Oroscopo di oggi 30 dicembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 30 dicembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 30 dicembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna piena di ieri ti ha lasciato con le decisioni da prendere sulla tua situazione familiare e domestica. Segui il tuo cuore e rispondi ai tuoi desideri più intimi. Un Pesci premuroso nella tua cerchia potrebbe essere disposto ad aiutarti a realizzare un sogno segreto.

Amore / Amicizia: come sta andando la tua filosofia sulle relazioni? Venere nella zona delle tue convinzioni che quadrata con il confuso Nettuno ti invita a riesaminare le tue regole. Le tue cose da fare e da non fare sono diventate obsolete? O forse stai giocando miseramente secondo le regole di qualcun altro? È frustrante quando attaccarsi alle armi non riesce a fornire l'amore che desideri. Butta fuori il regolamento dalla finestra e torna alle origini. Di cosa hai bisogno per convivere felicemente? Cosa porti in tavola che possa attirare ciò che desideri?

Carriera / Finanza: con l'emotiva Luna del Cancro che si oppone a Mercurio mentale nella tua zona di carriera e reputazione, potresti trovare difficile mantenere i fatti e le cifre dritti. Chiedere chiarimenti a qualcuno potrebbe significare rivelare che non sai quanto dovresti. Più tardi, quando la luna si allinea con l'immaginativo Nettuno, troverai un modo creativo per colmare le lacune nella tua conoscenza.

Crescita personale / spiritualità: con la spiritualità e l'istruzione, intraprenderai la via della minor resistenza. È bello se ti accontenti di andare avanti. Tuttavia, la crescita richiederà che ti spinga ad espandersi e ad ampliare le tue conoscenze

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei impaziente di testare le acque e scoprire quanto puoi cavartela. Non si tratta solo di ciò che pensano gli altri (come un Acquario). Vuoi determinare la quantità di cambiamento per cui sei pronto. Prova piccoli passi invece di un'immersione profonda.

Amore / Amicizia: con uno spigoloso allineamento Marte / Cerere in gioco, il risentimento può crescere quando un amico non riesce a riconoscere tutto ciò che fai per lui. Di conseguenza, potresti lasciare che le loro chiamate vadano alla segreteria telefonica e lasciare i loro messaggi senza risposta, soprattutto se è solo un'altra richiesta di aiuto. Non è che non ti interessi. Vorresti solo che gli altri si prendessero un momento per ricambiare l'amore. Anche i tipi autosufficienti come te hanno bisogno di attenzione.

Carriera / Finanza: è ammirevole che tu sia così disposto ad abbracciare il cambiamento e sostenere nuove idee. Tuttavia, con lo stratega Pallade nella tua zona di reputazione che fa quadrare il rivoluzionario Urano nel tuo segno, la maggior parte delle persone troverà le tue idee un po 'troppo in anticipo sui tempi. Allo stesso modo, un comportamento eccentrico da parte tua potrebbe dare alle persone un'idea sbagliata. Sei un genio eccentrico che è stato frainteso? O sei semplicemente pazzo? Se c'è un metodo dietro la tua follia, dovrai spiegarlo.

Crescita personale / spiritualità: cercare di essere all'altezza delle aspettative di tutti può essere estenuante. Di conseguenza, puoi scegliere di tenere alcune cose per te. Non tutto ciò che fai dovrebbe sopportare il controllo pubblico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna piena di ieri ti ha lasciato con decisioni da prendere su questioni finanziarie. Portare a termine una questione cruciale spianerà la strada per ricominciare da capo. Se hai a che fare con un Capricorno, sarà necessaria la pazienza per sistemare le cose.

Amore / amicizia: se il tuo interesse amoroso non ti rende la star del loro spettacolo, potresti sentirti deluso. Ti stanno davvero trascurando? O sei più preoccupato di come appare la tua relazione al mondo esterno? Metti le cose nella giusta prospettiva prima di chiamare fuori il tuo partner. La questione potrebbe non essere così chiara come sembra. I single possono temere di essere visti come qualcuno che non può far funzionare una relazione. Sei l'unica persona che la pensa in questo modo. Alcune persone invidiano la tua libertà.

Carriera / Finanza: le questioni legate al denaro possono essere confuse e difficili da gestire mentre la Luna del Cancro emotiva e il Mercurio mentale si scontrano nei tuoi settori finanziari. Il modo in cui ti senti riguardo a un problema potrebbe non corrispondere ai fatti. Può essere difficile prendere la decisione giusta quando sei emotivamente coinvolto nel risultato. Premi pausa per ora. Concediti un po 'di tempo per capire con cosa hai a che fare.

