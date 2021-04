Oroscopo di oggi 30 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 30 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 30 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: pensi di sapere dove stai andando. Anche se con la luna vuota all'inizio della giornata, è facile perdersi. Non seguire l'esempio di un Sagittario. Letteralmente e metaforicamente, possono mandarti nella direzione sbagliata.

Amore / Amicizia: L'affetto diventa amore soffocante mentre Cerere nel tuo segno si scontra con il prepotente Plutone. Che tu stia adorando il tuo partner, figlio o amico, corri il rischio di diventare troppo forte. È fantastico che ti senti obbligato a soddisfare i bisogni di una persona a cui tieni. Tuttavia, quando hai a che fare con un adulto, devi essere rispettoso dei suoi confini e desideri.

Carriera / Finanza: con il Sole in Toro che incontra il jolly Urano nella tua casa di beni, le transazioni relative a denaro e merci possono procedere a una velocità fulminea. Dovrai pensare con i tuoi piedi ed essere pronto ad agire all'impulso del momento. Questa entusiasmante formazione planetaria potrebbe anche portare un'opportunità inaspettata o insolita sulla tua strada. Potrebbe coinvolgere la tecnologia o qualcosa di all'avanguardia. Se sembra rischioso, probabilmente lo è. Non giocare se non puoi permetterti di pagare.

Crescita personale / spiritualità: sei un principiante e questa è una cosa bellissima. Una volta che sei armato di un piano, vai avanti a tutta velocità. È intelligente controllare che tutte le parti coinvolte siano sulla stessa pagina.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: "Lascia perdere" sono parole per vivere mentre l'esagerazione della Luna in Sagittario è ovviamente vuota. Un'ossessione mattutina potrebbe farti partire con il piede sbagliato. In seguito, un Capricorno sensibile può aiutarti a vedere la tua situazione sotto una luce diversa.

Amore / amicizia: non c'è modo di mettere un coperchio sulla tua grinta e desiderio di eccitazione quando il sole incontra il risvegliatore Urano nel tuo segno. In effetti, vorrai liberarti da tutto e da chiunque limiti la tua libertà di azione e autoespressione. Ciò potrebbe significare che hai bisogno di spazio dal tuo partner o che devi stare con qualcuno che rispetti la tua individualità. Oggi cercherai modi per scuotere le cose nella tua vita, e questo include le tue relazioni.

Carriera / Finanza: con l'allineamento sole / nodi in gioco, potresti essere motivato a esercitare la tua indipendenza finanziaria. Può essere fin troppo facile fare affidamento su fonti di supporto esterne e dare per scontato che ci saranno sempre. Un piccolo passo per provvedere a te stesso può essere incredibilmente potente.

Crescita personale / spiritualità: una buona intenzione va male quando cerchi di imporre i tuoi valori o le tue nozioni spirituali a una persona che sta soffrendo. Con la custodia di Cerere che si scontra con il prepotente Plutone, potresti andare troppo lontano. Offri aiuto se puoi, ma risparmia loro una conferenza su come vivere la loro vita o in cosa credere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: al mattino, quando la luna è vuota, ovviamente, capire gli altri non sarà così facile. Per quanto provi, probabilmente non capirai da dove proviene un Sagittario. È meglio rimandare le riunioni mattutine e le interazioni faccia a faccia importanti.

Amore / amicizia: non c'è modo di sfuggire al tuo affetto mentre la custodia di Cerere nel tuo settore sociale si scontra con il controllo di Plutone. Non importa ciò che l'altra persona desidera, sei determinato a dare loro ciò di cui pensi abbia bisogno. Ciò a cui si riduce è che stai soffocando qualcuno con amore nella speranza che si sentano obbligati a ricambiare. Attento. Potresti trasformare il tuo partner o un amico in un avversario. Se i ruoli sono invertiti, non lasciarti manipolare.

Carriera / Finanza: non prestare e non prendere in prestito è una buona regola empirica poiché la Luna Capricorno si oppone a Marte nei tuoi settori finanziari. Sotto questa atmosfera scontrosa, i problemi sono destinati a sorgere. Non puoi fidarti che tutti condividano i tuoi valori.

Crescita personale / spiritualità: la ricerca dell'anima colpisce l'oro della conoscenza di sé mentre il sole incontra il risvegliatore Urano nel tuo regno subconscio. Questa sveglia cosmica potrebbe avvisarti di qualcosa che hai davvero bisogno di sentire. Un sogno profetico o un messaggio da una fonte inaspettata potrebbe consegnare il tuo momento ah-ha. Puoi anche entrare attraverso la meditazione, il lavoro sui sogni o il viaggio sciamanico. Invia un segnale all'Universo che desideri connetterti con regni superiori.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: perché non iniziare tardi? Con la luna vuota ovviamente nella tua zona di lavoro al mattino, ciò che può andare storto andrà storto. Avere a che fare con un Sagittario entusiasta può essere una relazione incredibilmente frustrante. Non lasciare che ti mettano troppe attività nel piatto.

