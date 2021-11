Oroscopo di oggi 3 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 3 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna oscura nella tua casa di coppia ti incoraggia a chiudere le questioni in sospeso in una relazione importante. Le tue speranze di armonia potrebbero essere deluse da una persona difficile (una Bilancia o un Capricorno, forse), ma non dovresti lasciare che questo ti fermi.

Amore/Amicizia: potresti essere ispirato a discutere dei tuoi sogni relazionali mentre il chiacchierone Mercurio nella tua casa di coppia si allinea con Giunone, attenta all'impegno. È un momento opportuno per discutere di una fuga romantica con il tuo partner o fare altri piani importanti. Potresti ricevere una chiamata o un messaggio da una persona di interesse che vive lontano. C'è una connessione abbastanza forte tra di voi per colmare la distanza? Il tuo scambio di oggi potrebbe fornire un indizio.

Carriera/Finanza: con la Luna in Bilancia che ha innescato il quadrato a T di ieri, c'è ancora una notevole tensione nell'aria. Potrebbe essere necessario camminare sulle uova intorno a un supervisore o un collega di umore focoso. Non è giusto che tu debba modificare il tuo comportamento a causa del cattivo umore di qualcuno. Tuttavia, se ti impedisce di essere coinvolto in un conflitto, è la tua migliore linea d'azione.

Crescita personale/Spiritualità: un allineamento Sole/Giunone può spingerti a rivedere le regole della tua relazione. Non quelli con cui vivi consapevolmente, ma i requisiti non riconosciuti e gli insuccessi che influenzano segretamente le tue scelte. Rendersi conto di ciò che funziona per te è essenziale per la tua felicità.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna oscura nella tua casa di lavoro ti spinge a portare a termine un progetto o a prepararlo per la fase successiva di sviluppo. Ciò potrebbe richiedere l'assistenza di altri, ma non contare sul fatto che Ariete o Capricorno siano super cooperativi.

Amore / amicizia: se accoppiati, vorrai avere un cuore a cuore con il tuo partner mentre il loquace Mercurio si allinea con Giunone impegnata. Dalle preoccupazioni pratiche agli argomenti più intimi, ti consigliamo di mettere le carte in tavola e determinare dove stanno le cose. L'atmosfera è quella giusta per capirsi e gestire i problemi in modo armonioso. Per i single, una conversazione o uno scambio di messaggi con una persona di interesse può aiutarti a determinare se vuoi andare oltre.

Carriera/Finanza: non sei ancora fuori dai guai. La Luna in Bilancia che ha innescato il quadrato a T di ieri potrebbe portare un altro sviluppo in un problema in corso. Probabilmente sei frustrato e, forse, anche un po' arrabbiato. Tuttavia, non dovresti permettere che ti chieda di tagliare gli angoli su un compito o di infrangere le regole. Se lo fai, potresti trovarti in un mondo di guai. Dovrai fare tutto secondo le regole.

Crescita personale/spiritualità: potresti pensare di comprendere i tuoi desideri intimi, ma quando il sole e Giunone si allineano, scoprirai che c'è di più nella storia. Qual è il desiderio segreto che deve ancora essere soddisfatto?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna oscura in Bilancia ti incoraggia a chiudere i conti in sospeso con questioni relative ai bambini, alla tua vita amorosa, alle attività ricreative e creative. Non tutti collaboreranno con il processo. Ariete, Bilancia e Capricorno possono essere difficili da affrontare.

Amore/Amicizia: C'è ancora un'atmosfera tagliente nell'aria, ma potrebbe essere un po' meno volatile in quanto Mercurio espressivo e Giunone impegnata si allineano nelle tue zone di appuntamenti e di collaborazione. Questa atmosfera rilassata può aiutarti a risolvere le difficoltà o, se le cose vanno bene, a fare piani entusiasmanti. Se sei single, dovresti tenere gli occhi aperti in cerca di un potenziale partner che non sia solo interessante ma anche con cui è facile parlare. Una buona comunicazione è essenziale per farlo funzionare.

Carriera/Finanza: poiché la Luna in Bilancia nella tua casa di auto-espressione innesca il quadrato a T di ieri, potresti trovare difficile spiegarti e condividere le tue idee con gli altri. Se l'atmosfera ti sembra un po' ostile, potrebbe essere saggio tenere per te le tue opinioni. È probabile che ci sia un problema più grande che influisce sullo spirito di squadra. Non fare nulla che aggiunga benzina al fuoco. Tieni la testa bassa e rimani nella tua corsia.

Crescita personale/spiritualità: quanto lavoro sei disposto a fare per coltivare la relazione che desideri? È qualcosa che potresti considerare mentre il Sole della Bilancia e Giunone si scontrano. Le relazioni sono sempre un work in progress.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna oscura in Bilancia e il tuo regno domestico, sei incoraggiato a chiudere le questioni in sospeso con le preoccupazioni domestiche e familiari. Non tutti ti renderanno il processo facile. Alcuni individui (come Ariete e Capricorno) possono rendere difficile fare ciò che è necessario fare.

Amore/Amicizia: le questioni pratiche saranno presenti nelle conversazioni con il tuo partner mentre Mercurio loquace e Giunone rispettosa si allineano. È un momento opportuno per mettersi d'accordo con le faccende domestiche o il lavoro con piccole difficoltà. Discutere di faccende domestiche e questioni familiari non è molto sexy. Tuttavia, è essenziale mantenere una relazione sana. Se sei single e stai conoscendo un potenziale partner, verifica di essere compatibile in modo pratico.

Carriera/Finanza: lavorare con determinate persone può essere un po' un incubo poiché la Luna in Bilancia innesca il quadrato a T di ieri. Controllare tipi e individui che spesso sembrano avere le mutande in una svolta può essere incredibilmente difficile da affrontare. Se il telelavoro è un'opzione, oggi è un giorno in cui vorrai lavorare da casa. Avrai voglia di essere fuori dalla vista, fuori dalla mente quando l'atmosfera è così volatile.

Crescita personale/spiritualità: le relazioni possono sembrare un lavoro ingrato quando il Sole della Bilancia e la devota Giunone si scontrano. Non c'è modo di sfuggire al lavoro necessario per attrarre, coltivare o mantenere un rapporto sano, quindi perché non renderlo qualcosa che ti piace.