Oroscopo di oggi 28 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 28 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 28 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in Leone dinamico, la tua giornata potrebbe essere contrassegnata da umorismo o arroganza. Avrai un momento molto migliore se ti divertirai con situazioni fastidiose piuttosto che lasciarti arrabbiare. È una buona presa da prendere quando si ha a che fare con un Pesci.

Amore / amicizia: con il tuo sovrano, Marte, in contrasto con Eris nel tuo segno, è fin troppo facile mettere i tuoi mutandoni in una svolta. Soprattutto se vieni ignorato o rifiutato. Prima di reagire, prova a visualizzare la situazione in modo obiettivo. Qualcuno ti sta davvero trattando male o è solo un leggero immaginario? Se è tutto nella tua testa, potresti iniziare un manzo senza una buona ragione. Perché non prendersi un momento per rilassarsi?

Carriera / Finanza: ci vuole coraggio per compiere una mossa audace. Se hai intenzione di farlo, non puoi farlo a metà strada, devi essere all in. Con l'ambizioso Marte nella tua subdola dodicesima casa in conflitto con il comandante Plutone nella tua zona di carriera, non dovresti minare l'autorità né suscitare opposizione a meno che tu non sia assolutamente disperato. Se non hai nulla da perdere, provaci; tuttavia, se l'avarizia sta chiamando i colpi, non vale la pena mettere a rischio la tua reputazione.

Crescita personale / spiritualità: il coraggioso Leone Luna che aspira il guaritore ferito Chirone nel tuo segno è un invito a praticare il perdono. Riconoscere le trasgressioni e lasciarsi andare all'amo ti aiuta a recuperare il tuo potere.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: un pasto cucinato in casa e il tempo trascorso a oziare in abiti comodi mentre raggiungi i tuoi spettacoli preferiti sarà una grande ricompensa passare una giornata potenzialmente stressante. Ti aspetta una serata rilassante, a condizione che tu e un Leo non facciate il culo.

Amore / Amicizia: a volte presumi che i tuoi amici condividano le tue convinzioni o punti di vista politici, ma non è sempre così. Mentre Marte infuocato nella tua zona di amicizia si scontra con il prepotente Plutone nella tua casa di credenze, potresti essere incline a fare rumore al riguardo. Questi possono essere argomenti controversi, soprattutto per qualcuno dogmatico come te. È come colpire il nido di un calabrone: continuate così, e alla fine sarete punto. Nessuno vince quando combatti con un amico.

Carriera / Finanza: coordinare i tuoi sforzi con una squadra non è sempre facile. Se è qualcosa che devi fare, potresti sentirti pieno di risentimento quando Marte nella zona dei tuoi gruppi si scontra con la dea guerriera Eris. Questo non è il momento di dare una svolta ai tuoi mutandoni. Fai quello che devi fare e prendine uno per la squadra. Se ci sono problemi di lavoro che devi affrontare, inizia a pensare ai modi per affrontarli che non aumenteranno lo stress.

Crescita personale / Spiritualità: i tuoi cari potrebbero trovarti irregolare mentre la Luna Leone si scontra con l'urano stravagante nel tuo segno. Evita di prendere impegni che non sei in vena di rispettare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: hai molte grandi idee. E con la luna nel drammatico Leone e la tua zona di comunicazione, sarai ispirato a condividerli con le persone intorno a te. Tu e un intelligente Toro non vedrete gli occhi. Tuttavia, il feedback del toro può essere prezioso.

Amore / amicizia: nessuno è perfetto. Mentre il magnanimo Leone Luna si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa dell'amicizia, potresti essere ispirato ad estendere il ramo di ulivo a un amico con cui sei caduto. La vita è troppo breve per essere in cattivi rapporti con qualcuno a cui tieni. È meglio dimenticare un'offesa minore. Se è una trasgressione più grave, lascia che questo sia un primo passo verso la correzione di una frattura.

Carriera / Finanza: tieni d'occhio il tuo dittatore interiore. Mentre l'aggressivo Marte nella tua zona di carriera si scontra con il malvagio Plutone, è allettante provare una mossa subdola. Dai al tuo gemello malvagio una pillola fredda mentre il tuo lato più coscienzioso prende il volante. Ci sono molti modi per andare avanti che non implicano calpestare le dita degli altri o mettere a repentaglio la tua reputazione duramente guadagnata. Cerca i modi per usare i tuoi poteri per fare del bene.

