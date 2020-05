Oroscopo di oggi 27 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 27 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 27 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in Leone dinamico, la tua giornata potrebbe essere contrassegnata da umorismo o arroganza. Avrai un momento molto migliore se ti divertirai con situazioni fastidiose piuttosto che lasciarti arrabbiare. È una buona presa da prendere quando si ha a che fare con un Pesci.

Amore / amicizia: con il tuo sovrano, Marte, in contrasto con Eris nel tuo segno, è fin troppo facile mettere i tuoi mutandoni in una svolta. Soprattutto se vieni ignorato o rifiutato. Prima di reagire, prova a visualizzare la situazione in modo obiettivo. Qualcuno ti sta davvero trattando male o è solo un leggero immaginario? Se è tutto nella tua testa, potresti iniziare un manzo senza una buona ragione. Perché non prendersi un momento per rilassarsi?

Carriera / Finanza: ci vuole coraggio per compiere una mossa audace. Se hai intenzione di farlo, non puoi farlo a metà strada, devi essere all in. Con l'ambizioso Marte nella tua subdola dodicesima casa in conflitto con il comandante Plutone nella tua zona di carriera, non dovresti minare l'autorità né suscitare opposizione a meno che tu non sia assolutamente disperato. Se non hai nulla da perdere, provaci; tuttavia, se l'avarizia sta chiamando i colpi, non vale la pena mettere a rischio la tua reputazione.

Crescita personale / spiritualità: il coraggioso Leone Luna che aspira il guaritore ferito Chirone nel tuo segno è un invito a praticare il perdono. Riconoscere le trasgressioni e lasciarsi andare all'amo ti aiuta a recuperare il tuo potere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: un pasto cucinato in casa e il tempo trascorso a oziare in abiti comodi mentre raggiungi i tuoi spettacoli preferiti sarà una grande ricompensa passare una giornata potenzialmente stressante. Ti aspetta una serata rilassante, a condizione che tu e un Leo non facciate il culo.

Amore / Amicizia: a volte presumi che i tuoi amici condividano le tue convinzioni o punti di vista politici, ma non è sempre così. Mentre Marte infuocato nella tua zona di amicizia si scontra con il prepotente Plutone nella tua casa di credenze, potresti essere incline a fare rumore al riguardo. Questi possono essere argomenti controversi, soprattutto per qualcuno dogmatico come te. È come colpire il nido di un calabrone: continuate così, e alla fine sarete punto. Nessuno vince quando combatti con un amico.

Carriera / Finanza: coordinare i tuoi sforzi con una squadra non è sempre facile. Se è qualcosa che devi fare, potresti sentirti pieno di risentimento quando Marte nella zona dei tuoi gruppi si scontra con la dea guerriera Eris. Questo non è il momento di dare una svolta ai tuoi mutandoni. Fai quello che devi fare e prendine uno per la squadra. Se ci sono problemi di lavoro che devi affrontare, inizia a pensare ai modi per affrontarli che non aumenteranno lo stress.

Crescita personale / Spiritualità: i tuoi cari potrebbero trovarti irregolare mentre la Luna Leone si scontra con l'urano stravagante nel tuo segno. Evita di prendere impegni che non sei in vena di rispettare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: hai molte grandi idee. E con la luna nel drammatico Leone e la tua zona di comunicazione, sarai ispirato a condividerli con le persone intorno a te. Tu e un intelligente Toro non vedrete gli occhi. Tuttavia, il feedback del toro può essere prezioso.

Amore / amicizia: nessuno è perfetto. Mentre il magnanimo Leone Luna si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa dell'amicizia, potresti essere ispirato ad estendere il ramo di ulivo a un amico con cui sei caduto. La vita è troppo breve per essere in cattivi rapporti con qualcuno a cui tieni. È meglio dimenticare un'offesa minore. Se è una trasgressione più grave, lascia che questo sia un primo passo verso la correzione di una frattura.

Carriera / Finanza: tieni d'occhio il tuo dittatore interiore. Mentre l'aggressivo Marte nella tua zona di carriera si scontra con il malvagio Plutone, è allettante provare una mossa subdola. Dai al tuo gemello malvagio una pillola fredda mentre il tuo lato più coscienzioso prende il volante. Ci sono molti modi per andare avanti che non implicano calpestare le dita degli altri o mettere a repentaglio la tua reputazione duramente guadagnata. Cerca i modi per usare i tuoi poteri per fare del bene.

Crescita personale / spiritualità: tenere un approccio tutto o niente alla spiritualità non è utile o autorizzante. Né sta passando da un sistema di credenze all'altro. Cerca il punto di vista che risuona con te e con cui puoi restare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con così tanti pianeti che attraversano la tua dodicesima casa nascosta, è facile sentirsi invisibili. Quindi, potresti sentire la necessità di creare un putiferio per attirare l'attenzione. Indipendentemente da ciò che fai, potrebbe non convincere un acquario testardo a sostenere il Cancro della squadra oggi.

