Oroscopo di oggi 28 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 28 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 28 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con la Luna in Scorpione nella tua ottava casa di misteri nascosti, che ti chiede di dare un'occhiata più da vicino alle cose che di solito dai per scontate. Nel corso della giornata, la luna si sposta in Sagittario, armonizzandosi con la tua ardente energia Ariete e attivando la tua nona casa di espansione, viaggio e avventura. Solo perché i visti di viaggio sono ancora difficili da ottenere, non significa che non puoi viaggiare in altri modi. Avvia quella serie poliziesca danese che hai salvato per farti andare avanti. Chiedi a un Gemelli suggerimenti su altri eventi multiculturali. Hanno una ricchezza di conoscenze divertenti.

Amore / Amicizia: la Luna in Scorpione piazza Giove nella tua undicesima casa di amicizia, incontri sociali e umanitarismo, sottolineando il tuo amore per le persone e il divertimento. Ottieni punti bonus oggi per fare qualcosa di gentile per un altro, che sia amico, familiare o estraneo.

Carriera / Finanza: Venere è uno dei quattro pianeti nella tua seconda casa degli affari materiali e si scontra con Giunone oggi. Se ti senti sospettoso di qualcuno o qualcosa, non sottovalutare quella sensazione. Potresti non vedere le cose chiaramente, ma poi di nuovo, la tua visione potrebbe essere cristallina. Meglio prevenire che curare.

Crescita personale / spiritualità: cerca modi intelligenti e creativi per guadagnare denaro e aumentare il tuo reddito. Le cose che tendi a trascurare, i talenti e le abilità che hai possono essere trasformate in flussi di reddito redditizi con un po 'di immaginazione e impegno.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Venere, è uno dei quattro pianeti in Toro nella tua prima casa del sé. La tua favolosità è in piena mostra e fai girare la testa ovunque tu vada. Venere si scontra con Giunone, quindi non spaventarti se la gelosia di qualcuno, forse uno Scorpione, lo fa comportare male nei tuoi confronti. Riguarda loro, non te, quindi non lasciare che offuschi il tuo splendore. Raddrizza la corona e vai avanti.

Amore / Amicizia: la Luna in Scorpione illumina la tua settima casa di collaborazione, quindi scivola nel Sagittario e la tua ottava casa di intimità e risorse condivise dove si scontra con il volatile Marte. Questo transito può suscitare egoismo nel tuo partner o in te stesso, quindi guardati da questo. Le emozioni corrono alte, cammina dolcemente.

Carriera / Finanza: con il quadrato tra l'ampio Giove e l'appassionata Luna in Scorpione nella tua decima casa di carriera, successo e realizzazione, potresti essere tentato di andare all-in su un progetto o di mettere tutte le uova nello stesso paniere. L'esuberanza è meravigliosa, ma non sempre finisce bene. Gestisci le tue idee da qualcuno che sia equilibrato e pratico. Potrebbe salvarti dai guai lungo la strada.

Crescita personale / spiritualità: considera di ridimensionare il tuo carico di lavoro, almeno temporaneamente. Hai una straordinaria etica del lavoro e realizzi cose incredibili, ma anche tu hai bisogno di una pausa ogni tanto. Rilassati, aggiorna, raggruppa e riavvia. Quindi, quando torni, avrai un'atmosfera completamente nuova.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la giornata inizia con una Luna in Scorpione che illumina la tua sesta casa di salute e benessere. La luna è quadrata con Giove, generando una tendenza a indulgere eccessivamente. Perché non essere proattivo e fare un po 'di esercizio vigoroso in modo brillante e presto? Accelera il tuo metabolismo e fai esercizio fisico tutto il giorno. Una Vergine è appassionata di salute e benessere; chiedi consigli che ti aiuteranno a prenderti più cura di te stesso.

Amore / Amicizia: mentre la mattina sfuma nel pomeriggio, la luna si sposta nell'allegria Sagittario e mette in risalto la tua settima casa di collaborazione. Marte si scontra con la luna così le emozioni corrono alte e calde. Tu o il tuo partner potreste essere intolleranti alle opinioni e alle prospettive dell'altro. Non lasciare che ciò porti a parole dure di cui ti pentirai in seguito. Allontanati, calmati e rivisita le cose quando sei di nuovo calmo e centrato.

Carriera / Finanza: il tuo settore lavorativo è stato attivato dalla Luna in Scorpione questa mattina e Giove portatore di fortuna potrebbe offrire un'opportunità di avanzamento o maggiore prosperità. Approfitta di ciò che ti viene offerto e quando la porta si apre, attraversala. Un collega potrebbe avere delle difficoltà. Sii gentile, ma non lasciare che il loro dramma ti abbatta.

