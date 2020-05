Oroscopo di oggi 26 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 26 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 26 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: entrare in contatto con qualcuno a cui sei devoto e che è devoto a te è fondamentale. Non importa se la relazione è platonica o romantica. L'importante è condividere il rispetto e l'affetto reciproci. Una dolce Bilancia potrebbe essere sulla tua lunghezza d'onda.

Amore / Amicizia: le tue parole esprimono la tua totale devozione al tuo interesse amoroso mentre il sole in Gemelli comunicativi si allinea con Giunone impegnato nella tua zona di associazione. Non stai solo dicendo le parole, stai anche camminando nel discorso. Questo dovrebbe mostrare al tuo partner che ci sei dentro per il lungo raggio. Se single, una conversazione con qualcuno in una relazione felice può darti utili indicazioni su come attrarre il partner giusto e farlo funzionare.

Carriera / Finanza: puoi essere piuttosto infuocato quando l'emozionante luna in Cancro fa quadrare la dea guerriera Eris nel tuo segno. Questa influenza accende la voglia di combattere l'ingiustizia. Non c'è niente di sbagliato in questo; tuttavia, le tue azioni potrebbero avere un impatto maggiore se reindirizzi la tua energia verso ciò per cui stai combattendo. Se hai intenzione di ribellarti, lascia che sia produttivo e sostenga qualcosa piuttosto che aggiungere al caos e alimentare le fiamme.

Crescita personale / spiritualità: la meditazione, la metafisica e le pratiche spirituali aumentano quando la Luna del Cancro contatta il mistico Nettuno in Pesci. Sintonizzarti sulla tua coscienza superiore può essere un balsamo per la tua anima. È un momento opportuno per cercare una guida spirituale dal tuo consulente preferito.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: una conversazione con qualcuno a cui sei vicino (forse un cancro percettivo) può aiutarti a mettere una questione importante nella giusta prospettiva. Sei senza motivazione e quindi non è facile per te accettare consigli dagli altri. Quindi, dovresti scegliere il tuo confidente con cura.

Amore / Amicizia: con la Luna del Cancro sentimentale che contatta l'empatico Nettuno nella tua casa dell'amicizia, sarà immensamente confortante connettersi con qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda emotiva. Trascorrere del tempo insieme o parlare tramite chat video sarà reciprocamente gratificante. Non c'è niente con cui non puoi occuparti quando sai che c'è un amico che capisce con cosa hai a che fare ed è lì per offrire supporto.

Carriera / Finanza: è difficile dire se è un amore per i soldi o un amore per quello che fai che ti spinge. Con il Sole Gemelli nella tua zona degli utili che aspira a Giunone devoto nella tua casa di lavoro, non fa davvero la differenza perché in entrambi i casi, ti impegni a dare il massimo. Non ti importa molto di essere notato. Non c'è niente come la soddisfazione che deriva dalla raccolta dei benefici finanziari di un lavoro ben fatto. Continua, toro. Hai questo.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti sopraffatto dai concetti spirituali mentre la luna si oppone a Giove e Plutone nella tua casa di coscienza superiore. Metti la punta del piede nell'acqua invece di immergerti nella parte più profonda.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: a casa e al lavoro, alcune persone potrebbero cercarti per prendere decisioni e aprire la strada. Bilancia le tue priorità con le esigenze di tutti i soggetti coinvolti. Un Pesci può avere una visione utile di qualcosa con cui hai a che fare. Chiedi una guida.

Amore / Amicizia: il sole nel tuo segno che si allinea con il devoto Giunone nella tua zona di vita amorosa farà sicuramente emergere il romantico in te. I riti di corteggiamento della vecchia scuola saranno perfetti per te. Chi può dirti di no quando sei così affascinante? Se l'oggetto del tuo affetto respinge i tuoi progressi, potresti abbaiare sull'albero sbagliato. C'è qualcuno là fuori che vuole quello che hai da offrire. Non sprecare il tuo amore con qualcuno che non ti apprezza.

Carriera / Finanza: con la sensibile Luna Cancro che aspira il mistico Nettuno nel tuo settore professionale, la tua intuizione sul lavoro e sulle questioni finanziarie sarà probabilmente perfetta. Presta attenzione ai sogni, alle intuizioni del risveglio e alle sincronicità che ti dicono qualcosa sul percorso che stai seguendo. Il tuo mojo creativo è forte, quindi è un momento eccellente per i progetti che possono trarre vantaggio dall'intuizione visionaria e dal talento artistico.

