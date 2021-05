Oroscopo di oggi 3 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 3 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 3 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'ultimo quarto di luna trasforma i tuoi pensieri in progetti futuri. Tuttavia, non dovresti anticipare te stesso. Oggi, ti consigliamo di legare le questioni in sospeso con una preoccupazione finanziaria. Un Toro coinvolto nei tuoi affari può essere imprevedibile, ma potrebbe avere alcune idee molto innovative.

Amore / amicizia: nonostante un'attenta pianificazione e definizione del budget, potresti spendere più di quanto intendi quando esci con un amico o partecipi a un evento sociale. Con Mercurio strategico nella tua zona monetaria che fa quadrare l'entusiasta Giove nel tuo settore sociale, tutte le scommesse sono annullate. Potresti fare più cose o andare in più posti di quanto immaginavi, lasciandoti con spese impreviste. Dopo essere stato rinchiuso per mesi, potresti non preoccuparti di andare in mare.

Carriera / Finanza: anche se l'11 luglio, la tua abilità mentale sarà elevata e le tue capacità di comunicazione saranno puntuali a causa del transito di Mercurio attraverso i Gemelli intelligenti e il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Le attività che implicano l'apprendimento, la scrittura, la condivisione di informazioni e il parlare in pubblico sono favorite. Mercurio governa anche l'acquisto e la vendita, rendendolo un ottimo momento per negoziare accordi e iniziative commerciali. Nuove attività dovrebbero essere evitate durante l'imminente retrogrado. Quel periodo è meglio utilizzato per rivedere e rifare.

Crescita personale / spiritualità: l'allineamento di Urano / Chirone di oggi può suggerire un atto spontaneo di perdono di sé. Lasciarti fuori dai guai per una trasgressione passata può essere incredibilmente liberatorio. Esonera te stesso e vai avanti.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'ultimo quarto di luna segnala che una fase di sviluppo personale sta volgendo al termine. Completa il processo prima di intraprendere un nuovo progetto o obiettivo professionale. Quando sei pronto per procedere, un Acquario può aiutarti a iniziare.

Amore / Amicizia: Venere nel tuo segno che si scontra con la devota Giunone può mettere un freno a una relazione amorosa. Prenditi un momento per determinare quanta intimità sei in vena. Quando sei dentro, sei tutto dentro. Forse non sei ancora pronto per qualcosa di divorante? Imparare ad andare lentamente e lasciare spazio per lo svolgersi di una storia d'amore è una buona idea.

Carriera / Finanza: oggi, il comunicatore Mercurio entra nella tua zona monetaria. Fino all'11 luglio ci saranno molte conversazioni sulle finanze. Potresti chiedere un aumento o cercare nuovi modi per fare soldi. L'energia del mercurio può anche fornire l'esperienza necessaria per acquistare e vendere beni o proprietà. Se hai bisogno del consiglio di un professionista finanziario, è il momento migliore dell'anno per cercarlo. Durante l'imminente retrogrado, dovresti evitare di fare acquisti importanti e di firmare nuovi accordi finanziari.

Crescita personale / spiritualità: Mercurio nel tuo segno in quadratura con Giove ottimista segnala che hai più idee e progetti di quanti potresti portare a termine. Dovrai temperare il tuo entusiasmo con il buon senso per portare a termine le cose. Fai attenzione a non promettere più di quanto puoi offrire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sotto l'ultimo quarto di luna, si è tentati di espandersi in una nuova direzione. Per prima cosa, dovresti completare un processo di guarigione o gestazione in corso. Il nuovo inizio che cerchi è in vista. Un Acquario intelligente può aiutarti a prepararti per il futuro.

Amore / Amicizia: Con Venere in contrasto con la devota Giunone nel tuo settore di partnership, potresti chiederti se sei pronto per andare all-in con una relazione. Allo stesso modo, se è qualcosa che hai tenuto sotto controllo, potresti essere alle prese con se è il momento giusto per renderlo pubblico. Se non stai attento, la felicità potrebbe sfuggirti mentre aspetti lo scenario perfetto.

