Oroscopo di oggi 26 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: apprezzerai le vibrazioni accoglienti che accompagnano la Luna in Cancro. Prendersi cura delle questioni personali, delle faccende domestiche e passare del tempo con i propri cari sarà gratificante. Un Toro nella tua cerchia potrebbe avere una soluzione inventiva a un problema.

Amore/Amicizia: Venere in Sagittario filosofico che quadra l'illusorio Nettuno ti invita a riesaminare le regole della tua relazione. È bello avere dei limiti. Anche se se restare fedele alle tue armi non è riuscito a fornire il desiderio d'amore, dovresti cestinare le tue pratiche e tornare alle origini. Anche non avere linee guida chiare può essere problematico. Di cosa hai bisogno per convivere felicemente in una relazione? E cosa porti in tavola che possa aiutarti ad attrarre ciò che desideri? Lascia che le risposte aumentino il tuo approccio all'amore.

Carriera/Finanza: con la mente Plutone nella tua carriera e zona di successo fino all'inizio del 2024, vorrai mostrare al mondo che sei una forza da non sottovalutare. Non importa quale lavoro hai o in quale campo sei impiegato, vorrai affermarti come il cane migliore. Negli ultimi anni, hai sicuramente fatto molto per elevare il tuo profilo. Sarà emozionante vedere cosa realizzerai negli anni a venire.

Crescita personale/spiritualità: messaggi contrastanti e incomprensioni possono innescare conflitti mentre la sensibile Luna in Cancro fa quadrare Mercurio mentale questa sera. È meglio affrontare conversazioni serie con i propri cari all'inizio della giornata

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: cosa c'è di nuovo nel tuo mondo? Con la luna in Cancro sentimentale nel tuo settore della comunicazione, vorrai aggiornarti sulle ultime novità con amici e parenti. Una conversazione a tarda notte potrebbe lasciarti con più domande che risposte, specialmente quando parli con una Bilancia.

Amore/Amicizia: un'avventura potrebbe farti sentire in difficoltà o far sentire l'altra persona compromessa. Venere nella tua zona di intimità che si scontra con il losco Nettuno suggerisce che tu e il tuo amante potreste avere idee diverse sull'obiettivo finale del vostro incontro. Prima di andare a letto, discuti di cosa sta succedendo tra te e dove vedi che sta andando. Un'amicizia potrebbe essere complicata dalla gelosia o dalla disonestà. È un peccato che non tutti abbiano a cuore i tuoi migliori interessi.

Carriera/Finanza: stai lavorando troppo? O non fare abbastanza sforzi? È una domanda che potrebbe sorgere quando la Luna in Cancro si scontra con il sorvegliante Saturno. Non preoccuparti di quello che pensano gli altri. Fidati di te stesso e regola il tuo ritmo di conseguenza.

Crescita personale/spiritualità: con il potente Plutone nella tua casa di istruzione superiore fino all'inizio del 2024, sei destinato a migliorare le tue conoscenze in modo significativo. Che ti interessino l'accademia o la spiritualità, sarai determinato a portare i tuoi studi il più lontano possibile. Quando avrai finito, lo studente potrebbe diventare il maestro. Usa il tempo a disposizione per prepararti a condividere le tue conoscenze con il mondo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei inondato di energia ariosa mentre la luna nel tuo segno inizia la giornata in modo vivace. La Luna Gemelli trigoni Marte in Bilancia, offrendoti un'esplosione di potere ed energia che ti aiuta a eliminare facilmente la tua lista di cose da fare. La luna ovviamente si spegne questa mattina, però, e quando lo fa potrebbe sembrare che qualcuno abbia staccato la spina dalla tua spinta e dalla tua ambizione. Nessuna preoccupazione però. Una volta che la luna si sposterà in Cancro questo pomeriggio, le cose torneranno in carreggiata. Non lasciare che l'osservazione critica di uno Scorpione ti rovini la giornata. Riconosci che ha più a che fare con loro che con te.

Amore/Amicizia: Venere nell'avventuroso Sagittario mette in risalto la tua settima casa di unione, armonizzandosi con l'anticonformista Urano e generando un desiderio di nuove esperienze e avventure. Concediti il ​​permesso di esplorarlo e vedere dove conduce. Non dimenticare di includere il tuo partner in questa esplorazione!

Carriera/Finanza: La Luna in Cancro attiva la tua seconda casa delle finanze personali e trigono il sole in Scorpione nella tua sesta casa di lavoro. Prenditi il ​​tempo per riconoscere i tuoi successi e il piacere che il tuo lavoro ti porta. Ricorda, qualsiasi cosa su cui ti concentri aumenta.

Crescita personale/spiritualità: la tua gentilezza e compassione ti fanno risplendere dall'interno come un raggio di luce radioso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: indosserai il tuo cuore sulla manica con la luna nel tuo segno. Non importa quanto tu cerchi di nascondere le tue emozioni, tutti sapranno come ti senti. Tuttavia, qualcuno (come una Bilancia) potrebbe essere confuso e chiedersi perché ti senti in quel modo.

Amore/Amicizia: le relazioni impegnate, personali e professionali, sono una fonte di enorme trasformazione con Plutone nella tua casa di partnership. Fino all'inizio del 2024, i tuoi contatti più stretti continueranno a esercitare un'enorme quantità di influenza sulla tua vita. Quando ti impegni, è una cosa seria. Indipendentemente dal fatto che tu stia insieme, l'influenza di quella persona può avere un impatto su di te per tutta la vita. Ecco perché è necessario scegliere i partner con molta cura.

Carriera/Finanza: potresti disinnamorarti del tuo lavoro mentre l'appassionata Venere si scontra con il disorientante Nettuno. Un compito potrebbe essere incredibilmente confuso e potresti essere fuori di testa. Oppure potresti scoprire che la tua soddisfazione lavorativa complessiva è diminuita. Forse la tua posizione non si è rivelata quella che pensavi sarebbe stata? Non prendere decisioni in base a ciò che provi in ​​questo momento. Nei prossimi giorni, sarai in grado di fare una valutazione più accurata della tua situazione.

Crescita personale/spiritualità: l'attivista in te può essere risvegliato quando la luna nel tuo segno si allinea con la guerriera Pallade nella tua casa di credenze. A quale causa ti ispirerai a prestare la tua voce oggi?