Oroscopo di oggi 29 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 29 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: L'ultimo quarto di luna in Leone giocoso ti invita a rivedere gli impegni che hai preso intorno alla Luna Nuova più recente. Prima di fare le tue cose, controlla di aver onorato le promesse e di esserti mostrato per gli altri, in particolare per gli Scorpioni nella tua vita.

Amore/Amicizia: Venere nell'avventuroso Sagittario che si allinea con Giove mondano può ispirarti a pianificare una vacanza post-pandemia con il tuo partner o un amico. Un'esperienza condivisa può avvicinarti e rafforzare il tuo legame. Può creare ricordi duraturi. In una nota diversa, tieni gli occhi aperti per una persona intrigante che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Potrebbero essere il tuo prossimo interesse amoroso o il tuo nuovo migliore amico. Apprezzerai una persona che apre il tuo cuore e la tua mente a una prospettiva diversa.

Carriera/Finanza: potresti fissarti sui tuoi limiti e sulle cose che ti trattengono mentre Pallade si scontra con l'ossessivo Plutone nel tuo settore professionale. Se non stai attento, potresti sprecare la giornata a lamentarti di ciò che avresti dovuto, avresti potuto e avresti realizzato se le circostanze fossero state diverse. Come dice il proverbio, "È quello che è". Inizia a pensare a come portare avanti le cose.

Crescita personale/spiritualità: troverai conforto in preziosi insegnamenti mentre la Luna del Leone e i nodi si allineano. Discutere di concetti spirituali o intellettuali con gli altri può aggiungere una nuova dimensione a ciò che già conosci.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: questa mattina la Luna in Cancro trigono il mistico Nettuno in Pesci. Se hai tempo, la meditazione, la contemplazione e il diario ti daranno un perfetto inizio di giornata. Intuizione, creatività e profonda consapevolezza sono tutti segni distintivi di questo transito, quindi approfitta di quell'energia finché puoi. Hai molto da dire e con la luna nella tua terza casa di comunicazione hai il carburante emotivo e il potere di cui hai bisogno per dirlo. Un Acquario può offendersi, ma non è un tuo problema.

Amore/Amicizia: Vesta nel sensuale Scorpione mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione e impegno e trigono alla Luna in Cancro. Probabilmente inizierai la giornata con il cuore aperto e il romanticismo in mente.

Carriera/Finanza: Giove benevolo attiva la tua decima casa di carriera, successo e successo, scontrandosi con la luna e rendendoti incline a spendere troppo. Chiudi a chiave il tuo portafoglio in modo da non pentirti di nulla una volta passato questo transito. Goditi l'ottimismo e il buon umore però!

Crescita personale/spiritualità: sei un amante e non un combattente, ma a volte la vita richiede che tu prenda in mano la spada e pulisca il campo di battaglia. Questa è una di quelle volte. Nessuna paura però. La vittoria sarà tua.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: metti un po' di musica allegra quando ti svegli e goditi il ​​trigono tra la sensibile Luna in Cancro e il mistico e fantasioso Nettuno. Ballare in giro per casa mentre ti prepari per il lavoro farà iniziare bene la giornata. Se puoi pranzare fuori dall'ufficio, considera di fare una camminata veloce e lunga. Ringiovanirà il tuo corpo e la tua mente e il tuo pomeriggio sarà più produttivo e appagante. Invita un Acquario ad andare con te e lascia che stabiliscano il ritmo.

Amore/Amicizia: Venere mette in risalto la tua settima casa di associazione e si scontra con la luna. O tu, il tuo partner o entrambi potrebbe non essere facile convivere oggi. Datevi un po' di tregua, rifiutatevi di litigare e quando tornerete a casa questa sera quella tensione sarà alle vostre spalle.

Carriera/Finanza: la tua creatività brilla oggi, soprattutto al lavoro. Il visionario Nettuno in Pesci attiva la tua decima casa della carriera e agisce come un'antenna gigante, attirando idee e possibilità nel tuo campo di consapevolezza. Il trigono con la Luna in Cancro nella tua seconda casa delle finanze personali indica che alcune delle tue idee possono pagare buoni dividendi.

Crescita personale/spiritualità: se il denaro non fosse un oggetto, cosa faresti di diverso nella tua vita? Ora, cosa puoi fare per manifestare un futuro in cui la tua prosperità rimuove tutti gli ostacoli che si frappongono sulla tua strada?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di beni, ti preoccuperai di denaro e beni. Avere il denaro e le merci di cui hai bisogno ti dà una sensazione di sicurezza. Non ti sentirai così sicuro quando negozierai con un Toro irregolare. Non si sa cosa farà il toro.

Amore/Amicizia: se ti senti spiritualmente connesso a qualcuno, ci sono buone probabilità che cadrai perdutamente. Avrai voglia di sapere tutto ciò che c'è da sapere su di loro poiché l'ossessivo Vesta nella tua zona di vita amorosa si allinea con il trascendente Nettuno. Fai attenzione a non idolatrarli e mettili su un piedistallo. Se lo fai, rimarrai deluso quando i loro difetti umani verranno rivelati. Rimani con i piedi per terra.

Carriera/Finanza: il fascino e la pura audacia possono portarti in posti in cui non sei mai stato prima. Con la cara Venere e l'audace Eris che danno energia alle tue zone di lavoro, hai il potere non solo di mettere piede nella porta, ma anche di reclamare il tuo posto al tavolo. Sei pronto a usare tutto ciò che hai per ottenere il favore. In particolare con individui influenti che ti hanno ignorato in passato. Alcune persone potrebbero essere colte alla sprovvista dalla tua audacia. Troverai senza dubbio un modo per usarlo a tuo vantaggio.

Crescita personale/spiritualità: fare arte o musica o dedicarsi a un hobby preferito può essere immensamente soddisfacente. Queste attività possono essere portali per connettersi con il divino. Possono anche essere un modo divertente per rilassarsi.