Oroscopo di oggi 3 novembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 3 novembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 3 novembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: organizzarsi al mattino può aiutarti a rimanere aggiornato su quella che promette di essere una giornata frenetica. Con la luna nel multi-tasking Gemini, puoi aspettarti un sacco di chiamate, messaggi e commissioni. Non lasciare che una Vergine ti tormenti con troppi dettagli.

Amore / amicizia: essere onesti sulla tua vulnerabilità può essere spaventoso. Anche se può anche essere catartico con la luna nei Gemelli comunicativi che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Far emergere le tue paure nella relazione potrebbe rivelarsi un enorme sollievo. Se non puoi discuterne con il tuo partner, parla con un consulente o un amico fidato. Annotare le tue paure nel tuo diario può anche essere terapeutico.

Carriera / Finanza: sarai il maestro degli intrighi mentre l'astuto sole in Scorpione si allinea con il potente Plutone nella tua zona di carriera. La gestione abile delle informazioni riservate potrebbe darti un vantaggio. Indubbiamente farà colpo e farà sapere ai colleghi che sei una forza con cui fare i conti. Fai attenzione a non tradire la fiducia di nessuno né a rivelare una fonte che richiede l'anonimato. È anche fondamentale che tu rispetti i poteri che sono. Far sentire qualcuno minacciato dalla tua ambizione sarebbe un errore.

Crescita personale / spiritualità: potresti avere una visione straordinaria della vocazione e degli obiettivi professionali della tua vita. Considera se il percorso attuale in cui ti trovi può portarti dove vuoi essere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento con l'esperta Luna Gemelli che attraversa la tua casa di risorse. Non c'è niente che ti piaccia di più che mettere le piume al tuo nido. Un Ariete accorto potrebbe essere la persona giusta per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Per ora è meglio mantenere i negoziati al ribasso.

Amore / Amicizia: il mantenimento quotidiano che accompagna una relazione può ostacolare il tuo stile mentre Venere si scontra con Urano indipendente nel tuo segno. Il tuo interesse amoroso potrebbe ottenere le corna quando cercano di costringerti a mettersi in riga. Non puoi avere libertà e impegno. O hai una relazione o no. Se hai ricevuto l'impegno che hai chiesto, devi onorarlo e presentarti per il tuo partner.

Carriera / Finanza: problemi di comunicazione con i colleghi, ritardi e altri contrattempi sul posto di lavoro saranno presto un ricordo del passato ora che l'abile Mercurio non è più retrogrado. Un progetto importante che è stato bloccato andrà avanti, anche se le cose potrebbero non essere completamente a regime fino alla fine di novembre. Almeno puoi tirare un sospiro di sollievo, sapendo che le cose stanno andando nella giusta direzione. La fase di ripetizione è finita ed è ora di andare avanti.

Crescita personale / spiritualità: cosa stai cucinando a porte chiuse? Per strada si dice che qualcosa di eccitante è in lavorazione. Mantieni la riservatezza finché non sei pronto per il tuo grande debutto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che attraversa il tuo segno, sei pieno di idee brillanti. Questa è una buona cosa perché le persone ti cercheranno ispirazione. Quando tu e un Ariete ad alta energia vi accoppiate, è una combinazione vincente. Metti insieme le tue teste e vedi cosa puoi fare.

Amore / amicizia: sei piacevolmente irriverente e imprevedibile, e questo ti rende super sexy. Con l'attrattore Venere nella tua zona di vita amorosa che aspira a Urano non convenzionale, non si sa cosa succederà quando sarai sulla scena. Probabilmente sei stanco di fare il carino e di trattenerti dal fare ciò che vuoi veramente fare. Puoi essere molto divertente quando decidi di scatenarti.

Carriera / Finanza: ogni giorno impari qualcosa di nuovo su te stesso e scopri che ci sono così tante altre cose che puoi fare. Una fusione Luna / Nodo Nord nel tuo segno segnala che è ora di provare qualcosa di nuovo. Una conversazione con un amico o un collega potrebbe motivarti a prendere più seriamente un nuovo interesse. Chissà dove potrebbe portare?

Crescita personale / spiritualità: presto, non ci saranno più messaggi contrastanti e collegamenti errati tra te e il tuo interesse amoroso, i bambini e le nuove persone che stai imparando a conoscere. Con Mercurio che esce retrogrado, sarai il tuo solito affascinante sé in pochissimo tempo! Meno incidenti e ritardi significano che i progetti creativi, gli hobby e le attività divertenti andranno più agevolmente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: socializzare è molto divertente, ma troppo può essere estenuante. Tirerai un sospiro di sollievo quando la luna passerà dal tuo settore sociale alla tua riposante dodicesima casa. La meditazione, le passeggiate nella natura o una serata rilassante con un Gemelli a bassa manutenzione saranno rinfrescanti.