Carriera / Finanza: il tuo sovrano, Mercurio, inserendo il tuo segno, migliora le tue capacità di comunicazione e multi-tasking. Fino all'11 luglio sarai impegnato nel networking e nella condivisione di idee e informazioni. Il feedback che riceverai sarà stimolante e potrà informarti meglio sulle questioni che ti interessano. Non c'è momento migliore per lanciare progetti relativi alle comunicazioni, anche se dovresti evitare di farlo durante l'imminente retrogrado. Adesso sei nel tuo elemento. Le persone si entusiasmeranno con le tue idee e la tua arguta consegna.

Crescita personale / spiritualità: ti consigliamo di condividere sogni e grandi progetti mentre Mercurio e Giove si allineano. Possono essere molto soggettivi. Quindi, gli altri potrebbero non essere sempre interessati, soprattutto se sembrano un po 'inverosimili. Tienilo tra te e la persona che è sulla tua lunghezza d'onda.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l'ultimo quarto di luna ti consiglia di risolvere le questioni in sospeso con questioni relative alle risorse condivise. Potrebbe significare ripagare un debito o garantire finanziamenti per piani futuri o un progetto a lungo termine. Un Acquario può svolgere un ruolo nel processo.

Amore / amicizia: ciò che viene condiviso tra amici dovrebbe rimanere tra amici. Lo chiacchierone Mercurio nel tuo settore sociale amplificatore di quadratura Giove mette in guardia dal rivelare informazioni sensibili o spettegolare su qualcosa condiviso con te in confidenza. Allo stesso modo, è una buona idea tenere per sé i propri affari privati. Anche un amico fidato potrebbe inavvertitamente rivelare qualcosa che preferiresti mantenere al ribasso. Chiudi le labbra.

Carriera / Finanza: l' innovatore Urano che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo settore professionale può ispirarti a cercare nuovi modi per trasformare la tua carriera e migliorare la tua reputazione. Potrebbe comportare la ricerca di supporto da un'organizzazione o una rete professionale. Un collega o un amico che pensa fuori dagli schemi potrebbe anche essere una risorsa inestimabile. Ciò che impari potrebbe trasformare una passività in una risorsa.

Crescita personale / spiritualità: fino all'11 luglio, Mercurio nei Gemelli curiosi e nel tuo regno subconscio potrebbe spingerti a comprendere meglio le speranze e le paure che ti guidano. Potresti decidere di proseguire la terapia. Oppure potresti essere ispirato a provare attività contemplative come la meditazione o il diario dei sogni. Quello che scopri potrebbe aprirti gli occhi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'ultimo quarto di luna ti incoraggia a risolvere le questioni in sospeso con una preoccupazione professionale. Potrebbe essere necessario coordinarsi con un collega o un cliente per portare a termine le cose. Lavorare con un Acquario può essere complicato, ma cerca di farlo funzionare.

Amore / amicizia: ti piacciono i grandi gesti romantici. Anche se con Venere nel tuo settore pubblico che si scontra con la devota Giunone, potresti chiederti se è troppo. Non vuoi metterti in imbarazzo o far sentire qualcuno a disagio. Allo stesso tempo, non vuoi sembrare disinteressato. In caso di dubbio, agisci in modo naturale.

Carriera / Finanza: non vendere troppo un grande progetto se non puoi portarlo a buon fine da solo. Mercurio loquace che si scontra con Giove ottimista nella tua zona di collaborazione suggerisce che qualcosa di questa portata richiederà l'aiuto di un collega o di un alleato professionale. Possono fornire ciò di cui hai bisogno? O ti stenderesti ad asciugare promettendo più di quanto puoi fornire? Frena il tuo entusiasmo finché non risolvi i punti più fini del tuo piano.

