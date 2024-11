Oroscopo di oggi 28 novembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 28 novembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 28 novembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L'immagine non è tutto. Tuttavia, potresti sopravvalutarne l'importanza, poiché la seducente Venere nel tuo settore pubblico si scontra con il fratturato Chirone nel tuo segno. Non importa quanto sia elegante il tuo aspetto e quanto sia raffinata la tua presentazione, potresti comunque pensare che il tuo aspetto non sia all'altezza. Troverai senza dubbio delle imperfezioni su cui fissarti se vai a cercare il peggio. Concentrati su ciò che ti piace di te stesso invece che su ciò di cui sei infelice. Ciò a cui presti attenzione cresce. Le tue emozioni possono essere intense con la luna nello Scorpione cupo per tutto il giorno. Cerca di ricordare che i sentimenti non sono fatti. Probabilmente sarai meno irritato quando la luna si allineerà con lo stoico Saturno questa sera.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Può essere dura avere fede nell'amore quando il tuo sovrano, Venere, si scontra con l'insicuro Chirone nella tua casa dell'autodistruzione. Quando ti aggrappi alle regole della tua relazione ma non ottieni comunque l'amore che desideri, può essere un'esperienza scoraggiante. Purtroppo, avere dei limiti non ti fa guadagnare un premio. Tuttavia, ciò che ottieni è l'amor proprio e l'amor proprio che meriti. Le persone spesso ti trattano nel modo in cui pensi di meritare di essere trattato. Mantieni la fede finché non attrai un potenziale partner che ti ama e ti rispetta tanto quanto ami e rispetti te stesso. Fidati che la tua persona è là fuori che ti sta cercando. Sappi che meriti il ​​meglio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre l'affettuosa Venere si scontra con l'insicuro Chirone nella tua casa della comunità, la mancanza di attenzione da parte di un amico può farti chiedere se tiene davvero a te. Il suo comportamento nei tuoi confronti è cambiato? O è sempre stato un caso in cui hai messo più nella relazione di quanto ne ricavi? Prima di giocare al gioco della colpa e della vergogna, ammetti la tua parte. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che non sei sempre la persona più facile con cui avvicinarsi. Se è una vera amicizia, trova un modo per superare le vostre differenze. In amore e amicizia, è richiesta un'attenta cura.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Essere eccessivamente preoccupati di ciò che il mondo pensa della tua vita amorosa è destinato ad aumentare la tua ansia. Potresti dare troppo credito all'opinione pubblica poiché Venere attenta all'immagine nella tua zona di partnership si scontra con l'insicuro Chirone nella tua casa di status. È sciocco dare più importanza alla tua immagine e reputazione di una connessione cuore a cuore. Non dovrebbe importare cosa pensano gli altri della tua scelta di partner o dello stato della tua relazione. Ciò che conta è che ti senti bene riguardo alla tua situazione e sicuro delle scelte che fai. Appoggiati all'amore e lascia che gli altri pensino quello che vogliono pensare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

La tua passione per un progetto non è una garanzia che non commetterai un errore e non rovinerai le cose. Quando Venere nella tua casa del lavoro si scontra con Chirone frammentato, potresti essere così nella zona da non accorgerti di aver deviato dal percorso. Venere non è esattamente nota per il suo duro lavoro. Quindi, anche se potresti essere entusiasta di ciò che stai facendo, non significa che ti stai impegnando quanto dovresti. È una buona idea rivedere le linee guida prima di tuffarti. Anche controllare i tuoi progressi lungo il percorso può essere utile. Potresti non comprendere la direttiva così bene come pensi di fare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

