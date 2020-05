Oroscopo di oggi 29 maggio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 29 maggio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 29 maggio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei desideroso di mettere in pratica ciò che sai, anche se potrebbe non essere così semplice come sembra. Fai attenzione ai segni che indicano che ci sono più informazioni che devi raccogliere. Chiedi assistenza a un Gemelli esperto.

Amore / Amicizia: è dolce che tu sia così preoccupato per qualcuno che sta attraversando un periodo difficile. È naturale che tu voglia fare il possibile per aiutarli. Il guardiano dei Gemelli al sole Cerere mette in guardia dal soffocamento e dall'essere eccessivamente protettivo. Un aiuto non richiesto può sembrare un intromissione, quindi fai attenzione a non dare per scontato di sapere di cosa ha bisogno qualcuno. Invece, chiedi loro se puoi essere d'aiuto.

Carriera / Finanza: ottenere le informazioni che ti servono per completare un incarico può essere una sfida con la Luna del primo trimestre che fa confondere le cose nella tua zona di lavoro. Potresti avere problemi a raggiungere la persona giusta, oppure i dati disponibili potrebbero essere errati o incompleti. Perché sei desideroso di fare le cose, sarà una tentazione di potenziare ciò che hai; tuttavia, ciò potrebbe rimandarti al primo passaggio. Se il tempo è dalla tua parte, aspetta di avere ciò di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: gli insegnamenti spirituali che hanno superato la prova del tempo possono essere fonte di conforto quando la luna contatta il nodo sud nella tua casa di coscienza superiore. A volte, è confortante ricadere su ciò che sai.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la maggior parte delle volte, sei super attenta ai soldi e fai solide scelte finanziarie. Di tanto in tanto, ti piace prestare attenzione al vento. Oggi è uno di quei giorni spensierati. Non incolpare una Vergine abilitante se fai saltare il tuo budget.

Amore / Amicizia: sei leale come arrivano, quindi farai il possibile per aiutare un amico nel bisogno. Il Sole dei Gemelli nella tua zona monetaria squadrando il guardiano Cerere mette in guardia contro il lancio di denaro per i problemi di qualcuno. Potrebbe essere meglio prestare un orecchio comprensivo o una spalla su cui piangere piuttosto che dare denaro a qualcuno. Soprattutto se si tratta di qualcuno che ha spesso bisogno di essere salvato. Sei un esperto di denaro, quindi perché non condividere alcuni suggerimenti?

Carriera / Finanza: il denaro non è un oggetto quando il tuo cuore è pronto per un buon momento. Il primo quarto di luna nella tua casa di intrattenimento e romanticismo avverte che una spesa impulsiva potrebbe rovinare il tuo budget. Con il Gemini Sun nella tua zona di guadagni, stai cercando di mettere soldi in banca. Spruzzare potrebbe distruggere totalmente quei piani. Puoi ridimensionare le cose e optare per un divertimento più economico? O forse potresti impegnarti ad essere frugale nei prossimi giorni per recuperare le tue spese?

Crescita personale / spiritualità: con la Luna Vergine che contatta Urano nel tuo segno, sei uno spirito libero. Vai avanti e divertiti a marciare al ritmo del tuo tamburo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è importante che la tua cerchia interna di amici e familiari ti capisca e ti sostenga. Devi investire in quelle relazioni in modo da poter fare un ritiro emotivo quando hai bisogno di supporto. Non abbiate paura di chiedere quel supporto se ne avete bisogno ora.

Amore / Amicizia: se non puoi essere vulnerabile con un amico, a chi puoi rivelare il tuo cuore? Mentre il Sole Gemelli presenta il guaritore ferito Chirone, potresti sentirti al sicuro aprendoti a un amico fidato. È incredibilmente gratificante avere qualcuno nella tua vita che ti prende e ti accetta come sei.

Carriera / Finanza: trattare con un capo bisognoso può essere fastidioso. Con il sole nel tuo cartello che squilla il guardiano Cerere nella tua zona di lavoro, ci si può aspettare che tu vada oltre per soddisfare i loro bisogni. Di solito, potresti non preoccuparti, ma diventa problematico quando interferisce con la tua capacità di fare il tuo lavoro. L'aspetto negativo di essere bravo in quello che fai è che devi fare tutto. Basta sorridere e sopportare.