Crescita personale / spiritualità: sei compassionevole e il dono della natura non può essere negato. Sono le piccole cose che fai per gli altri di cui le persone prendono atto. Non sei lì per attirare l'attenzione. Stai solo facendo la cosa giusta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la luna nel tuo segno ti rende profondamente consapevole dei tuoi bisogni emotivi. Negoziare con gli altri (come un Capricorno) per soddisfarli è dove diventa complicato. Se sei disposto a dare quanto ti aspetti, dovresti riuscire a raggiungere un accordo.

Amore / amicizia: ciò che qualcuno dice e ciò che significa può essere cose completamente diverse poiché la luna nel tuo segno si oppone al messaggero Mercurio nella tua zona di collaborazione. La comunicazione è destinata a confondersi sotto questa influenza disordinata, rendendo difficile per tutti esprimere come si sentono. Anche tu puoi essere confuso. Non saltare a conclusioni sbagliate. Sii disposto a dare una persona a cui tieni per il beneficio del dubbio.

Carriera / Finanza: potresti disinnamorarti del tuo lavoro o di un progetto quando scopri che non è all'altezza del clamore. Con Venere nella tua casa di lavoro che fa quadrare il disilluso Nettuno, niente è così bello come sembra. La delusione è destinata a sorgere se hai intrapreso il percorso di minor resistenza. Non puoi aspettarti di continuare a fare la stessa vecchia cosa ancora e ancora e ancora trovarla appagante. Forse è ora di espandersi?

Crescita personale / spiritualità: tutti i segni indicano che stai cercando una via d'uscita facile. Se hai bisogno di una pausa, va bene. Fai solo attenzione a non prendere impegni che non manterrai.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna nella tua zona della comunità, sei piuttosto una farfalla sociale. Ti divertirai a passare da un amico all'altro e scoprire cosa stanno facendo. Un Gemelli sarà super intrigante e potrebbe attirare buona parte della tua attenzione.

Amore / Amicizia: con un allineamento Luna / Cerere / Venere teso che fa schiantare la festa, un appuntamento o un evento sociale potrebbe andare di lato. Potresti scoprire che è impossibile soddisfare i desideri di tutte le persone coinvolte. Non è davvero un grosso problema a meno che qualcuno non decida di farne un dramma dal nulla. Stai attento a non aggiungere al dramma. Se lo fai, rovina ulteriormente le possibilità di divertirti.

Carriera / Finanza: un'etica del lavoro rispettabile, unita a uno spirito inventivo, può farti vincere mentre il disciplinato sole in Capricorno si allinea con Urano lungimirante nelle tue zone di carriera. Adesso è il momento di stupire il mondo con le tue idee più innovative. Un progetto o un'idea che promuovi potrebbe aiutarti ad affermarti come punto di riferimento nella tua cerchia professionale. Sei un professionista esperto quando si tratta di lavorare sotto i riflettori. Stai attento a un'opportunità che ti permette di brillare.

Crescita personale / spiritualità: farai del tuo meglio il brainstorming quando fai squadra con un partner. Con un allineamento luna / Pallade nelle zone delle persone, due cervelli sono meglio di uno. Se hai bisogno di capire qualcosa, coinvolgi un amico intelligente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la luna piena di ieri potrebbe aver fatto luce sulle amicizie e sulla tua vita sociale. Si spera che tu abbia acquisito un'idea più chiara di chi e in cosa dovresti investire. Potresti ancora avere alcune domande su come un Capricorno si inserisce nel quadro.

Amore / Amicizia: con Venere che allinea il losco Nettuno, ti chiederai se lo stile del tuo partner è in linea con i tuoi gusti. Hai una foto del tuo arredamento ideale per la casa e di come tutti gli elementi si incastrano. Sei anche pulito e organizzato. Se il tuo interesse amoroso è disordinato o ha un gusto discutibile, potrebbe farti riflettere. Non è esattamente un rompicapo, ma se condividi uno spazio vitale (o pianifichi di farlo in futuro), devi risolverlo.

Carriera / Finanza: un allineamento luna / Nettuno nelle tue zone di persone suggerisce che farai il tuo miglior pensiero creativo quando collaborerai con un collega o lavorerai con un gruppo. Il semplice fatto di essere in compagnia di persone stimolanti può far nascere idee nuove ed entusiasmanti. Se sei un agente solista, rimbalza sulle tue idee con un amico. Il feedback che ricevi può aiutarti a determinare se un concetto merita di essere ulteriormente esplorato.

Crescita personale / spiritualità: fare progetti per il futuro è destinato a tenervi occupati. Prendi aria ogni tanto e sposta la tua attenzione su altre attività. Allontanarti un po 'dalla tua ricerca ti aiuterà a essere obiettivo

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: possono sorgere dolori crescenti quando si tenta di ampliare i propri orizzonti. Non lasciare che ti impedisca di fare qualcosa che non hai mai fatto prima o di imparare qualcosa di nuovo. Forse hai bisogno di qualcuno che ti tenga la mano o ti faccia il tifo? Chiedi a un Gemelli.