Crescita personale / spiritualità: sarai infuocato per una causa in cui credi mentre la Luna del Cancro raddrizza la dea guerriera Eris. Non abbiate paura di mettere in discussione la mente dell'alveare. Se vuoi salire a bordo, devi capire per cosa stai combattendo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con il sole nella dodicesima casa nascosta, non avrai molto credito per quello che fai. Se non lo cerchi, non rimarrai deluso. Tuttavia, è probabile che un Gemelli percettivo si accorga delle lunghezze che prendi per occuparti degli affari.

Amore / Amicizia: quando il Sole Gemelli si allinea con Giunone impegnato nel tuo regno domestico, la tua lealtà verso casa e famiglia è innegabile. Sotto questa influenza, lavorerai tranquillamente dietro le quinte per assicurarti che la tua famiglia o la tribù prescelta sia ben curata. Non ci sei dentro per attirare l'attenzione. Il tuo è un sincero desiderio di soddisfare le esigenze di coloro che ami. Anche se non fai storie, non è probabile che ciò che fai passerà inosservato.

Carriera / Finanza: sei una creatura emotiva. Quindi, può essere difficile nascondere come ti senti; tuttavia, quando la luna nel tuo segno quadrerà Eris discordante, non sarà a tuo vantaggio lasciare che la tua rabbia si manifesti. Qualcuno potrebbe vederti come una testa calda o etichettarti come troppo sensibile. Una volta marchiate, queste reputazioni possono essere difficili da vivere. Senti i tuoi sentimenti ma risolvi i problemi a porte chiuse.

Crescita personale / spiritualità: la luna che si allinea con il mistico Nettuno ti mette in contatto con poteri superiori. Sarai nella zona quando mediti, preghi, canti o pratichi pratiche metafisiche.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: se hai elaborato qualcosa, è meglio discuterne con qualcuno che non ti giudicherà, in particolare se il tuo punto di vista è alquanto controverso. Quella persona probabilmente non è un Ariete supponente. Torna nella tua squadra e scegli un ascoltatore più compassionevole.

Amore / Amicizia: con il chiacchierone Gemini Sun nella tua zona di amicizia che aspira a Giunone devoto nella tua casa di comunicazione, puoi stare sveglio tutta la notte durante una videochiamata con i tuoi amici più cari. Quando dai a qualcuno la tua totale attenzione, ti fa sentire come se fossi veramente interessato a loro e a ciò che sta accadendo nella loro vita. Sarà divertente aggiornarsi sulle novità di tutti e riempirle di ciò che sta succedendo con te.

Carriera / Finanza: quando l'astuta Luna Cancro contatta l'intuitivo Nettuno nella tua casa di risorse condivise, la tua intuizione sulla situazione del denaro di qualcuno sarà strana. La tua intuizione potrebbe aiutare il tuo partner o un stretto alleato aziendale a prendere una decisione importante. Se l'atmosfera è un po 'tesa, potrebbe essere meglio lasciarli venire da te piuttosto che offrire un'opinione non richiesta.

Crescita personale / spiritualità: la rabbia sepolta sulla politica o sugli eventi mondiali può emergere in superficie come la Luna del Cancro emotiva nella tua casa dei quadrati subconsci guerriero dea Eris. È una buona idea riconoscere come ti senti piuttosto che mantenere le tue emozioni imbottite.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: le persone stanno prestando più attenzione a te di quanto pensi, soprattutto quando si tratta di come gestire il lavoro e le questioni economiche. Una Bilancia che ti trova impressionante potrebbe rivelarsi un valido alleato. Fai il possibile per conoscerli meglio.

Amore / Amicizia: non c'è niente come la sensazione che deriva dall'essere emotivamente in sincronia con il tuo partner o un amico intimo. Potresti sentirlo mentre la Luna del Cancro sentimentale e l'empatico Nettuno si allineano nelle zone del tuo popolo. La connessione mistica che senti può essere profondamente rassicurante. Riafferma la tua fiducia nella persona a cui sei vicino e ti fa sapere che l'Universo sta rispondendo alla tua richiesta di compagnia significativa.

Carriera / Finanza: la tua devozione per incassare potrebbe farti apparire materialista, ma non è di questo che si tratta. Con il Sole Gemelli che attira Giunone nella tua zona di guadagni, sei estremamente orgoglioso di poter provvedere alle tue esigenze e a quelle della tua famiglia. Sei intelligente per tenere d'occhio il premio. I superiori possono premiare la tua ambizione. Potrebbe non succedere oggi, ma se continui così, potrebbe presto mettere più soldi sul tuo conto bancario.

