesso. È bello avere relazioni felicemente interdipendenti, ma sappi che starai bene se ti ritrovi da solo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la cooperazione è la chiave per avere una giornata felice e fruttuosa. Ascolta gli altri (soprattutto un Gemelli) ed evita l'impulso di competere. Cerca modi per incontrarti e collaborare per raggiungere un obiettivo condiviso o per sostenere gli interessi reciproci.

Amore / Amicizia: il tuo candore sarà rinfrescante per alcuni e assolutamente scioccante per gli altri. Non si può dire cosa dirai come Marte schietto nella tua casa di aspetti comunicativi jolly Urano nella tua zona di vita amorosa. Le tue manovre di corteggiamento saranno ugualmente fuori dagli schemi. Fare qualcosa di inaspettato ed eccitante può farti guadagnare punti con il tuo interesse amoroso. Allo stesso modo, impiegando l'elemento sorpresa con qualcuno su cui stai schiacciando potresti avvicinarti di più a conquistarli.

Carriera / Finanza: quanta o poca pressione puoi esercitare quando condividi le tue idee? Può essere difficile trovare il tuo punto debole mentre l'intelligente Mercurio è in contrasto con il potente Plutone nel tuo segno. Essere invadenti non conquisterà i colleghi. E se dici troppo poco, le tue idee non saranno ascoltate. Prendere la temperatura della stanza prima di parlare può aiutarti a decidere. Quindi puoi regolare il tono di conseguenza.

Crescita personale / spiritualità: mentre le piazze emotive del Cancro Luna feriscono Chirone, non c'è piacere al tuo partner o ai tuoi familiari. Non importa quello che fai, sembra che tu non sia all'altezza. Fare del tuo meglio è tutto ciò che puoi fare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: le attività lavorative e le faccende lavorative saranno più piacevoli quando manterrai il tuo senso dell'umorismo e porterai uno spirito di divertimento in quello che fai. È il modo migliore per disarmare qualcuno (forse un Ariete) che dice qualcosa di scoraggiante. Lascia che il tuo umore dia il tono per una giornata allegra.

Amore / Amicizia: qualcosa che hai paura di dire può pesare molto sulla tua mente mentre l'espressivo Mercurio è in contrasto con Plutone nella tua sfuggente dodicesima casa. Forse la risposta sarà qualcosa che non sei pronto a sentire? Non puoi avvicinarti a questo convoglio a metà strada. O parlerai o non lo farai. Se sei il meno riluttante, è meglio lasciarlo solo per ora.

Carriera / Finanza: stai pensando fuori dagli schemi quando si tratta di piani familiari e familiari. Con Marte appena fatto nella tua zona monetaria che attira ingegnoso Urano, sarai pronto a investire denaro in uno schema innovativo. Se sai cosa vuoi, perché esitare? Potrebbe sembrare folle a qualcuno che non capisce il metodo alla base della tua follia. Ciò che conta è che le persone le cui vite potrebbero essere influenzate siano incluse nei tuoi piani. Rallenta e riempili.

Crescita personale / spiritualità: La sensibile Luna quadrata del Cancro ferito Chirone nella tua zona di comunicazione ti consiglia di verificare che le tue parole siano vere, necessarie e gentili prima di dire qualcosa che potrebbe causare danni. Non ogni pensiero dovrebbe essere espresso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: manifestare la vita domestica che desideri è importante. Ecco perché darai tutto per tutto ciò che fai. Stai guardando oltre il momento e stai pianificando ciò che ci aspetta. Un Gemelli potrebbe apprezzare la tua visione, ma non lasciare che ciò ti fermi.

Amore / Amicizia: hai il tuo approccio unico al romanticismo. A volte, non si adatta alla persona in cui ti trovi. La divisione potrebbe sembrare impossibile da colmare quando i delicati quadrati di Cancro della Luna feriscono Chirone nella tua casa di valori. Le disparità di reddito o le differenze nel modo in cui gestisci il denaro potrebbero contribuire al problema. Per ora, concentrati su ciò che funziona e vedi se riesci a trovare un modo di incontrarci a metà strada su ciò che non funziona.

Carriera / Finanza: non c'è un momento da perdere quando hai un'idea geniale da condividere. Con Marte assertivo nel tuo segno che aspira l'ingenuo Urano nel tuo regno mentale, guiderai la carica verso l'innovazione. È un momento opportuno per progetti che coinvolgono comunicazioni o social media. Nuove idee meritano di essere promosse utilizzando le tecnologie più aggiornate a tua disposizione. Potresti creare abbastanza il brusio. Sei davanti alla curva, quindi non tutti lo capiranno. Alla fine, prenderanno piede.

Crescita personale / spiritualità: sei desideroso di manifestare il futuro che prevedi. Puoi essere giusto nel perseguimento dei tuoi piani. Non essere sorpreso se qualcuno vicino a te non consegna il tuo modus operandi.