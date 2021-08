Oroscopo di oggi 31 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 31 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 31 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna in Gemelli multi-tasking segnala che ti aspetta una giornata frenetica. Organizzarsi può aiutarti a rimanere aggiornato e a gestire il flusso. Tu e una Vergine potreste non essere d'accordo su come portare a termine le cose. Non lasciare che sia un disturbo.

Amore/Amicizia: un'amicizia potrebbe non essere all'altezza delle aspettative quando l'impertinente Sole Vergine e l'esigente Saturno si scontrano. Potresti sentire che stai facendo molti sforzi per mantenere una connessione e ricevere pochissime ricompense. Non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Raramente c'è un uguale equilibrio di dare e avere. Con Saturno nella tua zona di amicizia fino al 2023, le amicizie saranno più impegnative del solito. Tuttavia, è probabile che i legami che crei resistano alla prova del tempo.

Carriera/Finanza: l' attuale allineamento Sole/Saturno influisce anche sulla tua vita lavorativa. Un progetto di squadra potrebbe essere molto più difficile da eseguire di quanto immaginassi. Potrebbe essere necessario uno sforzo considerevole per portare tutti sulla stessa pagina. In una nota diversa, potresti sottolineare come realizzerai le tue aspirazioni a lungo termine. Lo farai un passo alla volta. Vai avanti così. Chi va piano va sano e va lontano.

Crescita personale/spiritualità: la frustrazione e la confusione possono scatenare irritabilità e rabbia mentre la mutevole Luna Gemelli si scontra con il tuo sovrano, Marte e il torbido Nettuno. Sii reattivo, non reattivo. È il modo migliore per evitare un disaccordo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la Luna Gemelli nella tua zona dei beni, sarai tranquillo quando le questioni relative al denaro e ai beni sono in ordine. Una Vergine o un Pesci potrebbero gettare una svolta nelle opere. Sii paziente e prenditi il ​​tuo tempo per sistemare le cose.

Amore/Amicizia: appuntamenti, hobby e attività divertenti con i bambini possono sembrare una distrazione quando c'è del lavoro da fare. Potresti avere difficoltà a destreggiarti tra la tua carriera e la tua vita personale mentre il produttivo Sole Vergine si scontra con l'ambizioso Saturno. Tuttavia, il gioco e le attività piacevoli sono essenziali per la tua felicità. Non sentirti in colpa se prenditi del tempo per trascorrere del tempo con qualcuno che ami o per fare qualcosa di divertente. Si chiama godersi i frutti del proprio lavoro.

Carriera/Finanza: l' attuale allineamento Sole/Saturno può influire sulla tua capacità di esprimere i tuoi doni unici. Ora sei in modalità creativa, quindi vorrai dare il tuo tocco unico a ciò che fai. Anche se potrebbe non essere la strada da percorrere se significa che stai colorando fuori dalle linee. Quanto spazio c'è per l'innovazione? Cosa si aspettano i superiori? Queste sono domande che dovresti porti mentre affronti il ​​tuo carico di lavoro.

Crescita personale/spiritualità: sei su un percorso di costante trasformazione. Quando si tratta di crescita, il tuo mantra è "vai alla grande o vai a casa". È bello, a condizione che tu prenda una pausa tra gli scatti di crescita. Concedi del tempo per integrare ciò che hai imparato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la fiducia e la sensibilità sono alte quando la luna attraversa il tuo segno. Ti alzerai quando le cose andranno per il verso giusto, ma potresti schiantarti quando incontri un ostacolo. Un Acquario sarà incoraggiante, mentre Vergine e Pesci potrebbero criticare e minare la tua fiducia.

Amore/Amicizia: può essere difficile esprimere i propri sentimenti mentre la luna nel tuo segno si scontra con il frettoloso Marte e il disilluso Nettuno. Sotto questa atmosfera torbida, potresti chiederti se capisci le tue stesse emozioni. Non avere fretta di mettere il tuo cuore là fuori. Sii paziente con te stesso e gli altri mentre esplori come ti senti. Dopo un'attenta considerazione, potresti scoprire che i tuoi sentimenti sono cambiati, e va bene così.

Carriera/Finanza: il tuo senso di autostima può risentirne se si basa su quanti titoli hai guadagnato o quanta autorità hai sul posto di lavoro. C'è sempre qualcosa per cui puoi farti sentire in colpa quando il critico Sole Vergine e il sorvegliante Saturno si scontrano. Oltre a dover soddisfare le esigenze della tua carriera, potresti sentirti gravato dalle aspettative di un genitore. Elimina gli altri dall'equazione e determina cosa devi fare per te stesso.

Crescita personale/spiritualità: sei sotto l'influenza di un genitore interiore tirannico? Verifica se ti sforzi per soddisfare le aspettative non realistiche o se sopprimi la tua individualità per adattarti. Libera il tuo bambino interiore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: avrai bisogno di tempo per rilassarti da solo con la Luna Gemelli che attraversa la tua casa d'esilio. La pace e la tranquillità possono aiutarti a mettere insieme le tue emozioni e valutare da dove vengono gli altri. Vergine e Pesci possono essere conflittuali e confusi.

Amore/Amicizia: l'intimità emotiva o sessuale può essere ostacolata dall'incapacità o dalla riluttanza a esprimere i propri desideri. Poiché il Sole Vergine nella tua zona di comunicazione si scontra con Saturno restrittivo, può essere difficile aprirsi. Questo tipo di conversazione richiede fiducia. Se non l'hai raggiunto nella tua relazione, è più probabile che tu tenga i pensieri per te. In alternativa, potresti temere di sembrare bisognoso o disperato. Sappi che sei degno di amore e che va bene chiedere quello che vuoi.

Carriera/Finanza: anche l'allineamento Sole/Saturno di oggi avrà un impatto sulle finanze. Sarai troppo cauto o non abbastanza cauto quando hai a che fare con tasse, prestiti, debiti, eredità e fondi che condividi con un'altra persona. Esamina tutte le informazioni pertinenti e parla con le persone coinvolte in questi affari. Ciò che impari può aiutarti a determinare quale approccio sarà nel tuo migliore interesse.

Crescita personale/spiritualità: dovresti attenerti agli insegnamenti di base mentre la mutevole Luna Gemelli si scontra con il disorientante Nettuno. Aggiungi il frettoloso Marte al mix e potresti entrare nella tua testa. Salva le attività esoteriche per una data successiva.