Amore / Amicizia: è bello avere regole di relazione in cui vivi. È un male quando adotti uno stile di relazione "a modo mio o dell'autostrada". Se non stai attento, il tuo prepotente interno potrebbe venire fuori a giocare mentre Marte aggressivo si scontra con il controllo di Plutone. Riduci la voglia di manipolare il tuo partner. Le conseguenze potrebbero essere disastrose. Se sei single, un'atmosfera autoritaria può essere scoraggiante. Puoi mantenere i tuoi confini senza essere cattivo o conflittuale.

Carriera / Finanza: sarai desideroso di condividere le tue idee, in particolare se credi di avere tutte le risposte. La tua consegna determinerà se sei visto come una fonte informata o un sapere tutto. Con Marte aggressivo in contrasto con Eris nella tua zona di carriera, la tua energia può essere un po 'abrasiva. Nonostante ciò che pensi, potrebbe non essere necessario provare così tanto per dimostrare il tuo punto. A volte, meno è di più.

Crescita personale / spiritualità: c'è molto da dire per possedere i tuoi errori. Anche se nessuno riconosce i tuoi sforzi, poiché gli aspetti lunari ferito il guaritore Chirone, guadagnerai un enorme rispetto essendo responsabile e correggendo i tuoi passi falsi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: se hai elaborato qualcosa, è meglio discuterne con qualcuno che non ti giudicherà, in particolare se il tuo punto di vista è alquanto controverso. Quella persona probabilmente non è un Ariete supponente. Torna nella tua squadra e scegli un ascoltatore più compassionevole.

Amore / Amicizia: con il chiacchierone Gemini Sun nella tua zona di amicizia che aspira a Giunone devoto nella tua casa di comunicazione, puoi stare sveglio tutta la notte durante una videochiamata con i tuoi amici più cari. Quando dai a qualcuno la tua totale attenzione, ti fa sentire come se fossi veramente interessato a loro e a ciò che sta accadendo nella loro vita. Sarà divertente aggiornarsi sulle novità di tutti e riempirle di ciò che sta succedendo con te.

Carriera / Finanza: quando l'astuta Luna Cancro contatta l'intuitivo Nettuno nella tua casa di risorse condivise, la tua intuizione sulla situazione del denaro di qualcuno sarà strana. La tua intuizione potrebbe aiutare il tuo partner o un stretto alleato aziendale a prendere una decisione importante. Se l'atmosfera è un po 'tesa, potrebbe essere meglio lasciarli venire da te piuttosto che offrire un'opinione non richiesta.

Crescita personale / spiritualità: la rabbia sepolta sulla politica o sugli eventi mondiali può emergere in superficie come la Luna del Cancro emotiva nella tua casa dei quadrati subconsci guerriero dea Eris. È una buona idea riconoscere come ti senti piuttosto che mantenere le tue emozioni imbottite.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con l'ardente Leone Luna nella tua dodicesima casa nascosta, potresti non capire cosa ti sta guidando. Quindi, alcune delle tue azioni potrebbero essere indirizzate erroneamente. È una buona idea sbagliare con cautela, specialmente quando hai a che fare con un Toro erratico.

Amore / Amicizia: con un marcato allineamento Marte / Plutone che influisce sulla tua vita sentimentale, puoi essere piuttosto aggressivo quando affronti gli affari del cuore. Questo è un territorio sensibile, quindi richiede pazienza e un tocco delicato. Se hai problemi con qualcosa e sei ansioso di ottenere una rapida risoluzione, probabilmente ti sbaglierai e peggiorerai le cose. Non fare nulla e aspettare di vedere come andrà a finire sarà più a tuo vantaggio che essere impulsivo e fare la mossa sbagliata.

Carriera / Finanza: Un'atmosfera 'ciò che è tuo è mio' potrebbe creare problemi tra te e il tuo partner o un alleato aziendale in quanto uno scontro tra guerrieri Marte ed Eris influisce sulle risorse condivise. Anche se qualcuno ti deve qualcosa, non è saggio adottare un approccio aggressivo. Puoi catturare più mosche con miele che aceto. Lo stesso vale quando si negozia con un istituto finanziario. Sii intelligente sul tuo approccio. Si tratta di motivare una persona a lavorare con te, non contro di te.

