Oroscopo di oggi 30 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 30 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in ossessivo Scorpione, vorrai quello che vuoi quando lo vuoi. Sebbene con la luna vuota, ovviamente, potresti non riuscire a ottenere ciò che cerchi. Scorpioni e Capricorno, in particolare, difficilmente acconsentiranno alle tue richieste.

Amore/Amicizia: la gelosia, il tradimento, la rabbia e il risentimento potrebbero riaccendersi quando Venere retrograda e la petulante Eris si scontrano. Prenditi un momento per ricordare a te stesso che sei il padrone delle tue emozioni. Ciò significa che non devi reagire ciecamente a tutto ciò che fa scattare l'insicurezza. Se hai l'abitudine di fare un grosso problema con problemi di relazione minori, il tuo partner alla fine ti escluderà. Se hai un reclamo legittimo, aspetta che il tuo umore si calmi prima di tentare di affrontarlo.

Carriera/Finanza: le tue parole sono molto più calcolate di quanto sembrino. Quando Mercurio incontra Plutone nell'ambizioso Capricorno e nella tua zona di carriera, sarai scaltro e incredibilmente persuasivo quando avrai a che fare con individui che hanno il potere di influenzare il tuo destino professionale. Forse vuoi venderli su un'idea o costringerli a vedere le cose dal tuo punto di vista? Stai attento, Ariete. È probabile che una figura esperta riconosca la manipolazione quando la vede.

Crescita personale/spiritualità: chi o a cosa ti dedichi dice molto su dove si trovano le tue priorità. Ciò che conta di più per te sarà cristallino quando Venere e Vesta dedicata si allineano.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le vibrazioni della partnership sono super intense. Che la connessione sia platonica, romantica o professionale, sarai profondamente influenzato dalle persone a cui sei più vicino. Con la luna vuota, ovviamente, può diventare ossessivo, specialmente con Scorpione e Capricorno. Procedi con cautela.

Amore/Amicizia: il risentimento nascosto verso il tuo interesse amoroso (passato o attuale) potrebbe riaccendersi quando Venere retrograda si scontra con Eris scontenta nel tuo regno dietro le quinte. Questa atmosfera tagliente può rendere difficile negare come ti senti. È meglio smettere di fingere di essere d'accordo con tutto quello che sta succedendo o di aver superato quello che è successo in passato. Avrai bisogno di possedere i tuoi sentimenti in modo che non ti possiedano e distruggano la tua vita. Riconoscere le proprie emozioni può facilitare la guarigione.

Carriera/Finanza: hai quello che serve per condividere ciò che sai tramite l'insegnamento o la pubblicazione. Una fusione di Mercurio/Plutone nell'autorevole Capricorno e nella tua zona di apprendimento superiore ti dà una padronanza magistrale della conoscenza. Preparati a consegnare le tue idee a un pubblico più ampio di quello a cui sei abituato. Le tue parole possono avere un grande impatto e possono trasformare il modo in cui alcune persone vedono il mondo. È un ottimo momento per lo studio e la ricerca. Con perseveranza, eccellerai.

Crescita personale/spiritualità: presta attenzione a ciò che ti appassiona di più. Potrebbe portare alla tua prossima grande ricerca. Porterai un'enorme devozione nell'imparare cose nuove mentre la tua sovrana, Venere, si allinea con Vesta focalizzata.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei determinato a fare le cose con la luna nella tua zona di produttività. Tuttavia, l'ossessione per i tuoi metodi potrebbe farti inciampare mentre la luna è vuota, naturalmente. Non conviene essere testardi, soprattutto quando si ha a che fare con Scorpioni e Capricorno.

Amore/Amicizia: l' amicizia può essere carica di tensione poiché Venere retrograda riaccende un quadrato per reattiva Eris nel tuo settore sociale. Se sei al di fuori di una cricca che guarda dentro, potresti provare risentimento per essere stato escluso. Oppure potresti arrabbiarti quando la tua squadra tratta qualcuno come un estraneo. In ogni caso, non ti limiterai a sederti e tollererai comportamenti sgraditi. Vorrai che tutti (incluso te stesso) sentano che c'è un posto per loro a tavola.

Carriera/Finanza: quando hai a che fare con i soldi degli altri, sarai scaltro come loro. Mostrerai al mondo come si fa quando il commerciante Mercurio incontra la mente Plutone nella tua casa di risorse condivise. Tuttavia, se sei davvero intelligente, manterrai le tue intenzioni e le tue mosse su una base strettamente necessaria. Avrai senza dubbio le tue ragioni per mantenerlo riservato, in particolare quando negozi prestiti, debiti, alimenti, eredità e fondi che condividi con un'altra persona.

Crescita personale/spiritualità: chi è la persona per la quale sei sempre lì, all'inferno o in mare aperto? E di chi ti fidi per venire sempre da te? La devozione risplenderà quando Venere e Vesta si allineeranno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua vita amorosa può diventare piuttosto intensa mentre ovviamente la Luna in Scorpione è vuota. Non è bello essere ossessionati da una situazione che è fuori dal tuo controllo. Un Capricorno aggiungerà solo benzina sul fuoco, quindi non lasciare che ti facciano innervosire.

Amore/Amicizia: le scintille voleranno e minacceranno di riaccendere un fuoco furioso mentre Venere retrograda fa quadrato a Eris risentita. La passione può trasformarsi rapidamente in rabbia quando vengono attivati ​​la gelosia o il rifiuto. Prima di giocare al gioco della colpa e della vergogna, assicurati di aver chiarito tutti i fatti. Anche se c'è un ragionevole motivo di preoccupazione, dovresti comunque gestire la questione nel modo giusto. Ciò significa aspettare che gli animi si calmino prima di esprimere la tua lamentela.

Carriera/Finanza: quando il messaggero Mercurio incontra la mente Plutone nell'autorevole Capricorno, dà alle tue parole un certo peso. Quindi, quando esprimi opinioni e condividi idee, tutti sapranno che fai sul serio. Le domande di sondaggio possono fornire risposte alle tue preoccupazioni. Anche se ciò che non viene detto la dice lunga. È un giorno eccellente per fare brainstorming su un progetto con un collega che è sulla tua lunghezza d'onda mentale. I tuoi talenti e risorse combinati possono produrre risultati sorprendenti.

Crescita personale/spiritualità: otterrai un po' di distanza da una vecchia routine di fitness mentre la Luna in Sagittario si allinea con il Nodo Sud. Tuttavia, non dovresti lasciare che ti impedisca di espanderti e provare cose nuove. Sii aperto ad espandere il tuo regime.