Amore / amicizia: quando vuoi qualcosa (o qualcuno) sei obbligato a trovare un modo per ottenerlo. Sarai persistente e persuasivo mentre l'astuta Luna dello Scorpione e il cervello Plutone si allineano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni. Non puoi essere troppo diretto. Né puoi venire troppo forte. Prenditi un momento per studiare e osservare il tuo obiettivo in modo da poter tracciare il tuo approccio migliore. Tieni presente che è l'amore quello che cerchi. Lascia che la tua testa sia guidata dal tuo cuore.

Carriera / Finanza: non c'è bisogno di sentirsi male per i tuoi passi falsi né cercare di nasconderli. Con l'esperta luna in Gemelli che si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di carriera, sarai ispirato a correggere i tuoi errori. Può essere un momento di insegnamento per gli altri quando dimostri la tua capacità di correggere la rotta. Potrebbe aumentare la tua stima agli occhi dei tuoi coetanei e renderti più riconoscibile.

Crescita personale / spiritualità: l'intuizione penetrante che hai degli altri è notevole. Tuttavia, è saggio non dare per scontato che qualcuno abbia capito tutto. Lascia spazio a una persona per sorprenderti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna nel tuo settore sociale, sarai attratto dal connetterti con gli amici e partecipare ad attività di gruppo socialmente distanti. Sarà emozionante trascorrere del tempo con un affascinante Gemelli. Vivrai totalmente in armonia con il modo in cui pensano.

Amore / amicizia: un messaggio insolito potrebbe scuoterti dalla tua zona di comfort, soprattutto se sembra fuori dal carattere del mittente. Dovresti aspettarti l'inaspettato e forse persino abbracciarlo mentre l'affettuosa Venere nella tua zona di comunicazione lo mescola con il jolly Urano. È un potente promemoria per non fare supposizioni sulle persone a cui tieni né dare per scontato che saranno sempre in linea.

Carriera / Finanza: le difficoltà a spiegare te stesso, i ritardi e gli incidenti con la posta, i messaggi e le consegne saranno presto un ricordo del passato ora che il comunicatore Mercurio sta uscendo dal retrogrado. Puoi finalmente rimanere intrappolato nelle e-mail senza risposta nella tua casella di posta e tornare alle chiamate. In futuro, è probabile che ci saranno meno problemi con contratti e documenti importanti. Non sarai completamente al passo fino alla fine di novembre, ma almeno le cose stanno andando nella giusta direzione.

Crescita personale / spiritualità: se sei stanco dei tuoi soliti hobby e delle attività per il tempo libero, scopri di più su ciò che fanno i tuoi amici. Qualcuno nella tua cerchia potrebbe trasformarti in qualcosa che dimostra di essere la tua nuova passione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sarai nel tuo elemento quando condividi le tue conoscenze con gli altri. Essere sotto i riflettori è la tua passione con la luna in cima al tuo grafico. Approfitta di un'opportunità per conoscere meglio un influente Gemelli.

Amore / Amicizia: non c'è modo di nascondere la passione che senti mentre l'espressiva Luna Gemelli guarda Marte ad alta energia. Anche se pensi di non essere sicuro di come ti senti, le tue emozioni saranno evidenti agli altri. Non devi essere timido per sentirti eccitato per qualcuno o qualcosa che sta succedendo nella tua vita. Condividi la tua gioia!

Carriera / Finanza: gli arresti e gli inizi finanziari sono stati un problema con Mercurio retrogrado. Ora che il pianeta sta riprendendo a muoversi in avanti, i ritardi e le piccole disavventure saranno presto un ricordo del passato. Inizierai lentamente a fare progressi con questioni di denaro bloccato; tuttavia, potrebbero non essere completamente aggiornati fino alla fine di novembre. Tuttavia, inizierai a ottenere più chiarezza su ciò che ti aspetta.

Crescita personale / spiritualità: acquisire i fondi necessari per raggiungere un obiettivo importante potrebbe sembrare impossibile. Un allineamento tra l'attrattore Venere e il non convenzionale Urano nella tua nona casa espansiva ti consiglia di pensare fuori dagli schemi. Prendere un percorso insolito potrebbe mettere ciò che stai cercando a portata di mano. Alcuni Vergine potrebbero aver bisogno di ridimensionare ciò che stanno cercando, mentre ad altri sarà richiesto di mirare a una fetta più grande della torta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la tua atmosfera è curiosa e avventurosa. Sarai entusiasta di idee intriganti e desideroso di provare cose nuove, quindi non si sa cosa farai. Un Gemelli sulla tua lunghezza d'onda intellettuale si rivelerà il tuo compagno più eccitante.