Crescita personale / spiritualità: l' ingresso di Mercurio nei Gemelli espressivi aprirà la porta a una maggiore comunicazione da parte degli amici e a un maggiore coinvolgimento nelle attività di gruppo. Fino all'11 luglio sarai impegnato a recuperare il ritardo con la tua squadra. Sarà entusiasmante incontrare persone che condividono i tuoi interessi e accenderti idee intriganti. Partecipare a un club del libro o a un gruppo di scrittura potrebbe interessarti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: lasciati continuare a sognare ed esplorare le tue opzioni prima di impegnarti in una linea d'azione. L'ultimo quarto di luna ricorda che ci sono ancora cose da imparare prima di intraprendere i prossimi passi. Quando sei pronto per procedere, un Acquario può aiutarti.

Amore / Amicizia: sei in piena modalità domestica mentre Venere contatta Giunone nella tua zona di casa. Se condividi il tuo spazio con altri, dovrai essere sulla stessa pagina con loro sui piani di miglioramento della casa e sugli schemi di ristrutturazione. Se non stai attento, potresti esagerare e poi scoprire che non hai più il tempo o il desiderio di portare a termine le cose.

Carriera / Finanza: oggi Mercurio entra nei versatili Gemelli e nel tuo settore professionale. Fino all'11 luglio, può supportarti nell'interpretare più ruoli. Se possiedi abilità che vanno oltre la tua professione primaria, fallo sapere alle persone. È un ottimo momento per entrare in contatto con qualcuno che può aiutarti a utilizzare appieno i tuoi talenti. Potrebbero esserci molte voci su di te nella tua cerchia professionale, quindi assicurati di dare loro qualcosa di eccitante di cui parlare. Può essere un periodo fruttuoso per scrittori e oratori pubblici.

Crescita personale / spiritualità: sotto l'influenza di Mercurio / Giove quadrato, il tuo entusiasmo è alle stelle. Quindi, sei motivato a fare le cose su larga scala. Fai attenzione a non rendere un compito semplice più elaborato del necessario.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: l'ultimo quarto di luna in Acquario accende un atteggiamento spensierato e distaccato nei confronti della vita. Tuttavia, ci sono alcune questioni che potrebbero richiedere un po 'di gravità. Puoi rassicurare un Toro permettendogli di prendere molto sul serio le sue preoccupazioni.

Amore / Amicizia: sei appassionato di flirt mentre il chiacchierone Mercurio si allinea con l'esuberante Giove nella tua zona di vita amorosa. Quando sei così entusiasta, potresti dire troppo, troppo presto. L'oggetto del tuo affetto sta rispondendo alle tue avances? O stai ignorando i segnali che suggeriscono che hanno sentito abbastanza? In una nota diversa, comunicare con troppi potenziali partner contemporaneamente può essere opprimente. Forse dovresti restringere le tue opzioni e concentrarti sulle persone che ti interessano di più.

Carriera / Finanza: fino all'11 luglio, imparare cose nuove e ampliare le tue abilità potrebbe diventare una priorità mentre Mercurio si muove attraverso Gemelli consapevoli e la tua casa di livello superiore. Anche il viaggio potrebbe far parte della tua esperienza di apprendimento. Se possiedi già conoscenze specialistiche, potresti essere chiamato a condividere tramite insegnamento, tutoraggio o pubblicazione. Questa energia consiste nel portare ciò che sai al livello successivo e condividerlo con un vasto pubblico.

Crescita personale / spiritualità: il tuo entusiasmo per un'attività divertente non può e non deve essere contenuto. Andare all-in con qualcosa che ti porta gioia è altamente incoraggiato. Hai bisogno di più cose per cui essere felice.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: L'ultimo quarto di luna segnala la necessità di risolvere questioni in sospeso nella tua vita privata. Se accoppiato, è fondamentale che tu prenda in considerazione i desideri del tuo partner. Se sei single, valuta se i tuoi obiettivi di relazione sono in linea con i tuoi desideri domestici.