L'insicurezza può creare scompiglio nella tua vita amorosa quando Venere e il ferito Chirone si scontrano nelle tue zone di appuntamenti e intimità. Invece di divertirti con il tuo partner o di goderti il ​​tempo che passi a conoscere qualcuno di nuovo, ti preoccupi di tutte le cose che potrebbero andare male. Ammettiamolo: con l'amore, non esiste una cosa certa. L'unica garanzia è che finirai da solo se non sei disposto a rischiare con l'amore. Cambia la narrazione considerando tutte le cose che potrebbero andare bene. Non tutte le storie d'amore sono destinate a finire in tragedia.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Può essere deludente quando una persona che ti piace non ti capisce e non capisce come la tua educazione ha plasmato chi sei. Quando l'affettuosa Venere si scontra con il ferito Chirone nella tua casa della partnership, potresti sentirti invisibile e inascoltato. Non tutti sono così sensibili e perspicaci come vorresti che fossero. A meno che non ci siano problemi più seri in un'amicizia o in una relazione, non trasformare una piccola disconnessione in un fattore decisivo. La vera intimità emotiva non può essere coltivata da un giorno all'altro. Lascia che la tua connessione si sviluppi in modo organico. Ci vuole tempo perché una persona arrivi a capire chi sei.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Sei entusiasta di mettere in gioco le tue idee. Tuttavia, l'entusiasmo potrebbe non essere sufficiente per conquistare un progetto impegnativo, poiché l'appassionata Venere si scontra con il frammentato Chirone nella tua casa del lavoro. Fai attenzione a non vantarti di avercela fatta finché non sai come stanno le cose. Lascia che il tuo entusiasmo ti ispiri a continuare finché non ci riesci. Una conversazione con il tuo partner o una persona di interesse potrebbe lasciarti con più domande che risposte. Una discussione delicata è meglio rimandarla a più tardi se ti senti anche solo un po' insicuro. In questo momento, è improbabile che tu riceva la convalida di cui hai bisogno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Non importa quanto spendi per un appuntamento o un regalo per il tuo partner, potrebbe non produrre il risultato desiderato. Poiché la sontuosa Venere nella tua casa dei beni si scontra con l'insicuro Chirone nella tua zona romantica, usare denaro o privilegi per ottenere l'affetto di qualcuno può essere disastroso. La stravaganza può catturare l'attenzione di una persona, ma non può comprare l'amore che desideri. Se il tuo appuntamento o partner non riconosce il tuo vero valore, non è la persona giusta per te. Allo stesso modo, un regalo costoso per tuo figlio non è un sostituto per l'attenzione e l'affetto. Prima di sborsare, considera se ne vale la pena.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

I tuoi poteri di attrazione sono incredibilmente potenti mentre l'affascinante Venere viaggia attraverso il tuo segno. Tuttavia, potresti non essere convinto della tua desiderabilità mentre Venere e l'insicuro Chirone si scontrano. Potresti avere dubbi sulle persone che attiri nella tua orbita. Per alcune capre, una marcata differenza di background o educazione può essere un fattore decisivo. Sta a te decidere cosa funziona per te in un'amicizia o in una relazione, ma sappi che non esiste una corrispondenza perfetta. Non usare le differenze come scusa per evitare di avvicinarti a qualcuno. Devi prendere il buono e il cattivo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

La tua vita amorosa può essere motivo di preoccupazione quando Venere nella tua casa dell'auto-annullamento si scontra con Chirone fratturato. Un problema romantico che ti sta causando dolore non può essere evitato o negato. Invece di rimuginarci sopra, indossa le tue mutandine da persona grande e affronta le cose in modo maturo. Avere una conversazione imbarazzante con il tuo interesse amoroso può svolgere un ruolo nel programma. Non c'è garanzia che diranno quello che vuoi sentire. Tuttavia, può essere un sollievo tirare le cose allo scoperto e capire come stanno le cose. Anche i messaggi di testo e gli scambi di e-mail possono indurre ansia. Se non riesci a gestire l'incertezza, evita per ora le questioni delicate.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Venere nel Capricorno attento allo status e la tua casa della comunità potrebbero accendere il desiderio di competere con gli amici più eleganti. Quando Venere e l'insicuro Chirone si scontrano, potresti sentire di dover vestirti per impressionare o spendere soldi per attività che non puoi permetterti. È bello fare follie se stai spendendo per qualcosa che ti renderà felice. Tuttavia, se stai spendendo troppo per stare al passo con i ragazzi più fighi, potresti avere rimpianti quando arriveranno le bollette. Sii onesto su ciò che puoi permetterti. Un vero amico capirà e non ti farà pressioni per accettare un'attività costosa. Proponi invece un'alternativa conveniente.