Amore / amicizia: se vuoi ravvivare le cose nella tua vita amorosa, fai qualcosa di inaspettato. Una misura poco convinta non va bene. Se hai intenzione di sorprendere il tuo appuntamento o partner, dovrai prenderlo fino in fondo. Se sei single, la curiosità sessuale potrebbe spingerti a fare una scelta insolita. Non puoi essere sul recinto su questo. O ci sei o no.

Carriera / Finanza: sarete molto di più insieme e meglio organizzati ora che Mercurio non è retrogrado. Sono state settimane pazze, piene di problemi di comunicazione e piccoli contrattempi che ti hanno costretto a rallentare. Non fa mai male prendere fiato e pensare a quello che stai facendo, anche se sarai felice di non dover rivedere ogni piccola cosa che fai e dici. Potresti non sentirti completamente sincronizzato fino alla fine di novembre, ma almeno stai tornando in pista.

Crescita personale / spiritualità: sarai eccitato e ispirato da insegnamenti spirituali che parlano al tuo cuore. Saprai di essere a conoscenza di qualcosa quando sentirai che percorrere questo sentiero potrebbe rivelare un mondo di nuove possibilità. Fai il primo passo!

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: di solito non sei uno che evita di fare un tuffo profondo nelle tue emozioni. Con la luna che attraversa la tua enigmatica ottava casa, è esattamente quello che ti viene chiesto di fare. Potrebbe darti una visione straordinaria di un Gemelli nella tua vita.

Amore / amicizia: può diventare un po 'strano con la tua vita amorosa mentre Venere si scontra con Urano irregolare nella tua casa di collaborazione. O sei annoiato dalla mancanza di eccitazione, o sei su una folle corsa sulle montagne russe da cui vorresti fare una pausa. Quindi, è difficile trovare il punto debole che soddisfi le tue esigenze. Se ti senti impazzito, tienilo per te. Altrimenti, potresti fare o dire qualcosa che dia un'idea sbagliata al tuo interesse amoroso attuale (o forse futuro).

Carriera / Finanza: sogni ricorrenti e intuizioni da sveglio hanno attirato la tua attenzione su preoccupazioni legate al lavoro. Ora che il comunicatore Mercurio non è retrogrado, puoi iniziare a scompattare questi messaggi dal tuo sé superiore e integrarli nella tua consapevolezza cosciente. Presto scoprirai che affrontare cose che non vuoi vedere non è così scoraggiante. Può aiutarti a prendere una decisione importante sul tuo lavoro.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti bloccato con la meditazione o le pratiche spirituali, ma in realtà è una chiamata ad andare più in profondità. Non si tratta sempre di fare di più o provare qualcosa di diverso. Si tratta di mantenere la rotta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: al lavoro e nel gioco, otterrai molto dalla collaborazione con una persona che la pensa allo stesso modo. Con la luna nella tua zona di collaborazione, beneficerai del supporto emotivo che un compagno può fornire. Uno spiritoso Gemelli potrebbe essere il tuo migliore alleato.

Amore / Amicizia: con la spiritosa Luna Gemelli e l'affettuosa Venere che si allineano nelle tue zone popolari, ti divertirai a socializzare o passare del tempo con il tuo partner. La tua atmosfera accomodante e amichevole è allettante, quindi non dovresti essere sorpreso che le persone vogliano trascorrere del tempo intorno a te. Che tu stia cercando di fare nuove amicizie o incontrare un potenziale partner, è un momento opportuno per ampliare la tua cerchia sociale.

Carriera / Finanza: farai del tuo meglio quando manterrai i negoziati finanziari a porte chiuse. Con l'astuto sole in Scorpione nel tuo regno dietro le quinte che si allinea con il magistrale Plutone nella tua casa del denaro, avrai maggiori possibilità di spostare il quadrante a tuo favore quando mantieni i tuoi affari in base alla necessità di sapere. Puoi essere piuttosto persuasivo, quindi potrebbe non volerci molto per convincere qualcuno a firmare i tuoi piani. Preparati a essere creativo quando proponi le tue idee.

Crescita personale / spiritualità: avere un senso di sicurezza è più importante che mai per te. Non si tratta solo di soldi. Si tratta anche di sentirsi emotivamente radicati. Controlla che le tue scelte supportino la stabilità piuttosto che metterla a rischio.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna che entra in Gemelli e la tua sesta casa produttiva, portare a termine le cose fornirà un'enorme soddisfazione. Sarai su un rotolo a condizione che non lasci che una Vergine schizzinosa ti complichi le cose.