Amore / amicizia: il discorso del cuscino viene elevato a una forma d'arte con l'espressivo Mercurio che entra nella tua zona di intimità. Fino all'11 luglio, discutere i tuoi desideri non solo porta chiarezza nella tua relazione, ma può anche stuzzicare il tuo appetito per il romanticismo e l'avventura sessuale. Sei riservato su molte cose. Anche se ti viene offerto il pubblico giusto, puoi essere abbastanza disponibile su ciò che ti eccita. Per i single, il sexting con una persona intelligente e sexy potrebbe essere molto eccitante.

Carriera / Finanza: le risorse condivise sono anche governate dal regno che governa l'intimità. Con l'astuto Mercurio lì, gestirai questioni riguardanti tasse, debiti, eredità e fondi che condividi con un'altra persona in modo intelligente. È probabile che i partner si fidino di te perché sembri che tu sappia di cosa stai parlando. Si consiglia cautela durante l'imminente fase retrograda di Mercurio. Quel periodo è più adatto per rinegoziare i termini degli accordi esistenti piuttosto che avviare nuovi accordi.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento Chirone / Urano può spingerti a esplorare una modalità di guarigione che è in anticipo sui tempi. Prima di fare il grande passo, chiedi a un professionista della salute o a un amico esperto di benessere se è tutto ciò che è stato detto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: l'ultimo quarto di luna spinge a spiegare cosa stai facendo. Non dovrai dire molto una volta che avrai dato gli ultimi ritocchi a un progetto importante perché il tuo lavoro parlerà da solo. Chiedi a un Toro di aiutarti a risolvere le questioni in sospeso.

Amore / Amicizia: oggi Mercurio entra nei Gemelli espressivi e nella tua zona di collaborazione. Fino all'11 luglio, puoi aspettarti un aumento della conversazione con il tuo partner e più chiacchiere sulle relazioni, in generale. Sarai a tuo agio nel condividere i tuoi pensieri e sarai ricettivo al feedback. In tutte le aree, farai del tuo meglio il brainstorming con qualcuno che capisce come funziona la tua mente. L'imminente retrogrado potrebbe portare la comunicazione da un ex partner. Accetterai l'invito a fare un viaggio nella memoria?

Carriera / Finanza: Mercurio loquace nella tua zona di lavoro, quadrando l'ottimista Giove, crea un ampio divario tra ciò che dici di poter fare e ciò che sei in grado di realizzare. Non hai intenzione di ingannare nessuno. Il tuo entusiasmo potrebbe indurti a sorvolare sui dettagli e sopravvalutare ciò che è possibile. Prima di prendere un impegno, faresti meglio a controllare i punti più fini del tuo piano. Potresti scoprire che stai per promettere più di quanto puoi offrire.

Crescita personale / spiritualità: non suonare il clacson sull'essere il partner perfetto. Venere nel tuo segno che si scontra con la devota Giunone suggerisce che è più difficile a dirsi che a farsi. Sei sicuro di essere all'altezza del compito?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale : potresti essere eccessivamente preoccupato per le finanze a causa dell'ultimo quarto di luna. Non lasciare che i soldi interferiscano con la tua felicità. Ti meriti di concederti un appuntamento, un'uscita o un'attività ricreativa. Un Toro apprezzerà il tuo impegno a divertirti.

Amore / Amicizia: Oh, le cose che dirai mentre Mercurio loquace nella tua zona di vita amorosa si scontra con Giove espansivo. Tutti i segni indicano che lo appoggerai su uno spesso. È bello a condizione che tu intenda quello che dici. Nella foga del momento, potresti fare ogni sorta di folle promesse. Se i ruoli sono invertiti, dovresti prendere ciò che viene detto con le pinze. In questo modo, non rimarrai deluso.

