Oroscopo di oggi 27 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 27 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 27 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la creatività è il tuo secondo nome oggi con la Luna in Leone che illumina la tua quinta casa. La luna trigono Vesta all'alba, iniziando la giornata con il cuore e concentrandosi sulle relazioni con le persone che ami. Questo transito sottolinea la tua devozione alla famiglia e attiva un forte desiderio di prenderti cura degli altri. Fai sapere a un Cancro quanto sono importanti per te. Hanno davvero bisogno di ascoltarlo.

Amore/Amicizia: La Luna in Leone attiva amore e romanticismo nel tuo tema natale, quadrando Cerere in Toro e creando tensione tra i tuoi bisogni e quelli degli altri. Se sei squilibrato in entrambe le direzioni, il disagio di questo transito lo porterà alla tua attenzione.

Carriera/Finanza: la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento è piena di azione in questo momento e la congiunzione tra Venere e Plutone in Capricorno sottolinea il tuo carisma, magnetismo e potere personale. Puoi far accadere qualsiasi cosa, il che significa che devi prendere le tue decisioni e scelte con cura e saggezza.

Crescita personale/spiritualità: un futuro luminoso ti invita ad andare avanti, mentre l'ispirazione e l'eccitazione alimentano il tuo viaggio. Sai che le cose non accadono dall'oggi al domani e sei disposto a dedicare il tempo necessario affinché questo giardino fiorisca.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: oggi è uno di quei giorni strani che vorresti chiamare festivo a causa della sua vicinanza a un giorno festivo, ma probabilmente è solo un normale lunedì e il lavoro invita. La Luna in Bilancia illumina la tua sesta casa di lavoro, salute, abitudini e cura di sé, ricordandoti di mantenere un equilibrio nella tua vita. La giornata inizia con un sestile tra la Luna in Bilancia e Marte in Sagittario, quindi la buona notizia è l'entità dell'energia generata da questo transito. Farai molto oggi, quindi tuffati. Se hai bisogno di delegare, una fidata Vergine è pronta.

Amore/Amicizia: Pallade in Pesci mette in evidenza la tua undicesima casa dell'amicizia e dell'umanitarismo, sestilando Giunone in Capricorno nella tua nona casa della mente superiore. Approfondisce la tua capacità di lavorare con gli altri per produrre risultati e realizzazioni creative. La collaborazione con gli spiriti affini può cambiare il mondo. Metti insieme la tua testa con i tuoi capolini creativi e guarda cosa si svolge.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario attiva la tua decima casa di carriera e successo, trionfando con la Luna in Bilancia. Questo è un meraviglioso transito per gli affari, che porta avanti i tuoi obiettivi e crea una solida base su cui costruire. Puoi fare seri progressi oggi, se lo desideri.

Crescita personale/spiritualità: ritagliati del tempo tranquillo per te stesso oggi, la tua intuizione vuole parlarti e ha bisogno di solitudine affinché tu possa ascoltare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna in Bilancia ti ricorda quanto ami la tua vita mentre accende la creatività e la passione nel tuo tema. La luna oggi è in trigono con Saturno, aiutandoti a radicarti e permettendoti di realizzare le cose con relativa facilità. Aggiunge anche un'influenza calmante a livello emotivo, in modo che nulla possa allontanarti dal centro. In effetti, la tua saggezza è attivata da questo transito, quindi se un Ariete viene da te per un consiglio oggi, sentiti sicuro di quello che hai da dire.

Amore/Amicizia: Marte in Sagittario mette in evidenza la tua settima casa di coppia, sestilando la Luna in Bilancia nella tua quinta casa di romanticismo molto presto questa mattina. Potresti svegliarti con un desiderio forte e appassionato per la tua amata, quindi perché correre fuori di casa? Inizia la settimana con un incontro ravvicinato di tipo romantico e dai il tono alla giornata.

Carriera/Finanza: Pallade in Pesci attiva la tua decima casa di carriera, successo e successo, sestilando Giunone in Capricorno nella tua ottava casa di risorse condivise. Questo transito mette in evidenza la collaborazione di successo e la produttività creativa, quindi il lavoro di squadra è il nome del gioco in questo momento.

Crescita personale/spiritualità: le buone notizie stanno per arrivare a casa tua, quindi preparati a festeggiare e a fare il prossimo passo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la Luna in Bilancia illumina la tua quarta casa della casa e della famiglia, sestilando l'ambizioso Marte nella tua sesta casa delle abitudini, della salute e del benessere. Hai un'opportunità ideale per riflettere su ciò che devi fare per prenderti più cura di te stesso e hai l'energia, grazie a Marte, per testare alcuni nuovi approcci appena in tempo per stabilire le intenzioni per il nuovo anno. Se vuoi essere sicuro di rimanere in pista, chiedi a una Vergine di essere il tuo partner responsabile. Farai progressi costanti con quel supporto in atto.

Amore/Amicizia: Giunone in Capricorno mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione e impegno, sestilando Pallade in Pesci nella tua nona casa della mente superiore e degli ideali superiori. Questo transito genera una grande energia per lavorare in collaborazione con gli altri per produrre risultati creativi, quindi metti insieme la testa con la persona amata e impegnati a manifestare gli obiettivi che hai come coppia.

Carriera/Finanza: il trigono tra la Luna in Bilancia e Saturno pratico e orientato al business inaugura la giornata, aiutandoti a organizzare ciò che vuoi realizzare oggi. Hai l'energia di Marte e la struttura di Saturno che lavorano per tuo conto, quindi quando la giornata si chiuderà, sarai molto soddisfatto di te stesso.

Crescita personale/spiritualità: sogna in grande e punta all'oro; hai quello che serve per crearlo.