Crescita personale / spiritualità: non ignorare questa questione urgente. Affrontalo immediatamente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l'appassionata Luna in Scorpione si armonizza con la tua fertile energia del Cancro e illumina la tua quinta casa di creatività all'inizio della giornata. Ispirazione e intuizione scorrono come un fiume in primavera, soprattutto con il quadrato al benevolo Giove. Se hai cose che devi fare, forse dovresti impostare un timer, in modo da non perderti in qualsiasi progetto che metti sul cavalletto questa mattina. Con uno stellium di pianeti che illumina la tua undicesima casa dell'amicizia, perché non incontrare un Pesci per un caffè e una collaborazione?

Amore / amicizia: Venere si scontra con Giunone e le difficoltà con l'amore e le relazioni possono svilupparsi oggi. Gelosia, competizione, paura del tradimento e problemi di impegno sono tutti possibili con questo transito in gioco. Che tu sia il donatore o il ricevitore di queste energie difficili, aiuta a fare un respiro profondo, fare un passo indietro, ragionare con te stesso e rispondere piuttosto che reagire.

Carriera / Finanza: La luna si sposta in Sagittario entro la fine della mattinata e attiva la tua sesta casa di lavoro, scontrandosi con Marte e generando intense emozioni e tensione nervosa. L'attività aiuta a gestire il disagio, quindi considera di fare una passeggiata all'aperto quando hai una pausa. Ti aiuterà a sentirti meglio e ad illuminare immensamente la tua giornata.

Crescita personale / spiritualità: l' ispirazione sta camminando al tuo fianco; devi semplicemente fermarti, voltarti e riconoscere questa energia e ti riempirà di possibilità. Con l'ispirazione, tutto è possibile.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: Casa può darti il ​​conforto rifugio che cerchi mentre la luna attraversa il tuo regno domestico. Ciò a condizione che tu non ti distragga troppo da quello che sta succedendo alle persone (come un Toro) che sono al di fuori dei confini della tua bolla.

Amore / Amicizia: l'intimità emotiva o sessuale potrebbe sembrare un po 'troppo vicina per il comfort mentre il Sole in Toro si scontra con il losco Nettuno nella tua appassionata ottava casa. Avvicinarsi a qualcuno potrebbe innescare problemi che ti rendono esposto e vulnerabile. Se non lo senti, non forzarlo. Premi il pulsante di riavvolgimento sulla tua relazione e ripeti i passaggi che possono aiutarti a costruire il livello di fiducia di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: ti senti super potente quando puoi mettere a frutto le tue capacità e dimostrare competenza in quello che fai. Con Plutone retrogrado nella tua casa di lavoro fino al 6 ottobre, sei invitato a riflettere se sei tu a governare il tuo lavoro o il tuo lavoro ti governa. Quest'ultimo può renderti vulnerabile a malattie e infortuni legati allo stress. Usa questa fase retrograda per rivedere la tua routine lavorativa e il tuo regime quotidiano di auto-cura. Sviluppa strategie solide che ti rimettono al comando.

Crescita personale / spiritualità: "Il silenzio è d'oro" è una buona regola pratica. Soprattutto quando le tue parole possono attirare attenzioni o censure indesiderate. Con Mercurio in contrasto con l'ostile Marte, non si sa come potrebbero atterrare le tue parole.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la Luna in Scorpione illumina la tua terza casa di comunicazione e connessione questa mattina, quindi occupati di rispondere a chiamate, messaggi e altre attività nella tua lista di cose da fare. Un Cancro vorrebbe avere tue notizie. A mezzogiorno, la luna si sposterà in Sagittario, mettendo sotto i riflettori la tua casa e la tua famiglia. Giove benevolo quadra la luna, sottolineando l'amore per le persone e il cibo! Se hai tempo, prova su strada una nuova ricetta questa sera e avrai tutti a mangiare fuori dalla tua mano.

Amore / Amicizia: Marte mette in risalto la tua undicesima casa di amicizia e si scontra con la luna, creando emozioni intense e volatili e molta energia nervosa. Un buon amico potrebbe sfregarti nel modo sbagliato o metterti sul nervo scoperto, ma questo non ti dà il permesso di sfogarti. È meglio allontanarsi che fare un buco nel tessuto della tua amicizia.

Carriera / Finanza: Giove attiva la tua sesta casa di lavoro e la quadratura della luna genera ottimismo, buona fortuna e ricompense materiali. Non trascurare un'opportunità o una connessione che ti si presenta oggi. C'è molto di più di quanto non sembri immediatamente.