Crescita personale / spiritualità: tenere un approccio tutto o niente alla spiritualità non è utile o autorizzante. Né sta passando da un sistema di credenze all'altro. Cerca il punto di vista che risuona con te e con cui puoi restare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con così tanti pianeti che attraversano la tua dodicesima casa nascosta, è facile sentirsi invisibili. Quindi, potresti sentire la necessità di creare un putiferio per attirare l'attenzione. Indipendentemente da ciò che fai, potrebbe non convincere un acquario testardo a sostenere il Cancro della squadra oggi.

Amore / Amicizia: è bello avere regole di relazione in cui vivi. È un male quando adotti uno stile di relazione "a modo mio o dell'autostrada". Se non stai attento, il tuo prepotente interno potrebbe venire fuori a giocare mentre Marte aggressivo si scontra con il controllo di Plutone. Riduci la voglia di manipolare il tuo partner. Le conseguenze potrebbero essere disastrose. Se sei single, un'atmosfera autoritaria può essere scoraggiante. Puoi mantenere i tuoi confini senza essere cattivo o conflittuale.

Carriera / Finanza: sarai desideroso di condividere le tue idee, in particolare se credi di avere tutte le risposte. La tua consegna determinerà se sei visto come una fonte informata o un sapere tutto. Con Marte aggressivo in contrasto con Eris nella tua zona di carriera, la tua energia può essere un po 'abrasiva. Nonostante ciò che pensi, potrebbe non essere necessario provare così tanto per dimostrare il tuo punto. A volte, meno è di più.

Crescita personale / spiritualità: c'è molto da dire per possedere i tuoi errori. Anche se nessuno riconosce i tuoi sforzi, poiché gli aspetti lunari ferito il guaritore Chirone, guadagnerai un enorme rispetto essendo responsabile e correggendo i tuoi passi falsi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, il calore e l'entusiasmo che porti alle tue interazioni aumenteranno le persone. La tua atmosfera umoristica fa sì che le persone vogliano averti intorno. Tu e un Gemelli andrete avanti come una casa in fiamme. È una relazione in cui vale la pena investire.

Amore / Amicizia: trascorrere del tempo con un amico di persona o tramite chat video sarà gratificante mentre la luna nel tuo segno contatta Venere socievole nella tua zona di amicizia. Non c'è niente come connettersi con qualcuno di cui ti piace la compagnia. Aumenterà sicuramente il tuo morale!

Carriera / Finanza: se i tuoi poteri creativi sono cresciuti, trarrai beneficio dalla ricerca di ispirazione per gli altri. Il mercurio esperto che incontra il nodo nord nella zona dei gruppi lo rende un giorno eccellente per la collaborazione. Otterrai molto dallo scambio di idee e informazioni con i colleghi che sono sulla tua lunghezza d'onda. Perché non diramarsi e creare nuove connessioni? Queste relazioni saranno utili nelle settimane e nei mesi a venire.

Crescita personale / spiritualità: cosa ti fa spuntare? Con Mercurio penetrante nel tuo regno subconscio, sarai curioso di scoprirlo. Fino al 4 agosto, non sarai propenso a dire molto; tuttavia, penserai profondamente e vorrai scoprire di più su chi sei e perché fai quello che fai. Tieni un diario dei sogni e annota lampi di intuizione. L'universo ti parla sempre. Sintonizzati e ascolta quello che sta dicendo.ù

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con l'ardente Leone Luna nella tua dodicesima casa nascosta, potresti non capire cosa ti sta guidando. Quindi, alcune delle tue azioni potrebbero essere indirizzate erroneamente. È una buona idea sbagliare con cautela, specialmente quando hai a che fare con un Toro erratico.

Amore / Amicizia: con un marcato allineamento Marte / Plutone che influisce sulla tua vita sentimentale, puoi essere piuttosto aggressivo quando affronti gli affari del cuore. Questo è un territorio sensibile, quindi richiede pazienza e un tocco delicato. Se hai problemi con qualcosa e sei ansioso di ottenere una rapida risoluzione, probabilmente ti sbaglierai e peggiorerai le cose. Non fare nulla e aspettare di vedere come andrà a finire sarà più a tuo vantaggio che essere impulsivo e fare la mossa sbagliata.

Carriera / Finanza: Un'atmosfera 'ciò che è tuo è mio' potrebbe creare problemi tra te e il tuo partner o un alleato aziendale in quanto uno scontro tra guerrieri Marte ed Eris influisce sulle risorse condivise. Anche se qualcuno ti deve qualcosa, non è saggio adottare un approccio aggressivo. Puoi catturare più mosche con miele che aceto. Lo stesso vale quando si negozia con un istituto finanziario. Sii intelligente sul tuo approccio. Si tratta di motivare una persona a lavorare con te, non contro di te.

