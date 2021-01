Oroscopo di oggi 28 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 28 gennaio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 28 gennaio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna piena nel drammatico Leone ti farà credere che il mondo è il tuo palcoscenico. Sembra che tu sia pronto a correre il rischio di metterti in gioco. Con amore o denaro, darai tutto ciò che hai. Non farti inciampare da un Toro.

Amore / amicizia: la tua vita sociale sembra piuttosto dolce. In effetti, sembra essere più promettente di quanto non sia stato in dodici anni grazie al Sole Acquario, orientato alla comunità, che si fonde con Giove gioviale nel tuo settore sociale. C'è un'ampia varietà di persone nuove ed entusiasmanti che stanno aspettando di incontrarti, quindi dovresti essere coinvolto in attività che ti aiutano a creare nuove connessioni. I rapporti con i tuoi attuali amici dovrebbero essere piacevoli. È un ottimo momento per raggiungere il tuo equipaggio.

Carriera / Finanza: proietti passione e potere quando possiedi i tuoi risultati e permetti al mondo di vedere chi sei. Venere e Plutone si fondono nell'ambizioso Capricorno e la tua decima casa pubblica ti posiziona per attirare l'attenzione di una figura influente. Certo, dovrai offrire qualcosa di impressionante se vuoi metterti in primo piano e al centro. Quale abilità o risultato puoi dimostrare che sicuramente stupirà e delizia?

Crescita personale / spiritualità: invece di competere con gli altri, concentrati sul superamento del tuo record personale. Andare avanti non richiede che abbatti gli altri.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna piena del Leone nel tuo regno domestico può motivarti a portare a termine un progetto personale. Se sei sotto pressione per portare a termine le cose, chiedere assistenza è una buona idea. Uno Scorpione può fornire la nuova prospettiva di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: una fusione Venere / Plutone potrebbe portare intensità e forse avventura nella tua vita amorosa. Potresti essere ossessionato da una storia d'amore a distanza o da una persona che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Più difficile è la situazione, più sei costretto a farlo funzionare. Si spera che varrà lo sforzo che hai fatto.

Carriera / Finanza: la tua carriera sta finalmente andando nella giusta direzione. Con l'Acquario Sole che si fonde con l'auspicio Giove nel tuo settore professionale, vedrai presto una gamma ampliata di porte da attraversare e nuove opportunità da perseguire. Questo non è il momento per la timidezza o la modestia. Dovresti fare quello che puoi per generare un ronzio su ciò che fai. Più persone conoscono di te, maggiori sono le possibilità di entrare in contatto con una persona influente che sta cercando ciò che hai da offrire.

Crescita personale / spiritualità: mai uno che fa le cose a metà, vai tutto dentro quando qualcosa cattura il tuo interesse. Puoi diventare super ossessivo quando impari qualcosa di nuovo. Che tu stia esplorando un nuovo hobby o immergendoti in una pratica spirituale, non smetterai finché non lo padroneggi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, nella tua zona patrimoniale, le questioni relative al denaro e ai beni potrebbero essere soggette a contrattempi e ritardi. Rimandare la gestione di queste preoccupazioni a domani. La contrattazione con un cancro non andrà secondo i piani.

Amore / amicizia: l' amicizia può essere carica di tensione quando Venere si scontra con Eris discordante nel tuo settore sociale. Se stai guardando dall'esterno, potresti provare risentimento per essere stato escluso. Oppure potresti arrabbiarti quando i tuoi amici trattano qualcuno come un estraneo. Ad ogni modo, non ti siedi e tolleri comportamenti inospitali. Con il guaritore ferito Chirone nel mix, potresti imparare un'importante lezione su cosa significa essere un amico. Potrebbe renderti una persona migliore.

Carriera / Finanza: le preoccupazioni materiali possono essere difficili da affrontare mentre la Luna del Cancro attenta alla sicurezza ha aspetti di Venere, Eris e Plutone. Sotto questa influenza disordinata, vuoi quello che vuoi, soprattutto se sembra che qualcuno ti stia impedendo di averlo. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che non è qualcosa di cui hai effettivamente bisogno e che il problema riguarda più il desiderio e il controllo. Sappi per cosa stai combattendo e perché.

Crescita personale / spiritualità: lasciarsi andare quando si vuole resistere e lasciare che il destino faccia il suo corso è una medicina spirituale di grande successo. Saprai di essere cresciuto quando avrai fiducia che ciò che è significato per te sarà per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la luna piena nella tua zona dei guadagni potrebbe portare a termine un'importante questione finanziaria. Anche se ottenere ciò che desideri sarà più facile a dirsi che a farsi. Potresti dover andare in punta di piedi con una persona ostinata (un Toro, forse) per rivendicare la tua giusta quota.

