Oroscopo di oggi 4 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 4 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 4 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua vita sessuale promette di essere più eccitante con Venere nel sensuale Scorpione e la tua casa dell'intimità. Fino al 29 dicembre ti sentirai più sicuro della tua desiderabilità. Le notti romantiche con la persona che ti interessa possono essere soddisfacenti, ma non è solo il sesso quello che cerchi. Avrai bisogno di un'esperienza di trasformazione che ti faccia sentire veramente vivo. Per i single, un maggiore potere di attrazione significa che farai girare qualche testa. Sei pronto per un incontro intenso? Questo regno governa anche le risorse condivise. Con Venere qui, denaro e vantaggi esclusivi possono arrivare attraverso le tue relazioni più strette. Potresti anche avere un accesso più facile a prestiti, sovvenzioni e altre forme di assistenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'ingresso di Venere nello Scorpione e nella tua casa di partenariato fa presagire il periodo dell'anno più promettente per le relazioni. Le connessioni impegnate possono essere benedette da un'enorme felicità e, in alcuni casi, prosperità fino al 29 dicembre. È un momento propizio per sposarsi o fidanzarsi o portare una situazione di appuntamenti casuali a qualcosa di più esclusivo. Se sei single e cerchi l'amore, potresti incontrare un potenziale partner appassionato e pronto all'impegno. Tuttavia, non dovresti aspettarti che arrivino magicamente alla tua porta. È nel tuo interesse essere proattivo nel perseguimento della partnership.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le tue attività lavorative quotidiane promettono di essere più un piacere che un compito ingrato con Venere in Scorpione e la tua zona lavorativa. Le settimane a venire potrebbero rivelarsi il periodo più produttivo e piacevole dell’anno per la tua vita lavorativa. Fino al 29 dicembre, i rapporti amichevoli con i colleghi e gli incarichi che ti piacciono illumineranno la tua esperienza quotidiana. Ti troverai in uno stato di flusso quando lavorerai su progetti che ti appassionano. È un ottimo momento per cercare una nuova posizione perché potresti ottenere un lavoro che ami. I potenziali datori di lavoro saranno ricettivi alla tua passione e al tuo fascino. Alcuni Gemelli potrebbero essere coinvolti in un flirt sul posto di lavoro. Fai attenzione a mescolare l'utile al dilettevole.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Cos'hai in mente, Cancro? Mercurio nella tua casa di partenariato fino al 23 dicembre ispirerà conversazioni approfondite. Con Mercurio nel Capricorno maturo, probabilmente si discuteranno argomenti seri. È il momento ideale per chiarire i termini di una relazione importante e determinare la situazione con un partner romantico o d'affari. Tutti i tipi di discussioni individuali saranno approfondite, sia con il tuo partner, con un amico fidato o con un terapista. Il feedback che ricevi può aiutarti a capire meglio te stesso. Con Mercurio retrogrado nelle prossime settimane, alcune discussioni andranno oltre. Puoi aspettarti di rivisitare alcuni argomenti ancora e ancora finché le questioni non saranno completamente risolte.