Crescita personale / spiritualità: può sembrare un caso tuo contro di loro poiché la Luna del Primo Quarto incide sulle relazioni familiari. Con il sole nel tuo segno, sei intenzionato a fare le tue cose; tuttavia, non puoi permetterti di trascurare le persone più vicine a te. Forse puoi trovare un modo per scendere a compromessi?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ci sono un certo numero di cose che vorresti condividere, ma molte sono informazioni sensibili che stai ancora cercando di elaborare. Quindi, solo il confidente più fidato farà. Un Ariete nella tua cerchia non giudicherà ciò che stai attraversando

Amore / Amicizia: la Luna del Primo Quarto nella tua casa di comunicazione ti sconsiglia di condividere i tuoi pensieri prima di aver capito come ti senti. Anche se hai l'impulso di mettere le cose in chiaro, farai più male che bene se sei confuso o dai a qualcuno l'impressione sbagliata. Non c'è niente di sbagliato nel dire che hai bisogno di tempo per riflettere. Alcune cose non possono essere affrettate, quindi non lasciare che nessuno ti spinga ad aprirti.

Carriera / Finanza: il Sole dei Gemelli nel tuo regno nel backstage che asserisce il guaritore ferito Chirone nella tua carriera lo rende un giorno eccellente per lavorare tranquillamente dietro le quinte. Elimina tutti i casini che hai fatto e lavora per correggere gli errori senza attirare troppa attenzione. Una volta sistemate le cose, i tuoi sforzi parleranno da soli. A poco a poco, trasformerai una debolezza in una forza.

Crescita personale / spiritualità: con il sole che squarcia la materna Cerere nella tua casa di coscienza superiore, sei in pericolo di aggrapparti al primo insegnante o filosofia che sembra schiacciare la tua sete spirituale. Non perdere il tuo senso di discernimento. Ne hai bisogno più che mai.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: quando la luna esce dal tuo segno, ti lascia con un senso di ciò che è più importante per te ora. Ed è stare in compagnia di persone a cui ti senti vicino. Un Gemelli, in particolare, può essere molto facile parlare e qualcuno di cui ti puoi fidare.

Amore / Amicizia: puoi diventare un po 'appiccicoso con il sole che squarcia Cerere bisognoso nella tua zona di intimità. Sotto questa influenza, la vicinanza che brami può essere stucchevole. Non è saggio essere eccessivamente attenti ai bisogni di qualcuno. Potresti pensare di essere d'aiuto, ma sa di disperazione. In caso di dubbio, comporlo di una tacca prima che qualcuno si accorga che stai esagerando.

Carriera / Finanza: non lasciare che i soldi siano un ostacolo a fare qualcosa di divertente con un amico. Con le finanze del primo quarto di luna che incidono, potresti chiederti se puoi permetterti di sfoggiare. Se non puoi, rivedi i tuoi piani per un divertimento più economico o gratuito. Con il sole in Gemelli sociale nella tua zona di amicizia, passare del tempo con la tua squadra e incontrare nuove persone è più importante che mai. Trova un modo per farlo funzionare.

Crescita personale / spiritualità: c'è qualcosa da dire per trovare la spiritualità che ti parla. Può essere la tua porta in una tempesta. Non aspettare fino a quando non sperimenti turbolenze per trovare insegnamenti che risuonano con te. Perché non leggere un libro o due o parlare con un mentore di fiducia?

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la vita offre così tante eccitanti possibilità. Come puoi restringerli e sceglierne solo uno? Nell'interesse di realizzare qualcosa, è meglio stabilire le priorità. Lascia che un esperto Toro ti aiuti a decidere a cosa prestare la tua attenzione.

Amore / Amicizia: potresti sentirti più a tuo agio lasciandoti vulnerabile con qualcuno a cui tieni mentre il Sole dei Gemelli si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa dell'intimità. Ci vuole un enorme coraggio per aprirsi e rivelare le parti più teneri di chi sei. Piccoli passi, Vergine. Ci vuole tempo per sviluppare la fiducia, quindi non avere troppa fretta per coltivare un legame emotivo.

Carriera / Finanza: con la Luna del Primo Quarto nel segno, potresti non sapere se stai arrivando o uscendo. All'improvviso, potresti avere ripensamenti sul percorso che stai seguendo. Presta attenzione alle tue emozioni, ma non apportare grandi cambiamenti in base a ciò che provi ora. È naturale dubitare di te stesso. Tuttavia, è probabilmente meglio che ti attacchi al percorso che stai seguendo. Potresti essere vicino al raggiungimento di un traguardo. Una volta che ciò accade, puoi rivalutare la tua situazione e determinare se vuoi cambiare rotta.

Crescita personale / spiritualità: un'idea selvaggia può valere la pena di essere presa in considerazione. Mentre la luna nel tuo segno contatta Urano lungimirante, i concetti che ti vengono in mente potrebbero essere geniali. Perché non esplorarlo ulteriormente?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la gregaria luna in Leone nella tua zona della comunità, devi sentire che c'è un posto a cui appartieni. Rendi prioritario il collegamento con gli amici anche se si tratta solo di una video chat. Un Gemelli potrebbe avere alcune notizie interessanti da condividere.