Amore / amicizia: non sempre paga per essere calcolatori. Con uno spigoloso allineamento Urano / Pallade che influisce sulla tua vita amorosa, potresti fare una mossa improvvisa e, forse, deplorevole basata su uno schema che ritieni stia giocando nella tua vita amorosa. Entrare nella tua testa e analizzare ogni piccola cosa che accade non è molto utile. Prima di fare qualcosa di pazzo, rallenta e ascolta il tuo cuore. Se non ti senti bene per quello che stai per fare, metti i freni.

Carriera / Finanza: Con Marte che si scontra con il custode Cerere nella tua zona di lavoro, ti arrabbierai con un collega prepotente che si aspetta che tu riprenda il gioco. A meno che ripulire il loro disordine non faccia parte del tuo lavoro, è meglio che tu metta piede. Con Cerere nella tua zona di lavoro, sei felice di aiutare quando puoi. Tuttavia, crei un brutto precedente quando permetti a qualcuno di approfittare della tua gentilezza.

Crescita personale / spiritualità: potresti avere difficoltà a esprimere i tuoi pensieri e sentimenti. Potresti chiederti se alcune persone capiranno il tuo entusiasmo e la tua passione. La migliore linea d'azione è agire in modo naturale piuttosto che esibirsi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la luna piena di ieri potrebbe averti lasciato desiderare di ampliare i tuoi orizzonti. Dove puoi crescere da qui? È un momento opportuno per iniziare a pensare alla tua prossima grande avventura. I tuoi Pesci preferiti potrebbero avere un ruolo nel programma.

Amore / amicizia: ti piace viziare i tuoi cari. Che si tratti del tuo partner o dei tuoi figli, non ti dispiace spendere un piccolo extra per accontentarli. Con Venere nella tua zona monetaria che si scontra con l'illusorio Nettuno, una sorpresa potrebbe non riuscire a colpire nel segno. Forse non sei così in contatto con i gusti o gli interessi di questa persona come pensi? Osserva attentamente in cosa si trovano e prendi nota delle loro simpatie e antipatie. Ciò che pensi che qualcuno dovrebbe apprezzare e ciò che effettivamente desidera potrebbero essere cose completamente diverse.

Carriera / Finanza: con un'opposizione luna / Mercurio nelle tue zone di comunicazione e informazione, è facile confondersi. Di conseguenza, potresti scoprire di non sapere di cosa stai parlando. Non sembrerai un'autorità se non conosci i fatti. Prima di entrare in contatto con i colleghi, informati sui dati rilevanti per le tue attività attuali.

Crescita personale / spiritualità: proprio come cresci e cambi, così dovrebbero essere i tuoi valori. Non dare per scontato che ciò che una volta era importante per te abbia ancora un significato per te ora. Potresti scoprire che certe cose non sono rilevanti come una volta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la chiave per avere relazioni di successo è essere un buon comunicatore. Ciò significa essere abili nell'ascoltare quanto nell'esprimere i propri pensieri. Che la connessione sia platonica o romantica, vale la pena dare a un Gemelli la tua totale attenzione.

Amore / amicizia: intendi bene; tuttavia, con il prepotente Marte in contrasto con il custode Cerere, potresti essere più coinvolto negli affari personali di qualcuno di quanto dovresti. Ascolta la vocina che ti dice di starne fuori. La tua preoccupazione potrebbe essere considerata come un'ingerenza se spingi le cose troppo oltre. Potrebbe essere difficile per te immaginare, ma non sempre sai cosa è meglio. Rimani nella tua corsia.

Carriera / Finanza: un compito di routine può diventare eccessivamente complicato quando lo stratega Pallade entra in collisione con l'innovatore Urano nella tua zona di lavoro. Sotto questa forte influenza, il desiderio di stupire tutti con tecniche all'avanguardia e idee audaci rende il tuo lavoro più difficile di quanto dovrebbe essere. Se le cose procedono troppo rapidamente, il tuo progetto potrebbe potenzialmente bloccarsi e bruciare. Fai un respiro profondo e considera come puoi semplificare i tuoi piani. Raggiungere un modesto successo sarà molto meglio di un impressionante fallimento.

Crescita personale / spiritualità: è un peccato quando sei eccitato per qualcosa, ma gli altri non condividono il tuo entusiasmo. Nessuno deve co-firmare le cose che ti danno gioia. Non lasciare che offuschi il tuo splendore.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la luna piena di ieri probabilmente ti ha lasciato molto a cui pensare per quanto riguarda le relazioni. Non sono solo brutte notizie. Una conversazione con una persona premurosa e perspicace (un Pesci, forse) potrebbe aiutarti a vedere la tua situazione in una luce più positiva.

