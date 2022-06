Oroscopo di oggi 28 giugno 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 28 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 28 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La luna nuova in Cancro e il tuo regno domestico preme il pulsante di ripristino della tua casa e della tua vita familiare. Beneficerai di scavare in profondità e identificare i tuoi desideri personali e familiari più pressanti. Un Pesci potrebbe essere in grado di far luce su qualcosa che ti sfugge.

Amore/Amicizia: dire a qualcuno quanto tieni a te può essere reciprocamente vantaggioso poiché Venere contatta Giove nel tuo segno. Esprimere i tuoi sentimenti può essere gratificante, a patto che tu non abbia aspettative folli su come verranno accolte le tue parole. Con un cenno del sole nel sentimentale Cancro, le cose potrebbero diventare disordinate e potresti dire troppo. Invece di servire un intero pasto, offri affetto un cucchiaio alla volta.

Carriera/Finanza: La luna nuova sposta la tua carriera in secondo piano e rende la tua vita privata una priorità. Hai bisogno di un solido sistema di supporto emotivo per avere davvero successo sul lavoro. Fai tutto ciò che devi per coltivare la tua in modo che la tua vita professionale possa prosperare.

Crescita personale/spiritualità: oggi Nettuno inizia i suoi cinque mesi retrogradi nel tuo regno subconscio. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. Questo regno oscuro e misterioso è dove trova la sua casa. I tuoi sogni saranno super intensi nei mesi a venire e le pratiche spirituali e metafisiche saranno potenziate. Questo è un buon momento per approfondire le pratiche esistenti piuttosto che espandersi. La guarigione delle ferite emotive può avere un ruolo. Può essere utile lavorare con un terapeuta o una guida spirituale.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La Luna Nuova in Cancro e il tuo regno mentale potrebbero ripristinare la tua visione della vita. Potrebbe ispirarti a interessarti maggiormente alle persone e alle attività nel tuo ambiente circostante. Un Pesci potrebbe spingerti a essere coinvolto in un'impresa della comunità.

Amore/Amicizia: il retrogrado di Nettuno attraverso il tuo social network inizia oggi. Nei prossimi cinque mesi, cercherai di coltivare connessioni più significative con gli amici. Potresti scoprire che alcune persone non sono chi credevi che fossero, spingendoti a rivalutare quelle relazioni. Questo è il momento perfetto per impegnarsi più a fondo in un gruppo che condivide i tuoi interessi spirituali o artistici. Le tue amicizie e altre associazioni daranno forma al tuo futuro, quindi scegli con saggezza.

Carriera/Finanza: il tuo sovrano, Venere, si connette con il Sole Cancro e il generoso Giove, che potrebbero ispirarti a offrire al tuo partner o a un amico un pasto costoso o un regalo di fantasia. Questa potrebbe essere la cosa giusta per sollevare il loro umore e far loro sapere quanto significano per te. Certo, puoi esprimere il tuo affetto senza spendere soldi. Se sei a corto di soldi, trova un modo gratuito per mostrare il tuo affetto.

Crescita personale/spiritualità: le persone potrebbero mettere in dubbio il tuo impegno per un obiettivo a lungo termine mentre Venere e Vesta si scontrano. Riceverai un adeguato ritorno sull'investimento di tempo e fatica? In caso contrario, considera di tagliare le cravatte.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La luna nuova nel Cancro rinnova la tua dedizione a farti un nome e aumentare di conseguenza le tue entrate. Ci sarà sempre qualcuno che devi impressionare per andare avanti. Scopri cosa puoi fare per ottenere l'approvazione di un Pesci.

Amore/Amicizia: con così tante persone interessanti con cui uscire ed eventi eccitanti da verificare, come puoi restringere le tue opzioni? Mentre il sentimentale Sole Cancro si allinea con Venere e l'entusiasta Giove, cercherai di adattare tutto in una singola serata. Non ci sono abbastanza ore al giorno, né abbastanza soldi da spendere nel tuo budget, per fare tutto ciò che vuoi. Calmati. L'estate è appena iniziata.

Carriera/Finanza: La Luna Nuova nel cancro attento alla sicurezza preme il pulsante di ripristino delle finanze. Le decisioni che prenderai nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Ignora la soluzione rapida e concentrati sui tuoi interessi a lungo termine.

Crescita personale/spiritualità: il retrogrado di Nettuno attraverso la tua carriera e il settore della reputazione inizia oggi. Durante i prossimi cinque mesi, potresti mettere in discussione il tuo ruolo nella società e se la tua immagine riflette veramente come vuoi essere percepito. In effetti, potresti diventare ossessionato dalla creazione dell'immagine perfetta. Solo tu e coloro che ti conoscono meglio saprai cosa è reale e cosa è una performance accuratamente realizzata. La cosa più importante è che tu non confonda i due e inizi a credere al tuo stesso clamore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna nuova nel tuo segno è come un secondo compleanno, il che potrebbe spiegare perché ti senti ricaricato e pronto per festeggiare. Prenditi un momento per fissare nuovi obiettivi per l'anno a venire. Un Pesci farà un ottimo lavoro aiutandoti a creare una nuova visione per la tua vita.

Amore/Amicizia: è allettante dichiarare pubblicamente un felice sviluppo nella tua vita amorosa, ma non farti del male. Un allineamento Venere-Giove rivela una luce alla fine del tunnel, ma non sei ancora fuori dall'oscurità. Coltiva ciò che sta accadendo in segreto e lascia che le cose si svolgano.

Carriera/Finanza: prenderai il comando mentre difendi schemi audaci. Tuttavia, con il sole nel tuo segno che quadra l'entusiasta Giove, non è saggio promettere più di quello che puoi offrire. È meglio fare una proposta modesta e portare a termine con successo piuttosto che impegnarsi in un'impresa enorme e non essere all'altezza.

Crescita personale/spiritualità: il retrogrado di Nettuno attraverso la tua casa di coscienza superiore inizia oggi. Sarai ispirato ad immergerti più a fondo nelle attività spirituali e metafisiche durante i prossimi cinque mesi. Non si tratta di acquisire più informazioni. Invece, si tratta di ottenere ulteriori informazioni sulle tue attuali convinzioni e permettere alla tua saggezza di sbocciare. Alcuni Cancro potrebbero rimanere disillusi dalla religione, dal governo o dal mondo accademico. Potresti finire per mettere in dubbio la sua rilevanza. Potresti anche essere invitato a riesaminare la tua relazione con un mentore o un insegnante.