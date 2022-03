Oroscopo di oggi 30 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 30 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 30 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non puoi fare a meno di sentire che le forze stanno cospirando per tuo conto mentre la Luna dei Pesci incontra Giove e Nettuno nel tuo regno dietro le quinte. Un Pesci può rivelarsi un aiuto inestimabile, anche se non dovresti aspettarti che eseguano la magia.

Amore/Amicizia: Con Venere nella tua casa di comunità sincronizzata con la guerriera Eris nel tuo segno, il tuo affetto sarà diretto verso le persone che condividono i tuoi ideali e si può contare su di te. In altre parole, sai chi sono i tuoi amici. Se necessario, ti unirai per proteggere i reciproci interessi, anche se questo significa escludere le persone dalla tua cerchia ristretta. Attento, montone. Sai com'è difficile essere dall'esterno a guardare dentro. Non essere scortese.

Carriera/Finanza: competere con amici eleganti può ispirare decisioni finanziarie sbagliate mentre l'indulgente Venere nel tuo settore sociale sfida i nodi lunari nelle tue zone monetarie. Prima di spendere soldi inutili per vestiti e accessori, controlla il tuo armadio per un vestito che farà girare la testa. Hai il tuo stile unico, quindi puoi senza dubbio trovare qualcosa che funzionerà. Chiedi informazioni sulle spese prima di uscire per la serata. Non essere timido nel richiedere alternative più convenienti.

Crescita personale/spiritualità: abbraccia te stesso: il buono, il cattivo e il brutto. È un atto di amor proprio radicale. Quando ti accetti come sei, il mondo alla fine segue l'esempio.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna in Pesci e la tua zona comunitaria, essere tra le persone che ti accolgono e ti fanno sentire parte della banda è importante. Può essere teso con un Gemelli. Potrebbe essere difficile rispondere ai bisogni dell'altro.

Amore/Amicizia: una fusione Giunone/Saturno in cima alla tua classifica indica che sarai visto come una cattura desiderabile, in particolare per coloro che desiderano un partner leale, laborioso e in grado di elevare il proprio status. Ammettiamolo, non ti dispiace essere qualcuno con cui le altre persone desiderano stare. In effetti, potresti creare deliberatamente un'immagine che proietti stabilità e successo. Sarà interessante vedere chi se ne accorge.

Carriera/Finanza: ti impegnerai molto per impressionare i superiori mentre l'intraprendente sole in Ariete si allinea con Vesta focalizzata nel tuo settore professionale. I tuoi capi e colleghi sarebbero sbalorditi da quanto lavoro fai dietro le quinte. Non sempre miri ad attirare l'attenzione. Tuttavia, sarebbe bello che qualcuno riconoscesse tutto ciò che fai. Tieni la testa bassa, toro, e continua così. Quando sei così produttivo, il tuo lavoro parla da sé.

Crescita personale/Spiritualità: otterrai una primavera a tarda notte mentre la Luna dei Pesci contatta il thriller Urano nel tuo segno. Andare a dormire potrebbe essere impossibile. Potrebbe essere necessario stare sveglio e trovare qualcosa di eccitante da fare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: alcune persone potrebbero vederti in possesso di poteri magici poiché la luna incontra il fausto Giove e il mistico Nettuno in cima alla tua carta. Sei tu il vero affare? O è un caso di fumo e specchi? Toro e Scorpione vogliono sapere.

Amore/Amicizia: La ricerca di una relazione amorosa a distanza o l'inseguimento di qualcuno che si rifiuta di essere catturato potrebbe sembrare un'attività utile. Anche se con Venere che sfida i nodi lunari, i tuoi sforzi potrebbero non produrre il risultato desiderato. A volte è impossibile colmare il divario tra te e la persona con cui vuoi stare... soprattutto se non è disposta a incontrarti a metà strada. Fai attenzione a non giudicare male le intenzioni di qualcuno. C'è un prezzo da pagare per l'ostinazione.

Carriera/Finanza: Con l'audace Plutone in aspetto dell'incisivo Plutone nella tua casa di risorse condivise, diventerai un eccellente investigatore. Potrebbe esserci di più nella storia con debiti, alimenti, eredità o fondi che condividi con un'altra persona. È probabile che tu possa fumare qualsiasi informazione tu abbia bisogno di sapere su un problema finanziario. Un approccio diretto potrebbe allertare gli avversari e lavorare contro di te. Dovrai trovare un modo più indiretto.

Crescita personale/spiritualità: non importa quanto siano intelligenti i tuoi amici, non sanno tutto. Potresti essere scoraggiato da ciò che dice un amico quando Mercurio mentale e cinico Saturno si scontrano. Non devi credere a tutto ciò che senti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le vibrazioni mistiche abbondano quando la luna incontra Giove di buon auspicio e l'esoterico Nettuno nella tua casa di coscienza superiore. Avere una lettura con il tuo sensitivo preferito può essere fruttuoso. I Pesci nella tua vita sono particolarmente collegati. Cerca in loro una guida intuitiva.

Amore/Amicizia: Con Venere nella tua zona di intimità che sfida i nodi della luna, tu e il tuo partner potreste fraintendere i desideri dell'altro. Di conseguenza, un incontro sessuale potrebbe farti sentire frustrato. Nel peggiore dei casi, potresti non arrivare nemmeno in camera da letto. Non dovresti presumere che il tuo partner capisca le tue accensioni e spegnimenti. Allo stesso modo, dovresti assicurarti di sapere cosa funziona per loro e cosa no. La tua conversazione potrebbe preparare il terreno per una serata memorabile.

Carriera/Finanza: se gestisci le cose in modo creativo, puoi tenere testa a un formidabile collega o cliente. L'audace Sole dell'Ariete nella sincronizzazione del tuo settore professionale con il potente Plutone suggerisce che potresti aver bisogno di avvicinarti a loro in modo indiretto piuttosto che prendere una virata diretta. Un individuo esperto apprezzerà e rispetterà i metodi segreti che utilizzi. Fa loro sapere che hanno a che fare con una persona che è al loro livello.

Crescita personale/Spiritualità: è impossibile essere una persona di poca fede quando c'è così tanto ottimismo nell'aria. Non ti costa nulla essere positivo. Abbiate il coraggio di credere che le cose potrebbero andare per il verso giusto.