Crescita personale / spiritualità: a volte, le tue azioni non riescono a riflettere accuratamente le tue intenzioni. Se ciò accade, non ti picchiare. La prossima volta starai meglio.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il versatile Sole Gemelli nella tua nona casa espansiva ti incoraggia a guardare il quadro più grande. Può aiutarti a superare le piccole preoccupazioni. Non puoi controllare quello che fanno le persone, specialmente un Toro. Sapere quando lasciare andare le cose e andare avanti.

Amore / Amicizia: con uno scontro tra guerrieri Marte ed Eris che influenzano le relazioni, qualcosa potrebbe cambiare i tuoi mutandoni. Invece di scatenarti, prenditi un momento per contemplare ciò che ti disturba. Probabilmente non è quello che pensi. Se è un problema personale, risolvilo da solo. Se il problema riguarda il tuo interesse amoroso, attendi fino a quando non puoi discuterlo con calma prima di sollevarlo.

Carriera / Finanza: potresti essere stressato se non riesci a mantenere il controllo di una situazione lavorativa. Con un spigoloso allineamento Marte / Plutone in gioco, ti senti come se fossi sotto la pistola, il che significa che spingerai gli altri a fare le cose. Se stai cercando una nuova posizione, è naturale che tu sia impaziente di far accadere qualcosa. In entrambi i casi, fai attenzione a non inviare l'atmosfera sbagliata. Ognuno ha le proprie priorità e potresti non essere in cima alla loro lista.

Crescita personale / spiritualità: il magnanimo Leone Luna che aspira il guaritore ferito Chirone ricorda che il perdono è sempre un'opzione. Otterrai più chilometri dall'essere felice che dall'essere giusto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non sei una persona superficiale. Quindi, brami esperienze profondamente significative. Purtroppo, non tutti sono emotivamente attrezzati per incontrarti al tuo livello. Anche se potresti essere sorpreso dall'abilità di un Gemelli di tenere il proprio con te.

Amore / Amicizia: quando sei dentro con qualcuno, vai in profondità. La connessione tra voi può essere particolarmente potente con il Sole Gemelli e l'impegno di Giunone che eccita le vostre case di emozione. Quando ti senti così fortemente nei confronti di una persona, non importa quanto possano essere imperfetti perché senti che il tuo amore può renderli interi. Se sei single, concedi l'idea di essere completamente amabile esattamente come sei. Quando ci credi, lo sarà anche un potenziale partner.

Carriera / Finanza: quando la Luna del Cancro emotivo si scontra con un Eris sfrenato nella tua zona di lavoro, potresti totalmente perderlo quando qualcosa va storto sul lavoro, o armeggiare con un'attività su cui stai lavorando. Se hai a che fare con una situazione complicata, è meglio mantenere le cose semplici. Questo non è il momento di misure elaborate o inutili. Fai parte della soluzione invece di aggiungere al problema.

Crescita personale / spiritualità: quando la Luna del Cancro contatta l'immaginativo Nettuno in Pesci e la tua casa di auto-espressione, i tuoi poteri creativi ottengono una spinta. Trascorrere del tempo in un progetto artistico o nel tuo hobby preferito sarà un modo piacevole per rilassarsi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei una persona che crede molto nei concetti. È preoccupante quando la realtà impedisce alle tue idee di prendere il volo. Non perdere il cuore. Un eccentrico Toro può metterti alla prova, e questo è angosciante. Tuttavia, uno sguardo più attento può rivelare che ti stanno aiutando a salire di livello nel tuo piano.

Amore / amicizia: il magnanimo Leone Luna che aspira il guaritore ferito Chirone nella tua zona sentimentale suggerisce che è saggio lasciare che il passato sia passato. Che tu o un'altra persona sia stata la parte colpevole, non puoi continuare ad arrogarti sugli errori del passato. Invece, impara da quello che è successo e decidi di fare le cose diversamente andando avanti. Quando lo lasci andare, ti sembrerà di aver sollevato un peso tremendo dalle tue spalle.

Carriera / Finanza: una manovra finanziaria subdola potrebbe mettere soldi in tasca. Nella migliore delle ipotesi, potrebbe costarti la reputazione. Nel peggiore dei casi, potrebbe metterti in contrasto con la legge. Non lasciare che un allineamento spigoloso di Marte / Plutone ti spinga a fare una mossa subdola. Non sei fuori per fare le onde. Vuoi semplicemente garantire la tua stabilità; tuttavia, il fine non giustifica i mezzi. Le tue azioni hanno conseguenze. E non è qualcosa che puoi permetterti di ignorare.

Crescita personale / spiritualità: quando si abbracciano concetti spirituali è possibile che si verifichi una sospensione dell'incredulità. Mentre la luna si oppone a Pallade e Saturno nel tuo regno mentale, il pensiero critico rende difficile essere credenti. Lascia che le idee opposte coesistano e vedi cosa succede.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: l' armonia tra il sole e la luna può aiutarti a mantenere l'equilibrio quando hai a che fare con impulsi intensi ed emozioni travolgenti. Tieni d'occhio ciò che sei pronto a raggiungere. Non lasciare che un Pesci ti guidi nella direzione sbagliata.

