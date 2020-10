Oroscopo di oggi 30 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 30 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 30 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo segno, potresti sentirti fuori sincrono con ciò che sta accadendo intorno a te. Trattare con una Bilancia che non ti darà ciò che vuoi può anche buttarti fuori dal gioco. In una giornata come quella odierna, è intelligente mantenere le cose semplici.

Amore / Amicizia: non c'è modo di prendere una decisione su una questione di relazione poiché la luna nel tuo segno è quadrata dall'inflessibile Saturno e si oppone al volubile Mercurio nella tua zona di collaborazione. Tutte le opzioni disponibili possono sembrare indesiderabili. Anche se hai le idee chiare su dove ti trovi e cosa vuoi fare, potresti essere ostacolato dall'indecisione del tuo partner. La pazienza non è il tuo punto forte; tuttavia, in questo momento, è esattamente ciò di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: con il sole nell'astuto Scorpione in aspetto strategico Pallade e espansivo Giove, dovrai diventare furbo con una preoccupazione per la carriera. Ciò potrebbe comportare l'utilizzo di informazioni riservate o la richiesta di una figura influente di darti un vantaggio. Adesso è il momento di giocare l'asso nella manica. Potrebbe fare la differenza tra tirare avanti e andare avanti con un progetto su cui stai lavorando. Perché non dai tutto quello che hai?

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con un amico premuroso può aiutarti a mettere le cose nella giusta prospettiva. Una persona razionale che non si lascia coinvolgere in un dramma è quella a cui rivolgersi per un consiglio.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente per buona parte della giornata, potresti sentirti un po 'intontito e letargico. Più tardi, quando la luna si sposterà nel tuo segno, sarai proprio come la pioggia. Nel frattempo, dovresti evitare un Capricorno problematico.

Amore / amicizia: quando scrivi a una persona nel tuo futuro, devi essere furbo. Pianificare appuntamenti e attività avventurosi in cui sai che sarà il tuo interesse amoroso è un modo eccellente per collegarli al tuo programma. L'astuto Sole dello Scorpione nella tua zona di collaborazione, in aspetto con Pallade e Giove nella tua casa di esplorazione, suggerisce che sperimentare nuove cose insieme può essere un ottimo modo per legare. Una volta che sei sulla stessa lunghezza d'onda, puoi lasciare che la natura faccia il suo corso.

Carriera / Finanza: con un quadrato a T con la Luna in Ariete, il messaggero Mercurio e l'autorevole Saturno che blocca l'autostrada dell'informazione, potresti non essere in grado di accedere ai dati o all'approvazione di cui hai bisogno per procedere con un compito urgente. Preparati a dedicare tempo alle chiamate, all'invio di e-mail e alle conferenze con i colleghi. Tuttavia, potresti scoprire di non poter passare il passaggio. Tagliare gli angoli potrebbe essere un errore. Potrebbe essere necessario attendere che questo finisca.

Crescita personale / spiritualità: imparare dai libri e dagli insegnanti non può che portarti lontano. A volte, è necessario entrare in contatto con persone che hanno conoscenze pratiche e imparare dalla loro esperienza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: entrare nella stessa pagina con gli altri sarà difficile mentre la Luna in Ariete è vuota, ovviamente. Fare supposizioni affrettate può significare che non riesci a connetterti. C'è molto di più nella storia di una Bilancia di quanto tu sia attualmente in grado di cogliere.

Amore / amicizia: gli ostacoli e l'indecisione potrebbero rovinare le cose nella tua vita sociale. Sarà difficile far decollare i tuoi piani con la Luna dell'Ariete spontanea che sembra Mercurio incostante e Saturno restrittivo. Più cerchi di risolvere le cose, più diventa frustrante e difficile. Non essere troppo testardo al riguardo. Se non riesci a far accadere qualcosa, probabilmente è per una buona ragione.

Carriera / Finanza: per portare a termine le cose sul lavoro dovrai scavare nella tua borsa di trucchi. L'astuto Scorpione Sole in aspetto strategico Pallade e il benevolo Giove nella tua intraprendente ottava casa suggerisce che faresti bene ad approfittare dell'assistenza a tua disposizione. Ciò potrebbe significare avvalerti della saggezza o del denaro di qualcuno per fare ciò che devi fare. Ottenere ciò di cui hai bisogno potrebbe non essere una questione semplice. Preparati a prendere una strada tortuosa.

Crescita personale / spiritualità: una fase importante della tua educazione spirituale giungerà presto al termine. Raddoppia gli insegnamenti che nutrono la tua anima e li prendono davvero a cuore. Integra ciò che hai imparato nella tua routine di auto-cura.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna vuota, naturalmente, si consiglia di volare sotto il radar. In questo modo, ci sono meno possibilità che qualcuno (come un autorevole Ariete) noti un passo falso. Tutti commettono errori, ma non tutti hanno bisogno di conoscerli.