Crescita personale / spiritualità: a volte, le tue azioni non riescono a riflettere accuratamente le tue intenzioni. Se ciò accade, non ti picchiare. La prossima volta starai meglio.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la gregaria luna in Leone nella tua zona della comunità, devi sentire che c'è un posto a cui appartieni. Rendi prioritario il collegamento con gli amici anche se si tratta solo di una video chat. Un Gemelli potrebbe avere alcune notizie interessanti da condividere.

Amore / amicizia: condividere nuove esperienze è una parte meravigliosa dell'amicizia. Mentre la vivace Luna Leone nella tua zona di amicizia contatta Venere nella tua casa di istruzione superiore, tu e un amico potreste ispirarvi a vicenda per imparare qualcosa di nuovo. In futuro, potresti prendere una lezione insieme o viaggiare verso una destinazione eccitante. Inizia a cercare le tue opzioni e vedi cosa ti piace.

Carriera / Finanza: preparati a promuovere i tuoi piani professionali e generare un ronzio su ciò che stai facendo. Con il comunicatore Mercurio nella zona di carriera e reputazione, puoi far sapere alle persone giuste chi sei e cosa hai da offrire. Fino al 4 agosto, approfitta delle opportunità di fare rete tra professionisti che la pensano allo stesso modo e crea connessioni che possono aiutarti ad arrivare dove vuoi. È un momento eccellente per chiedere assistenza ai superiori e far loro sapere cosa speri di ottenere.

Crescita personale / spiritualità: il mercurio intelligente che contatta il nodo nord nella tua casa di livello superiore è un invito ad ampliare le tue conoscenze. Tornare a scuola o seguire un corso di studio indipendente potrebbe essere prezioso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non sei una persona superficiale. Quindi, brami esperienze profondamente significative. Purtroppo, non tutti sono emotivamente attrezzati per incontrarti al tuo livello. Anche se potresti essere sorpreso dall'abilità di un Gemelli di tenere il proprio con te.

Amore / Amicizia: quando sei dentro con qualcuno, vai in profondità. La connessione tra voi può essere particolarmente potente con il Sole Gemelli e l'impegno di Giunone che eccita le vostre case di emozione. Quando ti senti così fortemente nei confronti di una persona, non importa quanto possano essere imperfetti perché senti che il tuo amore può renderli interi. Se sei single, concedi l'idea di essere completamente amabile esattamente come sei. Quando ci credi, lo sarà anche un potenziale partner.

Carriera / Finanza: quando la Luna del Cancro emotivo si scontra con un Eris sfrenato nella tua zona di lavoro, potresti totalmente perderlo quando qualcosa va storto sul lavoro, o armeggiare con un'attività su cui stai lavorando. Se hai a che fare con una situazione complicata, è meglio mantenere le cose semplici. Questo non è il momento di misure elaborate o inutili. Fai parte della soluzione invece di aggiungere al problema.

Crescita personale / spiritualità: quando la Luna del Cancro contatta l'immaginativo Nettuno in Pesci e la tua casa di auto-espressione, i tuoi poteri creativi ottengono una spinta. Trascorrere del tempo in un progetto artistico o nel tuo hobby preferito sarà un modo piacevole per rilassarsi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: quasi tutti quelli con cui ti connetti oggi possono offrire un po 'di incoraggiamento o ispirazione. Un Leone intelligente e sofisticato, in particolare, può ampliare il tuo punto di vista. È bello quando le persone ti presentano nuove cose. Sei sempre pronto per un'avventura!

Amore / amicizia: segreti, intrighi e drammi sicuramente mantengono la vita interessante. E con il curioso Mercurio nella tua misteriosa ottava casa, non avrai paura di esplorare il lato più oscuro della vita. Fino al 4 agosto, non avrai bisogno del permesso di scandagliare le tue profondità emotive; tuttavia, dovresti stare attento quando ti avventuri in un territorio che qualcuno vicino a te considera sacro. Attraversare una linea potrebbe essere pericoloso per te e per gli altri. Cosa succede se scopri di più di quello che vuoi veramente sapere?

Carriera / Finanza: la collaborazione diventa un veicolo per espandere il tuo know-how mentre Mercurio intelligente incontra il nodo nord nella tua zona di partnership. Sotto questa influenza di supporto, due menti sono meglio di una. Beneficerai di collaborare con qualcuno le cui conoscenze e talenti completano il tuo. Farai una coppia dinamica quando unirai ciò che sai. Il feedback che ricevi può essere prezioso.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nello spirito Leone e la tua casa di coscienza superiore, desideri ardentemente capire il tuo scopo. Un cenno di Venere dice che, per oggi, potrebbe avere a che fare con l'amore e l'amicizia.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna nello spirito del Leone, hai un'immensa riserva di energia e passione da cui attingere. Quindi, puoi essere eccitato anche per le attività più banali. Un Gemelli può apprezzare il tuo entusiasmo e l'atmosfera motivante.