Amore / amicizia: chi è il capo nella tua relazione? Con una potente fusione Venere / Plutone nella tua zona di partnership, probabilmente non sei tu. Sotto questa potente influenza, il tuo partner potrebbe avere tutte le carte in mano. Se ti trovi in ​​una buona posizione, la tua connessione si approfondirà notevolmente. Se la tua relazione è in difficoltà, una fine potrebbe essere vicina. Sei solo alla mercé del tuo partner se dai via il tuo potere. È qualcosa da ricordare quando senti di aver perso il controllo.

Carriera / Finanza: una fusione tra il Sole e Giove di buon auspicio potrebbe portare una fortuna. Un alleato lungimirante potrebbe essere desideroso di sostenere un'idea innovativa. È un momento opportuno per chiedere favori e cercare le risorse di cui hai bisogno. Potresti avere accesso a sovvenzioni, prestiti e altre forme di sostegno finanziario. Se devi ripagarlo, non prendere più del necessario. Questa atmosfera espansiva potrebbe aumentare il debito se non stai attento.

Crescita personale / spiritualità: non andare troppo avanti e inizia a stressarti per ciò che ti aspetta. Se fai scelte intelligenti nel momento presente, il futuro si prenderà cura di se stesso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la luna piena è tutto su di te. Tuttavia, le tue azioni avranno un impatto sulle persone più vicine a te (come un Acquario) e ciò che fanno ti influenzerà. Questo perché le tue vite sono profondamente interconnesse, che tu ci creda o no.

Amore / amicizia: indipendentemente dal fatto che la relazione sia platonica, romantica o professionale, otterrai molto da una relazione. Un buon allineamento sole / Giove potrebbe essere solo la benedizione di cui hai bisogno per trasformare una connessione importante. Una preoccupazione reciproca per il benessere dell'altro assicura che ogni persona riceva qualcosa di dolce dall'affare. I single potrebbero avere una più ampia varietà di potenziali partner tra cui scegliere. Entusiasta di esplorare le possibilità.

Carriera / Finanza: sei una persona in missione. Niente ti impedirà di realizzare ciò che hai deciso di fare. Con una potente fusione Venere / Plutone nell'ambizioso Capricorno e nella tua zona di lavoro, sei pronto a dare il massimo per un lavoro d'amore. Quando il tuo cuore è dentro, puoi diventare ossessivo. Quindi, manterrai i tuoi sforzi fino a quando non produrranno il risultato desiderato. Assumere più di quanto puoi gestire può portare a malattie o infortuni legati allo stress. Conosci i tuoi limiti.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena nel tuo segno segnala che è il tuo momento di brillare. Metti il ​​tuo cuore in un obiettivo o progetto personale e portalo a termine. Presto inizierà una nuova fase.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la luna piena del Leone fa luce sui segreti e sulle cose che normalmente manterresti nascoste. Una persona invadente (un Toro, forse) potrebbe spingerti a fare un'enorme rivelazione. Si spera che ti permetta di chiudere un capitolo della tua vita e andare avanti.

Amore / Amicizia: un lato più intenso di te verrà rivelato quando una potente fusione di Venere / Plutone ti spinge a dare il massimo nella ricerca della felicità. Potresti diventare ossessivo per la tua cotta attuale, un hobby preferito o persino i tuoi figli. È bello impazzire per progetti o passatempi. Tuttavia, quando le persone sono coinvolte, dovrai essere meno controllato e più consapevole dei loro desideri. Vuoi la stessa cosa?

Carriera / Finanza: stai scoprendo nuove capacità e interessi. In futuro, ciò potrebbe significare che avrai una più ampia varietà di opzioni di lavoro tra cui scegliere. L'innovativo sole in Acquario che si fonde con l'auspicio Giove nella tua zona di lavoro porta una spinta di ottimismo sulle tue possibilità e una potenziale pausa fortunata. Potresti ottenere una nuova posizione, ore aggiuntive (se le desideri), un programma più di tuo gradimento o migliori condizioni di lavoro. Sii pro attivo nel perseguire il cambiamento che desideri.

Crescita personale / spiritualità: potresti desiderare tempo da solo per disfare le tue emozioni, decodificare i tuoi sogni e fare un tuffo profondo nella tua psiche. Ciò che scopri potrebbe suscitare un epico momento divertente.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nella parte superiore della mappa, è una buona idea volare sotto il radar. Non ha senso attirare l'attenzione sui piccoli errori che potresti commettere. Evitare un cancro confuso può aiutarti a stare fuori dai guai.

