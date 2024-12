Oroscopo di oggi 3 dicembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 3 dicembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 3 dicembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti dover tornare a un piano elaborato, poiché Mercurio retrogrado nella tua casa dell'esplorazione rivisita la sua opposizione a Giove esagerato. Nelle ultime settimane, probabilmente hai scoperto in prima persona che non esiste un piano semplice. Le circostanze e altre persone hanno probabilmente reso le cose più complicate del necessario. Speriamo che tu abbia imparato una o due cose dalle tue recenti esperienze e che tu abbia le informazioni necessarie per perfezionare i tuoi piani. La comunicazione può essere complicata con questa atmosfera entusiasta in gioco. Fai attenzione alle persone che fanno promesse stravaganti. Ci sono buone probabilità che non possano sostenere le loro parole con i fatti. Anche tu dovresti essere consapevole di ciò che dici.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre Mercurio retrogrado rivisita la sua opposizione a Giove sul tuo asse finanziario, potresti dover tornare a una negoziazione che coinvolge denaro o beni. Nelle ultime settimane, qualcuno (forse tu) potrebbe non aver mantenuto una grande promessa. Speriamo che tu abbia acquisito informazioni che ti aiuteranno a fare scelte migliori. Invece di puntare all'oro, potrebbe essere nel tuo interesse cercare guadagni più modesti. Lascia che un piccolo successo sia un trampolino di lancio per ambizioni più grandi. Se fai i compiti, potresti trovare un buon prezzo per un grande acquisto. In caso contrario, aspetta che Mercurio sia diretto il 15 dicembre prima di spendere un sacco di soldi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Dovrai stare attento a non prendere un impegno in più di quanto tu possa gestire, mentre Mercurio retrogrado rivisita la sua opposizione all'ottimista Giove nel tuo segno. Nelle ultime settimane, potresti aver preso troppi impegni dicendo "sì" quando avresti dovuto dire "no" o "forse". Tieni a mente i recenti passi falsi quando qualcuno ti chiede un grande favore. Va bene dire ancora una volta "no" a qualcuno che insiste nel chiederti di fare qualcosa che non hai la larghezza di banda per fare. Alcuni Gemelli potrebbero aver bisogno di rivisitare una conversazione infinita con il loro interesse amoroso. Avere la stessa discussione più e più volte può essere estenuante. Sappi quando smettere di insistere su un cavallo morto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti aver bisogno di tornare a un'impresa ambiziosa, poiché Mercurio retrogrado nella tua casa del lavoro si oppone all'entusiasta Giove. Nelle ultime settimane, potresti esserti reso conto di esserti assunto più di quanto potessi gestire. La mancanza di competenze o intelligenza non è probabilmente il problema. Potresti aver sottovalutato quanta energia, tempo o risorse sono necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi. Cercare di spingere un masso su per una montagna può essere incredibilmente estenuante. Prenditi del tempo per riposare e riorganizzarti prima di fare un altro tentativo. Rivedi il percorso che hai intrapreso e scopri dove hai sbagliato strada. La comprensione che hai tratto dai tuoi errori può essere inestimabile.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Dovrai rivedere il tuo calendario sociale mentre Mercurio retrogrado nella tua zona di appuntamenti e intrattenimento rivisita la sua opposizione all'entusiasta Giove. Potresti scoprire di esserti impegnato troppo e di non essere in grado di rispettare tutti gli impegni presi. Disperdersi troppo non è solo estenuante; può anche mettere a dura prova le tue finanze. Decidi quali impegni dare la priorità, quali attività posticipare e quali inviti declinare. La stagione delle vacanze è appena iniziata. Vorrai assicurarti di avere tutta l'energia e il denaro di cui hai bisogno per arrivare al nuovo anno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Potresti aver bisogno di tornare a un piano ambizioso mentre Mercurio retrogrado rivisita la sua opposizione all'espansivo Giove nella tua casa delle aspirazioni. Nelle ultime settimane, probabilmente hai dovuto fare i conti con ciò che è fattibile e ciò che è attualmente fuori dalla tua portata. Alcune attività potrebbero essersi rivelate diversivi piuttosto che passaggi rilevanti per il tuo obiettivo. Non punirti per esserti distratto. Invece, prendi nota di ciò che hai imparato, rivedi i tuoi obiettivi e riorganizzati. Fai attenzione a una persona che fa affermazioni audaci su ciò che può essere raggiunto. La tua recente esperienza ti ha probabilmente insegnato che alcune cose non sono così facili come sembrano.