Amore / amicizia: solo perché fai parte della gang, non significa che giocherai secondo le loro regole. Una fusione dinamica sole / Urano nella tua casa dell'amicizia farà sapere a tutti che stai marciando al ritmo del tuo tamburo. Questo potrebbe sconvolgere la solita routine con amici e gruppi a cui partecipi. Tutti i segnali indicano che è ora di cambiare. Stai alla ricerca di una persona non convenzionale che scuota la tua vita in modo positivo.

Carriera / Finanza: le relazioni con colleghi e superiori possono essere difficili da gestire poiché Cerere egoista nel tuo settore professionale si scontra con il controllo di Plutone. In superficie, può sembrare che qualcuno si stia aiutando mentre quello che sta davvero cercando di fare è manipolarti per servire i suoi interessi. Quindi, non dovresti essere così veloce nell'accettare un favore. Probabilmente c'è un cartellino del prezzo alto allegato.

Crescita personale / spiritualità: sei più irritabile del solito con Marte aggressivo nel tuo segno. È qualcosa a cui prestare attenzione quando diventi caldo sotto il colletto. Non puoi saltare in aria a tutti quelli che ti fanno arrabbiare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: è meglio evitare le questioni romantiche all'inizio della giornata. Con la luna vuota, ovviamente, interpreterai male i segnali. Di conseguenza, può verificarsi un malinteso. Non lasciarti sedurre dall'entusiasmo di un Sagittario. Potrebbe non significare quello che pensi.

Amore / amicizia: le relazioni possono essere complicate poiché il nutrimento di Cerere si scontra con il prepotente Plutone. Per ottenere ciò che cercano, una persona bisognosa sarà costretta a giocare secondo le regole del donatore. Questo non è amore. Nella migliore delle ipotesi, è una transazione commerciale e, nel peggiore dei casi, un'estorsione emotiva. È solo questione di tempo prima che diventi brutto. Non lasciarti manipolare e non mettere nessuno nella posizione di doversi inchinare davanti a te.

Carriera / Finanza: sei pronto a mostrare al mondo che sei un anticonformista? Con il Sole in Toro che incontra il futuristico Urano nella tua casa di reputazione e carriera, le tue mosse rivoluzionarie sono destinate a scuotere le cose. Emergerai come influencer quando metti al lavoro l'innovazione. Alcuni saranno entusiasti delle tue idee, mentre altri potrebbero risentirsi del tuo tentativo di cambiare lo status quo. Nonostante l'opposizione, sarai felice di guidare la carica verso il cambiamento. Cerca di incoraggiarti i superiori lungimiranti.

Crescita personale / spiritualità: la rabbia repressa può essere fonte di irritazione poiché la stoica Luna Capricorno si oppone a Marte ostile. Possiedi le tue emozioni. Non otterrai una stella d'oro per negare come ti senti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: piccoli incidenti sul fronte interno potrebbero iniziare la giornata in modo difficile. Con la luna vuota ovviamente al mattino, ciò che può andare storto andrà storto. Concediti più tempo per andare avanti, soprattutto se hai a che fare con un Sagittario.

Amore / Amicizia: Cerere e Plutone in guerra nelle tue zone di appuntamenti e intimità iniettano un'atmosfera spigolosa nella tua vita amorosa. Manipolazione, coercizione e giochi di potere sono alcuni dei giochi che tu o il tuo partner potreste giocare. Questo è un territorio pericoloso. Non lasciare che il desiderio o il bisogno di controllo ti conducano fuori strada.

Carriera / Finanza: i progetti che coinvolgono l'istruzione, il governo, l'editoria, il marketing e gli affari internazionali riceveranno una spinta mentre il Sole in Toro si allinea con Urano lungimirante nella tua nona casa espansiva. In queste aree, trarrai vantaggio dalla ramificazione e dal fare le cose in modi nuovi e non convenzionali. I social media e gli ultimi progressi tecnologici relativi a ciò che fai potrebbero avere un ruolo nel programma.

Crescita personale / spiritualità: la fusione del Sole / Urano di oggi può ispirarti a fare qualcosa di insolito. Se non puoi partire per un grande viaggio, puoi comunque trovare qualcosa di emozionante da fare vicino a casa. Agire d'impulso sarà esilarante. In effetti, fare qualcosa che normalmente non faresti potrebbe cambiare la traiettoria della tua vita. Non sai mai come qualcuno che incontri o qualcosa che provi possa avere un impatto su di te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: può essere difficile sentirsi emotivamente e finanziariamente sicuri quando altre persone sono coinvolte nei tuoi affari. È la vita. A meno che tu non sia un recluso totale, è qualcosa con cui devi convivere. Trova un modo per essere in pace con un Toro imprevedibile.

