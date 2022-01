Oroscopo di oggi 26 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 26 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 26 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna Scorpione che si allinea con il trascendente Nettuno può aiutarti a entrare in vibrazioni armoniose. Ascolta i tuoi sogni e i tuoi messaggi dal tuo sé superiore piuttosto che seguire i dettami del tuo ego. Un perspicace Pesci può aiutarti a discernere la differenza.

Amore/Amicizia: sei determinato a dimostrare di essere un degno compagno e una grande cattura poiché l'ossessiva Luna Scorpione nella tua zona di intimità contatta Giunone e il persuasivo Plutone in cima alla tua carta. Stai attento, montone. La tua disperazione sta mostrando. Non vorresti essere accusato di sforzarti troppo. Rilassati con la vendita dura e sii te stesso. Se qualcuno è preso da te, capirà ciò di cui ti occupi.

Carriera/Finanza: una conversazione sulle finanze può essere determinante per garantire i tuoi piani a lungo termine poiché Mercurio informato si allinea con il Nodo Nord nella tua casa dei beni. Parlare con una persona esperta di denaro può aggiornarti sugli ultimi sviluppi relativi ai tuoi affari. Non dovresti sederti e aspettare per entrare in contatto con la persona giusta. Sarà a tuo vantaggio fare il possibile per cercare le informazioni di cui hai bisogno.

Crescita personale/Spiritualità: è naturale che insorga la paura, ma non è necessario alimentarla con la propria attenzione. Lo scontro del Sole dell'Acquario con lo scoraggiante Nettuno potrebbe farti riflettere su qualcosa che stai per fare. Riconoscilo e poi continua a combattere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non dovresti essere troppo attaccato alle tue idee su come dovrebbe funzionare una relazione. Un atteggiamento "a modo mio o in autostrada" può significare che perdi opportunità romantiche che non rientrano nella tua visione ristretta. Lascia che uno Scorpione ti apra gli occhi.

Amore/Amicizia: c'è qualcosa nell'atmosfera strana che provi da un amico? O è tutto nella tua testa? È una chiamata difficile poiché il Sole dell'Acquario si scontra con il nefasto Nettuno nel tuo settore sociale. Una cosa è certa: potresti non sentirti bene con la tua relazione finché non sai cosa è cosa. Non saltare al giudizio senza prove valide di imbrogli. C'è la possibilità che tu possa essere il problema.

Carriera/Finanza: hai il pieno controllo dei tuoi doni poiché l'intelligente Mercurio nella tua zona di istruzione si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno. Significa che sei un grande comunicatore, stratega e negoziatore. Sarai anche un eccellente studente o insegnante. L'avvertenza è che queste cose saranno possibili solo se ti fidi delle tue conoscenze e credi in te stesso. Deferire sempre all'autorità degli altri è una cattiva abitudine. È ora che inizi a investire nelle tue capacità.

Crescita personale/Spiritualità: è tempo di iniziare a pensare a te stesso in un modo diverso. E questo inizia con la fiducia nell'esprimere le tue opinioni e idee. Alcune persone ti stanno cercando per farti avanti e condividere ciò che sai.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: comprendere il tuo scopo e avere una direzione nella vita può tenerti sulla buona strada mentre la determinata Luna Scorpione si allinea con il visionario Nettuno e la strategica Pallade in cima alla tua carta. Un intuitivo Pesci può avere un'idea di ciò che ha davanti.

Amore/Amicizia: non sei fuori pericolo quando si tratta di provare desideri intensi. In effetti, potresti essere ancora più determinato a ottenere ciò che cerchi poiché l'ossessiva Luna Scorpione si allinea con Giunone e Plutone. Arrenditi, Gemelli. Se qualcuno ti vuole, verrà da te.

Carriera/Finanza: le questioni relative a prestiti, debiti, alimenti, eredità e fondi condivisi con un partner possono essere gestite facilmente nel solito modo. Sebbene con il tuo sovrano, Mercurio, nella tua casa di risorse condivise allineate con il Nodo Nord, potresti trarre vantaggio dal guardare sotto la superficie e immergerti profondamente nelle tue preoccupazioni finanziarie. Uno sguardo approfondito potrebbe rivelare opzioni che in genere passerebbero inosservate. Chiedi consiglio a una persona finanziariamente esperta. Dovrai fare il possibile per connetterti.

Crescita personale/Spiritualità: avventurarsi in un territorio sconosciuto è sia esilarante che terrificante. Potresti vivere un momento di trepidazione mentre l'innovativo Sole dell'Acquario si scontra con il disorientante Nettuno. Verifica di essere sulla strada giusta. Se è così, continua. In pochissimo tempo, troverai il tuo orientamento su nuovi terreni. Se le tue paure sono giustificate, premi pausa finché non ti senti più sicuro della tua ricerca.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la minacciosa Luna Scorpione continua la tua recente ossessione per una relazione o per la sua mancanza. È davvero così difficile lasciar perdere? Prova a reindirizzare la tua attenzione verso qualcosa di più piacevole. Un'avventura avventurosa con un Pesci può essere una distrazione divertente.

Amore/Amicizia: conosci i tuoi amici o il tuo interesse così come pensi di conoscere? Mercurio loquace e il Nodo Nord che si allineano nelle tue zone interpersonali lo rendono un momento opportuno per conoscerli meglio. Non c'è niente come dare a qualcuno la tua totale attenzione. Una conversazione approfondita potrebbe rispondere a domande che non sapevi di avere. Fare il possibile per entrare in contatto con nuove persone sarà vantaggioso. Potresti incontrare un potenziale partner o un nuovo migliore amico.

Carriera/Finanza: ora che il Nodo Sud ha lasciato la tua casa di lavoro, puoi iniziare a liberarti di qualsiasi inerzia e abitudini depotenzianti che hai sviluppato intorno al lavoro. Dovresti pensare ad aggiungere nuovi talenti al tuo set di abilità e migliorare il tuo gioco. Non è ora che tu provi cose nuove e ti prepari a salire di livello?

Crescita personale/spiritualità: le attività metafisiche e spirituali possono creare confusione, ma non è necessario che lo siano. Mentre l'intellettuale Sole dell'Acquario si scontra con l'illusorio Nettuno, potresti temere di essere sopra la tua testa. Non c'è nessun premio per essere il più divertente. Attenersi a ciò che sembra sicuro, accessibile e potenziante.