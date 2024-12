Oroscopo di oggi 27 dicembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 27 dicembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 27 dicembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Con un allineamento nervoso tra la luna, Venere e Urano che dà il tono alla giornata, amore e denaro possono scatenare grandi emozioni. Non conviene essere gelosi o possessivi. Frena l'impulso di ossessionarti. Sappi che ciò che è destinato a te sarà per te. Niente può frapporsi tra te e il tuo destino. Mentre l'esperto Mercurio nella tua casa dell'istruzione superiore rivisita la sua quadratura con l'autorevole Saturno, potresti chiederti se sai di cosa stai parlando. È intelligente controllare e ricontrollare i tuoi fatti, in particolare quando si tratta di questioni che riguardano istruzione, governo e viaggi. Potrebbe esserci qualcosa che ti sfugge.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Tendi a voler spiegare tutto ciò che accade intorno a te, Toro. Razionalizzi tutto in un istante e raggruppi tutte le tue esperienze in grandi teorie. Ma sei stato molto silenzioso per un bel po' di tempo ormai. È come se qualcosa ti impedisse di parlare. Oggi riuscirai a dire qualche parola, quindi non preoccuparti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con un allineamento nervoso tra la luna, Venere e Urano che dà il tono alla giornata, può essere difficile sistemarsi ed essere produttivi. Sarai pronto a lasciarti andare a quella sensazione di rilassatezza del venerdì prima ancora che inizi la tua giornata lavorativa. Fai un piano avventuroso per il weekend e poi torna al lavoro. Mentre l'espressivo Mercurio rivisita la sua quadratura con l'inflessibile Saturno, può essere difficile comunicare con un partner, un genitore o una figura autorevole. Probabilmente tieni per te i tuoi pensieri se temi che disapproveranno le tue scelte.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Con un allineamento nervoso tra la luna, Venere e Urano che dà il tono alla giornata, potresti ossessionarti per uno sviluppo inaspettato in un'amicizia o in una relazione romantica. Non puoi controllare cosa dicono o fanno gli altri. Tuttavia, puoi decidere come rispondere e se lasciare che ciò che accade ti influenzi o meno. Sii il padrone delle tue emozioni invece di lasciare che siano le circostanze a dettare come ti senti. Su un altro piano, potresti chiederti se la tua conoscenza si accumula mentre l'abile Mercurio si scontra con l'autorevole Saturno nella tua zona di apprendimento superiore. Puoi fissarti sui tuoi difetti o escogitare un piano per aumentare la tua conoscenza. È nelle tue mani.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Con un allineamento nervoso tra la luna, Venere e Urano che dà il tono alla giornata, potresti ossessionarti per uno sviluppo inaspettato nella tua vita privata. È probabile che il tuo partner o un familiare abbia tutte le carte in mano e tutto ciò che puoi fare è seguire il programma. Tuttavia, ciò non significa che tu non abbia potere decisionale. Infatti, qualcuno potrebbe fare qualcosa di provocatorio nella speranza che tu ti faccia avanti. Mentre l'espressivo Mercurio e il restrittivo Saturno si scontrano, potresti chiederti se tu e il tuo interesse amoroso o il tuo compagno/a parlate la stessa lingua.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Con un allineamento nervoso tra la luna, Venere e Urano che dà il tono alla giornata, potresti trovare difficile gestire uno sviluppo inaspettato che coinvolge un progetto che ti appassiona. Non importa quanto tu sia attento ai dettagli, è impossibile prevedere i colpi di scena che potrebbero potenzialmente farti deviare dal percorso. Una deviazione potrebbe rivelarsi un'interessante distrazione se mantieni una mente aperta. A volte capitano errori felici. Mentre l'espressivo Mercurio e l'inflessibile Saturno si scontrano, alcune persone possono essere difficili da comunicare. Partner e familiari, in particolare, potrebbero non capire da dove vieni. Salva una discussione importante per dopo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Con un allineamento nervoso tra la luna, Venere e Urano