Amore / amicizia: sia che tu stia facendo progetti personali o pianificando qualcosa per la tua relazione, dovresti chiedere l'aiuto del tuo interesse amoroso. Un bizzarro allineamento tra il Sole in Scorpione, lo stratega Pallas e il generoso Giove nelle tue zone di incontri e relazioni suggerisce che farai progressi considerevoli quando il tuo partner darà una mano. Se single, il brainstorming con un amico potrebbe aprire nuove strade per trovare una corrispondenza. Non sai mai chi potrebbero sapere. È utile avere qualcuno che ti tiene d'occhio.

Carriera / Finanza: l'intraprendente Luna in Ariete nella parte superiore del grafico può attirare attenzioni indesiderate. Non vorrai essere sotto i riflettori quando la luna è quadrata con Saturno restrittivo e si oppone all'indeciso Mercurio perché qualcuno potrebbe pensare che sei incapace di effettuare il cambiamento. Non sanno che alcune cose sono completamente fuori dalle tue mani. Tuttavia, dovrai essere pieno di risorse e fare il possibile per superare un'impasse.

Crescita personale / spiritualità: brillerai quando sarai in compagnia di qualcuno che tira fuori il meglio di te. Al lavoro e nel gioco, cerca gli aiutanti e le persone edificanti che ti supportano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, è una buona idea attenersi al programma. Non è il momento di virare in una direzione folle. Se lo fai, è probabile che ci siano problemi con un Capricorno che si aspetta che tu faccia tutto secondo le regole.

Amore / amicizia: non tutto deve essere amorevole con il tuo partner. La Luna dell'Ariete indipendente che si allinea con Cerere nell'amichevole Acquario suggerisce che prendersi cura l'uno dell'altro non deve essere una cosa romantica. Aiutare con preoccupazioni personali e sostenere i tuoi rispettivi obiettivi di carriera promuove un diverso tipo di legame. Lavorare sulla tua amicizia è importante. Sosterrà la tua relazione in modi inestimabili.

Carriera / Finanza: problemi di comunicazione e troppe regole potrebbero gettare una chiave nel lavoro mentre la Luna in Ariete e l'indeciso Mercurio si scontrano con l'autorevole Saturno nella tua zona di lavoro. Può creare il tipo di inceppamento che rende impossibile fare qualsiasi cosa. Per risolvere la questione potrebbe essere necessario che ti avventuri in un'area che non conosci. Qualsiasi progresso che farai sarà meglio di niente. Non è il momento di puntare alla perfezione.

Crescita personale / spiritualità: è probabile che le circostanze mettano alla prova la tua spiritualità. Sei in grado di sostenere il tuo discorso quando il gioco si fa duro? O perderai la calma e rivelerai che non hai preso a cuore le lezioni?

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: potresti sentirti come se fossi su un ottovolante emotivo mentre l'appassionata Luna in Ariete è vuota, ovviamente. Fai attenzione a non ossessionarti per qualcosa che non hai il potere di cambiare. Combattere con il guardiano (un Capricorno, forse) non farà che aumentare il tuo stress.

Amore / Amicizia: un bizzarro allineamento Sole / Pallade / Giove favorisce una profonda comunicazione con il tuo interesse amoroso. Un approccio strategico per conoscere qualcuno di nuovo o scoprire di più sul tuo partner a lungo termine può produrre risultati sorprendentemente sorprendenti. Essere troppo diretti può essere scoraggiante. Quindi, dovresti porre domande in un modo più indiretto. Essere umoristico o farne un gioco può far andare avanti la conversazione.

Carriera / Finanza: una questione finanziaria potrebbe essere irta di problemi quando la frettolosa Luna in Ariete, l'indeciso Mercurio e il restrittivo Saturno si scontrano. Capire come gestire le cose può essere difficile. E anche se decidi di seguire una linea d'azione, non c'è alcuna garanzia che sarai libero di andare avanti con i tuoi piani. Nel grande schema delle cose, è un piccolo inconveniente. È solo un dolore che non puoi fare progressi quando sei pronto per agire.

Crescita personale / spiritualità: sporcarsi le mani con un hobby o un progetto creativo sarà gratificante. Soprattutto se riesci a mettere in gioco qualcosa che hai imparato di recente. Anche armeggiare sui progetti domestici sarà piacevole.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nella tua casa di interazioni faccia a faccia, capire gli altri (in particolare un Ariete) sarà piuttosto difficile. Semplicemente non arriverai da dove vengono. Non lasciare che questa piccola distrazione diventi un grave problema che sconvolge la tua giornata.

