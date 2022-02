Oroscopo di oggi 3 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 3 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 3 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sarai in uno stato d'animo mistico, romantico e creativo mentre la Luna dei Pesci attraversa la tua dodicesima casa esoterica. Tuttavia, è probabile che manterrai per te i tuoi oggetti di fascino. Un Pesci lo prenderà e tu perché sei sulla stessa lunghezza d'onda.

Amore/Amicizia: Con il sole nell'Acquario orientato alla comunità e nel tuo settore sociale, potresti essere più interessato a uscire con gli amici che ad uscire con il tuo interesse amoroso per appuntamenti tranquilli. Se accoppiati, è un momento eccellente per i doppi appuntamenti e invitare il tuo partner a uscire con i tuoi amici. Il singolo Ariete si divertirà a partecipare ad attività di gruppo e a partecipare a eventi che ti presentano nuove persone.

Carriera/Finanza: potresti presto ottenere il via libera dai superiori per un incarico importante. Ora che il comunicatore Mercurio non è retrogrado, non dovrai tornare al punto di partenza per mettere a punto i tuoi piani. Tuttavia, potresti non essere completamente aggiornato fino alla fine di questo mese. Non essere impaziente. Assicurati che tutte le tue basi siano coperte. Non importa quanto tu sia preparato, potresti comunque scoprire che i dettagli cruciali sono stati trascurati.

Crescita personale/Spiritualità: un sogno o un'epifania da svegli possono dirti qualcosa che devi sapere sulla tua direzione nella vita. La mistica Luna dei Pesci che si allinea con il visionario Nettuno e il messaggero Mercurio potrebbe portare ispirazione o un segno premonitore sulla tua strada.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nei trascendenti Pesci fornisce una sensazione di connessione. Quindi, vorrai essere vicino a persone che accolgono i tuoi doni unici e ti fanno sentire come se appartieni. Vivrai con i sensibili Pesci e Capricorno.

Amore/Amicizia: ti sentirai in sintonia con le speranze e i sogni di un amico mentre la mistica Luna dei Pesci incontra l'intuitivo Nettuno nella tua casa dell'amicizia e si allinea con il messaggero Mercurio. È probabile che la guida che dai sulle loro aspirazioni sia giusta. Allo stesso modo, discutere i tuoi piani con un amico può fornire un feedback approfondito che ti aiuta a perfezionare i tuoi schemi. Aiuta a parlare con qualcuno che ti capisce e cosa vuoi fare.

Carriera/Finanza: nelle ultime settimane, è stato difficile spargere la voce e creare un ronzio su ciò che fai. A poco a poco, i progetti in stallo che coinvolgono l'istruzione, l'editoria, il marketing, il governo e gli affari internazionali riprenderanno a muoversi. Potrebbe essere lento fino alla fine del mese, ma almeno saprai che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione. Dai ai nuovi progetti una revisione finale e preparati a inviarli nel mondo.

Crescita personale/spiritualità: con uno stuolo di corpi celesti nella tua casa di coscienza superiore, identificare un senso di scopo è essenziale. Libri, conversazioni e lezioni possono ispirare pensieri profondi su chi sei e cosa dovresti realizzare sul pianeta terra.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la Luna in Pesci che attraversa la parte superiore della tua carta, desidererai un po' di attenzione in più. Cosa puoi fare per farti notare dalle persone? Rivelare un segreto a un Capricorno potrebbe catturare la sua attenzione, ma assicurati che sia una persona di cui ti puoi fidare.

Amore/Amicizia: se hai in programma di uscire questa sera, ti consigliamo di dare un tocco di glamour. Con la Luna in Pesci che si fonde con il magico Nettuno nel tuo settore pubblico, abbagliare i tuoi ammiratori farà parte del programma. Un cenno al loquace Mercurio nella tua zona di intimità suggerisce che una conversazione a tarda notte con una persona di interesse potrebbe essere rivelatoria, quindi tienilo nascosto da occhi o orecchie indiscreti. Sarà interessante vedere dove andrà a finire.

Carriera/Finanza: ciò che potrebbe andare storto con questioni che coinvolgono i soldi di altre persone probabilmente è andato storto con Mercurio retrogrado. Ora che il pianeta staziona direttamente, disavventure e ritardi con prestiti, credito e risorse condivise finiranno presto. Non sarai del tutto al sicuro fino alla fine di febbraio. Pianifica in anticipo e assicurati di avere ciò di cui hai bisogno per coprire le tue spese fino a quando tutto non sarà tornato in pista. Se hai rinegoziato i termini, vedrai i vantaggi nei prossimi mesi.

Crescita personale/Spiritualità: è il periodo dell'anno in cui sei curioso di scoprire fino a che punto puoi crescere. Cogli l'occasione per ampliare i tuoi orizzonti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: Con la luna nei fantastici Pesci e la tua casa dell'avventura, bramerai esperienze che ti portino oltre i confini della tua vita quotidiana. Un diversivo eccitante può essere la cosa giusta per fornire ispirazione. Porta con te un Pesci o un Capricorno per il viaggio.

Amore/Amicizia: parlare sempre della stessa relazione può essere faticoso. Tuttavia, può aiutarti a ottenere una prospettiva più profonda sulla tua situazione. Ora che il comunicatore Mercurio non è retrogrado, puoi iniziare a parlare del futuro invece di rielaborare il passato. Potrebbero essere necessarie un paio di settimane per comprendere appieno i desideri del tuo partner o le tue esigenze relazionali. Comunque, almeno ti stai muovendo nella giusta direzione. Fai la tua parte per accelerare le cose lasciando che il passato sia passato.

Carriera/Finanza: Al giorno d'oggi, guardi al tuo lavoro per finanziare i cambiamenti che vuoi apportare nella tua vita personale. Non si tratta solo di pagare le bollette e di stare al passo con le spese familiari. Sei dell'umore giusto per salire di livello come, e forse dove, vivi. Fai attenzione alle opportunità che possono finanziare il tuo sogno.

Crescita personale/Spiritualità: una discussione con qualcuno che comprende il percorso che stai percorrendo può essere inestimabile. Questa persona potrebbe essere il tuo partner o forse un saggio insegnante o mentore. Stanotte, quando l'empatica Luna Pesci incontra Nettuno e si allinea con Mercurio, una conversazione dolce e solidale potrebbe fornire la rassicurazione che stai cercando.