Amore / amicizia: se hai bisogno di incoraggiamento, rivolgiti a un amico per darti una spinta. Con il perspicace sole in Scorpione nella tua casa di amicizia che si allinea con il potente Plutone nel tuo segno, una persona che ti conosce dentro e fuori sarà ben attrezzata per ricordarti i tuoi punti di forza. Anche tu puoi essere una cheerleader piuttosto persuasiva. Saprai esattamente cosa dire per aiutare un amico a uscire da una routine. Le persone tendono a prestare attenzione quando fai pressione.

Carriera / Finanza: la tua giornata lavorativa potrebbe concludersi in modo positivo con l'amichevole Luna Gemelli e la socievole Venere che si allineano nelle tue zone di carriera. Questa atmosfera rilassata crea buoni rapporti con i colleghi. Quando vai d'accordo con le persone intorno a te, il tuo lavoro tende ad andare liscio. L'interesse di qualcuno per te potrebbe essere più che professionale. Stanno cercando un amico? O forse qualcosa di più? Stai attento a mescolare l'utile al dilettevole.

Crescita personale / spiritualità: hai tutte le informazioni e le intuizioni necessarie per andare avanti con grandi progetti personali. Quello che fai può costruire una solida base per il tuo futuro e devi essere preparato.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la tua atmosfera amichevole metterà tutti a proprio agio. Le persone apprezzeranno il fatto che tu abbia una genuina curiosità e interesse per ciò che sta accadendo nelle loro vite. Un Gemelli sarà un acuto ascoltatore quando ti apri e condividi qualcosa su di te.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua casa di avventura che sembra il jolly Urano nel tuo regno domestico, stai tutto per scuotere le cose nella tua vita personale. Si potrebbe pensare che ci fosse già più che sufficiente imprevedibilità nella tua vita. Prima di fare qualcosa di folle, considera come le tue azioni potrebbero avere un impatto sulle persone più vicine a te. Fare qualcosa che li faccia sentire instabili o insicuri probabilmente non è la strada da percorrere. Ricorda che stai cercando l'eccitazione, non il caos.

Carriera / Finanza: di recente, potrebbero esserci stati ritardi nella carriera e piccoli incidenti con questioni relative all'istruzione, al governo, all'editoria, al marketing, ai viaggi e agli affari internazionali, tutti dovuti a Mercurio retrogrado. Ora che il pianeta sta andando avanti, queste preoccupazioni riprenderanno lentamente il loro corso abituale. Potrebbero non essere di nuovo in pista fino alla fine di novembre, ma almeno si stanno muovendo nella giusta direzione.

Crescita personale / spiritualità: con la curiosa Luna Gemelli che si allinea con Marte ad alta energia, stai seguendo le tue passioni. Potrebbe condurti a un nuovo hobby, progetto creativo o attività ricreativa. Ci sono vantaggi nel rendere il gioco una priorità.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 NOVEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non c'è fine alle benedizioni e ai benefici che derivano dall'investire nella casa e nella vita familiare. Dopotutto, fornisce le basi emotive che supportano i tuoi sforzi nel mondo. Chiedi a un Gemelli esperto di darti una mano con un progetto speciale.

Amore / Amicizia: Con Venere nella tua casa di intimità che allinea Urano, atleta scioccante, nella tua zona di comunicazione, non si può dire cosa dirai per suscitare il tuo interesse amoroso. Potrebbe essere bollente e stuzzicante. Oppure potrebbe essere inappropriato e decisamente strano. Sii consapevole della sensibilità di chi ascolta e considera attentamente come potrebbero atterrare le tue parole. In caso di dubbio, tenere le labbra chiuse è probabilmente l'idea giusta.

Carriera / Finanza: Mercurio retrogrado nella tua casa di risorse condivise probabilmente ha creato un pasticcio di questioni relative a prestiti, debiti, tasse e fondi che condividi con il tuo coniuge o un partner commerciale. Non c'è dubbio che ne hai abbastanza di errori e ritardi. Questi inconvenienti saranno presto un ricordo del passato ora che Mercurio sta andando avanti. A poco a poco, le cose torneranno in pista con l'avvicinarsi della fine di novembre.

Crescita personale / spiritualità: prima di impegnarti in un'attività educativa o spirituale, valuta se hai il tempo o il denaro necessari per portare a termine. Se sei appassionato, sei destinato a trovare un modo per andare fino in fondo.