Amore / amicizia: condividere nuove esperienze è una parte meravigliosa dell'amicizia. Mentre la vivace Luna Leone nella tua zona di amicizia contatta Venere nella tua casa di istruzione superiore, tu e un amico potreste ispirarvi a vicenda per imparare qualcosa di nuovo. In futuro, potresti prendere una lezione insieme o viaggiare verso una destinazione eccitante. Inizia a cercare le tue opzioni e vedi cosa ti piace.

Carriera / Finanza: preparati a promuovere i tuoi piani professionali e generare un ronzio su ciò che stai facendo. Con il comunicatore Mercurio nella zona di carriera e reputazione, puoi far sapere alle persone giuste chi sei e cosa hai da offrire. Fino al 4 agosto, approfitta delle opportunità di fare rete tra professionisti che la pensano allo stesso modo e crea connessioni che possono aiutarti ad arrivare dove vuoi. È un momento eccellente per chiedere assistenza ai superiori e far loro sapere cosa speri di ottenere.

Crescita personale / spiritualità: il mercurio intelligente che contatta il nodo nord nella tua casa di livello superiore è un invito ad ampliare le tue conoscenze. Tornare a scuola o seguire un corso di studio indipendente potrebbe essere prezioso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: essere costantemente stressati. Mentre la luna passa dalla tua decima casa pubblica nella tua zona di amicizia, sarà un sollievo uscire da un ruolo di alta visibilità e rilassarti con i tuoi amici. Appendere con una Bilancia può essere rilassante.

Amore / Amicizia: ci sono così tante persone intriganti con cui connettersi. Il primo quarto di luna nel tuo settore sociale rende difficile decidere in quali relazioni investire tempo. Vuoi immergerti più a fondo nel conoscere qualcuno di speciale o vuoi allargare la tua rete e vedere chi altro puoi catturare? Essere coinvolti in un'attività di gruppo potrebbe anche essere interessante. Spero che tu possa impegnarti con qualcuno o qualcosa prima che il giorno sia finito.

Carriera / Finanza: se devi risolvere un incarico o dedicare tempo a migliorare le tue abilità, l'assistenza dovrebbe essere disponibile se ne hai bisogno. Con il sapiente guaritore ferito nella tua zona di lavoro, trarrai beneficio dall'attingere al supporto a tua disposizione. Qualcuno intorno a te probabilmente può riempire i tuoi spazi vuoti e aiutarti a prendere la strada giusta. Ogni piccola raffinatezza che fai dà una spinta alla tua sicurezza.

Crescita personale / spiritualità: la tua preoccupazione per gli altri, in particolare i bambini, è accattivante. Anche se l'amore materno può rapidamente trasformarsi in amore soffocato mentre il sole piazza il guardiano Cerere. Cerca di non essere troppo iperprotettivo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: quando la luna entra in Vergine e nella tua decima casa pubblica, vorrai essere visto, conosciuto e amato. Non c'è nulla di sbagliato in questo, anche se potresti avere un problema se cerchi l'attenzione della persona sbagliata. Un Gemelli potrebbe non essere disposto ad obbligare.

Amore / Amicizia : l'impulso di coccolare ed essere coccolati è forte con Cerere nutrice nel tuo regno di casa e famiglia. Un quadratino del Sole dei Gemelli dice che potresti portare troppo lontano il ruolo di custode. Essere appiccicosi e iperprotettivi non è un bell'aspetto. In effetti, potrebbe farti sembrare disperato. Cerca l'amore di qualcuno che non ti giudicherà bisognoso, come un familiare o un amico. Ma non metterlo così spesso con il tuo interesse amoroso.

Carriera / Finanza: se sei sotto i riflettori, può essere tentato di rubare il tuono di qualcuno. Con il Primo quarto di luna nella tua zona di carriera, potresti trascurare i contributi di un collega. Non essere quella persona che non dà credito quando il credito è dovuto. Invece, condividi i riconoscimenti e rendilo vincente. Nelle prossime settimane, farai il tuo miglior lavoro con un partner. Quindi, non dovresti mettere a rischio una relazione importante.

Crescita personale / spiritualità: provare, provare e riprovare è una buona regola empirica poiché gli aspetti del sole feriscono il guaritore Chirone nel regno che governa hobby, creatività e sport. La pratica rende perfetti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna nello spirito del Leone, hai un'immensa riserva di energia e passione da cui attingere. Quindi, puoi essere eccitato anche per le attività più banali. Un Gemelli può apprezzare il tuo entusiasmo e l'atmosfera motivante.

