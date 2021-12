Oroscopo di oggi 29 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 29 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 29 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è un'aria di speranza quando il benefico Giove si sposta in Pesci. Anche se certe situazioni possono essere stressanti e tese (come quando hai a che fare con un testardo Capricorno), non puoi fare a meno di credere che tutto andrà per il meglio.

Amore/Amicizia: il filtro tra il cervello e la bocca è inesistente poiché il comunicatore Mercurio e l'agitatore Eris si scontrano. Vocalizzare ogni tuo pensiero potrebbe lasciare qualcuno con sentimenti feriti. Fai uno sforzo in più per essere consapevole di ciò che dici.

Carriera/Finanza: avanzare con un'insolita mossa di denaro potrebbe essere una ricetta per il disastro con Marte spericolato in contrasto con il volatile Urano. Fai attenzione a non soccombere alla pressione per agire prima di avere la possibilità di ricercare tutti gli angoli e ottenere una comprensione dei fatti. Solo il più fortunato degli arieti può trovare un modo per farlo funzionare. I meno fortunati potrebbero subire un colpo finanziario o, nel peggiore dei casi, dover fare i conti con conseguenze legali.

Crescita personale/spiritualità: oggi, il saggio guru Giove rientra in Pesci e nella tua mistica dodicesima casa, dove risiederà fino all'inizio di maggio. Questo promette di essere un momento profondamente spirituale. La meditazione, il lavoro onirico, la metafisica e le attività che consentono di immergersi con frequenze più elevate possono essere gratificanti, a condizione che non diventino un veicolo per fuggire dalla realtà quotidiana. La tua compassione aumenterà e sperimenterai un senso di unità con tutta la vita.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: oggi è uno di quei giorni strani che vorresti chiamare festivo a causa della sua vicinanza a un giorno festivo, ma probabilmente è solo un normale mercoledì e il lavoro invita. La Luna in Bilancia illumina la tua sesta casa di lavoro, salute, abitudini e cura di sé, ricordandoti di mantenere un equilibrio nella tua vita. La giornata inizia con un sestile tra la Luna in Bilancia e Marte in Sagittario, quindi la buona notizia è l'entità dell'energia generata da questo transito. Farai molto oggi, quindi tuffati. Se hai bisogno di delegare, una fidata Vergine è pronta.

Amore/Amicizia: Pallade in Pesci mette in evidenza la tua undicesima casa dell'amicizia e dell'umanitarismo, sestilando Giunone in Capricorno nella tua nona casa della mente superiore. Approfondisce la tua capacità di lavorare con gli altri per produrre risultati e realizzazioni creative. La collaborazione con gli spiriti affini può cambiare il mondo. Metti insieme la tua testa con i tuoi capolini creativi e guarda cosa si svolge.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario attiva la tua decima casa di carriera e successo, trionfando con la Luna in Bilancia. Questo è un meraviglioso transito per gli affari, che porta avanti i tuoi obiettivi e crea una solida base su cui costruire. Puoi fare seri progressi oggi, se lo desideri.

Crescita personale/spiritualità: ritagliati del tempo tranquillo per te stesso oggi, la tua intuizione vuole parlarti e ha bisogno di solitudine affinché tu possa ascoltare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le attività di routine potrebbero essere più difficili di quanto dovrebbero essere poiché la Luna in Scorpione si scontra con il sorvegliante Saturno e il disgregatore Urano. Non tutti (in particolare Toro e Acquario) saranno cooperativi. Dovrai aggirarli per portare a termine le cose.

Amore/Amicizia: stabilire dei confini potrebbe essere cruciale in quanto Marte nel tuo settore di partnership si allinea con Saturno, creatore di regole. Non è terribilmente romantico, né sembra particolarmente amichevole. Tuttavia, è essenziale se vuoi ottenere rispetto. Purtroppo, alcune persone spingeranno le cose troppo oltre e trarranno vantaggio se glielo permetti. Far sapere a qualcuno dove si trova la linea può impedirti di finire in una situazione indesiderata.

Carriera/Finanza: potresti sentirti insicuro riguardo al futuro mentre l'ambizioso Sole Capricorno si scontra con Chirone frammentato. Potresti chiederti se avrai il supporto necessario per raggiungere i tuoi obiettivi. Tu e il tuo partner (in amore o in affari) potreste non essere sulla stessa pagina. Oppure potresti sentirti sopraffatto dalla prospettiva di dover realizzare tutto da solo. Anche il debito può essere un problema. Puoi cambiare le cose se ti impegni a prendere misure costruttive piuttosto che aspettare che le cose cambino.

Crescita personale/spiritualità: l' odierna congiunzione Mercurio/Venere potrebbe innescare una conversazione emotivamente intima. Aprirsi a una figura di fiducia può essere incredibilmente edificante. Può aiutarti a chiarire i tuoi bisogni e desideri più profondi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: dove puoi andare? Come puoi crescere? Queste sono domande che possono sorgere quando l'espansivo Giove si sposta in Pesci. Sarai pronto per ogni tipo di avventura, purché non ti lasci scoraggiare da una persona negativa (come l'Ariete o il Capricorno).

Amore/Amicizia: potresti essere spinto a chiamare qualcuno mentre l'espressivo Mercurio fa quadrato a Eris scontenta. Questo potrebbe essere un affare disordinato, soprattutto se si svolge in pubblico. Parla con gli altri nel modo in cui vuoi che ti si parli. Se i ruoli fossero invertiti, saresti furioso con qualcuno che non ti tratta con il rispetto che meriti. Se dovessi trovarti a ricevere parole infuocate, frena l'impulso di rispondere a tono.

Carriera/Finanza: collaborare a un incarico potrebbe non essere facile poiché il frettoloso Marte nella tua zona di lavoro si scontra con l'instabile Urano nella tua casa del lavoro di squadra. Potenziare sarebbe una ricetta per il disastro. È meglio rallentare e prendersi il proprio tempo.

Crescita personale/spiritualità: aumentare di livello la tua istruzione (accademicamente e spiritualmente) può avere un ruolo nei tuoi piani mentre l'espansivo Giove rientra nei Pesci visionari e nella tua casa di istruzione superiore. Fino all'inizio di maggio, sarai attratto da attività che promettono di ampliare i tuoi orizzonti mentali e fisici. I viaggi a lunga distanza potrebbero avere un ruolo nei tuoi piani. Espandersi con qualcosa che parla al tuo spirito potrebbe avere i suoi frutti.