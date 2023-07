Oroscopo di oggi 31 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 31 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 31 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che i pianeti sono stati così perfettamente allineati per supportare il tuo lavoro e le tue attività finanziarie. Marte guidato nel tuo settore occupazionale trigono Giove espansivo nella tua casa dei guadagni, segnalando che è ora di andare alla grande. Questo è il momento perfetto per perseguire una nuova opportunità o adottare misure per aumentare di livello i tuoi profitti. Dovrai essere preparato a mantenere la rotta per ottenere ciò che cerchi. Fortunatamente possiedi la motivazione e l'entusiasmo necessari per inseguire un grande sogno. Ciò che metti in moto può essere un vero punto di svolta, quindi non perdere tempo a chiederti se è intelligente provarci. È ora di fare la tua mossa.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il coraggio e la fortuna possono essere una combinazione vincente poiché l'audace Marte nella tua zona romantica e ricreativa si sincronizza con il buon auspicio di Giove nel tuo segno. In questo momento, sei pronto per tutto ciò che la vita ha da offrire. La tua fiducia sarà più evidente nella tua vita amorosa. Non dovrai più sederti indeciso ad aspettare che qualcuno riceva il promemoria che ti interessa. Hai quello che serve per fare una mossa. Anche se una ricerca romantica non è all'ordine del giorno, è ancora in gioco. Darai il massimo per attività creative, hobby, sport e giochi. La tua atmosfera allegra sarà contagiosa. Stai alla ricerca di un compagno di giochi divertente che voglia fare qualcosa di eccitante con te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Qual è il tuo sogno più grande, Gemelli? In questo momento, i pianeti sono perfettamente allineati per supportarti nel portare a compimento un desiderio segreto. Avrai tutta la fiducia e la motivazione di cui hai bisogno per mettere in atto un piano audace mentre l'audace Marte e il fausto Giove si allineano. Potrebbe comportare un cambiamento significativo nella tua casa e nella tua vita familiare o fare qualcosa di eccitante con un interesse amoroso o un amico. Quando esegui il backup della tua visione con l'azione, ciò che sembra impossibile può improvvisamente essere a portata di mano. Non c'è tempo come il presente per fare il primo passo. La luna nel pessimista Capricorno quadra l'insicuro Chirone, il che potrebbe smorzare la tua eccitazione. Non lasciare che i dubbi su te stesso ti impediscano di agire in base a un sogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 31 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sarai un comunicatore dinamico mentre il vivace Marte nel tuo regno mentale si allinea con l'entusiasta Giove. Sarai anche bravo a eseguire un piano dettagliato. Queste abilità sono ciò di cui è fatta la leadership. Questo è il momento perfetto per farsi carico di uno sforzo collaborativo. La tua energia e la tua fiducia ispireranno fiducia e possono spingere amici o colleghi all'azione. Questo è anche il giorno perfetto per compiere un passo significativo verso il raggiungimento di un obiettivo a lungo termine. Stai alla ricerca di una persona di supporto che possa aiutarti a passare dal punto A al punto B. In questi giorni, ci sono molte persone intelligenti e intraprendenti intorno a te. Non aver paura di chiedere aiuto a un amico o a un conoscente.