Oroscopo di oggi 29 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 29 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 29 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti sentirti un po' tenero e potresti non voler affrontare le tue emozioni mentre la sensibile Luna dei Pesci attraversa il tuo regno nel backstage. Alcuni individui (soprattutto Gemelli) non capiscono cosa stai passando. Cerca incoraggiamento da un amico maturo.

Amore/Amicizia: dimostrerai di essere un amico irresistibile mentre la rispettosa Giunone incontra il fermo Saturno nel tuo settore sociale. Quando prometti la tua fedeltà a qualcuno, possono fidarsi che gli avrai le spalle. Se stai ancora cercando il tuo amico per sempre, potresti trovarlo in una persona bizzarra che è più vecchia o più matura del tuo solito equipaggio. Apprezzerai la prospettiva di qualcuno che ha vinto le sfide che devi affrontare. Porterai la stessa incrollabile fedeltà a tutti i gruppi a cui appartieni.

Carriera/Finanza: poiché il sole nel tuo segno si sincronizza con l'ossessionato Vesta nella tua zona di lavoro di squadra, farai del tuo meglio quando collaborerai con persone intelligenti che sono concentrate sul compito da svolgere. Sei bravissimo a trovare idee brillanti. Tuttavia, reagire non è il tuo forte. Sarà fantastico lavorare con persone in grado di eseguire i tuoi concetti e portarli a termine.

Crescita personale/Spiritualità: Attento, montone. Le tue parole potrebbero non suonare molto premurose mentre la losca Luna Pesci si scontra con la materna Cerere nel tuo settore delle comunicazioni. Se non hai niente di carino da dire, probabilmente dovresti chiudere le labbra.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna in Pesci e la tua zona comunitaria, essere tra le persone che ti accolgono e ti fanno sentire parte della banda è importante. Può essere teso con un Gemelli. Potrebbe essere difficile rispondere ai bisogni dell'altro.

Amore/Amicizia: una fusione Giunone/Saturno in cima alla tua classifica indica che sarai visto come una cattura desiderabile, in particolare per coloro che desiderano un partner leale, laborioso e in grado di elevare il proprio status. Ammettiamolo, non ti dispiace essere qualcuno con cui le altre persone desiderano stare. In effetti, potresti creare deliberatamente un'immagine che proietti stabilità e successo. Sarà interessante vedere chi se ne accorge.

Carriera/Finanza: ti impegnerai molto per impressionare i superiori mentre l'intraprendente sole in Ariete si allinea con Vesta focalizzata nel tuo settore professionale. I tuoi capi e colleghi sarebbero sbalorditi da quanto lavoro fai dietro le quinte. Non sempre miri ad attirare l'attenzione. Tuttavia, sarebbe bello che qualcuno riconoscesse tutto ciò che fai. Tieni la testa bassa, toro, e continua così. Quando sei così produttivo, il tuo lavoro parla da sé.

Crescita personale/Spiritualità: otterrai una primavera a tarda notte mentre la Luna dei Pesci contatta il thriller Urano nel tuo segno. Andare a dormire potrebbe essere impossibile. Potrebbe essere necessario stare sveglio e trovare qualcosa di eccitante da fare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti essere sensibile a come vieni percepito mentre la luna attraversa il tuo settore pubblico. Vuoi essere notato, ma non vuoi la vulnerabilità che può portare un'immagine di alto profilo. Fai come un Toro e comportati come se non ti importasse.

Amore/Amicizia: potresti essere sposato con le regole della tua relazione e la tua immagine di come dovrebbe essere l'impegno quando Giunone si fonde con Saturno intransigente nella tua idealistica nona casa. È bello avere dei limiti e avere una visione di come vuoi che sia la tua vita relazionale. Tuttavia, dovresti stare attento che le tue idee non diventino una prigione che ti impedisce di sperimentare l'amore. Va bene cambiare idea ed essere aperti a fare le cose in modo diverso. In effetti, è incoraggiato.

Carriera/Finanza: Con il Sole dell'Ariete nella tua casa del lavoro di squadra che contatta Vesta focalizzata, puoi imparare molto quando lavori su un compito di gruppo. Un'atmosfera di cameratismo può renderla un'esperienza sia divertente che produttiva. Se sei a scuola o stai imparando qualcosa di nuovo, sarà utile collaborare con un compagno di studio. Con l'incoraggiamento, sarai ispirato a proseguire i tuoi studi.

Crescita personale/Spiritualità: potresti sentirti in qualche modo frainteso quando la volubile Luna dei Pesci si scontra con Cerere nel tuo segno. Potresti essere visto come indifferente o invadente. Essere un buon ascoltatore ti aiuterà a rispondere a ciò di cui qualcuno ha bisogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: Imparare nuove cose, controllare destinazioni interessanti e immergersi in nuovi panorami e suoni sarà gratificante mentre la luna attraversa la tua ampia nona casa. Sarà divertente condividere un'esperienza emozionante con un Toro.

Amore/Amicizia: una fusione Giunone/Saturno nella tua zona di intimità può innescare la solitudine se non c'è nessuno nella tua vita con cui ti connetti in modo significativo. Se ti senti isolato, sii curioso dei muri che erige per proteggerti. Considera che potrebbero tenere fuori l'amore piuttosto che impedire che il dolore entri dentro. Essere amati significa essere emotivamente accessibili. Non c'è alcuna garanzia che non sarai ferito o rifiutato. È un'opportunità che puoi cogliere?

Carriera/Finanza: l'intraprendente sole in Ariete nel tuo settore professionale che si allinea con l'ossessiva Vesta potrebbe spingerti a cercare a lungo e duramente per scoprire informazioni riservate. È un giorno eccellente per la ricerca e l'indagine. Non lascerai nulla di intentato nella tua ricerca per scoprire cosa devi sapere. Se possiedi già un'importante pepita di informazioni, potrebbe essere il momento di metterla in gioco. Scavare in profondità in una questione finanziaria potrebbe rivelarsi utile.

Crescita personale/Spiritualità: riconoscere i bisogni che neghi può essere scomodo poiché la sensibile Luna Pesci si scontra con Cerere che nutre. Come sarebbe smettere di censurarti e stare bene con il bisogno di ciò di cui hai bisogno?