Amore / amicizia: con Mercurio intelligente nella tua zona di partnership, farai il tuo miglior brainstorming con qualcuno che capisce come pensi. Fino al 4 agosto, convocazioni individuali con il tuo interesse amoroso o il tuo migliore amico saranno molto perspicaci. Il feedback che riceverai non avrà prezzo. Offrirai anche ottimi consigli perché sei sensibile e trovi facile entrare in empatia. I problemi di relazione possono essere risolti attraverso la conversazione. Non c'è garanzia che tutto andrà per la tua strada, ma almeno otterrai una migliore comprensione.

Carriera / Finanza: Mercurio che incontra il Nodo Nord nella tua casa di lavoro è un invito ad ampliare le tue conoscenze e migliorare le tue competenze. Non puoi sempre rifuggire da cose che non sai come fare. È tempo di rimboccarsi le maniche e sviluppare le abilità che possono renderti più competente. Aumenterà la tua fiducia e la tua commerciabilità. Quale nuova abilità sei pronto a conquistare?

Crescita personale / spiritualità: non ti mancherà la passione o il coraggio quando affronti una faccenda domestica o familiare. Mentre la luna nell'audace Leone contatta la dea guerriera Eris, sarai pronto a combattere la buona battaglia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: al lavoro e nei periodi di inattività, ti consigliamo di frequentare persone interessanti di cui ti piace la compagnia. Tutto sembra un po 'più eccitante quando ci sono persone interessanti in giro. Il collegamento con i tuoi Gemelli preferiti sarà particolarmente divertente.

Amore / Amicizia: se single, preparati ad incontrare nuove persone. Le app per incontri e social media possono aiutarti nella tua ricerca. È bello prendere l'iniziativa piuttosto che aspettare che accada qualcosa. Per le coppie, il tuo legame si approfondirà quando esprimi più interesse per le attività di cui il tuo partner gode.

Carriera / Finanza: la tua profonda attenzione ai dettagli aiuterà le cose a procedere senza intoppi. Con Mercurio intelligente nella tua zona di lavoro fino al 4 agosto, porterai la tua piena conoscenza a fare tutto ciò che fai. Le tue abilità comunicative sono importanti, quindi se ci sono problemi con un'attività, puoi trovare modi per risolvere le cose. Questo regno governa anche il benessere. Potresti essere ispirato a consultare un professionista della salute o del fitness. Più sei in forma, più energia dovrai fare per fare le cose.

Crescita personale / spiritualità: la gregaria luna in Leone in linea con la socievole Venere accende la tua voglia di divertimento e buona compagnia. Trascorrere del tempo di attesa con la tua persona preferita sarà edificante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la Luna Leone nella tua sesta casa produttiva, la contentezza viene dal fare le cose. Quindi, può essere incredibilmente frustrante quando qualcuno (forse un Ariete) ti impedisce di fare ciò che devi fare. Forse un posto di blocco è una benedizione sotto mentite spoglie?

Amore / amicizia: il risentimento crescente nei confronti di un amico prepotente potrebbe spingerti a scatenarti mentre assertivi scontri su Marte con Plutone nella tua casa dell'amicizia. Questa stessa persona potrebbe essere qualcuno che usa la propria influenza per aiutarti. Con gli amici, devi fare il duro con il liscio. Quindi, non puoi scegliere le parti della personalità di qualcuno che funzionano per te. Raffredda i tuoi getti per ora. Se la tua presa è legittima, affrontala quando sei meno allenato.

Carriera / Finanza: con Marte in contrasto con Eris discordante nella tua casa di attività, essere invadenti con una questione di denaro problematica è una ricetta per il disastro. È comprensibile che tu voglia sentire che stai facendo qualcosa per spostare le cose. Sfortunatamente, agire prima che sia il momento giusto potrebbe peggiorare le cose. Ciò che è più richiesto ora è la pazienza. Aspetta e vedi cosa si svolge prima di fare la tua prossima mossa.

Crescita personale / spiritualità: vai in palestra, fai un allenamento a casa o fai una passeggiata intorno al blocco. Con Marte energico nel tuo segno, hai bisogno di uno sbocco fisico. Sarà piacevole allenarsi e scaricare un po 'di vapore.