Amore / Amicizia: il tuo partner, i membri della tua famiglia e persino te possono essere difficili da affrontare poiché la petulante Luna dell'Ariete presenta lo stoico Saturno e l'indeciso Mercurio nel tuo segno. Con questa atmosfera tagliente che influisce sulle relazioni, ognuno ha la propria agenda e nessuno di loro si allinea. Le questioni personali possono essere difficili da affrontare perché sei troppo vicino al problema per essere obiettivo. Quindi, potresti non essere sicuro che la tua posizione sia giusta o sbagliata. Non fare una montagna da un molehill.

Carriera / Finanza: l'astuto Scorpio Sun nella tua zona monetaria allineandosi con Pallade e Giove nel tuo regno domestico può ispirare un modo creativo per finanziare un piano per una casa o un progetto familiare. La ricerca potrebbe rivelare che hai un ampio margine di manovra per fare quello che vuoi fare. Fai un brainstorming della tua idea con la tua tribù e guarda cosa puoi inventare. Il suggerimento di qualcuno potrebbe portarti sulla strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: aspettare la convalida di qualcuno può significare che non prendi mai una decisione su una preoccupazione personale urgente. Fidati di te stesso e delle decisioni che prendi. Solo tu sai cosa è meglio per te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: l'impulso è quello di immergersi subito e portare a termine le attività il più rapidamente possibile. Con la Luna in Ariete vuota, ovviamente, ciò che può andare storto andrà storto. Qualcuno (probabilmente un Capricorno) potrebbe essere pronto a sventolare una bandiera rossa. Rallenta.

Amore / amicizia: il tempo trascorso a casa con i propri cari può essere profondamente nutriente mentre la vivace Luna dell'Ariete e il nutrimento Cerere si allineano. Una cena speciale in famiglia o una serata con giochi da tavolo possono essere divertenti. Se sei da solo, goditi un pasto delizioso e la tua bevanda per adulti preferita mentre chatti in video con la tua persona preferita. In momenti come questi, è fondamentale che tu rimanga connesso in ogni modo possibile.

Carriera / Finanza: la tua capacità di superare un incarico potrebbe essere ostacolata dal pensiero miope e dall'indecisione mentre l'intraprendente Luna dell'Ariete si scontra con il volubile Mercurio e il cauto Saturno. Con questa atmosfera tesa in gioco, sembra che tu non riesca a bypassare le tue riserve e andare avanti con le tue idee. Il feedback di un collega potrebbe anche farti dubitare di essere sulla strada giusta. Prendere in considerazione il quadro più ampio può aiutarti a fare la mossa giusta.

Crescita personale / spiritualità: la tua visione di un progetto personale potrebbe sembrare piuttosto ambiziosa; tuttavia, ciò non significa che non sia fattibile. Un approccio creativo potrebbe mettere l'apparentemente impossibile a portata di mano. Può comportare di affrontarlo in modo indiretto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: le preoccupazioni pratiche potrebbero mettere il kibosh sulla tua esuberanza. E mentre la Luna in Ariete è vuota, ovviamente, il tuo ottimismo potrebbe sembrare fuori luogo. Non preoccuparti. Le cose funzioneranno, a condizione che non permetti a una persona pessimista (come un Capricorno) di smorzare il tuo umore.

Amore / amicizia: un appuntamento o un incontro con un amico può essere ostacolato da preoccupazioni finanziarie o altri problemi. Con l'impulsiva Luna in Ariete che si scontra con il cauto Saturno e l'indeciso Mercurio, può essere difficile far decollare i tuoi piani. Potrebbe essere prudente lasciare che l'altra persona elabori i dettagli. Lasciarli prendere al volante ti permette di sederti e goderti il ​​viaggio.

Carriera / Finanza: in questi giorni, sei abbastanza intelligente su come gestisci i tuoi soldi. Con lo scaltro Sole dello Scorpione che si allinea con la metodica Pallade e l'auspicio Giove nella tua zona finanziaria, potresti escogitare un piano creativo per incassare. È meglio formulare la tua strategia in segreto e tenere la tua idea nascosta finché non avrai elaborato tutti i dettagli. Una cosa da ricordare è che è più probabile che tu ottenga ciò che cerchi se adotti un approccio non convenzionale.

Crescita personale / spiritualità: oggigiorno è più importante che mai rimanere in contatto con amici e familiari. Una conversazione con una persona a cui tieni può fornire incoraggiamento e sostegno reciproci. Rendi prioritario il contatto.