Amore / amicizia: gli animi possono divampare quando pensi che il tuo partner non stia facendo la sua parte in casa o dando un contributo adeguato alla tua relazione. Con Venere in collisione con Eris discordante nella tua zona di partnership, è probabile che vengano trasmesse le lamentele. È bello far uscire le cose allo scoperto. Tuttavia, il modo in cui lo fai può determinare se questi problemi sono stati risolti con successo. Per i single, il risentimento può sorgere su una relazione passata. Lascialo andare.

Carriera / Finanza: con la Luna del Cancro nel tuo settore della reputazione, sei sensibile a come sei visto dai colleghi e dalle persone nella tua cerchia professionale. Non è il momento di perdere la pazienza con qualcuno e rendere un problema privato una questione di dominio pubblico. Se qualcuno cerca di pungerti in una discussione, non abbattere. L'allineamento planetario tagliente di oggi potrebbe renderlo disordinato, quindi non perdere la calma.

Crescita personale / spiritualità: il mondo è ricettivo ai doni unici che solo tu puoi offrire. Tuttavia, non troverai uno sbocco per i tuoi talenti a meno che non ti metti in gioco e dimostri cosa puoi fare. Abbi fede in te stesso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non lasciare che siano gli altri a determinare il tuo destino. Anche se sembra che qualcuno abbia tutte le carte in regola (un tenace Toro, forse), hai comunque un enorme potere di agire. È ora di prendere in carico le preoccupazioni personali e professionali.

Amore / amicizia: il veleno ricoperto di caramelle è ancora veleno. Quando l'incantatore Venere incontra l'agente Plutone nella tua zona di comunicazione, le tue parole suoneranno invitanti mentre preparano un pugno mortale. Questo regno governa anche come pensi. Potresti diventare ossessivo per il tuo partner o per la cotta attuale, portando a una raffica di chiamate o messaggi di testo. Metti giù il telefono, allontanati dal computer e considera attentamente le tue parole prima di premere "Invia". Una volta superato il limite, non è possibile annullare il comportamento folle.

Carriera / Finanza: la drammatica Luna piena del Leone ti invita a metterti in gioco e dimostrare cosa puoi fare. I tuoi risultati potrebbero suscitare concorrenza. Prendilo come un segno che stai facendo tutte le mosse giuste. Lascia che ti ispiri a fare tutto il necessario per stare al passo con gli altri.

Crescita personale / spiritualità: un incontro di buon auspicio sole / Giove nel tuo regno domestico potrebbe ispirare audaci progetti domestici e familiari. Potresti decidere di iniziare a pianificare un trasloco in scavi più grandi o più lussuosi o in un codice postale più prestigioso. Forse ci sarà un'aggiunta alla famiglia? Il tuo nuovo motto è "più grande è meglio".

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la luna piena in Leone e la tua nona casa espansiva ti ispirano a fare le cose in modo audace. Sei incentrato su grandi idee, grandi sogni e grandi progetti. Non lasciare che una persona negativa (un Toro, forse) piova sulla tua parata. Preparati a fare un salto da gigante.

Amore / amicizia: a tarda notte crogiolarsi con il tuo interesse amoroso potrebbe essere super dolce. Ti ritroverai come il partner ideale mentre la romantica Luna del Leone si allinea con la devota Giunone nel tuo segno. Fai della tua missione trascorrere del tempo di qualità insieme.

Carriera / Finanza: una fusione Sole / Giove nella tua zona di comunicazione suggerisce che hai una storia da raccontare. Vai a una tastiera e inizia a digitare o tieni a portata di mano la penna e il diario. È un momento opportuno per lanciare un nuovo progetto di scrittura o prepararsi per un impegno orale. Le tue idee innovative cattureranno l'attenzione di tutti. I progetti basati sull'insegnamento, l'apprendimento e la comunicazione andranno senza intoppi, a condizione che gestiate il vostro tempo con saggezza.

Crescita personale / spiritualità: per quanto ti riguarda, il fine giustifica i mezzi quando si tratta di concludere un accordo finanziario o acquisire un possesso ambito. Sei in piena modalità ossessiva mentre l'attrattore Venere incontra l'agente Plutone. Non confondere i desideri con i bisogni. C'è un desiderio molto più profondo in gioco. Nessuna somma di denaro o palline luccicanti è probabile che riempia quel buco. Considera le conseguenze di assecondare la tua compulsione a consumare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sentirai tutte le sensazioni sotto lo sguardo della Luna Piena nel drammatico Leone. Non c'è modo di fermarti una volta che hai messo gli occhi su qualcosa o qualcuno che desideri. Buona fortuna a convincere un Toro testardo a farti avere quello che cerchi.

