Oroscopo di oggi 27 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 27 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 27 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la ricerca del significato si attiva quando la luna nella tua casa di coscienza superiore si allinea con il Sole dell'Acquario. Fare progetti per il futuro richiederà che tu sappia cosa stai cercando. Hai bisogno di aiuto per identificare il tuo scopo? Chiedi a un Sagittario.

Amore/Amicizia: mostrare a qualcuno quanto ci tieni può implicare aiutarlo in modo pratico. Con Mercurio retrogrado allineato con Cerere che nutre nel tuo regno materiale, potresti essere chiamato a offrire consigli o assistenza con le finanze o altre risorse. Preparati a mettere i tuoi soldi dove hai la bocca. Se hai fatto promesse in passato, è il momento di dimostrare che sei una persona di parola. Allo stesso modo, se hai bisogno, dovresti farlo sapere a una persona cara.

Carriera/Finanza: quando Mercurio retrogrado incontra la doverosa Giunone nel tuo settore professionale, la tua carriera è tutto ciò di cui parlerai. È perché sei super ambizioso e sposato con il tuo lavoro. Potresti non pensarlo. Tuttavia, il modo in cui parli delle tue ambizioni dice il contrario. È un momento opportuno per riconnettersi con persone influenti che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Rimarranno colpiti dall'entusiasmo che porti alle tue attività.

Crescita personale/Spiritualità: ti sentirai come se fossi più che sufficiente mentre la benevola Luna del Sagittario si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Abbraccia l'idea che non devi essere perfetto per essere degno di amore.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la luna si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa di esilio, non ti sentirai isolato come a volte. Mantenere la propria compagnia potrebbe sembrare più un superpotere. È qualcosa su cui un Ariete può insegnarti molto.

Amore/Amicizia: ti divertirai a parlare con qualcuno che proviene da un paese straniero o da un background diverso mentre Mercurio retrogrado incontra Giunone nella tua nona casa mondana. Potrebbe essere una persona che hai incontrato di recente. Apprezzerai le diverse prospettive che portano alla conversazione. Allo stesso modo, ti legherai al tuo interesse amoroso o a un amico quando avrai una discussione filosofica profonda. Sarai curioso di saperne di più sulle loro convinzioni e sul perché la pensano in quel modo.

Carriera/Finanza: sarai nella zona con questioni di lavoro e denaro mentre la Luna del Sagittario e il Sole dell'Acquario si allineano. È un'ottima giornata per sfruttare il supporto che arriva da fonti esterne. Potrebbe darti un vantaggio.

Crescita personale/Spiritualità: Con Cerere che nutre nel tuo segno aspetto Mercurio retrogrado nella tua casa di coscienza superiore, sei il guru saggio di cui tutti hanno bisogno. La tua atmosfera amorevole e protettiva farà sentire amici e familiari che sei qualcuno di cui potersi fidare, mentre l'energia della tua feroce mamma orsa farà loro sapere che sono al sicuro e protetti. Se hai bisogno di incoraggiamento e guida, rivolgiti a una figura materna di cui ti fidi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le tue relazioni più strette, platoniche, professionali o romantiche, possono darti un senso di scopo mentre la Luna del Sagittario e il Sole dell'Acquario si allineano. Aiuta ad avere persone incoraggianti nella tua vita (come un saggio Sagittario) che ti ricordano cosa sei destinato a fare.

Amore/Amicizia: essere in grado di comunicare i tuoi desideri sessuali è importante poiché Mercurio retrogrado incontra Giunone impegnata nella tua casa di intimità. Potresti rivisitare una conversazione in cui hai condiviso dettagli sensibili della tua vita che normalmente tieni per te. Questo tipo di apertura aiuta a creare fiducia in una relazione. Può essere incredibilmente liberatorio aprirsi ed essere onesti su chi sei e cosa vuoi. La sicurezza che trasudi quando sei così schietto è super sexy.

Carriera/Finanza: una conversazione riservata potrebbe fornire informazioni sull'accesso a denaro, risorse o supporto necessari per te o per una persona cara. Mercurio retrogrado che si allinea con Cerere che si prende cura di lui suggerisce che potresti aver bisogno di controllare ancora una volta un membro della famiglia o aiutare una persona che sta attraversando un momento difficile. Sii rispettoso e discreto mentre trovi una soluzione. Non tutti vogliono che i loro problemi vengano divulgati al pubblico.

Crescita personale/Spiritualità: troverai facile perdonare le mancanze degli altri poiché la benevola Luna del Sagittario e il guaritore ferito Chirone si sincronizzano nelle tue zone interpersonali. Nessuno è perfetto, e questo include te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sarai accurato in tutto ciò che fai mentre l'entusiasta Luna del Sagittario e l'inventivo Sole dell'Acquario si allineano. Ti divertirai ad approfondire i tuoi compiti ed eseguirli in modi innovativi. Non lasciare che un Pesci ti chieda di affrontare più di quanto tu possa gestire.

Amore/Amicizia: in coppia o single, vorrai trovare una persona ragionevole con cui condividere i tuoi problemi di relazione. Con Mercurio retrogrado che incontra Giunone nella tua zona di partnership, avrai molto da dire sui partner passati, presenti e futuri. Se hai una relazione, il tuo partner potrebbe essere più comunicativo del solito. È il momento perfetto per rivisitare una conversazione importante. Assicurati di essere disposto a essere onesto e aperto come ti aspetti che lo siano.

Carriera/Finanza: Tutti commettono errori. Quando possiedi il tuo, può essere un momento di insegnamento poiché la benevola Luna del Sagittario e il guaritore ferito Chirone si allineano nelle tue zone di lavoro. Essere responsabili e fare ammenda, se necessario, costituisce un potente esempio. Ci vuole una forza tremenda per ammettere di avere torto. Alcuni colleghi potrebbero trovarti più facilmente riconoscibile quando i tuoi difetti vengono rivelati.

Crescita personale/spiritualità: c'è un'atmosfera amorevole quando conversi con amici intimi e familiari mentre Mercurio retrogrado e Cerere nutriente si allineano nelle tue zone interpersonali. Se hai bisogno di incoraggiamento, trarrai vantaggio dalla connessione con una figura materna di fiducia. Può essere utile rivisitare una conversazione recente.