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Potresti dover tornare a una discussione recente, dato che Mercurio retrogrado si oppone a Giove "più è meglio" sul tuo asse di comunicazione. Nelle ultime settimane, potresti aver scoperto che, nonostante ti siano state fornite molte informazioni, non hai ricevuto le risposte di cui avevi bisogno. Solo perché una persona è disposta a condividere ciò che sa, non significa necessariamente che sia ben informata o capisca di cosa sta parlando. Rivedere i termini di un contratto o di un accordo potrebbe avere un ruolo nei tuoi piani. Non entusiasmarti troppo per qualcosa che sembra incredibilmente generoso o sbilanciato a tuo favore. Allo stesso modo, fai attenzione a una persona che fa affermazioni audaci. Prendi decisioni basate sui fatti, non sui sentimenti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Mentre Mercurio retrogrado rivisita la sua opposizione a Giove, che è sempre di più, sul tuo asse materiale, potresti dover tornare a una questione importante che riguarda denaro o beni. Nelle ultime settimane, potresti aver scoperto che qualcuno (forse tu) ha promesso più di quanto potesse mantenere. Se sei tu quello che non è riuscito a mantenere la parola data, impara dai tuoi errori. Probabilmente hai raccolto alcuni consigli utili che ti consentiranno di fare le cose in modo diverso in futuro. Se un partner in amore o in affari è coinvolto nei tuoi affari, una buona comunicazione è fondamentale. Non puoi permetterti di sorvolare su dettagli importanti, né dovresti prendere a cuore promesse stravaganti. Il diavolo è nei dettagli.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Assicurati di ottenere la tua dose giornaliera di risate e cerca di uscire un po' di più dal tuo guscio, Sagittario. Questo è un momento importante per te per lasciar andare le tue inibizioni e aprirti al mondo. Potresti scoprire che c'è un tono sobrio nelle tue emozioni, ma puoi superarlo facilmente finché tieni la testa alta. Non c'è motivo per cui tu debba essere cupo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Poiché Mercurio retrogrado si oppone all'espansivo Giove nella tua casa del lavoro, potresti aver bisogno di tornare a un grande progetto. Nelle ultime settimane, potresti aver scoperto di esserti assunto più di quanto potessi gestire. Alcune capre potrebbero aver sollevato le aspettative degli altri facendo affermazioni grandiose su ciò che si poteva ottenere. Speriamo che la tua esperienza ti abbia dato un senso più realistico di ciò che è possibile. Prenditi del tempo per sbrogliare tutti i colpi di scena prima di tornare al tavolo da disegno. Un approccio più modesto può aiutare a garantire che le cose vadano come vuoi. Un piccolo successo può prepararti ad affrontare un'impresa più ampia. Non essere riluttante a ridimensionare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Mentre Mercurio retrogrado nella tua casa della comunità rivisita la sua opposizione all'amplificazione di Giove, potresti sentire il bisogno di tornare a una conversazione in cui qualcuno (forse tu) ha detto troppo. Potresti pensare che spiegarti o fare domande possa fornire maggiore chiarezza. Tuttavia, continuare a insistere sulla questione potrebbe peggiorare di molto una situazione imbarazzante. Se hai commesso un errore, lascia perdere e vai avanti. Probabilmente non ti aiuterà a dire di più. Allo stesso modo, chiedere chiarimenti a una persona non ti darà probabilmente la soddisfazione che cerchi. Invece, impara dai tuoi errori essendo più prudente in futuro e attento a chi ti confidi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Mentre Mercurio retrogrado nella tua zona di reputazione rivisita la sua opposizione a Giove, potresti dover tornare a un recente passo falso. Nelle ultime settimane, potresti aver scoperto di aver rivelato più di quanto avresti dovuto quando parlavi con un genitore, un collega o una persona importante nella tua cerchia professionale. Cercare di spiegarti non ti aiuterà a salvare la faccia. Renderai solo le cose più imbarazzanti per te stesso e per gli altri sollevando di nuovo la questione. È meglio lasciar perdere e andare avanti. Sii chiaro su chi ti puoi fidare con le informazioni personali. Anche una persona con cui hai un legame stretto potrebbe non sempre approvare le scelte che fai.