che dà il tono alla giornata, potresti ossessionarti per uno sviluppo inaspettato nella tua vita amorosa. Nel bene o nel male, potrebbe essere in arrivo un cambiamento importante. Tieni a mente i tuoi obiettivi di relazione a lungo termine mentre elabori ciò che si sviluppa. Se hai bisogno di una guida, il contributo di un amico potrebbe rivelarsi prezioso. Su un altro piano, un progetto o un piano di lavoro potrebbe incontrare un ostacolo quando l'abile Mercurio si scontra con il limitante Saturno nella tua casa di lavoro. Potresti trovare difficile ottenere il via libera da una figura autorevole. L'incapacità di comunicare le tue idee in modo succinto potrebbe essere la causa.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Con un allineamento nervoso tra la luna, Venere e Urano che dà il tono alla giornata, sentirai fortemente ciò che accadrà nella tua vita privata. Uno sviluppo inaspettato in una relazione romantica o nella tua vita domestica potrebbe farti perdere la testa. Potresti non sapere come rispondere quando qualcuno decide di ostentare la propria indipendenza. Non conviene essere possessivi. Le questioni hanno più probabilità di essere risolte pacificamente se dai a una persona spazio per respirare. Può essere difficile far capire a una persona i tuoi valori e le tue priorità quando l'espressivo Mercurio e l'inflessibile Saturno si scontrano. Non insistere se l'altra persona non è disposta ad ascoltarti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Con un allineamento nervoso tra la luna, Venere e Urano che dà il tono alla giornata, potresti sentirti costretto a esprimere il tuo affetto e discutere di questioni di cuore. Scegliere il momento e il luogo appropriati è fondamentale, poiché le tue parole potrebbero cogliere di sorpresa una persona. In alternativa, potresti ricevere un messaggio che segnala un cambiamento in una storia d'amore. Nel bene o nel male, guarderai le cose in modo diverso andando avanti. Mentre l'espressivo Mercurio nel tuo segno si scontra con l'inflessibile Saturno nel tuo regno domestico, può essere difficile comunicare su questioni domestiche e familiari. Potrebbe essere meglio tornare più tardi piuttosto che cercare di dimostrare il tuo punto di vista.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con un allineamento nervoso tra la luna, Venere e Urano che dà il tono alla giornata, potresti ritrovarti distratto da una questione che riguarda denaro o beni. Shopping impulsivo e altre mosse finanziarie affrettate potrebbero rientrare nei tuoi piani. Alcune capre dovranno soppesare i meriti di un'opportunità che appare inaspettatamente all'orizzonte. È intelligente considerare il quadro generale mentre analizzi i pro e i contro. Avrai più domande che risposte mentre il curioso Mercurio si scontra con il restrittivo Saturno nella tua casa della comunicazione. Con intuito, saprai come procedere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Con un allineamento nervoso tra la luna, Venere e Urano che dà il tono alla giornata, sarai desideroso di distinguerti dalla massa. Potresti chiederti se è il momento giusto per sfoggiare un look alla moda. Non puoi essere indeciso. O sei dentro o sei fuori. Controlla che sia il momento e il posto giusto per provare qualcosa di audace. Su un altro tono, potresti sentirti incompreso da un amico quando Mercurio espressivo nel tuo settore sociale si scontra con Saturno restrittivo. In alternativa, potresti preoccuparti che non condividano i tuoi valori. Non essere così veloce a liquidarli. È saggio aspettare e vedere cosa succede.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Con un allineamento nervoso tra la luna, Venere e Urano che dà il tono alla giornata, potresti rimuginare su un amore non corrisposto o ossessionarti su una storia d'amore complicata. Un messaggio, una chiamata o un post inaspettato sui social media potrebbe farti girare la testa. Non lasciarti coinvolgere da intrighi e drammi. Considera come uno sviluppo inaspettato potrebbe avere un impatto reale sulla tua vita. Mentre l'espressivo Mercurio si scontra con il cauto Saturno nel tuo segno, potresti essere riluttante a condividere i tuoi pensieri e sentimenti. È saggio tenere le labbra chiuse finché non sai cosa è cosa.