Crescita personale / spiritualità: tu e la tua squadra avete le vostre idee su ciò che passa per l'intrattenimento. Non hai bisogno di nessuno per rassegnare i tuoi hobby o le tue attività preferite. Fai la tua cosa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sei costantemente sfidato ad ampliare i tuoi orizzonti, e questa è una buona cosa. C'è sempre una prospettiva più estesa da considerare. Osserva un Gemelli se vuoi imparare a vedere una questione da tutte le angolazioni. Potrebbe essere molto istruttivo.

Amore / Amicizia: sia accoppiati o single e in cerca di incontrare la tua coppia ideale, vuoi essere il miglior partner che puoi essere. Mentre il Sole Gemelli nella tua casa di istruzione superiore si allinea con Giunone impegnato nel tuo segno, sei desideroso di acquisire conoscenze che ti aiutano a migliorare il tuo gioco di relazioni. Puoi iniziare essendo il tipo di partner con cui vorresti stare. Non riguarda solo l'altra persona. Ciò che porti al tavolo determinerà chi attiri e il tipo di relazione che sviluppi.

Carriera / Finanza: la tua intuizione sulla tua vita lavorativa è perfetta quando la sensibile Luna del Cancro si allinea con Nettuno psichico nella tua zona di lavoro. Presta attenzione ai sogni, alle intuizioni di veglia e alle sincronicità che ti dicono qualcosa che devi sapere sul tuo lavoro o su una nuova opportunità. Se ti trovi in ​​una situazione stressante, il tuo intuito può guidarti verso una soluzione armoniosa.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna del Cancro che squarcia Chirone ferito nella tua zona di associazione, potresti sentirti offeso se qualcuno non ti dà l'attenzione che brami. È saggio non fare una piccola cosa.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non sei una persona superficiale. Quindi, brami esperienze profondamente significative. Purtroppo, non tutti sono emotivamente attrezzati per incontrarti al tuo livello. Anche se potresti essere sorpreso dall'abilità di un Gemelli di tenere il proprio con te.

Amore / Amicizia: quando sei dentro con qualcuno, vai in profondità. La connessione tra voi può essere particolarmente potente con il Sole Gemelli e l'impegno di Giunone che eccita le vostre case di emozione. Quando ti senti così fortemente nei confronti di una persona, non importa quanto possano essere imperfetti perché senti che il tuo amore può renderli interi. Se sei single, concedi l'idea di essere completamente amabile esattamente come sei. Quando ci credi, lo sarà anche un potenziale partner.

Carriera / Finanza: quando la Luna del Cancro emotivo si scontra con un Eris sfrenato nella tua zona di lavoro, potresti totalmente perderlo quando qualcosa va storto sul lavoro, o armeggiare con un'attività su cui stai lavorando. Se hai a che fare con una situazione complicata, è meglio mantenere le cose semplici. Questo non è il momento di misure elaborate o inutili. Fai parte della soluzione invece di aggiungere al problema.

Crescita personale / spiritualità: quando la Luna del Cancro contatta l'immaginativo Nettuno in Pesci e la tua casa di auto-espressione, i tuoi poteri creativi ottengono una spinta. Trascorrere del tempo in un progetto artistico o nel tuo hobby preferito sarà un modo piacevole per rilassarsi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: il tuo intuito è in allerta, quindi sarai indovinato su cosa sta succedendo con i tuoi amici e persone care. Se qualcuno ha bisogno, sarai lì per fare il possibile per assisterlo. Forse dovresti controllare un Cancro nella tua cerchia?

Amore / Amicizia: la tua lealtà verso i tuoi amici o partner più cari è innegabile. Con un potente allineamento tra il Sole dei Gemelli e il devoto Giunone che energizza le zone del tuo popolo, prendi molto sul serio i tuoi impegni. Ti piace far parte della loro vita ed è altrettanto significativo che abbiano un ruolo nella tua. Se associato, l'amicizia deve far parte dell'equazione. E con gli amici, vuoi che ci sia un'atmosfera familiare. Trova il tempo per le tue persone preferite oggi.

Carriera / Finanza: giocare in modo veloce e libero con i soldi di qualcun altro (come il tuo altro significativo o un alleato aziendale) può creare problemi poiché la luna in Cancro attenta alla sicurezza nella tua casa di risorse condivise si scontra con Eris discordante. Forse è il rimborso per il trattamento ingiusto che hai subito in passato? Se è così, questo non è nemmeno il punteggio. In realtà, creerà solo più problemi. Se i ruoli vengono invertiti, potrebbe essere necessario ristabilire i confini o ritirare del tutto il supporto.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione aumenta quando la sensibile Luna del Cancro si allinea con il mistico Nettuno. Fai attenzione ai colpi psichici che ricevi, in particolare quelli che coinvolgono casa o famiglia.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: ti occupi solo degli affari. Spero che una relazione personale non ti distragga dal tuo lavoro. Se hai un flirt con qualcuno (forse un Ariete), afferralo prima che sfugga di mano. Hai cose più importanti da affrontare.