Crescita personale / spiritualità: l'impulso di esprimere te stesso e condividere i tuoi doni è irrefrenabile. Fai attenzione a non diventare competitivo o essere troppo forte. Non perdere la tua gioia nel processo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: tutte le piccole cose che possono andare storte andranno storte con il vuoto lunare ovviamente nel tuo regno domestico. È meglio non ossessionarsi per le banali faccende domestiche e familiari. Non lasciare che nessuno (come un Ariete) ti coinvolga in un dramma meschino.

Amore / amicizia: intelligenza, generosità e un'atmosfera stabile ti rendono un compagno attraente. Un amico potrebbe cercarti incoraggiamento poiché il Sole in Scorpione nella tua zona di amicizia mostra il benevolo Giove e la perspicace Pallade nel tuo segno. Sei orgoglioso della tua capacità di aiutare gli altri a risolvere i loro problemi. È bello essere qualcuno su cui le persone fanno affidamento e di cui si fidano. È vantaggioso per tutti quando trovi il tempo per aiutare un amico.

Carriera / Finanza: sei destinato a inciampare quando ti assumi troppe responsabilità. Possono sorgere problemi quando l'impulsiva Luna dell'Ariete e l'indeciso Mercurio si scontrano con il doveroso Saturno nel tuo segno. Sebbene sia vero che la maggior parte delle persone non lavorerà sodo come te, non significa che non farà un buon lavoro. Delegare compiti ad altri può alleviare la pressione. Ci sono solo così tante ore al giorno e così tanto che puoi realizzare.

Crescita personale / spiritualità: fare un tuffo profondo in un argomento di interesse sarà la tua idea di divertimento. Prendi aria ogni tanto in modo da poter digerire ciò che hai imparato.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con l'impulsiva Luna in Ariete, ovviamente vuota nella tua zona di comunicazione, sei in pericolo di metterti il ​​piede in bocca. Tenere le labbra chiuse è il modo migliore per evitare di essere fraintesi. Non importa cosa dici a una Bilancia, semplicemente non lo capirà.

Amore / Amicizia: una conversazione può diventare eccessivamente complicata poiché la focosa Luna dell'Ariete nel tuo settore di comunicazione si scontra con il cauto Saturno e l'indeciso Mercurio. Può renderti riluttante a esprimere ciò che hai in mente. E, se lo fai, potresti preoccuparti di come atterreranno le tue parole. Con questa atmosfera tesa in gioco, una discussione delicata è meglio rimandare a una data successiva. Qualunque cosa abbia in mente potrebbe sembrare meno urgente nei giorni a venire.

Carriera / Finanza: devi fidarti di più di te stesso. Non è ora che possiedi la tua intraprendenza e capacità di risoluzione dei problemi? Con l'ambizioso Scorpio Sun nella tua zona di carriera che aspira ai maghi mentali Pallas e Giove nel tuo regno subconscio, sei incoraggiato a scavare in profondità per scoprire talenti latenti. Tutti i segni indicano che l'ispirazione e le idee di cui hai bisogno sono dentro. Presta molta attenzione ai tuoi sogni e alle intuizioni del risveglio. Sono pieni di informazioni potenti.

Crescita personale / spiritualità: assecondare le tue paure e insicurezze provoca solo paranoia. Agire concretamente contro ciò che ti innervosisce è la tua migliore difesa. Fai quello che la situazione richiede, poi consegnalo allo Spirito e lascialo andare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 30 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: è meglio evitare di gestire importanti questioni finanziarie mentre la luna è vuota, ovviamente. Soprattutto se si tratta di lavorare con un Ariete. Ciò che può andare storto andrà storto, rendendo le cose molto più complicate di quanto dovrebbero essere.

Amore / amicizia: non guardare oltre la tua cerchia sociale se hai bisogno di risolvere un problema complicato. Con il perspicace Sole dello Scorpione che si allinea con la strategica Pallade e il saggio Giove nella tua casa di amicizia, uno dei tuoi amici è destinato ad avere le risposte che cerchi. Il solo fatto di essere in compagnia di persone intelligenti e stimolanti può aiutarti a trovare idee brillanti. Il feedback che ricevi da una persona che è sulla tua lunghezza d'onda sarà inestimabile.

Carriera / Finanza: le questioni finanziarie possono essere difficili da affrontare. Con l'impulsiva Luna dell'Ariete nella tua zona monetaria che si scontra con il cauto Saturno e l'indeciso Mercurio, non puoi essere sicuro di fare le mosse giuste. A volte, non puoi sederti in disparte e aspettare di vedere come vanno le cose. Se sei sotto le armi e devi agire, dovrai accettare di fare un rischio calcolato.

Crescita personale / spiritualità: i tipi sensibili come te richiedono un buon regime di cura di sé psichica. Ciò significa sporcare il tuo spazio e liberarti delle energie indesiderate. Puoi sviluppare la tua routine o chiedere a una guida spirituale di aiutarti.