Amore / amicizia: con Mercurio intelligente nella tua zona di partnership, farai il tuo miglior brainstorming con qualcuno che capisce come pensi. Fino al 4 agosto, convocazioni individuali con il tuo interesse amoroso o il tuo migliore amico saranno molto perspicaci. Il feedback che riceverai non avrà prezzo. Offrirai anche ottimi consigli perché sei sensibile e trovi facile entrare in empatia. I problemi di relazione possono essere risolti attraverso la conversazione. Non c'è garanzia che tutto andrà per la tua strada, ma almeno otterrai una migliore comprensione.

Carriera / Finanza: Mercurio che incontra il Nodo Nord nella tua casa di lavoro è un invito ad ampliare le tue conoscenze e migliorare le tue competenze. Non puoi sempre rifuggire da cose che non sai come fare. È tempo di rimboccarsi le maniche e sviluppare le abilità che possono renderti più competente. Aumenterà la tua fiducia e la tua commerciabilità. Quale nuova abilità sei pronto a conquistare?

Crescita personale / spiritualità: non ti mancherà la passione o il coraggio quando affronti una faccenda domestica o familiare. Mentre la luna nell'audace Leone contatta la dea guerriera Eris, sarai pronto a combattere la buona battaglia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: mentre la luna si trasforma in esigente Vergine e nella tua ottava casa emotiva, vuoi sentire che gli altri sono impegnati a lavorare sulla tua relazione come te. Qualcuno che si prende cura di te (forse un Gemelli), ma potrebbe avere priorità molto diverse oggi. Seguire la corrente.

Amore / Amicizia: potresti sentirti come se avessi la punta corta del bastone quando il tuo interesse amoroso è giocoso e civettuolo piuttosto che fornire la profondità emotiva e l'impegno che brami. Con la Luna del Primo Quarto in perspicace Vergine, puoi essere piuttosto critico; tuttavia, prendere quella virata non ti darà ciò che desideri. Alleggerisci, Acquario! C'è un momento per immergerti in profondità e in profondità nelle tue emozioni, anche se probabilmente non lo è oggi.

Carriera / Finanza: acquistare un regalo speciale per qualcuno è un modo eccellente per mostrare il tuo affetto. L'intelligente Sole dei Gemelli che nutre Cerere nella tua casa di denaro e possedimenti mette in guardia contro l'uso di denaro, regali e privilegi speciali per garantire la lealtà di qualcuno. Il denaro non può comprarti amore, ma può certamente attirare l'attenzione di qualcuno. Purtroppo, possono smettere di darti il ​​loro tempo quando i vantaggi si esauriscono.

Crescita personale / spiritualità: sei un adulto, giusto? Ciò significa che sai come scusarti quando hai fatto qualcosa di sbagliato. Con l'espressivo Gemelli Sun che aspira il guaritore ferito Chirone, questo potrebbe essere il tuo momento per rendere le cose giuste con qualcuno con cui sei caduto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: le esigenze di relazione verranno messe a fuoco; tuttavia, potresti essere davvero frustrato se non riesci a soddisfarli oggi. È fondamentale che tu sia consapevole del tempo e dello spazio di qualcuno, in particolare se la persona in questione è un Gemelli.

Amore / amicizia: i bisogni di relazione possono scontrarsi con le responsabilità familiari a causa dell'impatto della Luna del Primo Quarto. Se c'è un impegno che devi rispettare sul fronte interno, è meglio seguire. Una volta che è fuori mano, puoi concentrarti su una relazione senza distrazione. Se sei single e super impegnato, potresti chiederti quando avrai tempo di incontrare qualcuno di nuovo. Probabilmente non oggi, ma se dai la priorità ai tuoi obblighi, puoi liberare un po 'di tempo nelle settimane a venire.

Carriera / Finanza: l'unico modo per creare stabilità finanziaria è affrontare direttamente i problemi di denaro. Man mano che gli esperti Gemelli Sun frammentano Chirone nella tua casa dei guadagni, potresti essere ispirato a trattare questioni monetarie che in genere eviteresti. Pagare le bollette e elaborare i budget è così noioso. Tuttavia, sentirai un enorme senso di realizzazione una volta che avrai messo le cose in ordine.

Crescita personale / spiritualità: sei una persona compassionevole per natura. Anche se, troppa cura è stucchevole mentre il Sole dei Gemelli piazza nutrendo Cerere nel tuo segno. Invece di presumere che il tuo aiuto sarà accolto, chiedi prima di offrire il tuo consiglio o assistenza.