Amore / Amicizia: con Plutone in transito in transito nella tua casa e nel regno familiare, devi sentire di essere il padrone del tuo dominio. Plutone in retrogrado fino al 6 ottobre ti invita a rivedere la tua casa fisica e le relazioni in essa contenute. È il momento perfetto per partecipare a riparazioni posticipate e progetti di ristrutturazione bloccati. Allo stesso modo, qualsiasi problema con i membri della famiglia dovrebbe essere affrontato frontalmente. La pulizia dell'aria crea lo spazio per ricostruire relazioni più sane e più felici.

Carriera / Finanza: potresti sentire di dover proteggere la tua proprietà intellettuale mentre il comunicatore Mercurio si scontra con il guerriero Marte nella tua carriera e nel settore della reputazione. La paura che qualcuno possa approfittare del tuo lavoro e rubarti il ​​fulmine potrebbe metterti sulla difensiva. Le tue preoccupazioni possono o non possono essere giustificate. Per essere al sicuro e per sedare la tua ansia, potresti voler tenere le tue idee per te per ora.

Crescita personale / spiritualità: non puoi controllare cosa faranno gli altri. Tuttavia, puoi scegliere come consentire alle loro azioni di avere un impatto su di te. Cerca di ricordare che sei il padrone della tua mente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: al mattino, con la luna vuota ovviamente, è meglio evitare importanti transazioni finanziarie. Potrebbero essere soggetti a contrattempi e ritardi, soprattutto se si tratta di un Sagittario. Queste preoccupazioni andranno più agevolmente nel corso della giornata.

Amore / amicizia: in questi giorni, sei un professionista nel saltare dentro e fuori dalle relazioni e nel gestirle in modo non convenzionale. Mentre il determinato Sole in Toro incontra Urano irregolare nella tua zona di collaborazione, potresti essere sul punto di fare un'altra mossa inaspettata. Allo stesso modo, l'imprevedibilità da parte del tuo interesse amoroso potrebbe mettere alla prova la tua volontà di mantenere la rotta. Se sei distaccato e incontri casualmente, mantienilo così. Ti ribellerai contro chiunque tenti di legarti.

Carriera / Finanza: le relazioni con i colleghi possono essere un po 'nervose poiché il sacrificio di Cerere nella tua zona di lavoro si scontra con il manipolatore Plutone. L'intimidazione potrebbe essere usata come mezzo per convincere una persona a fare ciò che vuole che faccia. Non approfittare della gentilezza o della generosità di nessuno. E non lasciare che nessuno ti costringa a fare qualcosa che non vuoi fare. È un gioco pericoloso che potrebbe avere conseguenze di lunga data.

Crescita personale / spiritualità: vuoi avere ragione o essere felice? È qualcosa che dovrai considerare quando la Luna Capricorno si oppone al guerriero Marte. Se qualcuno o qualcosa ti provoca, non devi abboccare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: potresti non essere sincronizzato al mattino con la luna vuota ovviamente nel tuo segno. Non lasciare che un entusiasmo fuorviante ti spinga a promettere più di quanto puoi offrire. Potresti dimenticare quello che hai offerto, ma un Cancro ti manterrà sulla parola.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale può diventare un po 'rischiosa quando la cura di Cerere e il controllo di Plutone si scontrano. Denaro, regali e privilegi speciali potrebbero essere concessi o negati per indurre l'altra persona a fare ciò che tu vuoi che faccia. È un brutto gioco, quindi non giocarci. Solo la disperazione ti spingerebbe a manipolare o essere manipolato. Ama e rispetta te stesso abbastanza da dire di no.

Carriera / Finanza: una fusione tra il laborioso sole nel Toro e l'innovatore Urano nella tua zona di lavoro ti incoraggia a mettere a punto le tue idee più creative. È anche saggio rimanere al passo con le ultime tendenze nel tuo campo. Si stanno svolgendo sviluppi entusiasmanti e devi essere pronto a sfruttare le opportunità che ti si presentano. Potresti fare una mossa prevista che inauguri un cambiamento significativo nella tua vita lavorativa. Non si può dire cosa potresti essere improvvisamente ispirato a fare.

Crescita personale / spiritualità: sei incline a cavillare su denaro o beni mentre la scontrosa Luna Capricorno si oppone all'aggressivo Marte nei tuoi settori finanziari. Se è un problema minore (e probabilmente lo è), lascialo andare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua sfuggente dodicesima casa, potresti accontentarti di rimanere all'oscuro di certe questioni. Anche se, se sei ossessionato da questo, faresti meglio a fare qualcosa al riguardo. Un Gemelli potrebbe essere in grado di fornire chiarezza.