Carriera / Finanza: con l'intellettuale Mercurio che entra in Gemelli e nella tua casa di lavoro, vorrai rafforzare le tue conoscenze sulle attività di routine che fanno parte del tuo lavoro. Fino all'11 luglio, potrai parlare con persone esperte e imparare di più da solo. La comunicazione con i colleghi sarà amichevole e istruttiva. È un momento eccellente per progetti che implicano la scrittura e la condivisione di informazioni. Tuttavia, dovresti evitare di lanciare nuove importanti iniziative durante l'imminente retrogrado.

Crescita personale / spiritualità: la tua zona di lavoro governa anche il benessere. Finché Mercurio è qui, vorrai imparare il più possibile sulla salute e il fitness. È un ottimo momento per consultare un medico, un istruttore o un professionista della salute per aggiornare il tuo regime quotidiano.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: un problema personale potrebbe sembrare urgente a causa dell'ultimo quarto di luna. Metti in pausa il tuo problema mentre risolvi le questioni in sospeso sul fronte interno. Qualcuno (un Toro, forse) potrebbe dipendere da te per portarlo a termine. In seguito, puoi fare quello che vuoi senza distrazioni.

Amore / amicizia: con Mercurio che entra nei Gemelli e nella tua zona romantica, eleverai il flirt a una forma d'arte. Le tue osservazioni spiritose e le tue battute divertenti possono renderti incredibilmente affascinante. Non sorprenderti se tu e il tuo partner passate ore a parlare fino a tarda notte. Ti divertirai a conoscere nuove persone, in particolare quelle a cui piacciono le stesse cose che ti piacciono. Durante l'imminente retrogrado di Mercurio, potresti ricordare un ex e cercare di riconnetterti. Sai cosa stai facendo, vero?

Carriera / Finanza: nel lavoro e nella vita, il tuo gioco mentale deve essere acuto. Non puoi lasciare che l'insicurezza ti impedisca di fare quello che vuoi fare. L'innovatore Urano che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo regno mentale può ispirarti a esplorare un modo non convenzionale per affrontare l'ansia e la paura. Potrebbe rivelarsi utile.

Crescita personale / spiritualità: così tanti piani, così poco tempo per eseguirli. Non lasciare che un disordinato quadrato Mercurio / Giove aumenti il ​​tuo ottimismo e ti attiri in un grande impegno. Anche se è qualcosa che sei entusiasta di fare, potresti non avere il tempo di seguirlo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: a causa dell'ultimo quarto di luna, avrai bisogno di tempo per te stesso per sistemare le cose. Non puoi prenderti una pausa fino a quando non raggiungi la comunicazione, sbrighi le commissioni e risolvi le questioni in sospeso con attività impegnative. Un Toro potrebbe avere le informazioni di cui hai bisogno.

Amore / amicizia: fai attenzione a non pubblicizzarti come partner perfetto. Con Venere nel tuo settore della comunicazione che si scontra con la devota Giunone, potresti creare una reputazione che è impossibile essere all'altezza. Meglio essere umile riguardo alle tue qualifiche.

Carriera / Finanza: è bene essere ottimisti, anche se la fede cieca potrebbe funzionare contro di te. Mercurio che si scontra con Giove entusiasta mette in guardia dal fare promesse o impegnarsi in piani che non sai come eseguirai. Non puoi prendere un impegno e poi sederti e sperare per il meglio. Quando ti viene chiesto di fare qualcosa, dì "forse" invece di "sì". In questo modo, guadagnerai tempo per capire cosa è fattibile.

Crescita personale / spiritualità: fino all'11 luglio, Mercurio nei Gemelli loquaci e nel settore della tua famiglia potrebbe portare la comunicazione da parenti e amici d'infanzia. È un ottimo momento per riconnettersi e rivisitare la tua storia. Il tuo viaggio nella memoria potrebbe essere informativo e potrebbe colmare le lacune nella tua memoria. Potresti fare nuovi progetti per la tua casa e la tua vita familiare. Dovresti lanciarli prima o dopo l'imminente retrogrado di Mercurio. Una maggiore attività a casa significa che l'atmosfera sarà vivace ma non molto riposante.