Amore / Amicizia: con la drammatica luna in Leone che squarcia lo stravagante Urano nella tua zona di vita amorosa, sarai molto imprevedibile; tuttavia, questa non è una cosa negativa per qualcuno che è tipicamente dipendente dal fare cose dal libro. Catturare il tuo interesse amoroso alla sprovvista potrebbe funzionare a tuo favore. Essere un po 'più spontanei e disinibiti ti rende più socievole. È molto più facile avvicinarti a te quando sei spensierato.

Carriera / Finanza: non essere il tuo peggior nemico. Con Marte frettoloso nel tuo regno mentale che aspira a controllare Plutone nel tuo segno, la frustrazione potrebbe spingerti a diventare invadente e chiedere ai colleghi di fare le cose a modo tuo. Essere prepotenti non ti farà vincere sostenitori. Semmai, potrebbe suscitare opposizione e motivare qualcuno a lavorare contro di te. Se ciò accade, non c'è nessuno da incolpare se non te stesso. Gentilezza e pazienza sono le chiavi per ottenere la cooperazione di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: la luna in linea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa e nel regno di famiglia ti invita a mettere in ordine la tua casa. Questo significa riparare i recinti con i familiari o i compagni di stanza e creare armonia dall'interno verso l'esterno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: soddisfare gli altri senza compromettere i propri desideri e priorità è all'ordine del giorno. Non importa quanto dai, qualcuno (forse un Leone) è destinato a volere ancora di più da te. È importante avere dei limiti. Non aver paura di abbassare il piede e dire di no.

Amore / Amicizia: "E' arrivata l'ora di muoversi" è il messaggio consegnato mentre la spiritosa luna in Leone nella tua zona di alleanza si allinea con il guaritore ferito Chirone. Non puoi fare a meno di perdonare e dimenticare quando ti senti così magnanimo. Tuttavia, perdonare non significa lasciare che una persona veramente terribile torni nella tua vita. Invece, lascia che il tuo interesse amoroso o un amico staccato per un'infrazione minore. Sei molto più felice quando tu e la tua gente preferita andate d'accordo.

Carriera / Finanza: che fretta c'è, Acquario? Marte in contrasto con il malvagio Plutone nella tua dodicesima casa nascosta avverte che agire troppo rapidamente su una questione finanziaria potrebbe comportare problemi. Non è saggio essere compulsivi e permettere alla paura di chiamare i colpi. Se ti sentissi calmo e sicuro di te, probabilmente faresti delle scelte migliori. Attendere che le cose si stabilizzino prima di effettuare un acquisto importante o tendersi a una trattativa importante.

Crescita personale / spiritualità: ogni giorno diventi più responsabile e disciplinato. Mentre la luna si oppone a Saturno nel tuo segno, qualcuno potrebbe ancora pensare che non stai facendo abbastanza. Stai facendo molto, quindi non sentirti in colpa.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la Luna Leone nella tua sesta casa produttiva, la contentezza viene dal fare le cose. Quindi, può essere incredibilmente frustrante quando qualcuno (forse un Ariete) ti impedisce di fare ciò che devi fare. Forse un posto di blocco è una benedizione sotto mentite spoglie?

Amore / amicizia: il risentimento crescente nei confronti di un amico prepotente potrebbe spingerti a scatenarti mentre assertivi scontri su Marte con Plutone nella tua casa dell'amicizia. Questa stessa persona potrebbe essere qualcuno che usa la propria influenza per aiutarti. Con gli amici, devi fare il duro con il liscio. Quindi, non puoi scegliere le parti della personalità di qualcuno che funzionano per te. Raffredda i tuoi getti per ora. Se la tua presa è legittima, affrontala quando sei meno allenato.

Carriera / Finanza: con Marte in contrasto con Eris discordante nella tua casa di attività, essere invadenti con una questione di denaro problematica è una ricetta per il disastro. È comprensibile che tu voglia sentire che stai facendo qualcosa per spostare le cose. Sfortunatamente, agire prima che sia il momento giusto potrebbe peggiorare le cose. Ciò che è più richiesto ora è la pazienza. Aspetta e vedi cosa si svolge prima di fare la tua prossima mossa.

Crescita personale / spiritualità: vai in palestra, fai un allenamento a casa o fai una passeggiata intorno al blocco. Con Marte energico nel tuo segno, hai bisogno di uno sbocco fisico. Sarà piacevole allenarsi e scaricare un po 'di vapore.