Amore / amicizia: quando ti piace qualcuno, non lascerai che una piccola cosa come il denaro ostacoli il modo di fargli divertire. Un bizzarro allineamento tra il Sole in Toro nella tua zona di appuntamenti e il generoso Giove suggerisce che troverai un modo creativo per trattare il tuo interesse amoroso come una regina o un re. Anche senza vantaggi speciali, il tuo entusiasmo può essere sufficiente per far innamorare qualcuno di te.

Carriera / Finanza: con l'intelligente Mercurio in aspetto fantasioso Nettuno nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi, i tuoi poteri creativi sono aumentati. Sarai nella zona quando lavorerai a un progetto che può beneficiare di intuizioni intuitive e talento artistico. Anche se ciò su cui stai lavorando è piuttosto banale, la tua capacità di vedere più a fondo la questione sarà utile. Se stai collaborando, un'atmosfera simpatica con il tuo partner può creare un'esperienza positiva e produttiva.

Crescita personale / spiritualità: non puoi cambiare il passato. Anche se puoi cambiare il modo in cui permetti che abbia un impatto sul tuo futuro. Un allineamento luna / Chirone fornisce un momento opportuno per fare un passo importante verso la guarigione e la rivendicazione del tuo potere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: è meglio posticipare le riunioni di prima mattina. Con la Luna in Sagittario vuota, ovviamente, nella tua zona di lavoro di squadra, non si otterrà molto. Dopo pranzo, troverai il tuo ritmo. Lavorare in silenzio con un Capricorno può essere molto produttivo.

Amore / amicizia: non vuoi essere troppo ansioso, ma non vuoi nemmeno sembrare disinteressato. È un dilemma che potrebbe sorgere quando Mercurio loquace si allinea con Giunone nel tuo settore sociale. Inviare un messaggio a qualcuno per fare progetti o scoprire cosa stanno facendo è interessante. Tuttavia, iniziare un contatto troppo spesso può essere scoraggiante, soprattutto se questa persona è una conoscenza recente. Una volta inviato il tuo messaggio, lascia la palla nel loro campo.

Carriera / Finanza: la comunicazione può diventare passivo-aggressiva quando il controllo di Plutone e il sacrificio di Cerere si scontrano. Fai attenzione a non usare parole progettate per manipolare o intimidire qualcuno affinché faccia le cose a modo tuo. Allo stesso modo, dovresti ricordare a un collega i tuoi confini se attraversa una linea.

Crescita personale / spiritualità: abbraccia un'improvvisa spinta di ispirazione che stimola un cambiamento nella tua vita familiare. Con un'inventiva fusione Sole / Urano nel tuo regno domestico, potrebbe svolgersi uno sviluppo entusiasmante. Se stai riflettendo su un cambiamento da un po 'di tempo, questa energia può fornire la spinta per mettere in moto le cose. Ciò che si sviluppa potrebbe essere uno shock per gli altri. Il cambiamento è inevitabile. Anche se potrebbe accadere prima del previsto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: usa la mattina per studiare, espandere la tua mente, imparare e per espandere mentre la Luna in Scorpione si armonizza con la tua energia dei Pesci e attiva la tua nona casa della mente superiore. A mezzogiorno, la luna si sposta in Sagittario e quadra i tuoi pianeti natali in Pesci. Potrebbe sembrare scomodo, ma non è niente che non puoi gestire, soprattutto se trascorri un po 'di tempo tranquillo nella natura e hai la possibilità di riorganizzarti. Se hai voglia di compagnia, invita uno Scorpione a unirsi a te. Sono abili nell'arte del silenzio e della presenza.

Amore / Amicizia: Marte accende le cose nella tua quinta casa di amore e passione e si scontra con la luna. Le persone sono emotive, sensibili, egoiste ed esigenti durante questo transito, quindi considera di dare loro un ampio spazio finché non passa. Potrebbe essere più saggio camminare per il campo di battaglia piuttosto che uscirne.

Carriera / Finanza: la tua decima casa di carriera, risultati e riconoscimenti è illuminata dalla Luna in Sagittario e la quadratura di Giove porta fortuna e successo materiale. Stai alla ricerca di un'opportunità di carriera che ti aiuti ad avanzare. Quando arriva, salta a bordo. Non lasciare che il treno lasci la stazione senza di te!

Crescita personale / spiritualità: l' affidabilità è importante, anche se a volte è noiosa. Onorare la tua parola riguarda l'integrità personale e questo è qualcosa che viene creato un passo, una decisione, un'azione alla volta.