Oroscopo di oggi 27 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 27 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 27 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna è in Cancro, illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, trigono il magico, mistico Nettuno. Potrebbe essere difficile uscire dalla porta, o potresti dover alzare un membro della famiglia dal letto perché sono nel profondo della terra del cenno e vogliono rimanere lì. Un capricorno lunatico può darti un momento difficile al lavoro oggi, ma non sei obbligato a lasciare che questo offuschi il tuo splendore.

Amore/Amicizia: un trigono mattutino tra la Luna in Cancro e Vesta in Scorpione nella tua ottava casa dell'intimità illumina il cielo di possibilità. Hai un amore profondo per la persona amata e la tua famiglia e il desiderio di prenderti cura di loro.

Carriera/Finanza: Plutone in Capricorno orientato agli affari attiva la tua decima casa di carriera, successo e successo, opponendosi alla Luna in Cancro nella tua quarta casa di casa. Come un'altalena, è probabile che tu sia tirato tra entrambe le aree della tua vita oggi. Fai del tuo meglio per compartimentare; rimani presente con ciò con cui hai a che fare e gestirai abilmente qualunque cosa ti capiti.

Crescita personale/spiritualità: inizia la giornata con la tua musica preferita e un'atmosfera edificante. Lascia i telegiornali per un'altra volta.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: questa mattina la Luna in Cancro trigono il mistico Nettuno in Pesci. Se hai tempo, la meditazione, la contemplazione e il diario ti daranno un perfetto inizio di giornata. Intuizione, creatività e profonda consapevolezza sono tutti segni distintivi di questo transito, quindi approfitta di quell'energia finché puoi. Hai molto da dire e con la luna nella tua terza casa di comunicazione hai il carburante emotivo e il potere di cui hai bisogno per dirlo. Un Acquario può offendersi, ma non è un tuo problema.

Amore/Amicizia: Vesta nel sensuale Scorpione mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione e impegno e trigono alla Luna in Cancro. Probabilmente inizierai la giornata con il cuore aperto e il romanticismo in mente.

Carriera/Finanza: Giove benevolo attiva la tua decima casa di carriera, successo e successo, scontrandosi con la luna e rendendoti incline a spendere troppo. Chiudi a chiave il tuo portafoglio in modo da non pentirti di nulla una volta passato questo transito. Goditi l'ottimismo e il buon umore però!

Crescita personale/spiritualità: sei un amante e non un combattente, ma a volte la vita richiede che tu prenda in mano la spada e pulisca il campo di battaglia. Questa è una di quelle volte. Nessuna paura però. La vittoria sarà tua.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: metti un po' di musica allegra quando ti svegli e goditi il ​​trigono tra la sensibile Luna in Cancro e il mistico e fantasioso Nettuno. Ballare in giro per casa mentre ti prepari per il lavoro farà iniziare bene la giornata. Se puoi pranzare fuori dall'ufficio, considera di fare una camminata veloce e lunga. Ringiovanirà il tuo corpo e la tua mente e il tuo pomeriggio sarà più produttivo e appagante. Invita un Acquario ad andare con te e lascia che stabiliscano il ritmo.

Amore/Amicizia: Venere mette in risalto la tua settima casa di associazione e si scontra con la luna. O tu, il tuo partner o entrambi potrebbe non essere facile convivere oggi. Datevi un po' di tregua, rifiutatevi di litigare e quando tornerete a casa questa sera quella tensione sarà alle vostre spalle.

Carriera/Finanza: la tua creatività brilla oggi, soprattutto al lavoro. Il visionario Nettuno in Pesci attiva la tua decima casa della carriera e agisce come un'antenna gigante, attirando idee e possibilità nel tuo campo di consapevolezza. Il trigono con la Luna in Cancro nella tua seconda casa delle finanze personali indica che alcune delle tue idee possono pagare buoni dividendi.

Crescita personale/spiritualità: se il denaro non fosse un oggetto, cosa faresti di diverso nella tua vita? Ora, cosa puoi fare per manifestare un futuro in cui la tua prosperità rimuove tutti gli ostacoli che si frappongono sulla tua strada?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sei uno strumento finemente sintonizzato con la Luna in Cancro che illumina la tua prima casa del sé, aumentando la tua sensibilità e mettendola in prima linea affinché il mondo possa scontrarsi. Aggiungi un trigono dal mistico e intuitivo Nettuno alla luna e la tua sensibilità psichica sarà al culmine! Il resto del mondo può sentirsi duro e troppo intenso oggi, ed è comprensibile. Se hai bisogno di fare un passo indietro, delega alcuni dei tuoi obblighi a una Vergine e sappi che li hai lasciati in buone mani.

Amore/Amicizia: Nuvoloso, con occasionali piogge, vento e turbolenze è il romantico bollettino meteorologico di oggi con Plutone in Capricorno nella tua settima casa di associazione di fronte alla Luna in Cancro nella tua prima casa del sé. A volte tutto quello che puoi fare è assicurarti di evitare le strade allagate e avere il tuo ombrello con te. Questo passerà; fino ad allora, stai fuori dalla tempesta.

Carriera/Finanza: Venere e Giunone attivano la tua sesta casa di lavoro, scontrandosi oggi con la luna. Le relazioni di lavoro possono essere difficili e non sei dell'umore adatto per tollerare scoppi emotivi o fare il faccendiere. Prenditi cura di te e del tuo lato della strada. Quando esci, chiudi la porta e lascia il dramma alle spalle.

Crescita personale/spiritualità: potresti non essere in grado di cambiare le circostanze, ma puoi scegliere il tuo comportamento.