Amore / Amicizia: sono le persone più vicine a te che sanno come metterti sotto la pelle. Gli animi potrebbero esplodere mentre l'emozionante luna in Cancro si scontra con la discordante Eris. Il tuo interesse amoroso, un familiare o un compagno di stanza potrebbe avere un osso da scegliere con te o viceversa. L'imputato potrebbe essere sorpreso che l'oggetto della contesa sia persino una cosa. Se hai nascosto il risentimento, è meglio tirarlo fuori allo scoperto e affrontarlo direttamente.

Carriera / Finanza: il tuo impegno in ciò che fai dovrebbe essere evidente a chiunque ti assista in azione. Mentre i contatti Gemini Sun hanno dedicato Giunone nella tua zona professionale, alcuni potrebbero dire che sei sposato con la tua carriera. Lo prenderai come un complimento se ti piace quello che fai. La tua dedizione è impressionante e non è probabile che passi inosservata dai superiori. Potrebbe essere un momento opportuno per discutere di avanzamento di carriera.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna contatta l'immaginativo Nettuno nella tua zona di comunicazione, potresti essere ispirato a scrivere sul diario, disegnare o scrivere in modo creativo. Non devi essere un esperto per goderti l'espressione personale.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: prima di rilassarti e divertirti, ti consigliamo di eliminare alcune attività dall'elenco delle cose da fare. Spero che tu possa farlo senza troppe interferenze. Un Pesci può offrire alcuni spunti di lavoro e questioni finanziarie che possono aiutarti a fare le cose.

Amore / Amicizia: il Sole dei Gemelli che si allinea con il devoto Giunone nella tua casa di coscienza superiore indica una visione spirituale dell'amore. Sotto questa influenza, hai bisogno di qualcosa di più della chimica e dell'affetto. Devi sentire che c'è uno scopo più alto dietro la connessione tra te e qualcuno a cui tieni. Se accoppiati, vorrai esplorare le possibilità con il tuo partner. Per i single, una persona che condivide la tua visione spirituale farebbe la tua coppia ideale. Non accontentarti di qualcuno che non è sulla tua lunghezza d'onda.

Carriera / Finanza: è probabile che un collega ottenga un guadagno se ti impediscono di svolgere un lavoro. Con l'emozionante Cancro della Luna nella tua sesta casa produttiva che squadra Eris sfrenata nella tua zona di comunicazione, gli animi divamperanno se il tuo lavoro è influenzato dall'incompetenza sul posto di lavoro. Sarai veloce a parlare anche se la tua è l'unica voce a commentare un problema. Sapere quando comporre il numero. Essere etichettati come difficili non aiuterà la tua causa.

Crescita personale / spiritualità: se qualcuno dice che ciò che non conosci non può farti del male, ti chiederai di dissentire. Non lasciare che la paranoia ottenga il meglio da te.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: oggi sei nel tuo mondo. È buono perché significa che devi dettare la tua realtà piuttosto che far sì che il mondo esterno determini la tua esperienza. Fai attenzione a qualcuno (forse un Ariete) che vuole interrompere le tue fantasticherie e farti affrontare la vita alle loro condizioni.

Amore / Amicizia: sei molto profondo, quindi non sorprende che le tue connessioni con le persone che ami siano piuttosto intense. Prospererai sull'intensità delle massime esperienze emotive mentre il Sole Gemelli si allinea con il devoto Giunone nella tua casa dell'intimità. Un incontro sessuale potrebbe essere strabiliante. Allo stesso modo, un incontro dei cuori può essere altrettanto gratificante. Se trascorri del tempo con il tuo interesse amoroso, un familiare o un amico intimo, dare loro la tua totale attenzione sarà gratificante.

Carriera / Finanza: è una buona idea evitare acquisti impulsivi e transazioni rischiose. Con la Luna del Cancro attenta alla sicurezza che squarcia la discordante Urano, le emozioni incontrollate possono portare a decisioni sbagliate. Potrebbe variare dal spendere soldi che non hai in qualcosa che non ti serve, dal gioco d'azzardo o dall'investire in qualcosa che non hai impiegato tempo per ricercare. Non lasciare che i tuoi sentimenti dettino le tue mosse finanziarie.

Crescita personale / spiritualità: la tua atmosfera è romantica, creativa e mistica mentre la luna si allinea con Nettuno sognante nel tuo segno. La magia che porti è il rimedio perfetto per un mondo freddo e duro. Devi elevare l'atmosfera ovunque tu vada!