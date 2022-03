Oroscopo di oggi 28 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 28 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 28 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: dove è necessario risolvere le questioni in sospeso? L'ultimo quarto di luna suggerisce di prestare attenzione ai tuoi rapporti con le figure autoritarie (soprattutto i Capricorno) e di assicurarti di trattarli con il riconoscimento che meritano.

Amore/Amicizia: l'indipendenza è senza dubbio importante per te. Anche se Giunone impegnata si scontra con il sole nel tuo segno, potresti essere riluttante a dare spazio al tuo interesse amoroso. Ciò che è buono per l'oca dovrebbe essere buono per il maschio. Tuttavia, nel tuo caso, potresti non voler estendere ad altri gli stessi privilegi che ti aspetti. Attento, montone. Non puoi averlo in entrambi i modi.

Carriera/Finanza: un allineamento Mercurio/Urano può innescare un colpo di genio attorno a una preoccupazione finanziaria. Un sogno, un'intuizione o una sincronicità potrebbero fornire ispirazione su ciò che dovresti fare dopo. Non così in fretta, Ariete. Prima di agire, dovresti vedere come la tua intuizione si accumula rispetto ai fatti e alle cifre. Non è saggio prendere decisioni basate su un'idea a metà. Archivialo nella parte posteriore della tua mente finché tutto non torna.

Crescita personale/spiritualità: potrebbe essere necessaria l'autorizzazione di una figura autoritaria come un capo o un genitore prima di poter procedere alla fase successiva con un progetto importante. L'ultimo quarto di luna ti prega di non passare senza passare attraverso i canali appropriati. Altrimenti, potresti presto ritrovarti al punto di partenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: si spera che tu possa gestire tutta l'attenzione che ti viene incontro. Nella tua vita personale e professionale, le persone saranno ansiose di vedere cosa farai dopo. Un Acquario avrà grandi aspettative. È perché sanno cosa puoi fare.

Amore/Amicizia: un incontro di buon auspicio tra la Luna dell'Acquario, Venere, Giunone e Saturno in cima al tuo tema natale suggerisce che non sarai in grado di nascondere ciò che sta accadendo nella tua vita amorosa. Il mondo potrebbe assistere a una coppia destinata a una felicità duratura. Se sei single, potresti mettere gli occhi su un individuo eccentrico o lungimirante che può fornire lo status e la reputazione sociale a cui aspiri. È uno dei giorni migliori dell'anno per attirare persone eccitanti nella tua orbita.

Carriera/Finanza: con un accumulo planetario nel tuo settore pubblico, l'immagine è tutto. Potresti essere visto come uno degli innovatori nella tua cerchia professionale. Che sia vero o no, tutti pensano che tu sia qualcuno da tenere d'occhio. Chi è l'influencer su cui tieni d'occhio? Avvicinati e crea una connessione più personale. Avere persone influenti al tuo fianco può aiutare la tua carriera.

Crescita personale/Spiritualità: se puoi vederlo, puoi esserlo. Potrebbe sembrare banale, ma c'è del vero in quanto il visionario Nettuno si sincronizza con il Nodo Nord nel tuo segno. Credere in te stesso è metà della battaglia quando vuoi fare qualcosa di monumentale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: hai la garanzia di crescere a passi da gigante. Quando decidi di rischiare, quel momento potrebbe cambiare la tua vita per sempre, quindi fai attenzione a nuovi percorsi e possibilità. Se hai bisogno di tenerti per mano, chiedi supporto a un coraggioso Acquario.

Amore/Amicizia: la tua vita amorosa può presentare un'avventura emozionante o una sfida insolita quando la Luna dell'Acquario incontra Venere, Giunone e Saturno nella tua costosa nona casa. Indubbiamente raggiungerai il tuo limite di crescita mentre questi corpi planetari si allineano. Potrebbe essere necessario espandere il tuo cuore e la tua mente per abbracciare una persona o una situazione diversa da come pensi che dovrebbe essere l'amore. Essere disposti a rischiare qualcosa che sfida le aspettative potrebbe avere ricompense durature.

Carriera/Finanza: non dovresti essere così veloce nel mettere da parte le tue speranze e i tuoi sogni. Potresti avere un chiaro colpo su come manifestare la tua visione mentre il mistico Nettuno nel tuo settore professionale si allinea con i nodi della luna. Possiedi già alcune delle abilità di cui hai bisogno per fare ciò che vuoi fare. Devi solo fidarti di essere in grado di coltivare le abilità che sembrano un po' scoraggianti. Se vuoi che le cose accadano, datti da fare.

Crescita personale/Spiritualità: sarai la mamma/papà orsa saggia e premurosa di cui tutti hanno bisogno poiché il guaritore ferito Chirone si allinea con la nutrice Cerere nel tuo segno. Non essere timido nel dare incoraggiamento e lode. Le tue parole possono elevare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: gestire con successo le interazioni di oggi richiederà che tu sappia non solo quello che vuoi, ma anche quello che meriti. Altre persone (soprattutto gli Acquari) influenzeranno senza dubbio i tuoi affari, ma ciò non significa che non puoi negoziare.

Amore/Amicizia: un incontro tra la Luna dell'Acquario, Venere, Giunone e Saturno potrebbe segnalare uno sviluppo significativo in una relazione intima. Potresti sperimentare la massima intensità che trasforma il modo in cui tu e il tuo interesse amoroso vi relazionate. Anche se se il tuo partner non riesce a rispondere ai tuoi bisogni più profondi, potrebbe esserci una separazione. Potresti trovare difficile accontentarti di ciò che non ti serve. Se single, potresti incontrare qualcuno con cui c'è una pazza chimica che va oltre il sex appeal superficiale.

Carriera/Finanza: potrebbe esserci anche uno sviluppo significativo in merito a debiti, prestiti, alimenti, eredità o fondi condivisi con un'altra persona. Potresti concludere un accordo che serva gli interessi di entrambe le parti, o un accordo esistente potrebbe finire.

Crescita personale/Spiritualità: i tuoi pensieri si rivolgono alle tue speranze per il futuro mentre il visionario Nettuno si sincronizza con i nodi della luna. Chi sono gli alleati a cui puoi rivolgerti per supporto e guida mentre insegui i tuoi sogni? Arrivare dove vuoi andare richiederà l'assistenza di amici e colleghi, nonché di gruppi e organizzazioni che rappresentano il tuo interesse. Pensa oltre il momento presente e inizia a coltivare le relazioni di cui hai bisogno.