Amore / amicizia: appassionato, ossessivo e intenso sono solo alcune parole che riassumono la tua atmosfera. Con la decadente Venere e il potente Plutone che si fondono nel tuo segno, i tuoi desideri sono più grandi della vita. Puoi saziare il tuo desiderio rimanendo entro i confini di ciò che ritieni appropriato e giusto? Probabilmente no. A volte, devi solo andare con quello che senti e affrontare le ricadute in seguito. Si spera che la persona che desideri possa gestire tutto ciò che porti.

Carriera / Finanza: sono passati circa dodici anni da quando le tue prospettive finanziarie sono state così promettenti. Naturalmente, ti stai preparando per fare grandi mosse. Con una fusione di buon auspicio sole / Giove nella tua casa di denaro e possedimenti, possibilità che prima ti sfuggivano sono a portata di mano. Presto potresti vedere un aumento del reddito. Tuttavia, dovresti fare attenzione a non spendere soldi che devi ancora guadagnare. Concediti un po 'di pazzia, ma non impazzire.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena in Leone e la tua zona di trasformazione ti invitano a lasciare andare qualcosa che ha superato la data di scadenza. Eliminare il vecchio fa spazio a nuove energie e nuove opportunità.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: ciò che può andare storto andrà storto con il vuoto lunare ovviamente nella tua casa di lavoro. Un piccolo contrattempo o un ritardo potrebbe causare problemi. Mantieni le cose il più semplici possibile. Trattare con un cancro potrebbe creare un problema inutile.

Amore / amicizia: buona fortuna nel tentativo di negare i tuoi sentimenti mentre l'appassionata Venere nella tua dodicesima casa nascosta si scontra con la discordante Eris. In un modo o nell'altro, la rabbia repressa su una questione romantica è destinata a emergere. Gelosia, risentimento e rifiuto sono alcune delle emozioni taglienti che potrebbero sorgere. Se accoppiato, fai attenzione a non punire il tuo attuale partner per il danno che hai subito da un ex. È un modo sicuro per prepararti per il dolore futuro.

Carriera / Finanza: un'attività di routine può diventare più impegnativa di quanto dovrebbe essere poiché la Luna in Cancro nella tua zona di lavoro si scontra con Venere, Eris e Plutone. Potresti scoprire che tu e un collega lavorate per scopi incrociati. Perdere la pazienza non farà che peggiorare le cose. Trova un modo per salvare il tuo progetto, condividere informazioni e coordinare il tuo lavoro con gli altri.

Crescita personale / spiritualità: potresti non avere il controllo che pensi di avere. Soprattutto se sei cieco ai tuoi veri desideri e motivazioni. Dovrai guardare oltre la superficie per scoprire cosa ti spinge davvero. Potrebbe non essere quello che pensi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 GENNAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: in questi giorni, sembra che tu non abbia molto controllo su ciò che sta accadendo. Cogli l'opportunità di portare a termine una questione cruciale legata al lavoro. Aumenterà la tua sicurezza a condizione che non permetti a una persona negativa (come un Toro) di entrare nella tua testa.

Amore / amicizia: l'atmosfera che porti alle interazioni con gli amici è intensa. Con Venere e Plutone che si fondono nel tuo settore sociale, probabilmente c'è qualcosa (o qualcuno) che stai cercando. Oppure potresti avere un'agenda su come trascorrere il tuo tempo. In ogni caso, sarai forte nel convincere gli altri a giocare. Gelosia, possessività e altre strane dinamiche potrebbero essere presenti nelle tue amicizie. Non lasciare che diventi brutto.

Carriera / Finanza: la luna piena del Leone nella tua zona di lavoro potrebbe fornire la spinta energetica necessaria per portare a termine un progetto importante. Qualcuno potrebbe criticare il tuo approccio o cercare di interferire con il tuo processo. Allontana gli oppositori e persevera. Il traguardo è in vista.

Crescita personale / spiritualità: non solo hai un angelo sulle spalle, ma hai anche un esercito di cooperatori segreti in forma umana e spirituale in attesa di rispondere alla tua chiamata. Una fusione di buon auspicio sole / Giove nel tuo regno dietro le quinte segnala che forze invisibili stanno lavorando per tuo conto. Pertanto, dovresti mantenere la fede. La preghiera, la meditazione e le pratiche contemplative possono aiutarti ad accedere alle forze che ti guidano e ti proteggono.