Crescita personale / spiritualità: mentre l'attenzione per i dettagli è un dono, se si trasforma in perfezionismo o pignoleria diventa un handicap. La microgestione di qualcosa o qualcuno non va mai bene. Lascia che le persone commettano errori. È come imparano. Puoi risolvere eventuali problemi in un secondo momento.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: può essere difficile sentirsi emotivamente e finanziariamente sicuri quando altre persone sono coinvolte nei tuoi affari. È la vita. A meno che tu non sia un recluso totale, è qualcosa con cui devi convivere. Trova un modo per essere in pace con un Toro imprevedibile.

Amore / Amicizia: con Plutone in transito in transito nella tua casa e nel regno familiare, devi sentire di essere il padrone del tuo dominio. Plutone in retrogrado fino al 6 ottobre ti invita a rivedere la tua casa fisica e le relazioni in essa contenute. È il momento perfetto per partecipare a riparazioni posticipate e progetti di ristrutturazione bloccati. Allo stesso modo, qualsiasi problema con i membri della famiglia dovrebbe essere affrontato frontalmente. La pulizia dell'aria crea lo spazio per ricostruire relazioni più sane e più felici.

Carriera / Finanza: potresti sentire di dover proteggere la tua proprietà intellettuale mentre il comunicatore Mercurio si scontra con il guerriero Marte nella tua carriera e nel settore della reputazione. La paura che qualcuno possa approfittare del tuo lavoro e rubarti il ​​fulmine potrebbe metterti sulla difensiva. Le tue preoccupazioni possono o non possono essere giustificate. Per essere al sicuro e per sedare la tua ansia, potresti voler tenere le tue idee per te per ora.

Crescita personale / spiritualità: non puoi controllare cosa faranno gli altri. Tuttavia, puoi scegliere come consentire alle loro azioni di avere un impatto su di te. Cerca di ricordare che sei il padrone della tua mente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la giornata inizia con la luna in Scorpione quadrata con Giove, che ti solleva e ti aiuta ad apprezzarti meglio. Una volta che sarai in grado di vedere te stesso come fanno gli altri, rimarrai stupito di quanto sei fantastico! Chiedi a una Vergine come ha cambiato il suo dialogo interiore da negativo e critico a positivo e amante di sé. È un punto di svolta ed è ora che tu cambi il gioco. In realtà, è molto tardi.

Amore / amicizia: potresti dover affrontare gelosia, competizione e disaccordi con la tua amata poiché sia ​​il sole che Venere nella tua settima casa di collaborazione si scontrano con Giunone. Fai del tuo meglio per mantenere la mente equilibrata e non lasciarti trascinare dal centro. Presta attenzione a ciò che ti viene mostrato su te stesso e sulla tua relazione. Rivolgiti a un buon terapista se hai bisogno di aiuto per affrontarlo.

Carriera / Finanza: la Luna in Sagittario illumina la tua seconda casa degli affari materiali e si scontra con Marte, intensificando le emozioni e generando una certa tensione nervosa. C'è una bassa tolleranza per l'opinione degli altri con questo transito in gioco, quindi se hai bisogno di consigli sulle tue finanze, aspetta un giorno o due e sarà più facile ascoltare e applicare.

Crescita personale / spiritualità: se sei frustrato da un ritardo, dai un'occhiata più da vicino alla situazione. Insieme alle cose che possono essere ovvie, guarda più in profondità. Sei protetto? Qualcosa di meglio sta arrivando?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la giornata inizia con l'intensa Luna in Scorpione che risplende sui tuoi sogni e sui sentimenti più intimi. A mezzogiorno, la luna si è spostata nel tuo segno, illuminando la tua prima casa del sé e danzando con il tuo pianeta dominante, il benevolo Giove. Il tuo ottimismo, gentilezza e allegria sono illimitati, e ovunque guardi l'avventura attira. Inizia in piccolo con un pranzo o un appuntamento al caffè con una Bilancia. La tua energia è solo il rimedio di cui hanno bisogno per la tasca della bassa autostima con cui stanno lottando.

Amore / Amicizia: Marte in Cancro sensibile accende le cose nella tua ottava casa di intimità e risorse condivise, scontrandosi con la luna, intensificando le emozioni e rendendo difficile lo scambio di idee, intuizioni e opinioni con la persona amata. Invece di scontrarti, metti da parte le decisioni importanti per ora e rivedile quando le cose si calmano.

Carriera / Finanza: il sole e Venere attivano la tua sesta casa di lavoro mentre entrambi si scontrano con Giunone, quindi oggi potrebbe non essere un gioco da ragazzi al lavoro. La partnership e la collaborazione non sono raccomandate con questo transito in gioco, poiché dominano energie oscure come la gelosia, la competizione e la paura del tradimento. Il lavoro solitario, per quanto possibile, è la strada da percorrere oggi.

