Oroscopo di oggi 3 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 3 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti essere ossessionato dalla tua immagine e dal modo in cui ti imbatti negli altri mentre la Luna in Capricorno consapevole dello stato è ovviamente vuota. Non puoi controllare quello che pensano gli altri, men che meno uno Scorpione. Agisci in modo naturale e lascia che ciò che fai parli da solo.

Amore/Amicizia: la tua vita amorosa, i tuoi amici e la tua famiglia potrebbero non essere al primo posto nei tuoi pensieri. Tuttavia, è importante che i tuoi cari si sentano parte integrante della tua vita. Rendi prioritario il check-in con le persone che significano di più per te.

Carriera/Finanza: con un mucchio di pianeti nell'ambizioso Capricorno e la tua casa di status e carriera, c'è una spinta tremenda per andare avanti. Stai attento alle opportunità per metterti in gioco e mostrare al mondo cosa puoi fare. Allo stesso tempo, dovresti ricordare che Roma non è stata costruita in un giorno. Prendi le misure appropriate per portare avanti le cose, quindi siediti e aspetta che le tue azioni diano frutto.

Crescita personale/spiritualità: è facile perdersi nella terra della fantasia, poiché il fiducioso Giove nella tua casa d'esilio quadra i nodi della luna. È molto più facile e conveniente impegnarsi in pensieri magici che affrontare i fatti. Ti faresti un disservizio commettendo un bypass spirituale. Prima o poi dovrai affrontare qualcosa che non vuoi vedere.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nella tua nona casa idealistica, sarai convinto che la tua strada sia la strada giusta. Il problema è che non puoi vedere l'intera immagine. Quindi, probabilmente ti sbagli. Può creare tensione con uno Scorpione.

Amore/Amicizia: attento, toro. Con un allineamento tra gli ossessivi Vesta e Plutone che ha un impatto sull'intimità, una storia d'amore può essere divorante. Indipendentemente dal fatto che la connessione sia nel tuo passato, presente o futuro, potresti trovare incredibilmente difficile concentrarti su qualcos'altro. È bello se l'altra persona ricambia la tua intensità. Anche se se non lo fanno, la tua energia potrebbe essere un po' spaventosa. Peccare per eccesso di cautela e abbassarlo.

Carriera/Finanza: dipingerai un quadro roseo di ciò che ti aspetta con Giove speranzoso nella tua casa dei progetti futuri. Un quadrato ai nodi della luna suggerisce che non sei realistico quando si tratta di soldi. Potrebbe esserci un po' di pensiero magico su come credi che un piano si realizzerà piuttosto che creare uno schema realistico. Non è troppo tardi per mettersi sulla strada giusta. Hai solo bisogno di un cambio di prospettiva. Un approccio creativo potrebbe mettere a portata di mano il tuo piano.

Crescita personale/spiritualità: quando ti identifichi con un'idea, puoi essere super dogmatico. È bello avere dei principi, anche se essere eccessivamente zelanti non è una bella apparenza. Anche se ritieni che la tua prospettiva non possa essere cambiata, mantieni una mente aperta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: vorrai quello che vuoi, non importa quale sia il costo, mentre l'ostinata Luna in Capricorno è ovviamente vuota. Non puoi permetterti di giocare con la mano pesante con amore o denaro. Tu e un individuo testardo (come uno Scorpione) potreste sbattere la testa se lo fate.

Amore/Amicizia: I sentimenti intensi per una persona possono renderti ossessivo poiché il prepotente Plutone nella tua casa dell'intimità si allinea con Vesta dedicato. A poco a poco, potresti ritrovarti a diventare più profondamente intrecciato. È sempre complicato quando c'è di mezzo il sesso. Tuttavia, non è necessario essere controllati dai propri desideri. Se dovessi trovarti in bilico sull'orlo dell'abisso, tirati indietro finché puoi.

Carriera/Finanza: con Giove ottimista nella nostra zona di successo, sembra che il cielo sia il limite. Sei destinato a sopravvalutare ciò che puoi fare quando Giove si scontra con i nodi della luna. Le tue scelte non riguardano solo te. Possono anche avere un impatto sulle relazioni con il tuo partner o la tua famiglia. Anche se sei single, dovresti stare attento a non metterne troppo nel piatto. Quando sei così entusiasta, dirai di sì a tutto. Tuttavia, quello che devi veramente dire è "forse".

Crescita personale/spiritualità: con Mercurio intelligente nella tua casa di istruzione superiore, la tua eccitazione per l'apprendimento è palpabile. Quando persegui un argomento di interesse, non smetterai finché non avrai raggiunto lo stato di esperto. Preparati per un'immersione profonda.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: può essere difficile interagire da vicino con gli altri mentre la luna è vuota, ovviamente. Tu o l'altra persona potreste essere prepotenti o manipolatori. Dovresti mantenere le distanze fino al tardo pomeriggio, specialmente con uno Scorpione che controlla.

Amore/Amicizia: con Vesta che si allinea con Plutone nella tua casa di coppia, potresti essere ossessionato da una relazione. L'intensità potrebbe aumentare fino a quando non ti ritrovi a diventare un po' pazzo. Che si tratti di un partner attuale o passato per cui sei ossessionato, faresti bene a non lasciarlo perdere il controllo. Potrebbero esserci affari irrisolti che non hai riconosciuto, ma non dovresti entrarci se sei tutto agitato.

Carriera/Finanza: il buon auspicio Giove nella tua casa di espansione può stupirti con una moltitudine di eccitanti possibilità. Un quadrato ai nodi della luna avverte che il cieco ottimismo e la mancanza di informazioni potrebbero metterti sulla strada sbagliata. Ciò non significa che non dovresti avere speranza di espanderti in nuove direzioni. Significa che devi metterti comodo e fare i compiti. Ne varrà la pena parlare con persone esperte. Può aiutare a riempire i tuoi spazi vuoti.

Crescita personale/spiritualità: attenzione a non commettere un bypass spirituale. Non tutto può essere cancellato dalle speranze e dalle preghiere. Non significa che dovresti abbandonare la tua fede, significa che ha bisogno di essere sostenuta con l'azione.