Amore / Amicizia: una voce sulla tua vita amorosa potrebbe far tremare le lingue. Venere nel tuo regno dietro le quinte, quadrata con Nettuno, potrebbe rivelare informazioni che non vorresti che nessuno sapesse. Anche se la tua vita sentimentale è piuttosto docile, qualcuno potrebbe interpretare male le tue circostanze e trasmettere false informazioni. Se hai qualcosa da nascondere, tienilo nascosto alle persone inclini al pettegolezzo. Se senti qualcosa di spiacevole sul tuo interesse amoroso, controlla i fatti prima di saltare alla conclusione sbagliata.

Carriera / Finanza: sei super informato e, il più delle volte, sai di cosa parli. Sebbene con l'emotiva Luna del Cancro che si oppone al Mercurio mentale nel tuo segno, corri il rischio di confondere le tue opinioni personali con i fatti. La storia diventa ancora più confusa quando qualcuno aggiunge i loro due centesimi. Assicurati di sapere di cosa stai parlando prima di commentare una questione importante.

Crescita personale / spiritualità: le cattive abitudini possono essere difficili da rompere. Soprattutto quando non sei consapevole che qualcosa che fai regolarmente non serve al tuo massimo bene. Fai attenzione alle stampelle a cui ricorri quando sei stanco o stressato.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la luna piena di ieri ti ha lasciato molto da considerare per quanto riguarda la tua vita lavorativa. Raccogli le questioni in sospeso con i progetti e gli impegni esistenti in modo da poter dedicare tempo a nuove attività. Un Pesci può aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi talenti.

Amore / Amicizia: Venere nel tuo settore sociale che si scontra con il losco Nettuno suggerisce che potresti sentirti disilluso riguardo a un'amicizia. La colpa potrebbe essere di una disputa riguardante denaro o beni. Prestare e prendere in prestito può essere problematico, quindi non farlo. Non tutti condividono i tuoi valori e rispetteranno ciò che è importante per te. Può anche sorgere gelosia per ciò che qualcuno ha o quanto guadagna. Non lasciare che i soldi creino un divario tra te e qualcuno a cui tieni.

Carriera / Finanza: potrebbe esserci confusione sul posto di lavoro poiché l'emotiva Luna del Cancro nel tuo settore lavorativo si oppone a Mercurio mentale nel tuo regno dietro le quinte. Se capisci cosa sta succedendo con una questione di lavoro urgente, è improbabile che lo dica. Potresti non essere sicuro al 100% di avere i fatti chiari. O forse hai altri motivi per tenere la mamma sull'argomento. In entrambi i casi, per ora è il tuo segreto.

Crescita personale / spiritualità: sembri contento di andare avanti e lasciare che il futuro si riunisca come può. Prima o poi, dovrai essere più proattivo nel fare piani. Non aspettare che le cose prendano una svolta sbagliata per entrare in azione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: il tempo speso per migliorare la tua casa e la tua vita familiare non viene mai sprecato. Oggi potresti dover lavorare un po 'di più per ottenere le cose giuste. Potresti non fidarti completamente del modo in cui i Gemelli hanno le cose, ma probabilmente c'è della verità in ciò che dicono.

Amore / Amicizia: non importa quanto sei popolare e quanta attenzione ricevi, potresti non sentirti convalidato con l'attrattore Venere che si scontra con il severo Saturno. Solo perché dubiti di te stesso, non significa che gli altri ti vedano negativamente. Probabilmente scoprirai che le persone ti amano molto di più di quanto pensi. Mostra la tua faccia migliore e confida che l'immagine che presenti sia abbastanza buona.

Carriera / Finanza: un'analisi eccessiva può portare a paralisi mentale e idee eccessivamente complicate quando lo stratega Pallade e l'innovatore Urano si scontrano. Sotto questa forte influenza, la tua immaginazione diventa un nemico piuttosto che un alleato perché presti troppo credito a schemi e concetti nascosti che nessun altro sembra riconoscere. Nella migliore delle ipotesi, qualcuno potrebbe etichettare le tue idee come non convenzionali. Nel peggiore dei casi, potrebbero trovarli decisamente bizzarri. In caso di dubbio, mantieni le opinioni che possono essere supportate da prove.

Crescita personale / spiritualità: sei un'anima compassionevole che è pronta a cogliere l'occasione in cui qualcuno ha bisogno. Controlla il tuo conto in banca prima di metterti in tasca. Chiedi se ci sono modi per aiutare che non implicano denaro.