Crescita personale / spiritualità: negli ultimi tempi sei cresciuto così tanto che quello che una volta era un terreno instabile nella tua vita è ora solido, solido e forte. Sei pronto per costruire su quelle fondamenta, quindi tuffati e datti da fare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: trascorrere del tempo con gli amici sarà piacevole, a condizione che non ti aspetti che tutto vada secondo i piani. Un Toro può avere qualche sorpresa nella manica e un Acquario può rendere le cose più complicate di quanto dovrebbero essere.

Amore / amicizia: l' incertezza sui tuoi pensieri o sentimenti può e, forse, dovrebbe interferire con la comunicazione. Il testardo Sole in Toro che si scontra con il disilluso Nettuno può mettere in cattiva luce la tua vita amorosa. Non saltare alla conclusione sbagliata e presumere che la tua situazione sia peggiorata. Entro domani, potresti vedere le cose in modo diverso. Per ora, chiudi le labbra e presta molta attenzione a ciò che sta accadendo.

Carriera / Finanza: sei sicuramente entrato in potere durante il transito a lungo termine di Plutone attraverso il tuo segno. Plutone in retrogrado fino al 6 ottobre ti invita a contemplare ciò che ti fa sentire magistrale e in controllo. È in grado di effettuare il cambiamento nel tuo mondo? O ti senti sicuro di poter gestire qualunque cosa la vita ti metta sulla strada? Elimina le false nozioni di potere. Concentrati sul possesso delle tue capacità e sull'affinamento dei tuoi punti di forza. Quando possiedi le capacità per sostenere la spavalderia, ti sentirai autenticamente potenziato.

Crescita personale / spiritualità: senti di essere equipaggiato per affrontare le grandi sfide della vita. Sono le piccole cose che spesso possono innervosirti. È il modo in cui l'universo ti mantiene umile e ti ricorda che sei un semplice mortale.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la giornata inizia con un'intensa Luna in Scorpione quadrata con i tuoi pianeti dell'Acquario, ma a mezzogiorno la luna si sposta nel allegro Sagittario, armonizzandosi con la tua energia e invitandoti a uscire e giocare. La tua undicesima casa si illumina con la presenza della luna, quindi non sorprenderti se senti gli amici e ricevi uno o due inviti dalla tua tribù. Si è tentati di tenere il naso sulla mola, ma perché non incontrare quel simpatico Ariete per un drink dopo il lavoro?

Amore / Amicizia: il sole e Venere si scontrano con Giunone, generando un'energia difficile e rendendo un po 'più difficile godersi la tua relazione e il tuo partner. La gelosia può rialzare la testa e i sentimenti feriti abbondano. Procedi con cautela e sappi che questo è temporaneo. Non buttare via il bambino con l'acqua sporca.

Carriera / Finanza: Il volatile Marte attiva la tua sesta casa di lavoro e si scontra con la luna. Potresti incontrare una forte resistenza alle tue opinioni e idee. Non c'è niente che tu possa fare al riguardo se non dargli qualche giorno e rivisitare le cose. A quel punto le cose si saranno alleggerite, la conversazione sarà possibile e la via da seguire probabilmente si mostrerà.

Crescita personale / spiritualità: delegato, delegato, delegato! Non sei destinato a portare tutto. Non va bene per te o per nessun altro. Le persone hanno bisogno di imparare a portare il proprio peso. Se fai tutto il lavoro pesante, ciò non accadrà.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: usa la mattina per studiare, espandere la tua mente, imparare e per espandere mentre la Luna in Scorpione si armonizza con la tua energia dei Pesci e attiva la tua nona casa della mente superiore. A mezzogiorno, la luna si sposta in Sagittario e quadra i tuoi pianeti natali in Pesci. Potrebbe sembrare scomodo, ma non è niente che non puoi gestire, soprattutto se trascorri un po 'di tempo tranquillo nella natura e hai la possibilità di riorganizzarti. Se hai voglia di compagnia, invita uno Scorpione a unirsi a te. Sono abili nell'arte del silenzio e della presenza.

Amore / Amicizia: Marte accende le cose nella tua quinta casa di amore e passione e si scontra con la luna. Le persone sono emotive, sensibili, egoiste ed esigenti durante questo transito, quindi considera di dare loro un ampio spazio finché non passa. Potrebbe essere più saggio camminare per il campo di battaglia piuttosto che uscirne.

Carriera / Finanza: la tua decima casa di carriera, risultati e riconoscimenti è illuminata dalla Luna in Sagittario e la quadratura di Giove porta fortuna e successo materiale. Stai alla ricerca di un'opportunità di carriera che ti aiuti ad avanzare. Quando arriva, salta a bordo. Non lasciare che il treno lasci la stazione senza di te!

Crescita personale / spiritualità: l' affidabilità è importante, anche se a volte è noiosa. Onorare la tua parola riguarda l'integrità personale e questo è qualcosa che viene creato un passo, una decisione, un'azione alla volta.